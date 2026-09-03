Weekend Planner (September 5 and 6): Delhi-NCR residents, here’s everything you must check out!

FLICK FIX
SATURDAY-SUNDAY
Where: In theatres
Time: All day
Mirzapur: The Movie
Cast: Ali Fazal, Divyendu Sharma, Pankaj Tripathi, Shweta Tripathi, Ravi Kishan
Jeevan Ya Bheema Con
Cast: Arshad Warsi, Sanjeeda Shaikh, Vijay Raaz
Mahaprabhu Jagannath
Cast: Prachi Save Saathi, Sonal Kaushal , Aadityaraj Sharma
BITE STOP
SATURDAY
Indo-Japenese Pop Up with Chef Doma Wang
Where: Inja, The Manor Hotel, Friends Colony
Time: 1pm to 8pm
SUNDAY
Dimsum Brunch at Honk
Where: Honk - Pullman New Delhi Aerocity | Pullman New Delhi, Aerocity, New Delhi
When: Sunday onwards
Time 12pm - 3pm
PLAY DATE
SATURDAY
North East Fest 2026
Where: Talkatora Indoor Stadium, President’s Estate
Time: 12pm onwards
Ravi Kishan Cosplay Party
Where: Civil Lines SOCIAL, The Exchange Building, Civil Lines
Time: 8pm
SUNDAY
BUNTY ft. Gaurav Kapoor
Where: The Laughter Store, DLF Cyberhub, Gurugram
Time: 2pm and 4.30pm
Kahanibaaz By Ashish Vidyarthi
Where: Aiwan-E-Ghalib Auditorium, Ghalib Institute, Mandi House
Time: 8pm
GROOVE IT
SATURDAY
Rashmeet Kaur Live
Where: The Rooftop, Pacific Outlet Mall, Jasola
Time: 7pm
Janmashtami Bhajan Jamming and Dahi Handi
Where: Guftagu Cafe, DLF Phase 2, Gurugram
Time: 5pm
SUNDAY
Main Ghazal Hu’n
Where: Studio XO, Sector 94, Noida
Time: 9pm
POWER HOUR
SATURDAY-SUNDAY
Running Club
Where: Gate No. 1, Lodhi Garden
Time: 8am