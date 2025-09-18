Search
Thu, Sept 18, 2025
Best face serums for oily skin: Top 8 must-have picks that help you glow up

ByShweta Pandey
Published on: Sept 18, 2025 10:00 am IST

Looking for a face serum for your oily and greasy skin? Then we have got our list of top 8 face serums for oily skin listed below.

Punherbs Acne Serum Oil With Orange & Rosemary Extract | For Acne, Acne Scars And Dark Spot 10ML View Details checkDetails

Himalaya Brightening Vitamin C Serum View Details checkDetails

Minimalist Oil Control & Anti-Acne 10% Niacinamide Face Serum View Details checkDetails

DOT & KEY 10% Vitamin C + E Serum with 5% Niacinamide View Details checkDetails

Foxtale 12% Niacinamide Face Serum with Azelaic Acid for Oil Control & Brightening | Reduces Acne, Blemishes & Acne Marks | Brightens & Smoothens Skin | Face Serum for Women & Men | 30 ml View Details checkDetails

Pilgrim 2% Salicylic Acid + 3% Niacinamide Oil Control Serum For Oily & Acne-Prone Skin For Unisex Of All Skin Types, Korean Skin Care, 30ml View Details checkDetails

Cos-IQ 10% Niacinamide Face Serum for Oil Control, Anti-Acne & Dark Spots | With 4% Multi-Peptide Complex & 2% Hyaluronic Acid | Skin Clarifying,Blemishes & Pore Care for All Skin Types | 30ml View Details checkDetails

Pilgrim 15% Vitamin C Serum 20ml For Glowing Skin | Advanced Formulation With Ferulic Acid & Vitamin E |Reduces Dark Spots, Pigmentation |For All, Oily, Combination, Normal Skin |Men, Women View Details checkDetails

If you have oily skin, you know the struggle is real when it comes to finding skincare products that truly works without adding to the greasiness. And that is where face serums step in as your skin's new best friend. These lightweight yet potent skincare essentials are packed with active ingredients that penetrate deep into your skin, targeting concerns like dullness, acne, and pigmentation at their root.

Face serum for oily skin(Pexels)
Face serum for oily skin(Pexels)

The best part, unlike heavier creams, face serums offer fast-absorbing hydration and essential nutrients that work from within, giving your skin a radiant and healthy glow without feeling sticky. From brightening your complexion to combating the effects of ageing, face serums can help you achieve flawless skin.

So, check out our top 8 picks of face serums for oily skin:

1.

Punherbs Acne Serum Oil With Orange & Rosemary Extract | For Acne, Acne Scars And Dark Spot 10ML
Garnier vitamin C + Face Serum brightens dull skin, reduces dark spots, and delivers a radiant glow with every drop. Enriched with pure vitamin C and natural ingredients, this lightweight formula absorbs quickly, leaving skin fresh and even-toned. Its active antioxidants fight free radicals while improving skin texture. Suitable for daily use, the serum boosts brightness and restores clarity. Experience visibly smoother, glowing skin with regular application. Perfect for all skin types seeking instant radiance.

2.

Himalaya Brightening Vitamin C Serum
Himalaya Brightening vitamin C Serum revitalizes skin by reducing pigmentation and uneven tone. Packed with vitamin C and natural botanical extracts, it actively lightens dark spots and enhances radiance. Its lightweight, non-greasy formula penetrates deeply to boost collagen production and improve elasticity. Daily use helps restore skin’s natural glow while minimizing dullness. The serum also fights oxidative stress and sun damage effectively. Reveal youthful, bright, and refreshed skin with Himalaya’s trusted herbal care solution for long-lasting luminosity.

3.

Minimalist Oil Control & Anti-Acne 10% Niacinamide Face Serum
Minimalist Oil Control & Anti-Acne 10% Niacinamide Face Serum regulates sebum, minimizes acne, and reduces enlarged pores. Infused with zinc and potent actives, it actively soothes inflammation while restoring a clear complexion. This lightweight, fast-absorbing serum strengthens the skin barrier and prevents future breakouts. Regular use visibly improves skin texture and controls excess oil, leaving skin fresh and shine-free. Dermatologically tested, it suits oily and acne-prone skin. Achieve smoother, balanced skin with science-backed formulation trusted for results.

4.

DOT & KEY 10% Vitamin C + E Serum with 5% Niacinamide
DOT & KEY 10% Vitamin C + E Serum instantly brightens skin, fades pigmentation, and reduces dark spots. Enriched with vitamin C, E, and antioxidants, it actively boosts collagen to restore firmness and elasticity. The lightweight, water-based formula penetrates deeply, leaving skin hydrated and glowing. Regular use defends against free radical damage while evening skin tone. It’s dermatologically tested and safe for all skin types. Get luminous, youthful skin with this powerful brightening and anti-ageing serum.

