Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    IndiGo announces over 30 new routes from Navi Mumbai airport: Full list of flights here

    The new routes will connect Navi Mumbai to Agra, Ayodhya, Bagdogra, Belgaum, Chandigarh, Diu, Kannur, Kolkata, Patna, Rajkot, Srinagar, Varanasi, etc.

    Updated on: Mar 29, 2026 11:21 AM IST
    By HT News Desk
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    IndiGo announced on Sunday that it was adding over 30 new routes from the Navi Mumbai International Airport, starting from March 29, with new additions adding up to April 23.

    IndiGo also announced that it has commenced twice-daily direct flights between Bhavnagar and Navi Mumbai, starting on Sunday. (Vipin Kumar/ Hindustan Times/ Representational)

    The new routes will connect the airport to cities like Agra, Ayodhya, Bagdogra, Belgaum, Chandigarh, Diu, Kannur, Kolkata, Patna, Rajkot, Srinagar, Varanasi, Visakhapatnam, and many more.

    ALSO READ | IndiGo flight reports engine failure mid-air, makes safe emergency landing in Delhi

    According to the press release, IndiGo will operate over 400 weekly departures from Navi Mumbai after adding the new flights, offering convenient travel options to customers and enhancing regional connectivity to and from various parts of the country.

    The airline also announced that it has commenced twice-daily direct flights between Bhavnagar and Navi Mumbai, starting on Sunday.

    “The flights on this route are operated using IndiGo’s ATR aircraft, offering customers a convenient and reliable travel option between the two cities,” the airline said in the release.

    IndiGo also launched direct flights to Jamnagar earlier this month, starting from April 23.

    “With these additions, IndiGo will operate to six cities in Gujarat, including Ahmedabad, Vadodara, Surat, Rajkot, Bhavnagar, and Jamnagar, with over 1,400 weekly flights to and from this vibrant and leading industrialised state,” the airline said.

