    Full list of CPI(M) candidates for 2026 West Bengal assembly elections

    The list includes some prominent names like Sabina Yasmeen, mother of a 9-year-old girl who died in a bomb blast last year during the Kaliganj assembly bypoll.

    Updated on: Apr 05, 2026 2:25 PM IST
    By HT News Desk
    The Left Front, led by the Communist Party of India (Marxist), released a list of 239 candidates for a total of 294 seats in the upcoming West Bengal assembly elections, which will take place in two phases – on April 23 and April 29 – with the vote counting process scheduled for May 4.

    Kolkata: Left Front chairman Biman Bose, right, and CPI(M) state secretary Mohammed Salim display the candidates list of Left parties for the upcoming West Bengal Assembly elections during a press conference, at the CPI(M) state headquarters, in Kolkata, Monday, March 16, 2026. (PTI)
    Kolkata: Left Front chairman Biman Bose, right, and CPI(M) state secretary Mohammed Salim display the candidates list of Left parties for the upcoming West Bengal Assembly elections during a press conference, at the CPI(M) state headquarters, in Kolkata, Monday, March 16, 2026. (PTI)

    The list has a mix of old and new faces, with some prominent names like Sabina Yasmeen, the mother of a 9-year-old girl who died in a bomb blast last year during the Kaliganj Assembly bypoll.

    The party first announced a list of 192 candidates, then a second list of 32 candidates, followed by a third list of 15 candidates. Earlier, CPI (M) State Secretary Mohammed Salim stated, “Our list is not yet complete, everything will become clear in due course.”

    Out of the 32 candidates announced on the second list, one is from the Revolutionary Socialist Party (RSP), three from the CPI, and the remaining 28 are from CPI (M).

    In the party's third list, 13 of the 15 candidates are from the CPI(M), while two are from the All India Forward Bloc (AIFB).

    Here’s the full candidate list of CPI (M) candidates for West Bengal Elections:

