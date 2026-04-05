Full list of CPI(M) candidates for 2026 West Bengal assembly elections
The Left Front, led by the Communist Party of India (Marxist), released a list of 239 candidates for a total of 294 seats in the upcoming West Bengal assembly elections, which will take place in two phases – on April 23 and April 29 – with the vote counting process scheduled for May 4.
The list has a mix of old and new faces, with some prominent names like Sabina Yasmeen, the mother of a 9-year-old girl who died in a bomb blast last year during the Kaliganj Assembly bypoll.
The party first announced a list of 192 candidates, then a second list of 32 candidates, followed by a third list of 15 candidates. Earlier, CPI (M) State Secretary Mohammed Salim stated, “Our list is not yet complete, everything will become clear in due course.”
Out of the 32 candidates announced on the second list, one is from the Revolutionary Socialist Party (RSP), three from the CPI, and the remaining 28 are from CPI (M).
In the party's third list, 13 of the 15 candidates are from the CPI(M), while two are from the All India Forward Bloc (AIFB).
Here’s the full candidate list of CPI (M) candidates for West Bengal Elections:
- Kamal Roy - Mekliganj
- Khagen Barman - Mathabhanga
- Pranay Karji - Coochbehar Uttar
- Nazmul Alam Sarkar - Coochbehar Dakshin
- Nabadipti Adhikary - Sitalkuchi
- Bikash Mondal - Dinhata
- Akik Hassan - Natabari
- Dhanajoy Rava - Tufanganj
- Kishore Minz - Kumargram
- Kamal Kishore Roy - Falakata
- Subhas Lohar - Madarihat
- Niranjan Roy - Dhupguri
- Sudeb Roy - Maynaguri
- Debraj Barman - Jalpaiguri
- Kharendra Nath Roy - Rajganj
- Dilip Singh - Dabgram-Fulbari
- Manu Oraon - Mal
- Dilkumar Oraon - Nagrakata
- Jharen Roy - Matigara-Naxalbari
- Sharadindu Chakraborty - Siliguri
- Juber Alam - Goalpokhar
- Amjad Ali - Chakulia
- Tanushree Das - Hemtabad
- Hirubala Roy - Kaliaganj
- Jibananda Singha - Raigunj
- Sudipta Das - Itahar
- Jyotirmoy Roy - Kushmandi
- Mofazzal Hossain - Kumarganj
- Arnab Choudhury - Balurghat
- Bappai Haro - Tapan
- Biplab Barman - Gangarampur
- Gautam Goswami - Harirampur
- Khitish Sarkar - Gazole
- Sk. Khalil - Harischandrapur
- Minarul Hossain - Malatipur
- Jahur Alam - Ratua
- Debojyoti Sinha - Manikchak
- Dipak Barman - Maldaha
- Ambar Mitra - English Bazar
- Dundhubi Saha - Baisnabnagar
- Mojafafar Hossain - Farakka
- A.K.M. Hasanuzzaman - Suti
- Abdul Mannan - Murshidabad
- Dhrubajyoti Saha - Khargram
- Ananda Das - Burwan
- Dr. Rejaul Karim - Kandi
- Rajesh Ghosh - Beldanga
- Habibur Rahaman Mondal - Nowda
- Mostafijur Rahaman - Domkal
- Pravas Majumder - Karimpur
- Subodh Biswas - Tehatta
- Sabina Yasmin - Kaliganj
- Swarnendu Sinha - Nabadwip
- Soumen Mahato - Santipur