    Full list of new IndiGo flights from Navi Mumbai

    SectorDays of OperationFlight No.DepartureArrivalStart Date
    Bhavnagar - Navi MumbaiDaily6E 70228:359:3529-Mar-26
    Bhavnagar - Navi MumbaiDaily6E 708220:5021:5529-Mar-26
    Navi Mumbai - BhavnagarDaily6E 70217:008:1529-Mar-26
    Navi Mumbai - BhavnagarDaily6E 708119:2520:3029-Mar-26
    Ahmedabad - Navi MumbaiDaily6E 701819:1020:4029-Mar-26
    Navi Mumbai - AhmedabadDaily6E 701721:1022:3529-Mar-26
    Navi Mumbai - DiuDaily6E 702310:0511:1529-Mar-26
    Diu - Navi MumbaiDaily6E 702411:4012:4529-Mar-26
    Navi Mumbai - GoaDaily6E 703711:0512:3529-Mar-26
    Goa - Navi MumbaiDaily6E 703817:2518:5529-Mar-26
    Navi Mumbai - GoaDaily6E 707713:1514:2529-Mar-26
    Goa - Navi MumbaiDaily6E 707819:4521:0029-Mar-26
    Navi Mumbai - RajkotDaily6E 70457:008:1529-Mar-26
    Rajkot - Navi MumbaiDaily6E 70468:459:4529-Mar-26
    Navi Mumbai - BelgaumDaily6E 701510:2011:3529-Mar-26
    Belgaum - Navi MumbaiDaily6E 701617:3518:4529-Mar-26
    Navi Mumbai - KolhapurDaily6E 70418:009:1529-Mar-26
    Kolhapur - Navi MumbaiDaily6E 70429:3510:3029-Mar-26
    Navi Mumbai - KolhapurDaily6E 704319:2020:3029-Mar-26
    Kolhapur - Navi MumbaiDaily6E 704420:5021:4529-Mar-26
    Navi Mumbai - AgraTue, Thu, Sun6E 531611:4513:5529-Mar-26
    Agra - Navi MumbaiTue, Thu, Sun6E 533814:3516:3529-Mar-26
    Navi Mumbai - GorakhpurDaily6E 20198:4011:1029-Mar-26
    Gorakhpur - Navi MumbaiTue, Wed, Fri, Sat, Sun6E 202011:5514:2529-Mar-26
    Navi Mumbai - AyodhyaDaily6E 225113:5016:1029-Mar-26
    Ayodhya - Navi MumbaiDaily6E 225217:0019:2029-Mar-26
    Navi Mumbai - BhopalDaily6E 039718:5020:1029-Mar-26
    Bhopal - Navi MumbaiDaily6E 075320:5022:1529-Mar-26
    Navi Mumbai - KolkataDaily6E 21216:058:4029-Mar-26
    Kolkata - Navi MumbaiDaily6E 21227:4010:1529-Mar-26
    Navi Mumbai - DehradunTue, Wed, Fri, Sat, Sun6E 614615:1517:3529-Mar-26
    Dehradun - Navi MumbaiDaily6E 515718:1020:3529-Mar-26
    Navi Mumbai - HubballiDaily6E 073617:1518:2029-Mar-26
    Hubballi - Navi MumbaiDaily6E 073718:5020:1029-Mar-26
    Navi Mumbai - HindonDaily6E 50959:2011:4029-Mar-26
    Hindon - Navi MumbaiSunday6E 509612:3014:3529-Mar-26
    Navi Mumbai - IndoreDaily6E 513621:1522:3529-Mar-26
    Indore - Navi MumbaiDaily6E 02959:0010:1029-Mar-26
    Navi Mumbai - IndoreDaily6E 205316:0517:2029-Mar-26
    Indore - Navi MumbaiDaily6E 205417:5519:1529-Mar-26
    Navi Mumbai - BagdograDaily6E 68395:058:0029-Mar-26
    Bagdogra - Navi MumbaiDaily6E 68408:3511:3029-Mar-26
    Navi Mumbai - ChandigarhDaily6E 214516:5019:0029-Mar-26
    Chandigarh - Navi MumbaiDaily6E 214819:3522:0029-Mar-26
    Navi Mumbai - DurgapurMon, Wed, Thu, Fri, Sun6E 060310:5013:3029-Mar-26
    Durgapur - Navi MumbaiMon, Wed, Thu, Fri, Sun6E 060414:0016:4029-Mar-26
    Navi Mumbai - MaduraiDaily6E 204713:2515:2529-Mar-26
    Madurai - Navi MumbaiDaily6E 204815:5518:0029-Mar-26
    Navi Mumbai - AurangabadDaily6E 502719:4020:3529-Mar-26
    Aurangabad - Navi MumbaiDaily6E 609321:0522:1029-Mar-26
    Navi Mumbai - JabalpurDaily6E 079110:1011:5529-Mar-26
    Jabalpur - Navi MumbaiDaily6E 079212:2514:0029-Mar-26
    Navi Mumbai - JharsugudaDaily6E 627517:3019:4029-Mar-26
    Jharsuguda - Navi MumbaiDaily6E 627920:1022:2529-Mar-26
    Navi Mumbai - PatnaDaily6E 204312:0014:1529-Mar-26
    Patna - Navi MumbaiDaily6E 216714:5017:2529-Mar-26
    Raipur - Navi MumbaiDaily6E 273017:0018:4029-Mar-26
    Navi Mumbai - RaipurDaily6E 237119:3521:3029-Mar-26
    Navi Mumbai - SrinagarMon, Tue, Fri, Sat, Sun6E 02256:509:3529-Mar-26
    Srinagar - Navi MumbaiMon, Tue, Fri, Sat, Sun6E 022610:1513:1029-Mar-26
    Navi Mumbai - TirupatiDaily6E 05328:3510:2529-Mar-26
    Tirupati - Navi MumbaiDaily6E 053310:5512:4029-Mar-26
    Navi Mumbai - T'puram*Daily6E 204010:3512:4529-Mar-26
    T'puram - Navi Mumbai*Daily6E 204117:0519:1529-Mar-26
    Navi Mumbai - VaranasiDaily6E 244211:5014:0529-Mar-26
    Varanasi - Navi MumbaiDaily6E 530214:4016:4529-Mar-26
    Navi Mumbai - VisakhapatnamDaily6E 524817:5519:5529-Mar-26
    Visakhapatnam - Navi MumbaiDaily6E 524715:0517:1029-Mar-26
    Hindon - Navi MumbaiMon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat6E 509617:0019:0030-Mar-26
    Navi Mumbai - BareillyMon, Wed, Fri, Sat6E 531611:1013:3530-Mar-26
    Bareilly - Navi MumbaiMon, Wed, Fri, Sat6E 533814:2016:3530-Mar-26
    Kannur - Navi MumbaiMon, Thu, Sat6E 08296:308:1030-Mar-26
    Navi Mumbai - KannurTuesday--13:5015:3530-Mar-26
    Navi Mumbai - JammuThu, Sat6E 079310:5013:3031-Mar-26
    Jammu - Navi MumbaiTue, Sat6E 060414:0016:4031-Mar-26
    Indore - Navi MumbaiSaturday6E 619211:5513:2004-Apr-26
    Navi Mumbai - IndoreSaturday6E 619114:1015:2004-Apr-26
    Navi Mumbai - JamnagarDaily6E 205316:0017:3023-Apr-26
    Jamnagar - Navi MumbaiDaily6E 205418:1019:3523-Apr-26
    • HT News Desk
      ABOUT THE AUTHOR
      HT News Desk

      Follow the latest breaking news and developments from India and around the world with Hindustan Times' newsdesk. From politics and policies to the economy and the environment, from local issues to national events and global affairs, we've got you covered.

    recommendedIcon
    Check India news real-time updates, latest news from India, latest RCB vs SRH LIVE Score at HindustanTime
    News/India News/IndiGo Announces Over 30 New Routes From Navi Mumbai Airport: Full List Of Flights Here
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    • shineLogo
    © 2026 HindustanTimes