    1. Kamal Roy - Mekliganj
    2. Khagen Barman - Mathabhanga
    3. Pranay Karji - Coochbehar Uttar
    4. Nazmul Alam Sarkar - Coochbehar Dakshin
    5. Nabadipti Adhikary - Sitalkuchi
    6. Bikash Mondal - Dinhata
    7. Akik Hassan - Natabari
    8. Dhanajoy Rava - Tufanganj
    9. Kishore Minz - Kumargram
    10. Kamal Kishore Roy - Falakata
    11. Subhas Lohar - Madarihat
    12. Niranjan Roy - Dhupguri
    13. Sudeb Roy - Maynaguri
    14. Debraj Barman - Jalpaiguri
    15. Kharendra Nath Roy - Rajganj
    16. Dilip Singh - Dabgram-Fulbari
    17. Manu Oraon - Mal
    18. Dilkumar Oraon - Nagrakata
    19. Jharen Roy - Matigara-Naxalbari
    20. Sharadindu Chakraborty - Siliguri
    21. Juber Alam - Goalpokhar
    22. Amjad Ali - Chakulia
    23. Tanushree Das - Hemtabad
    24. Hirubala Roy - Kaliaganj
    25. Jibananda Singha - Raigunj
    26. Sudipta Das - Itahar
    27. Jyotirmoy Roy - Kushmandi
    28. Mofazzal Hossain - Kumarganj
    29. Arnab Choudhury - Balurghat
    30. Bappai Haro - Tapan
    31. Biplab Barman - Gangarampur
    32. Gautam Goswami - Harirampur
    33. Khitish Sarkar - Gazole
    34. Sk. Khalil - Harischandrapur
    35. Minarul Hossain - Malatipur
    36. Jahur Alam - Ratua
    37. Debojyoti Sinha - Manikchak
    38. Dipak Barman - Maldaha
    39. Ambar Mitra - English Bazar
    40. Dundhubi Saha - Baisnabnagar
    41. Mojafafar Hossain - Farakka
    42. A.K.M. Hasanuzzaman - Suti
    43. Abdul Mannan - Murshidabad
    44. Dhrubajyoti Saha - Khargram
    45. Ananda Das - Burwan
    46. Dr. Rejaul Karim - Kandi
    47. Rajesh Ghosh - Beldanga
    48. Habibur Rahaman Mondal - Nowda
    49. Mostafijur Rahaman - Domkal
    50. Pravas Majumder - Karimpur
    51. Subodh Biswas - Tehatta
    52. Sabina Yasmin - Kaliganj
    53. Swarnendu Sinha - Nabadwip
    54. Soumen Mahato - Santipur
    55. Arindam Biswas - Ranaghat Dakshin
    56. Narayan Dasgupta - Chakdaha
    57. Gour Biswas - Bagda
    58. Pijush Saha - Bangaon Uttar
    59. Asish Sarkar - Bangaon Dakshin
    60. Dr. Sajal Biswas - Gaighata
    61. Biswajit Mondal - Swarupnagar
    62. Riji Nandan Biswas - Habra
    63. Debasish Rakshit - Bijpur
    64. Parvej Ahmad Khan - Jagatdal
    65. Gargi Chatterjee - Noapara
    66. Prof. Suman Bandyopadhyay - Barrackpur
    67. Debojyoti Das - Khardaha
    68. Dipsita Dhar - Dum Dum Uttar
    69. Kalatan Dasgupta - Panihati
    70. Manas Mukherjee - Kamarhati
    71. Sayandip Mitra - Baranagar
    72. Mayukh Biswas - Dum Dum
    73. Saptarshi Deb - Rajarhat New Town
    74. Adv. Soumyajit Raha - Bidhannagar
    75. Subhajit Dasgupta - Rajarhat Gopalpur
    76. Hemanta Das - Barasat
    77. Soumen Halder - Hingalganj
    78. Aditya Jotdar - Gosaba
    79. Satya Ranjan Das - Patharpratima
    80. Narayan Das - Kakdwip
    81. Swapan Singha - Sagar
    82. Samya Ganguly - Raidighi
    83. Swapan Naskar - Baruipur Purba
    84. Chandan Saha - Magrahat Purba
    85. Gautam Pal - Satgachhia
    86. Shyamal Dal - Bishnupur
    87. Paramita Dasgupta - Sonarpur Dakshin
    88. Dipu Das - Kasba
    89. Bikash Ranjan Bhattacharya - Jadavpur
    90. Monalisa Sinha - Sonarpur Uttar
    91. Dr. Niloy Majumder - Behala Purba
    92. Nihar Bhakta - Behala Paschim
    93. Adv. Sayan Banerjee - Maheshtala
    94. Faiyaz Khan - Kolkata Port
    95. Sanjoy Basu - Chowrangee
    96. Paramita Roy - Beleghata
    97. Bharat Ram Tiwari - Jorasanko
    98. Mousumi Ghosh - Maniktala
    99. Rajinder Gupta - Kashipur-Belgachhia
    100. Sankar Moitra - Bally
    101. Prof. Gautam Roy - Howrah Uttar
    102. Adv. Imteaz Ahmed - Howrah Madhya
    103. Dr. Jagannath Bhattacharya - Shibpur
    104. Dr. Abhijit Bandyopadhyay - Howrah Dakshin
    105. Samir Malick - Sankrail
    106. Farid Molla - Panchla
    107. Ashok Dolui - Uluberia Uttar
    108. Amirul Islam Khan - Uluberia Dakshin
    109. Asit Baran Sau - Shyampur
    110. Joshimuddin Mallick - Amta
    111. Shasthi Maji - Udaynarayanpur
    112. Dulu Das - Domjur
    113. Minakshi Mukherjee - Uttarpara
    114. Nabanita Chakraborty - Sreerampur
    115. Debasish Chatterjee - Singur
    116. Manish Panda - Chandannagar
    117. Sunil Saha - Chunchura
    118. Bikash Goldar - Balagarh
    119. Amjad Hossain - Pandua
    120. Anirban Sarkar - Saptagram
    121. Sk. Asif Ali - Chanditala
    122. Abesh Khamrui - Tarakeswar
