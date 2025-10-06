Bihar election dates announced for two phases. Full list of constituencies, which vote when
Polls scheduled to be held in three phases will be held for a total of 243 constituencies.
The Election Commission of India has announced the dates and schedule for the Bihar assembly election 2025 on Monday. With the announcement made public, the poll process has formally kicked off with a high-stakes contest between the NDA and the Mahagathbandhan.
As per the Election Commission, the polls will be held in two phases, the details of which have been announced.
- Polls for the first phase will be held on November 6
- November 11 will be the second phase
- Of the 243 constituencies, two have been reserved for Scheduled Tribes, and 38 have been reserved for Scheduled Castes.
First Phase
1. Alamnagar
2. Bihariganj
3. Singheshwar (SC)
4. Madhepura
5. Sonbarsha (SC)
6. Saharsa
7. Simri Bakhtiarpur
8. Mahishi
9. Kusheshwar Asthan (SC)
10. Gaura Bauram
11. Benipur
12. Alinagar
13. Darbhanga Rural
14. Darbhanga
15. Hayaghat
16. Bahadurpur
17. Keoti
18. Jale
19. Gaighat
20. Aurai
21. Minapur
22. Bochahan (SC)
23. Sakra (SC)
24. Kurhani
25. Muzaffarpur
26. Kanti
27. Baruraj
28. Paroo
29. Sahebganj
30. Baikunthpur
31. Barauli
32. Gopalganj
33. Kuchaikote
34. Bhore (SC)
35. Hathua
36. Siwan
37. Ziradei
38. Darauli (SC)
39. Raghunathpur
40. Daraunda
41. Barharia
42. Goriakothi
43. Maharajganj
44. Ekma
45. Manjhi
46. Baniapur
47. Taraiya
48. Marhaura
49. Chapra
50. Garkha (SC)
51. Amnour
52. Parsa
53. Sonepur
54. Hajipur
55. Lalganj
56. Vaishali
57. Mahua
58. Raja Pakar (SC)
59. Raghopur
60. Mahnar
61. Patepur (SC)
62. Kalyanpur (SC)
63. Warisnagar
64. Samastipur
65. Ujiarpur
66. Morwa
67. Sarairanjan
68. Mohiuddinnagar
69. Bibhutipur
70. Rosera (SC)
71. Hasanpur
72. Cheria- Bariarpur
73. Bachhwara
74. Teghra
75. Matihani
76. Sahebpur Kamal
77. Begusarai
78. Bakhri (SC)
79. Alauli (SC)
80. Khagaria
81. 150 Beldaur
82. Parbatta
83. Tarapur
84. Munger
85. Jamalpur
86. Suryagarha
87. Lakhisarai
88. Sheikhpura
89. Barbigha
90. Asthawan
91. Biharsharif
92. Rajgir (SC)
93. Islampur
94. Hilsa
95. Nalanda
96. Harnaut
97. Mokama
98. Barh
99. Bakhtiarpur
100. Digha
101. Bankipur
102. Kumhrar
103. Patna Sahib
104. Fatuha
105. Danapur
106. Maner
107. Phulwari (SC)
108. Masaurhi (SC)
109. Paliganj
110. Bikram
111. Sandesh
112. Barhara
113. Arrah
114. Agiaon (SC)
115. Tarari
116. Jagdishpur
117. Shahpur
118. Brahampur
119. Buxar
120. Dumraon
121. Rajpur (SC)
Second Phase
- Valmiki Nagar
2. Ramnagar (SC)
3. Narkatiaganj
4. Bagaha
5. Lauriya
6. Nautan
7. Chanpatia
8. Bettiah
9. Sikta
10. Raxaul
11. Sugauli
12. Narkatia
13. Harsidhi (SC)
14. Govindganj
15. Kesaria
16. Kalyanpur
17. Pipra
18. Madhuban
19. Motihari
20. Chiraia
21. Dhaka
22. Sheohar
23. Riga
24. Bathnaha (SC)
25. Parihar
26. Sursand
27. Bajpatti
28. Sitamarhi
29. Runnisaidpur
30. Belsand
31. Harlakhi
32. Benipatti
33. Khajauli
34. Babubarhi
35. Bisfi
36. Madhubani
37. Rajnagar (SC)
38. Jhanjharpur
39. Phulparas
40. Laukaha
41. Nirmali
42. Pipra
43. Supaul
44. Triveniganj (SC)
45. Chhatapur
46. Narpatganj
47. Raniganj (SC)
48. Forbesganj
49. Araria
50. Jokihat
51. Sikti
52. Bahadurganj
53. Thakurganj
54. Kishanganj
55. Kochadhaman
56. Amour
57. Baisi
58. Kasba
59. Banmankhi (SC)
60. Rupauli
61. Dhamdaha
62. Purnia
63. Katihar
64. Kadwa
65. Balrampur
66. Pranpur
67. Manihari (ST)
68. Barari
69. Korha (SC)
70. Bihpur
71. Gopalpur
72. Pirpainti (SC)
73. Kahalgaon
74. Bhagalpur
75. Sultanganj
76. Nathnagar
77. Amarpur
78. Dhoraiya (SC)
79. Banka
80. Katoria (ST)
81. Belhar
82. Ramgarh
83. Mohania (SC)
84. Bhabua
85. Chainpur
86. Chenari (SC)
87. Sasaram
88. Kargahar
89. Dinara
90. Nokha
91. Dehri
92. Karakat
93. Arwal
94. Kurtha
95. Jehanabad
96. Ghosi
97. Makhdumpur (SC)
98. Goh
99. Obra
100. Nabinagar
101. Kutumba (SC)
102. Aurangabad
103. Rafiganj
104. Gurua
105. Sherghati
106. Imamganj (SC)
107. Barachatti (SC)
108. Bodh Gaya (SC)
109. Gaya Town
110. Tikari
111. Belaganj
112. Atri
113. Wazirganj
114. Rajauli (SC)
115. Hisua
116. Nawada
117. Gobindpur
118. Warsaliganj
119. Sikandra (SC)
120. Jamui
121. Jhajha
122. Chakai
Earlier, the poll body also met representatives from major national and state political parties, including the BJP, JD(U), RJD, Congress, CPI(ML), AAP and others to seek their suggestions on the Bihar election schedule.
The schedule has been announced just days after the publication of the final electoral roll on September 30, which put the total number of electors at 7.42 crore, of which 3.92 crore are male and 3.5 crore are women.
In the 243-member Vidhan Sabha, JDU–BJP+ (NDA) currently holds 131 seats, while the RJD–Congress+ (INDIA bloc or Mahagathbandhan) has 111, with the term of the current assembly ending on November 22, 2025.