- Arindam Biswas - Ranaghat Dakshin
- Narayan Dasgupta - Chakdaha
- Gour Biswas - Bagda
- Pijush Saha - Bangaon Uttar
- Asish Sarkar - Bangaon Dakshin
- Dr. Sajal Biswas - Gaighata
- Biswajit Mondal - Swarupnagar
- Riji Nandan Biswas - Habra
- Debasish Rakshit - Bijpur
- Parvej Ahmad Khan - Jagatdal
- Gargi Chatterjee - Noapara
- Prof. Suman Bandyopadhyay - Barrackpur
- Debojyoti Das - Khardaha
- Dipsita Dhar - Dum Dum Uttar
- Kalatan Dasgupta - Panihati
- Manas Mukherjee - Kamarhati
- Sayandip Mitra - Baranagar
- Mayukh Biswas - Dum Dum
- Saptarshi Deb - Rajarhat New Town
- Adv. Soumyajit Raha - Bidhannagar
- Subhajit Dasgupta - Rajarhat Gopalpur
- Hemanta Das - Barasat
- Soumen Halder - Hingalganj
- Aditya Jotdar - Gosaba
- Satya Ranjan Das - Patharpratima
- Narayan Das - Kakdwip
- Swapan Singha - Sagar
- Samya Ganguly - Raidighi
- Swapan Naskar - Baruipur Purba
- Chandan Saha - Magrahat Purba
- Gautam Pal - Satgachhia
- Shyamal Dal - Bishnupur
- Paramita Dasgupta - Sonarpur Dakshin
- Dipu Das - Kasba
- Bikash Ranjan Bhattacharya - Jadavpur
- Monalisa Sinha - Sonarpur Uttar
- Dr. Niloy Majumder - Behala Purba
- Nihar Bhakta - Behala Paschim
- Adv. Sayan Banerjee - Maheshtala
- Faiyaz Khan - Kolkata Port
- Sanjoy Basu - Chowrangee
- Paramita Roy - Beleghata
- Bharat Ram Tiwari - Jorasanko
- Mousumi Ghosh - Maniktala
- Rajinder Gupta - Kashipur-Belgachhia
- Sankar Moitra - Bally
- Prof. Gautam Roy - Howrah Uttar
- Adv. Imteaz Ahmed - Howrah Madhya
- Dr. Jagannath Bhattacharya - Shibpur
- Dr. Abhijit Bandyopadhyay - Howrah Dakshin
- Samir Malick - Sankrail
- Farid Molla - Panchla
- Ashok Dolui - Uluberia Uttar
- Amirul Islam Khan - Uluberia Dakshin
- Asit Baran Sau - Shyampur
- Joshimuddin Mallick - Amta
- Shasthi Maji - Udaynarayanpur
- Dulu Das - Domjur
- Minakshi Mukherjee - Uttarpara
- Nabanita Chakraborty - Sreerampur
- Debasish Chatterjee - Singur
- Manish Panda - Chandannagar
- Sunil Saha - Chunchura
- Bikash Goldar - Balagarh
- Amjad Hossain - Pandua
- Anirban Sarkar - Saptagram
- Sk. Asif Ali - Chanditala
- Abesh Khamrui - Tarakeswar
- Bithika Pandit - Arambag
- Muktaram Dhaure - Goghat
- Nabendu Ghara - Tamluk
- Swapan Barman - Moyna
- Ashok Patra - Haldia
- Rita Das - Chandipur
- Saikat Giri - Patashpur
- Sutanu Maity - Kanthi Uttar
- Teharan Hossain - Kanthi Dakshin
- Ashoke Kumar Maity - Ramnagar
- Shyamal Kanti Das Pattanayek - Dantan
- Arjun Mahato - Jhargram
- Malina Murmu - Keshiary
- Madhusudan Roy - Kharagpur Sadar
- Tapas Sinha - Narayan Garh
- Nakul Chandra Bera - Sabang
- Ashoke Sen - Pingla
- Sk. Sahajahan Ali - Kharagpur
- Sumit Adhikary - Debra
- Ranjit Pal - Daspur
- Shantinath Satik - Ghatal
- Gurupada Mondal - Keshpur
- Monikuntal Khamrui - Medinipur
- Rabi Sing Sardar - Binpur
- Rathu Singh Sardar - Bandwan
- Namita Mahato - Balarampur
