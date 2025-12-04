Inside video of Palaash Muchhal’s visit to Premanand Maharaj after cancelled wedding goes viral: ‘Prem aur gyan…’

A week after his wedding to Indian cricketer Smriti Mandhana was indefinitely postponed, music composer Palaash Muchhal made his first public appearance. On Monday, he was snapped at the airport with his family looking grim. Soon after it was reported that Palaash had travelled to Vrindavan to visit Premanand ji Maharaj's ashram, the Shri Hit Radha Keli Kunj Ashram. Pictures of the music composer sitting on the ground with devotees soon surfaced on social media. This soon led to brutal trolling, with netizens accusing Palaash of ‘whitewashing’ his image amid cheating rumours. An inside video from the ashram has now gone viral on the internet.

In this video from inside the Shri Hit Radha Keli Kunj Ashram, Palaash Muchhal is seen sitting in front of Premanand ji Maharaj. When a devotee asks, “Advait mein prem ka anubhav kise hota hai? Prem anubhav karta kaun hai?”, Premanand ji responds, “Aap Bhagwan ko jaisa maanenge, waisa hi anubhav hoga. Agar aap Bhagwan ko advait maante hain toh Brahm Gyan mein fir prem ka shabd kaisa? Aap agar advait maante hain toh Brahm Gyan ka marg hai.”