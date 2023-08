Telangana assembly polls 2023: BRS announces candidates, CM KCR to contest 2 seats. Full list

Telangana chief minister and Bharat Rashtra Samithi (BRS) chief K Chandrasekhar Rao released the complete list of candidates for the upcoming State Assembly elections. BRS leader K Chandrasekhar Rao (PTI/File)

Rao will contest from Kamareddy and Gajwel constituency, whereas State's IT minister Kalvakuntla Taraka Rama Rao will be contesting from Sircilla constituency.

On Monday, Rao said that the party's manifesto will be released on October 16. He said, “We will release our party manifesto in Warangal on October 16. Anybody found indulging in anti-party activities will be shunted out of the party.”

Finance minister Thanneeru Harish Rao will contest from Siddipet constituency and Education minister Patlolla Sabitha Indra Reddy will be contesting from Maheshwaram constituency.

Narsapur, Jangaon, Goshamahal, Nampally were among the contituencies where no candidates had been announced yet.

Here is the full list of the candidates:

Sirpur - Sri. Koneru Konappa

Chennur (SC) - Sri Balka Suman

Bellampalli (SC) - Sri Durgam Chinnaiah

Mancherial - Sri Nadipelli Divakar Rao

Asifabad (ST) - Smt. Kova Lakshmi

Khanapur (ST) - Sri Bhukya Johnson Rathod Naik

Adilabad - Sri Jogu Ramanna

Boath (ST) - Sri Anil Jadhav

Nirmal - Sri. Allola Indrakaran Reddy

Mudhole - Sri Gaddigari Vittal Reddy

Armoor - Sri Ashannagari Jeevan Reddy

Bodhan - Sri Mohammed Shakeel Aamir

Jukkal (SC) - Sri Hanmanth Shinde

Banswada - Sri Pocharam Srinivas Reddy

Yellareddy - Sri Jajala Surender

Kamareddy - Sri K. Chandrasekhar Rao (KCR)

Nizamabad Urban - Sri Bigala Ganesh Gupta

Nizamabad Rural - Sri Govardhan Bajireddy

Balkonda - Sri Vemula Prashanth Reddy

Korutla - Sri Dr. Sanjay Kalvakuntla

Jagityal - Sri Dr. M. Sanjay Kumar

Dharmapuri (SC) - Sri Koppula Eshwar

Ramagundam - Sri Korukanti Chander

Manthani - Sri Putta Madhu

Peddapalli - Sri Dasari Manohar Reddy

Karimnagar - Sri Gangula Kamalakar

Choppadandi (SC) - Sri Sunke Ravishankar

Vemulawada - Sri Chalmeda Lakshmi Narasimha Rao

Sircilla - Sri Kalvakuntla Taraka Rama Rao (KTR)

Manakondur (SC) - Sri Erupula Balakishan (Rasamai)

Huzurabad - Sri Padi Kaushik Reddy

Husnabad - Sri Vodithela Sathish Kumar

Siddipet - Sri Thanneeru Harish Rao

Medak - Smt M. Padma Devender Reddy

Narayankhed - Sri Mahareddy Bhupal Reddy

Andhole (SC) - Sri Chanti Kranthi Kiran

Zaheerabad (SC) - Sri Koninty Manik Rao

Sangareddy - Sri Chinta Prabhakar

Patancheru - Sri Gudem Mahipal Reddy

Dubbaka - Sri Kotha Prabhakar Reddy

Gajwel - Sri K. Chandrasekhar Rao (KCR)

