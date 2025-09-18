Best face serums for oily skin: Top 8 must-have picks that help you glow up
Published on: Sept 18, 2025 10:00 am IST
Looking for a face serum for your oily and greasy skin? Then we have got our list of top 8 face serums for oily skin listed below.
Our Pick
FAQs
Our Picks
|Product
|Rating
|Price
|
Punherbs Acne Serum Oil With Orange & Rosemary Extract | For Acne, Acne Scars And Dark Spot 10ML View Details
|
₹199
|
|
|
Himalaya Brightening Vitamin C Serum View Details
|
|
|
|
Minimalist Oil Control & Anti-Acne 10% Niacinamide Face Serum View Details
|
|
|
|
DOT & KEY 10% Vitamin C + E Serum with 5% Niacinamide View Details
|
|
|
|
Foxtale 12% Niacinamide Face Serum with Azelaic Acid for Oil Control & Brightening | Reduces Acne, Blemishes & Acne Marks | Brightens & Smoothens Skin | Face Serum for Women & Men | 30 ml View Details
|
₹493
|
|
|
Pilgrim 2% Salicylic Acid + 3% Niacinamide Oil Control Serum For Oily & Acne-Prone Skin For Unisex Of All Skin Types, Korean Skin Care, 30ml View Details
|
₹420
|
|
|
Cos-IQ 10% Niacinamide Face Serum for Oil Control, Anti-Acne & Dark Spots | With 4% Multi-Peptide Complex & 2% Hyaluronic Acid | Skin Clarifying,Blemishes & Pore Care for All Skin Types | 30ml View Details
|
₹357
|
|
|
Pilgrim 15% Vitamin C Serum 20ml For Glowing Skin | Advanced Formulation With Ferulic Acid & Vitamin E |Reduces Dark Spots, Pigmentation |For All, Oily, Combination, Normal Skin |Men, Women View Details
|
₹452
|
|
View More Products