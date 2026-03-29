IndiGo announces over 30 new routes from Navi Mumbai airport: Full list of flights here
The new routes will connect Navi Mumbai to Agra, Ayodhya, Bagdogra, Belgaum, Chandigarh, Diu, Kannur, Kolkata, Patna, Rajkot, Srinagar, Varanasi, etc.
IndiGo announced on Sunday that it was adding over 30 new routes from the Navi Mumbai International Airport, starting from March 29, with new additions adding up to April 23.
The new routes will connect the airport to cities like Agra, Ayodhya, Bagdogra, Belgaum, Chandigarh, Diu, Kannur, Kolkata, Patna, Rajkot, Srinagar, Varanasi, Visakhapatnam, and many more.
According to the press release, IndiGo will operate over 400 weekly departures from Navi Mumbai after adding the new flights, offering convenient travel options to customers and enhancing regional connectivity to and from various parts of the country.
The airline also announced that it has commenced twice-daily direct flights between Bhavnagar and Navi Mumbai, starting on Sunday.
“The flights on this route are operated using IndiGo’s ATR aircraft, offering customers a convenient and reliable travel option between the two cities,” the airline said in the release.
IndiGo also launched direct flights to Jamnagar earlier this month, starting from April 23.
“With these additions, IndiGo will operate to six cities in Gujarat, including Ahmedabad, Vadodara, Surat, Rajkot, Bhavnagar, and Jamnagar, with over 1,400 weekly flights to and from this vibrant and leading industrialised state,” the airline said.
Full list of new IndiGo flights from Navi Mumbai
|Sector
|Days of Operation
|Flight No.
|Departure
|Arrival
|Start Date
|Bhavnagar - Navi Mumbai
|Daily
|6E 7022
|8:35
|9:35
|29-Mar-26
|Bhavnagar - Navi Mumbai
|Daily
|6E 7082
|20:50
|21:55
|29-Mar-26
|Navi Mumbai - Bhavnagar
|Daily
|6E 7021
|7:00
|8:15
|29-Mar-26
|Navi Mumbai - Bhavnagar
|Daily
|6E 7081
|19:25
|20:30
|29-Mar-26
|Ahmedabad - Navi Mumbai
|Daily
|6E 7018
|19:10
|20:40
|29-Mar-26
|Navi Mumbai - Ahmedabad
|Daily
|6E 7017
|21:10
|22:35
|29-Mar-26
|Navi Mumbai - Diu
|Daily
|6E 7023
|10:05
|11:15
|29-Mar-26
|Diu - Navi Mumbai
|Daily
|6E 7024
|11:40
|12:45
|29-Mar-26
|Navi Mumbai - Goa
|Daily
|6E 7037
|11:05
|12:35
|29-Mar-26
|Goa - Navi Mumbai
|Daily
|6E 7038
|17:25
|18:55
|29-Mar-26
|Navi Mumbai - Goa
|Daily
|6E 7077
|13:15
|14:25
|29-Mar-26
|Goa - Navi Mumbai
|Daily
|6E 7078
|19:45
|21:00
|29-Mar-26
|Navi Mumbai - Rajkot
|Daily
|6E 7045
|7:00
|8:15
|29-Mar-26
|Rajkot - Navi Mumbai
|Daily
|6E 7046
|8:45
|9:45
|29-Mar-26
|Navi Mumbai - Belgaum
|Daily
|6E 7015
|10:20
|11:35
|29-Mar-26
|Belgaum - Navi Mumbai
|Daily
|6E 7016
|17:35
|18:45
|29-Mar-26
|Navi Mumbai - Kolhapur
|Daily
|6E 7041
|8:00
|9:15
|29-Mar-26
|Kolhapur - Navi Mumbai
|Daily
|6E 7042
|9:35
|10:30
|29-Mar-26
|Navi Mumbai - Kolhapur
|Daily
|6E 7043
|19:20
|20:30
|29-Mar-26
|Kolhapur - Navi Mumbai
|Daily
|6E 7044
|20:50
|21:45
|29-Mar-26
|Navi Mumbai - Agra
|Tue, Thu, Sun
|6E 5316
|11:45
|13:55
|29-Mar-26
|Agra - Navi Mumbai
|Tue, Thu, Sun
|6E 5338
|14:35
|16:35
|29-Mar-26
|Navi Mumbai - Gorakhpur
|Daily
|6E 2019
|8:40
|11:10
|29-Mar-26
|Gorakhpur - Navi Mumbai
|Tue, Wed, Fri, Sat, Sun
|6E 2020
|11:55
|14:25
|29-Mar-26
|Navi Mumbai - Ayodhya
|Daily
|6E 2251
|13:50
|16:10
|29-Mar-26
|Ayodhya - Navi Mumbai
|Daily
|6E 2252
|17:00
|19:20
|29-Mar-26
|Navi Mumbai - Bhopal
|Daily
|6E 0397
|18:50
|20:10
|29-Mar-26
|Bhopal - Navi Mumbai
|Daily
