Search
Sun, Dec 07, 2025
New Delhi oC

7 top-rated supplements for hormonal balance: Gynaecologist highlights essential nutrients to keep hormones in control

ByShivangi Jamwal
Published on: Dec 07, 2025 11:29 am IST

Struggling with mood swings or irregular cycles? A gynaecologist shares essential nutrients that can support daily balance.

Our Pick

FAQs

Our Picks

Product Rating Price

Carbamide Forte Vitamin D3 60000 IU Capsules | Vitamin D3 60k Supplement | Vitamin D 60000 iu Tablets | Cholecalciferol Supplement 60000iu for men & women | Orange Flavour - 40 Tablets View Details checkDetails

₹399

amazonLogo
GET THIS

Vlado’s Himalayan Organics Vitamin D3 600 IU + K2 as MK7 Supplement | Supports Stronger Immunity & Bone & Heart Health | Healthy Heart For Men And Women - 120 Veg Tablets View Details checkDetails

₹689

amazonLogo
GET THIS

hk vitals Vitamin D3 (600 IU) (60 Capsules) | With Sunflower Oil, Promotes Calcium Absorption | Bone Health, Muscle Strength & Immunity View Details checkDetails

₹339

amazonLogo
GET THIS

Now Foods Vitamin D-3 400 IU Pack of 180 Softgels View Details checkDetails

₹790

amazonLogo
GET THIS

WOW Life Science Omega-3 Fish Oil 1300 Mg Triple Strength 550Mg Epa 350Mg Dha,Burpless,Mercury Free,Ideal For Keto Diet,1 Count View Details checkDetails

₹799

amazonLogo
GET THIS

Tata 1mg Salmon Omega 3 Fish Oil Supplements 1000mg - 90 Capsules | Triglyceride form | 180mg EPA & 120mg DHA | High Absorption for Heart,Brain & Joints | Helps Manage Cholesterol View Details checkDetails

₹529

amazonLogo
GET THIS

Neuherbs Deep Sea Omega 3 Fish Oil - Omega 3 Supplement Triple Strength 2500 Mg (Essential Fatty Acid Combination of 1486 mg 892 mg EPA 594 mg DHA/serving), Lemon Flavour- 60 Softgel for Men & women View Details checkDetails

₹629

amazonLogo
GET THIS

HealthyHey Nutrition Fish Oil Omega 3 View Details checkDetails

amazonLogo
GET THIS

Doctors Best, High Absorption Magnesium, 100% Chelated View Details checkDetails

amazonLogo
GET THIS

Wellbeing Nutrition Triple Magnesium Complex 1000 mg Chelated Magnesium Glycinate, Citrate & Threonate| For Sleep, Cramps, Recovery, Nerve & Muscle Function, Clinically Proven, 60 Capsules View Details checkDetails

₹1,327

amazonLogo
GET THIS

Swisse Magnesium For Muscle Recovery, Sound Sleep & Stress Relief - Australias No. 1 Magnesium Supplement, Manufactured In Australia - Supports Relaxing, Calming & Muscle Regenerative Sleep - 60 Tablets (1 Tablet Per Serving) View Details checkDetails

₹735

amazonLogo
GET THIS

Vlado’s Himalayan Organics Magnesium Citrate + Glycinate + Oxide Complex 1660 mg Supplement For Men And Women | Boost Heart, Nerve & Muscle Health | Good For Strong Bones | Maintain Sugar Level - 120 Vegetarian Tablets View Details checkDetails

₹697

amazonLogo
GET THIS

Carbamide Forte Vitamin B-Complex Tablets - 100% RDA for B Vitamins with B1, B2, B3, B5, B6, B9 & Vitamin B12 | Vitamin B Complex Supplements for Women & Men - 120 Vegetarian Tablets View Details checkDetails

₹499

amazonLogo
GET THIS

Miduty Vitamin B12 – Active Methylcobalamin - Bioactive B-Complex with B6, B9, B12 – Triple Power Punch Formula for Energy, Mood, Brain & Nerve Support – Fast Absorbing Chewable – 60 Veg Tablets View Details checkDetails

₹710

amazonLogo
GET THIS

Mypro Sport Nutrition Vitamin B Complex, High Potency Formula Vitamins Heart Health-Nervous System Support-Supports Energy Metabolism-Vegan, Gluten-Free-120 Capsule For Men & Women View Details checkDetails

₹299

amazonLogo
GET THIS

Now Foods, Inositol Capsules, 500 mg, 100 Capsules View Details checkDetails

amazonLogo
GET THIS

Health Veda Organics PCOS Support Supplement for Women | Myo-Inositol + D-Chiro Inositol 40:1 | 60 Plant-Based Veg Tablets | Support Regular Menstruation View Details checkDetails