Medchal - Sri Chamakura Malla Reddy

Malkajgiri - Sri Mynampalli Hanumantha Rao

Quthbullapur - Sri Kuna Pandu Vivekanand

Kukatpally - Sri Madhavaram Krishna Rao

Uppal - Sri Bandaru Lakshma Reddy

Ibrahimpatnam - Sri Manchireddy Kishan Reddy

L.B.Nagar - Sri Devireddy Sudheer Reddy

Maheshwaram - Sri Patlolla Sabitha Indra Reddy

Rajendranagar - Sri Tolkanti Prakash Goud

Sherilingampally - Sri Arekapudi Gandhi

Chevella (SC) - Sri Kale Yadaiah

Parigi - Sri Koppula Mahesh Reddy

Vikarabad (SC) - Sri Dr. Methuku Anand

Tandur - Sri Pilot Rohith Reddy

Musheerabad - Sri Muta Gopal

Malakpet - Sri Teegala Ajith Reddy

Amberpet - Sri Kaleru Venkatesh

Khairathabad - Sri Danam Nagender

Jubilee Hills - Sri Maganti Gopinath

Sanathnagar - Sri Talasani Srinivas Yadav

Karwan - Sri Aindala Krishnaiah

Charminar - Sri Ibrahim Lodi

Chandrayangutta - Sri M. Sitharam Reddy

Yakutpura - Sri Sama Sunder Reddy

Bahadurpura - Sri Ali Baqri

Secunderabad - Sri T. Padma Rao

Secunderabad Cantt (SC) - G. Lasya Nanditha

Kodangal - Sri Patnam Narender Reddy

Narayanpet - Sri S. Rajender Reddy

Mahabubnagar - Sri Srinivas Goud Virusanolla

Jadcherla - Sri Charlakola Laxma Rreddy

Devarakadra - Sri Alla Venkateswar Reddy

Makthal - Sri Chittem Ram Mohan Reddy

Wanaparthy - Sri Singireddy Niranjan Reddy

Gadwal - Sri Bandla Krishna Mohan Reddy

Alampur (SC) - Sri V.M. Abraham

Nagarkurnool - Sri Marri Janardhan Reddy

Achampet (SC) - Sri Guvvala Balaraju

Kalwakurthy - Sri Gurka Jaipal Yadav

Shadnagar - Sri Anjaiah Yelganamoni

Kollapur - Sri Beeram Harshavardhan Reddy

Devarakonda (ST) - Sri Ravindra Kumar Ramavath

Nagarjuna Sagar - Sri Nomula Bhagath

Miryalaguda - Sri Nallamothu Bhaskar Rao

Huzurnagar - Sri Shanampudi Saidi Reddy

Kodad - Sri Bollam Mallaiah Yadav

Suryapet - Sri Guntakandla Jagadish Reddy

Nalgonda - Sri Kancharla Bhupal Reddy

Munugode - Sri Kusukuntla Prabhakar Reddy

Bhongiri - Sri Pailla Shekar Reddy

Nakrekal (SC) - Sri Chirumarthi Lingaiah

Thungathurthi (SC) - Sri Gadari Kishore Kumar

Alair - Smt. Gongidi Sunitha

Ghanpur Station (SC) - Sri Kadiyam Srihari

Palakurthi - Sri Errabelli Dayakar Rao

Dornakal - Sri D.S. Redya Naik

Mahabubabad (ST) - Sri Banoth Shankar Naik

Narsampet - Sri Peddi Sudharshan Reddy

Parkal - Sri Challa Dharma Reddy

Warangal West - Sri Dasyam Vinaya Bhaskar

Warangal East - Sri Nannapuneni Narender

Wardhannapet (SC) - Sri Aroori Ramesh

Bhupalapalli - Sri Gandra Venkataramana Reddy

Mulugu (ST) - Smt. Bade Nagajyothi

Pinapaka (ST) - Sri Rega Kantha Rao

Yellandu (ST) - Smt. Banoth Haripriya Naik

Khammam - Sri Puvvada Ajay Kumar

Palair - Sri Kandala Upender Reddy

Madhira (SC) - Sri Lingala Kamal Raju

Wyra (ST) - Sri Banoth Madanlal

Sathupalli (SC) - Sri Sandra Venkata Veeraiah

Kothagudem - Sri Vanama Venkateshwara Rao

Aswaraopeta (ST) - Sri Mecha Nageshwar Rao

Bhadrachalam (ST) - Sri Dr. Tellam Venkat Rao

SHARE THIS ARTICLE ON