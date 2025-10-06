Search
Mon, Oct 06, 2025
Bihar election dates announced for two phases. Full list of constituencies, which vote when

ByHT News Desk
Published on: Oct 06, 2025 05:44 pm IST

Polls scheduled to be held in three phases will be held for a total of 243 constituencies.

The Election Commission of India has announced the dates and schedule for the Bihar assembly election 2025 on Monday. With the announcement made public, the poll process has formally kicked off with a high-stakes contest between the NDA and the Mahagathbandhan.

In the 243-member Assembly, the NDA currently holds 131 seats, while the Mahagathbandhan has 111.(PTI)
In the 243-member Assembly, the NDA currently holds 131 seats, while the Mahagathbandhan has 111.(PTI)

As per the Election Commission, the polls will be held in two phases, the details of which have been announced.

  • Polls for the first phase will be held on November 6
  • November 11 will be the second phase
  • Of the 243 constituencies, two have been reserved for Scheduled Tribes, and 38 have been reserved for Scheduled Castes.

First Phase

1. Alamnagar

2. Bihariganj

3. Singheshwar (SC)

4. Madhepura

5. Sonbarsha (SC)

6. Saharsa

7. Simri Bakhtiarpur

8. Mahishi

9. Kusheshwar Asthan (SC)

10. Gaura Bauram

11. Benipur

12. Alinagar

13. Darbhanga Rural

14. Darbhanga

15. Hayaghat

16. Bahadurpur

17. Keoti

18. Jale

19. Gaighat

20. Aurai

21. Minapur

22. Bochahan (SC)

23. Sakra (SC)

24. Kurhani

25. Muzaffarpur

26. Kanti

27. Baruraj

28. Paroo

29. Sahebganj

30. Baikunthpur

31. Barauli

32. Gopalganj

33. Kuchaikote

34. Bhore (SC)

35. Hathua

36. Siwan

37. Ziradei

38. Darauli (SC)

39. Raghunathpur

40. Daraunda

41. Barharia

42. Goriakothi

43. Maharajganj

44. Ekma

45. Manjhi

46. Baniapur

47. Taraiya

48. Marhaura

49. Chapra

50. Garkha (SC)

51. Amnour

52. Parsa

53. Sonepur

54. Hajipur

55. Lalganj

56. Vaishali

57. Mahua

58. Raja Pakar (SC)

59. Raghopur

60. Mahnar

61. Patepur (SC)

62. Kalyanpur (SC)

63. Warisnagar

64. Samastipur

65. Ujiarpur

66. Morwa

67. Sarairanjan

68. Mohiuddinnagar

69. Bibhutipur

70. Rosera (SC)

71. Hasanpur

72. Cheria- Bariarpur

73. Bachhwara

74. Teghra

75. Matihani

76. Sahebpur Kamal

77. Begusarai

78. Bakhri (SC)

79. Alauli (SC)

80. Khagaria

81. 150 Beldaur

82. Parbatta

83. Tarapur

84. Munger

85. Jamalpur

86. Suryagarha

87. Lakhisarai

88. Sheikhpura

89. Barbigha

90. Asthawan

91. Biharsharif

92. Rajgir (SC)

93. Islampur

94. Hilsa

95. Nalanda

96. Harnaut

97. Mokama

98. Barh

99. Bakhtiarpur

100. Digha

101. Bankipur

102. Kumhrar

103. Patna Sahib

104. Fatuha

105. Danapur

106. Maner

107. Phulwari (SC)

108. Masaurhi (SC)

109. Paliganj

110. Bikram

111. Sandesh

112. Barhara

113. Arrah

114. Agiaon (SC)

115. Tarari

116. Jagdishpur

117. Shahpur

118. Brahampur

119. Buxar

120. Dumraon

121. Rajpur (SC)

Second Phase

  1. Valmiki Nagar

2. Ramnagar (SC)

3. Narkatiaganj

4. Bagaha

5. Lauriya

6. Nautan

7. Chanpatia

8. Bettiah

9. Sikta

10. Raxaul

11. Sugauli

12. Narkatia

13. Harsidhi (SC)

14. Govindganj

15. Kesaria

16. Kalyanpur

17. Pipra

18. Madhuban

19. Motihari

20. Chiraia

21. Dhaka

22. Sheohar

23. Riga

24. Bathnaha (SC)

25. Parihar

26. Sursand

27. Bajpatti

28. Sitamarhi

29. Runnisaidpur

30. Belsand

31. Harlakhi

32. Benipatti

33. Khajauli

34. Babubarhi

35. Bisfi

36. Madhubani

37. Rajnagar (SC)

38. Jhanjharpur

39. Phulparas

40. Laukaha

41. Nirmali

42. Pipra

43. Supaul

44. Triveniganj (SC)

45. Chhatapur

46. Narpatganj

47. Raniganj (SC)

48. Forbesganj

49. Araria

50. Jokihat

51. Sikti

52. Bahadurganj

53. Thakurganj

54. Kishanganj

55. Kochadhaman

56. Amour

57. Baisi

58. Kasba

59. Banmankhi (SC)

60. Rupauli

61. Dhamdaha

62. Purnia

63. Katihar

64. Kadwa

65. Balrampur

66. Pranpur

67. Manihari (ST)

68. Barari

69. Korha (SC)

70. Bihpur

71. Gopalpur

72. Pirpainti (SC)

73. Kahalgaon

74. Bhagalpur

75. Sultanganj

76. Nathnagar

77. Amarpur

78. Dhoraiya (SC)

79. Banka

80. Katoria (ST)

81. Belhar

82. Ramgarh

83. Mohania (SC)

84. Bhabua

85. Chainpur

86. Chenari (SC)

87. Sasaram

88. Kargahar

89. Dinara

90. Nokha

91. Dehri

92. Karakat

93. Arwal

94. Kurtha

95. Jehanabad

96. Ghosi

97. Makhdumpur (SC)

98. Goh

99. Obra

100. Nabinagar

101. Kutumba (SC)

102. Aurangabad

103. Rafiganj

104. Gurua

105. Sherghati

106. Imamganj (SC)

107. Barachatti (SC)

108. Bodh Gaya (SC)

109. Gaya Town

110. Tikari

111. Belaganj

112. Atri

113. Wazirganj

114. Rajauli (SC)

115. Hisua

116. Nawada

117. Gobindpur

118. Warsaliganj

119. Sikandra (SC)

120. Jamui

121. Jhajha

122. Chakai

Earlier, the poll body also met representatives from major national and state political parties, including the BJP, JD(U), RJD, Congress, CPI(ML), AAP and others to seek their suggestions on the Bihar election schedule.

The schedule has been announced just days after the publication of the final electoral roll on September 30, which put the total number of electors at 7.42 crore, of which 3.92 crore are male and 3.5 crore are women.

In the 243-member Vidhan Sabha, JDU–BJP+ (NDA) currently holds 131 seats, while the RJD–Congress+ (INDIA bloc or Mahagathbandhan) has 111, with the term of the current assembly ending on November 22, 2025.