₹658

amazonLogo
GET THIS

Gut Army Prebiotics & Probiotics | 10 Unique Strains 100 Billion CFU With Inulin | Digestion, Colon Cleanse, Skin Health, Gut Care Supplement for Constipation, Bowel Movement | 60 Capsules By ZEROHARM View Details checkDetails

₹899

amazonLogo
GET THIS

Natures Bounty Acidophilus Probiotic, Pack of 120 Tablets View Details checkDetails

₹1,551

amazonLogo
GET THIS

Wellbeing Nutrition Daily Probiotics + Prebiotics | Improve Metabolism, Acidity Relief, Digestion & Gut Health | 18 Billion CFU Organic Probiotics Supplement for Men & Women (21 Effervescent Tabs) View Details checkDetails

₹1,256

amazonLogo
GET THIS

Now Foods, Iron, 18 mg, 120 Vcaps View Details checkDetails

₹1,075

amazonLogo
GET THIS

hk vitals Chelated Iron + Supplement (60 Capsules) | With Zinc, Vitamin C & Vitamin B12, Supports Blood Building | Immunity and Energy View Details checkDetails

₹339

amazonLogo
GET THIS
View More Products view more product right image

Women notice shifts in mood, skin, sleep, or energy throughout different phases of life, often without realising that hormones play a significant role. These changes can occur during monthly cycles, high-stress periods, or life transitions, such as pregnancy or menopause. It’s a quiet struggle many experience but rarely discuss openly. Hormonal imbalance is more common than most people think, and understanding it is the first step toward feeling better. Supplements aren’t magic solutions, but proper nutrients can offer real support when used consistently. They can help improve overall comfort, energy, and daily well-being when paired with healthy lifestyle choices.

Your quick guide to nutrients and seven helpful supplements for steadier hormonal health. (Adobe Stock)
Your quick guide to nutrients and seven helpful supplements for steadier hormonal health. (Adobe Stock)

Dr Kaishreen Khan, Consultant- Obstetrician and Gynaecologist, Motherhood Hospitals, Pune, explains, “Women tend to experience hormonal imbalance. However, there are many supplements that can be recommended to women to improve their overall well-being.

Gynaecologist’s advice: Consult before supplementing

A doctor should personally guide the use of supplements for hormonal balance, as needs vary for every woman. A gynaecologist will examine you, suggest blood tests, and then recommend supplements,” says Dr Khan.

Dosage is key. “Don’t overdo supplements. Follow the expert’s prescribed dosage and timing,” Dr Khan adds.

A gynaecologist suggests 7 supplements to balance hormones:

Women tend to experience hormonal imbalance. However, there are many supplements that can be recommended to women to improve their overall well-being.

Vitamin D: Mood and fertility regulator


Key benefit: Supports hormonal balance, boosts energy, and aids thyroid function.

Why the gynaecologist suggests it: Many women have low vitamin D levels, which can affect mood, menstrual cycles, and fertility. Supplementing helps regulate hormones, maintain energy, and support overall thyroid health.

Some top-rated options you can try on Amazon India:

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

Omega-3 fatty acids: Inflammation fighter


Key benefit: Helps regulate cycles, eases PMS discomfort, and supports healthy ovulation.

Why the gynaecologist suggests it: Omega-3s from fish oil or flaxseed oil help reduce inflammation and support smoother hormonal activity, which can improve PMS symptoms and ovulation patterns.

Solution focus: By calming internal inflammation, Omega-3s create a supportive environment for better egg health and clearer hormonal signalling. Consistent use can help many women feel more balanced across their cycle.

Some top-rated options you can try on Amazon India:

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

Magnesium: Stress and sleep stabiliser


Key benefit: Eases PMS cramps, supports steadier moods, improves sleep quality, and helps manage insulin response.

Why the gynaecologist suggests it: Dr Khan says magnesium helps with stress, sleep, PMS cramps, mood swings, and insulin balance, all of which play a role in reducing hormonal imbalance.

Solution focus: By calming the nervous system and relaxing muscles, magnesium can ease monthly discomfort and support smoother day-to-day hormonal function.

Some of the top-rated options available on Amazon India:

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

Vitamin B-Complex: Energy and metabolism manager


Key benefit: Supports steady energy, smoother periods, healthier ovulation, and a more stable mood.

Why the gynaecologist suggests it: Dr Khan explains that B vitamins support energy, better periods, healthy ovulation, and improved mood. They may also ease PCOS symptoms and help regulate metabolism.