    123. Bithika Pandit - Arambag
    124. Muktaram Dhaure - Goghat
    125. Nabendu Ghara - Tamluk
    126. Swapan Barman - Moyna
    127. Ashok Patra - Haldia
    128. Rita Das - Chandipur
    129. Saikat Giri - Patashpur
    130. Sutanu Maity - Kanthi Uttar
    131. Teharan Hossain - Kanthi Dakshin
    132. Ashoke Kumar Maity - Ramnagar
    133. Shyamal Kanti Das Pattanayek - Dantan
    134. Arjun Mahato - Jhargram
    135. Malina Murmu - Keshiary
    136. Madhusudan Roy - Kharagpur Sadar
    137. Tapas Sinha - Narayan Garh
    138. Nakul Chandra Bera - Sabang
    139. Ashoke Sen - Pingla
    140. Sk. Sahajahan Ali - Kharagpur
    141. Sumit Adhikary - Debra
    142. Ranjit Pal - Daspur
    143. Shantinath Satik - Ghatal
    144. Gurupada Mondal - Keshpur
    145. Monikuntal Khamrui - Medinipur
    146. Rabi Sing Sardar - Binpur
    147. Rathu Singh Sardar - Bandwan
    148. Namita Mahato - Balarampur
    149. Parimal Kumar - Baghmundi
    150. Dhirendra Nath Mahato - Joypur
    151. Sayantan Ghosh - Purulia
    152. Sonamoni Tudu - Manbazar
    153. Sulekha Bauri - Kashipur
    154. Aloke Bauri - Para
    155. Ganesh Bauri - Raghunathpur
    156. Rajib Kar - Chhatna
    157. Debalina Hembram - Ranibandh
    158. Ram Mandi - Raipur
    159. Debkanti Mohanti - Taldangra
    160. Abhayananda Mukherjee - Bankura
    161. Sujit Chakraborty - Barjora
    162. Asit Sharma - Onda
    163. Ramchandra Roy - Katulpur
    164. Jharna Mallick - Indus
    165. Ajit Roy - Sonamukhi
    166. Ramjiban Roy - Khandaghosh
    167. Sudipta Gupta - Bardhaman Dakshin
    168. Somnath Majhi - Raina
    169. Samar Hazra - Jamalpur
    170. Sarmistha Nag Saha - Kalna
    171. Krishanu Bhadra - Memari
    172. Mamoni Mondal Roy - Bardhaman Uttar
    173. Hasina Khatoon - Bhatar
    174. Pradip Saha - Purbasthali Uttar
    175. Sanjib Das - Katwa
    176. Miraj Alam - Mangalkot
    177. Chanchal Majhi - Ausgram
    178. Monimala Das - Galsi
    179. Prabir Mondal - Pandabeswar
    180. Simanta Chatterjee - Durgapur Purba
    181. Pravas Sain - Durgapur Paschim
    182. Naran Bauri - Raniganj
    183. Md. Sabbir Hussain - Jamuria
    184. Shilpi Chakraborty - Asansol Dakshin
    185. Bhabani Acharya - Kulti
    186. Bijoy Bagdi - Dubrajpur
    187. Motiur Rahaman - Suri
    188. Shymali Pradhan - Nanoor
    189. Debu Chunari - Sainthia
    190. Sanjib Mallick - Rampurhat
    191. Kamal Hasan - Hansan
    192. Dipak Chatterjee - Nalhati
    193. Passang Sherpa - Kalchini
    194. Md. Sahabuddin - Karandighi
    195. Basudeb Barman - Habibpur
    196. Anawarul Haque - Chanchal
    197. Mahmud Al Hassan - Bhagawangola
    198. Jamal Hossain - Raninagar
    199. Purnima Das - Nabagram
    200. Ianusali Sarkar - Jalangi
    201. Adwaita Biswas - Krishnanagar Uttar
    202. Archana Biswas - Krishnaganj
    203. Sabuj Das - Kalyani
    204. Ainul Arefin (Raju Ahamed) - Basirhat Dakshin
    205. Ramsankar Halder - Kultali
    206. Apurba Pramanik - Joynagar
    207. Lahek Ali - Baruipur Paschim
    208. Samarendra Nath Naiya - Diamond Harbour
    209. Prof. Partha Pratim Biswas - Tollyganj
    210. Adv. Monirul Islam - Metiaburuz
    211. Adv. Srijeeb Biswas - Bhabanipur
    212. Afrin Begam (Silpi) - Ballygunge
    213. Adv. Chandranath Banerjee - Champdani
    214. Sudipta Sarkar - Jangipara
    215. Sandip Kumar Samanta - Pursurah
    216. Ibrahim Ali - Panskura Purba
    217. Niranjan Sihi - Panskura Paschim
    218. Shanti Giri - Nandigram
    219. Himangshu Das - Khejuri
    220. Dr. Pulin Behari Baske - Nayagram
    221. Bikash Sarangi - Gopiballavpur
    222. Anupam Ghosh - Monteswar
    223. Akhilesh Kumar Singh - Asansol Uttar
    224. Md. Ali Reza Mandal - Murarai
    225. Arun Kumar Barma - Sitai
    226. Shyamal Roy - Alipurduar
    227. Shyameswar Rahaman - Chopra
    228. Bazil Akhtar - Islampur
    229. Babluzzaman - Lalgola
    230. Zamiruddin Molla - Hariharpara
    231. Swapan Sarkar - Haringhata
    232. Aasnarayan Singh - Bhatpara
    233. Sambhu Kurmi - Falta
    234. Abdur Rouf - Entally
    235. Jhuma Das - Shyampukur
    236. Bhaskar Roy - Bagnan
    237. Suparna Dolui - Chandrakona
    238. Tapan Ghosh - Garbeta
    239. Nandalal Bauri - Saltora

    With a total of 239 candidates now announced, the Left Front is expected to announce the remaining candidates soon in the coming days.

