Search
Mon, Dec 01, 2025
New Delhi oC

Comfort meets style: 8 Skechers shoes every man should consider adding to his collection

BySamarpita Yashaswini
Published on: Dec 01, 2025 12:54 pm IST

Skechers blends style, support and comfort with lightweight, cushioned sneakers perfect for walking, fitness and everyday wear.

Our Pick

FAQs

Our Picks

Product Rating Price

Skechers-Mens Casual Shoes-Modern COOL-894217ID-BBK-9 View Details checkDetails

₹2,499

amazonLogo
GET THIS

Skechers Mens Summits - Brisbane Black Sneaker - 8 UK (9 US) (232057ID-BBK) View Details checkDetails

₹2,708

amazonLogo
GET THIS

Skechers Mens DLux Trekker Casual Shoes Vegan Air-Cooled Memory Foam Cushioned Comfort Insole Olive/Multi - 8 UK (237565) View Details checkDetails

₹5,098.99

amazonLogo
GET THIS

View Details checkDetails

amazonLogo
GET THIS

Skechers Mens Sneakers-TERRENEX-894147-CCLM-10, Grey View Details checkDetails

₹2,449

amazonLogo
GET THIS

Skechers Mens DLUX Walker - Scrambler Off White Casual Sneakers View Details checkDetails

₹3,499

amazonLogo
GET THIS

View Details checkDetails

amazonLogo
GET THIS

Skechers DLux Fitness - Roam Free Lace Up Shoes for Men - Air-Cooled Memory Foam Cushioned Insole Well Cushioned Athletic Midsole Mesh & Synthetic Upper Fitness Shoes Black, 8 UK View Details checkDetails

₹3,749

amazonLogo
GET THIS
View More Products view more product right image

If there’s one footwear brand that consistently delivers comfort without compromising style, it’s Skechers. Be it if you're a gym regular, a morning walker, or someone who just wants all-day cushioning during hectic workdays, Skechers has something tailor-made for your lifestyle.

skechers shoes for men(Pexels)
skechers shoes for men(Pexels)

From slip-ons to running shoes and chunky streetwear-inspired styles, here are eight popular Skechers picks worth checking out.

Comfy Skechers shoes to add to your wardrobe!

1.

Skechers Men Sneaker Shoes
Loading...

A versatile everyday sneaker with a clean and simple design. The breathable mesh upper keeps your feet cool, while the cushioned insole provides cloud-like support. Perfect for daily commuting, casual outings or pairing with jeans and joggers.

2.

Skechers Men Summits Brisbane Sneakers
Loading...

Lightweight and designed for easy wear, these slip-on sneakers are a favourite among those who hate tying laces. Stretch fabric ensures a snug fit, while shock-absorbing midsoles make them ideal for long walks, airport travel or errands.

3.

Skechers Men Lace-Up Shoes
Loading...

If you want a sleek, structured style with a classic lace-up finish, this pair fits the bill. Supportive cushioning and a flexible outsole make it a perfect everyday pick, especially if you walk or stand for long hours.

4.

Skechers Men Go Run Consistent Ambition Running Shoes
Loading...

Made for fitness enthusiasts, these shoes offer balance, grip and bounce. They’re great for treadmill runs, outdoor jogs or training sessions. The responsive cushioning helps protect knees and joints, while offering a stable ride.

5.

Skechers Men Terrenex Sneakers
Loading...

These chunky, rugged sneakers bring a bold fashion statement. The patterned outsole ensures excellent grip, making them great for uneven terrains. Perfect for those who love street-style fashion but still need comfort.

6.

Skechers Men D'Lux Walker Scrambler Walking Shoes
Loading...

Designed for walkers, this pair offers a luxuriously cushioned ride with every step. The elevated midsole and arch support make them perfect for morning walks, long city strolls, or workdays involving extended standing or movement.

7.

Skechers Men Go Walk 6 Walking Shoe
Loading...

A fan-favourite model, these shoes are ultra-lightweight and highly flexible. The cushioning adapts to your stride, making each step soft yet responsive. Ideal for travel, daily walks or active chores.

8.

Skechers Men D'Lux Fitness Roam Free Sneakers
Loading...

A hybrid between athletic and casual style, great for gym training, light workouts or everyday casual wear. The supportive base and soft upper ensure all-day comfort without feeling bulky.

Care tips for longevity:

  • Air-dry after sweating but avoid sun exposure.
  • Clean with a soft brush weekly.
  • Use removable insoles for hygiene.
  • Rotate pairs if worn daily.

Similar stories for you:

Kashmiri Pheran for women: The cosy winter classic making a stylish comeback

Coats for women: Our favourite picks to keep you cosy without compromising style

A sleek Swiss timepiece built to last: But is the price worth it?

  • Are Skechers shoes good for long walks?

    Yes — especially models from the Go Walk and D’Lux Walker ranges, known for cushioning and arch support.

  • How do I pick the right pair?

    Choose based on your primary use: Walking → Go Walk / D’Lux Walker Running → Go Run Consistent Everyday wear → Summits / Lace-ups / Terrenex

  • Are Skechers suitable for people with foot pain or flat feet?

    Many models feature memory foam insoles and arch support, making them suitable for flat feet and comfort needs. Always choose based on fit and support level.

  • Can Skechers running shoes be used for everyday wear?

    Absolutely. They’re lightweight and cushioned, making them great for workouts and casual daily use.

Disclaimer: At Hindustan Times, we help you stay up-to-date with the latest trends and products. Hindustan Times has an affiliate partnership, so we may get a part of the revenue when you make a purchase. We shall not be liable for any claim under applicable laws, including but not limited to the Consumer Protection Act, 2019, concerning the products. The products listed in this article are in no particular order of priority.

Catch every big hit, every wicket with Crick-it, a one stop destination for Live Scores, Match Stats, Quizzes, Polls & much more. Explore now!.

Catch your daily dose of Fashion, Taylor Swift, Health, Festivals, Travel, Relationship, Recipe and all the other Latest Lifestyle News on Hindustan Times Website and APPs.
Catch every big hit, every wicket with Crick-it, a one stop destination for Live Scores, Match Stats, Quizzes, Polls & much more. Explore now!.

Catch your daily dose of Fashion, Taylor Swift, Health, Festivals, Travel, Relationship, Recipe and all the other Latest Lifestyle News on Hindustan Times Website and APPs.
News / Lifestyle / Fashion / Comfort meets style: 8 Skechers shoes every man should consider adding to his collection
SHARE THIS ARTICLE ON
SHARE
Copy

Join Hindustan Times

Create free account and unlock exciting features like

Newsletters, Alerts and Recommendations Get personalised news and exciting deals Bookmark the stories you want to read later
Already have an account? Sign In
  • mint-logo
  • mint-lounge
  • HT_Auto
  • ht-tech
  • ht-bangla
  • healthshots
  • OTT-icons
  • slurrp-icon
  • ht-kannada
  • ht-tamil
  • ht-telugu
  • ht-marathi
  • Instore Radio - FAB Play
  • vc-circle
  • tech-circle
  • vcc-edge
  • edge-insights
Copyright © 2025 HT Digital Streams Limited. All Rights Reserved.
Story Saved
Live Score
Edit Profile
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
crown-icon
Subscribe Now!
Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
Follow Us On