Solution focus: Since B vitamins fuel key metabolic processes, they can support more stable hormonal activity, particularly for women experiencing metabolism-related concerns.

Some top-rated options you can try on Amazon India:

Loading...
Loading...
Loading...

Myo-Inositol: Targeted PCOS support


Key benefit: Helps improve insulin resistance, supports more regular periods, and may reduce acne and hair fall while aiding egg quality.

Why the gynaecologist suggests it: Dr Khan notes that Myo-inositol is commonly advised for PCOS as it supports insulin balance, steadier cycles, clearer skin, reduced hair fall, and better egg quality.

Solution focus: By addressing insulin resistance, the core issue behind many PCOS symptoms as it offers targeted support for hormonal balance and fertility.

Some top-rated options you can try on Amazon India

Loading...
Loading...

Probiotics: Gut–hormone connection


Key benefit: Supports better digestion, reduces bloating, improves vaginal health, and helps maintain balanced estrogen levels.

Why the gynaecologist suggests it: Dr Khan explains that a healthy gut supports healthy hormones. Probiotics aid digestion, ease bloating, support vaginal wellness, and help maintain better estrogen balance.

Solution Focus: Probiotics can enhance estrogen detoxification, alleviate hormonal overload, and promote everyday digestive well-being.

Some top-rated options you can try on Amazon India

Loading...
Loading...
Loading...

Iron (In case of deficiency): Fatigue fighter


Key benefit: Supports energy, reduces fatigue, and helps maintain normal menstrual cycles.

Why the gynaecologist suggests it: Many women experience iron deficiency due to heavy periods. Supplementing with iron helps restore energy, combat fatigue, and support a healthier menstrual cycle, making it an essential nutrient when levels are low.

Some top-rated options you can try on Amazon India

Loading...
Loading...

Similar stories:

From air purifiers to nebulisers: Guide to 5 products to protect your lungs from winter air pollution at home

Want faster recovery and stronger workouts? Try these 8 top-rated creatine powders from Amazon India

  • Which supplements support hormonal balance?

    Vitamin D, omega-3s, magnesium, B-complex, myo-inositol, probiotics, and iron (if deficient).

  • Can I take these without consulting a doctor?

    No. A gynaecologist should assess your needs and guide dosage.

  • How soon will I notice changes?

    Most people see improvements in 6–12 weeks with consistent use.

  • Are these safe long-term?

    Yes, if taken in the right dose and only as advised by a doctor.

Disclaimer: At Hindustan Times, we help you stay up-to-date with the latest trends and products. Hindustan Times has an affiliate partnership, so we may get a part of the revenue when you make a purchase. We shall not be liable for any claim under applicable laws, including but not limited to the Consumer Protection Act, 2019, concerning the products. The products listed in this article are in no particular order of priority. This article is for informational purposes only and not a substitute for professional medical advice. Always seek the advice of your doctor with any questions about a medical condition.

Catch every big hit, every wicket with Crick-it, a one stop destination for Live Scores, Match Stats, Quizzes, Polls & much more. Explore now!.

Catch your daily dose of Fashion, Taylor Swift, Health, Festivals, Travel, Relationship, Recipe and all the other Latest Lifestyle News on Hindustan Times Website and APPs.
Catch every big hit, every wicket with Crick-it, a one stop destination for Live Scores, Match Stats, Quizzes, Polls & much more. Explore now!.

Catch your daily dose of Fashion, Taylor Swift, Health, Festivals, Travel, Relationship, Recipe and all the other Latest Lifestyle News on Hindustan Times Website and APPs.
News / Lifestyle / Health / 7 top-rated supplements for hormonal balance: Gynaecologist highlights essential nutrients to keep hormones in control
SHARE THIS ARTICLE ON
SHARE
Copy

Join Hindustan Times

Create free account and unlock exciting features like

Newsletters, Alerts and Recommendations Get personalised news and exciting deals Bookmark the stories you want to read later
Already have an account? Sign In
  • mint-logo
  • mint-lounge
  • HT_Auto
  • ht-tech
  • ht-bangla
  • healthshots
  • OTT-icons
  • slurrp-icon
  • ht-kannada
  • ht-tamil
  • ht-telugu
  • ht-marathi
  • Instore Radio - FAB Play
  • vc-circle
  • tech-circle
  • vcc-edge
  • edge-insights
Copyright © 2025 HT Digital Streams Limited. All Rights Reserved.
Story Saved
Live Score
Edit Profile
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
crown-icon
Subscribe Now!
Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
Follow Us On