|6E 0753
|20:50
|22:15
|29-Mar-26
|Navi Mumbai - Kolkata
|Daily
|6E 2121
|6:05
|8:40
|29-Mar-26
|Kolkata - Navi Mumbai
|Daily
|6E 2122
|7:40
|10:15
|29-Mar-26
|Navi Mumbai - Dehradun
|Tue, Wed, Fri, Sat, Sun
|6E 6146
|15:15
|17:35
|29-Mar-26
|Dehradun - Navi Mumbai
|Daily
|6E 5157
|18:10
|20:35
|29-Mar-26
|Navi Mumbai - Hubballi
|Daily
|6E 0736
|17:15
|18:20
|29-Mar-26
|Hubballi - Navi Mumbai
|Daily
|6E 0737
|18:50
|20:10
|29-Mar-26
|Navi Mumbai - Hindon
|Daily
|6E 5095
|9:20
|11:40
|29-Mar-26
|Hindon - Navi Mumbai
|Sunday
|6E 5096
|12:30
|14:35
|29-Mar-26
|Navi Mumbai - Indore
|Daily
|6E 5136
|21:15
|22:35
|29-Mar-26
|Indore - Navi Mumbai
|Daily
|6E 0295
|9:00
|10:10
|29-Mar-26
|Navi Mumbai - Indore
|Daily
|6E 2053
|16:05
|17:20
|29-Mar-26
|Indore - Navi Mumbai
|Daily
|6E 2054
|17:55
|19:15
|29-Mar-26
|Navi Mumbai - Bagdogra
|Daily
|6E 6839
|5:05
|8:00
|29-Mar-26
|Bagdogra - Navi Mumbai
|Daily
|6E 6840
|8:35
|11:30
|29-Mar-26
|Navi Mumbai - Chandigarh
|Daily
|6E 2145
|16:50
|19:00
|29-Mar-26
|Chandigarh - Navi Mumbai
|Daily
|6E 2148
|19:35
|22:00
|29-Mar-26
|Navi Mumbai - Durgapur
|Mon, Wed, Thu, Fri, Sun
|6E 0603
|10:50
|13:30
|29-Mar-26
|Durgapur - Navi Mumbai
|Mon, Wed, Thu, Fri, Sun
|6E 0604
|14:00
|16:40
|29-Mar-26
|Navi Mumbai - Madurai
|Daily
|6E 2047
|13:25
|15:25
|29-Mar-26
|Madurai - Navi Mumbai
|Daily
|6E 2048
|15:55
|18:00
|29-Mar-26
|Navi Mumbai - Aurangabad
|Daily
|6E 5027
|19:40
|20:35
|29-Mar-26
|Aurangabad - Navi Mumbai
|Daily
|6E 6093
|21:05
|22:10
|29-Mar-26
|Navi Mumbai - Jabalpur
|Daily
|6E 0791
|10:10
|11:55
|29-Mar-26
|Jabalpur - Navi Mumbai
|Daily
|6E 0792
|12:25
|14:00
|29-Mar-26
|Navi Mumbai - Jharsuguda
|Daily
|6E 6275
|17:30
|19:40
|29-Mar-26
|Jharsuguda - Navi Mumbai
|Daily
|6E 6279
|20:10
|22:25
|29-Mar-26
|Navi Mumbai - Patna
|Daily
|6E 2043
|12:00
|14:15
|29-Mar-26
|Patna - Navi Mumbai
|Daily
|6E 2167
|14:50
|17:25
|29-Mar-26
|Raipur - Navi Mumbai
|Daily
|6E 2730
|17:00
|18:40
|29-Mar-26
|Navi Mumbai - Raipur
|Daily
|6E 2371
|19:35
|21:30
|29-Mar-26
|Navi Mumbai - Srinagar
|Mon, Tue, Fri, Sat, Sun
|6E 0225
|6:50
|9:35
|29-Mar-26
|Srinagar - Navi Mumbai
|Mon, Tue, Fri, Sat, Sun
|6E 0226
|10:15
|13:10
|29-Mar-26
|Navi Mumbai - Tirupati
|Daily
|6E 0532
|8:35
|10:25
|29-Mar-26
|Tirupati - Navi Mumbai
|Daily
|6E 0533
|10:55
|12:40
|29-Mar-26
|Navi Mumbai - T'puram*
|Daily
|6E 2040
|10:35
|12:45
|29-Mar-26
|T'puram - Navi Mumbai*
|Daily
|6E 2041
|17:05
|19:15
|29-Mar-26
|Navi Mumbai - Varanasi
|Daily
|6E 2442
|11:50
|14:05
|29-Mar-26
|Varanasi - Navi Mumbai
|Daily
|6E 5302
|14:40
|16:45
|29-Mar-26
|Navi Mumbai - Visakhapatnam
|Daily
|6E 5248
|17:55
|19:55
|29-Mar-26
|Visakhapatnam - Navi Mumbai
|Daily
|6E 5247
|15:05
|17:10
|29-Mar-26
|Hindon - Navi Mumbai
|Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
|6E 5096
|17:00
|19:00
|30-Mar-26
|Navi Mumbai - Bareilly
|Mon, Wed, Fri, Sat
|6E 5316
|11:10
|13:35
|30-Mar-26
|Bareilly - Navi Mumbai
|Mon, Wed, Fri, Sat
|6E 5338
|14:20
|16:35
|30-Mar-26
|Kannur - Navi Mumbai
|Mon, Thu, Sat
|6E 0829
|6:30
|8:10
|30-Mar-26
|Navi Mumbai - Kannur
|Tuesday
|--
|13:50
|15:35
|30-Mar-26
|Navi Mumbai - Jammu
|Thu, Sat
|6E 0793
|10:50
|13:30
|31-Mar-26
|Jammu - Navi Mumbai
|Tue, Sat
|6E 0604
|14:00
|16:40
|31-Mar-26
|Indore - Navi Mumbai
|Saturday
|6E 6192
|11:55
|13:20
|04-Apr-26
|Navi Mumbai - Indore
|Saturday
|6E 6191
|14:10
|15:20
|04-Apr-26
|Navi Mumbai - Jamnagar
|Daily
|6E 2053
|16:00
|17:30
|23-Apr-26
|Jamnagar - Navi Mumbai
|Daily
|6E 2054
|18:10
|19:35
|23-Apr-26