- Parimal Kumar - Baghmundi
- Dhirendra Nath Mahato - Joypur
- Sayantan Ghosh - Purulia
- Sonamoni Tudu - Manbazar
- Sulekha Bauri - Kashipur
- Aloke Bauri - Para
- Ganesh Bauri - Raghunathpur
- Rajib Kar - Chhatna
- Debalina Hembram - Ranibandh
- Ram Mandi - Raipur
- Debkanti Mohanti - Taldangra
- Abhayananda Mukherjee - Bankura
- Sujit Chakraborty - Barjora
- Asit Sharma - Onda
- Ramchandra Roy - Katulpur
- Jharna Mallick - Indus
- Ajit Roy - Sonamukhi
- Ramjiban Roy - Khandaghosh
- Sudipta Gupta - Bardhaman Dakshin
- Somnath Majhi - Raina
- Samar Hazra - Jamalpur
- Sarmistha Nag Saha - Kalna
- Krishanu Bhadra - Memari
- Mamoni Mondal Roy - Bardhaman Uttar
- Hasina Khatoon - Bhatar
- Pradip Saha - Purbasthali Uttar
- Sanjib Das - Katwa
- Miraj Alam - Mangalkot
- Chanchal Majhi - Ausgram
- Monimala Das - Galsi
- Prabir Mondal - Pandabeswar
- Simanta Chatterjee - Durgapur Purba
- Pravas Sain - Durgapur Paschim
- Naran Bauri - Raniganj
- Md. Sabbir Hussain - Jamuria
- Shilpi Chakraborty - Asansol Dakshin
- Bhabani Acharya - Kulti
- Bijoy Bagdi - Dubrajpur
- Motiur Rahaman - Suri
- Shymali Pradhan - Nanoor
- Debu Chunari - Sainthia
- Sanjib Mallick - Rampurhat
- Kamal Hasan - Hansan
- Dipak Chatterjee - Nalhati
- Passang Sherpa - Kalchini
- Md. Sahabuddin - Karandighi
- Basudeb Barman - Habibpur
- Anawarul Haque - Chanchal
- Mahmud Al Hassan - Bhagawangola
- Jamal Hossain - Raninagar
- Purnima Das - Nabagram
- Ianusali Sarkar - Jalangi
- Adwaita Biswas - Krishnanagar Uttar
- Archana Biswas - Krishnaganj
- Sabuj Das - Kalyani
- Ainul Arefin (Raju Ahamed) - Basirhat Dakshin
- Ramsankar Halder - Kultali
- Apurba Pramanik - Joynagar
- Lahek Ali - Baruipur Paschim
- Samarendra Nath Naiya - Diamond Harbour
- Prof. Partha Pratim Biswas - Tollyganj
- Adv. Monirul Islam - Metiaburuz
- Adv. Srijeeb Biswas - Bhabanipur
- Afrin Begam (Silpi) - Ballygunge
- Adv. Chandranath Banerjee - Champdani
- Sudipta Sarkar - Jangipara
- Sandip Kumar Samanta - Pursurah
- Ibrahim Ali - Panskura Purba
- Niranjan Sihi - Panskura Paschim
- Shanti Giri - Nandigram
- Himangshu Das - Khejuri
- Dr. Pulin Behari Baske - Nayagram
- Bikash Sarangi - Gopiballavpur
- Anupam Ghosh - Monteswar
- Akhilesh Kumar Singh - Asansol Uttar
- Md. Ali Reza Mandal - Murarai
- Arun Kumar Barma - Sitai
- Shyamal Roy - Alipurduar
- Shyameswar Rahaman - Chopra
- Bazil Akhtar - Islampur
- Babluzzaman - Lalgola
- Zamiruddin Molla - Hariharpara
- Swapan Sarkar - Haringhata
- Aasnarayan Singh - Bhatpara
- Sambhu Kurmi - Falta
- Abdur Rouf - Entally
- Jhuma Das - Shyampukur
- Bhaskar Roy - Bagnan
- Suparna Dolui - Chandrakona
- Tapan Ghosh - Garbeta
- Nandalal Bauri - Saltora
With a total of 239 candidates now announced, the Left Front is expected to announce the remaining candidates soon in the coming days.