5.

Foxtale 12% Niacinamide Face Serum with Azelaic Acid for Oil Control & Brightening | Reduces Acne, Blemishes & Acne Marks | Brightens & Smoothens Skin | Face Serum for Women & Men | 30 ml
Foxtale 12% Niacinamide Face Serum actively refines pores, controls oil, and reduces redness for clear, even skin. Enriched with niacinamide and soothing actives, it strengthens the skin barrier and balances sebum production. This lightweight, non-sticky formula absorbs quickly, making it ideal for daily use. Regular application fades acne marks, improves texture, and prevents future breakouts. Perfect for oily and combination skin, it delivers long-lasting clarity and hydration. Achieve visibly smoother, shine-free, and healthier skin every day.

6.

Pilgrim 2% Salicylic Acid + 3% Niacinamide Oil Control Serum For Oily & Acne-Prone Skin For Unisex Of All Skin Types, Korean Skin Care, 30ml
Pilgrim 2% Salicylic Acid + 3% Niacinamide Oil Control Serum clears pores, fights acne, and balances oily skin effectively. Salicylic acid gently exfoliates, removing dead skin and preventing breakouts, while niacinamide reduces redness and minimizes pores. The lightweight, fast-absorbing formula restores clarity without drying. Daily use improves texture and leaves skin smooth, fresh, and shine-free. Ideal for acne-prone skin, this serum controls sebum while protecting the barrier. Reveal a healthier, clearer complexion with this targeted oil-control solution.

7.

Cos-IQ 10% Niacinamide Face Serum for Oil Control, Anti-Acne & Dark Spots | With 4% Multi-Peptide Complex & 2% Hyaluronic Acid | Skin Clarifying,Blemishes & Pore Care for All Skin Types | 30ml
Cos-IQ 10% Niacinamide Face Serum visibly reduces acne marks, dark spots, and uneven texture while balancing oil production. Formulated with high-strength niacinamide and soothing actives, it strengthens the skin barrier and calms irritation. The serum’s lightweight texture absorbs quickly, leaving skin smooth, refreshed, and matte. With regular use, it minimizes pores and prevents future breakouts. Dermatologically tested, it is safe for daily application. Achieve brighter, healthier, and balanced skin with this science-driven skincare solution.

8.

Pilgrim 15% Vitamin C Serum 20ml For Glowing Skin | Advanced Formulation With Ferulic Acid & Vitamin E |Reduces Dark Spots, Pigmentation |For All, Oily, Combination, Normal Skin |Men, Women
Pilgrim 15% vitamin C Serum delivers intense brightness, fades dark spots, and promotes youthful, glowing skin. Packed with stable vitamin C and antioxidants, it actively fights free radicals and boosts collagen for firmer skin. The lightweight formula penetrates deeply, evening out tone while restoring radiance. Regular use reduces dullness, improves elasticity, and reveals luminous clarity. Suitable for all skin types, this serum offers anti-ageing and brightening benefits in one. Achieve vibrant, healthy, and radiant skin daily.

 

  • Can people with oily skin use face serum?

    Yes, absolutely! The right serum can actually help balance excess oil production, unclog pores, and reduce breakouts. Look for lightweight, non-comedogenic formulas that absorb quickly.

  • Which ingredients in a serum are best for oily skin?

    Ingredients like niacinamide, salicylic acid, hyaluronic acid, zinc, and vitamin C are ideal. They regulate sebum, minimize pores, and keep skin hydrated without making it greasy.

  • Will a serum make my oily skin more oily?

    No, if you choose a water-based or gel-based serum. In fact, serums help control shine by keeping the skin balanced and preventing overproduction of oil.

  • Can I skip moisturizer if I use serum on oily skin?

    No. A serum penetrates deeply but does not lock in moisture. Even oily skin needs a light, oil-free moisturizer to seal hydration.

  • Will face serums help with acne on oily skin?

    Yes, serums with salicylic acid, niacinamide, or tea tree extract target acne and prevent clogged pores. Consistency is key to seeing results.

Disclaimer: At Hindustan Times, we help you stay up-to-date with the latest trends and products. Hindustan Times has an affiliate partnership, so we may get a part of the revenue when you make a purchase. We shall not be liable for any claim under applicable laws, including but not limited to the Consumer Protection Act, 2019, with respect to the products. The products listed in this article are in no particular order of priority.

