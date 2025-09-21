Solid case trolley bags: Your partner for your next trip; Check out our top 8 picks
Published on: Sept 21, 2025 07:00 pm IST
Looking to buy the best solid case trolley bags? Then you're at the right place. Here is our list of top 8 options for you.
MOKOBARA Iconic Range The Check-in Luggage Medium Size German Makrolon Poly-Carbonate Hard Sided 8 Hinomoto Wheels Suitcase Trolley - Hinomoto Wheels, Black & Yellow (Limited Edition) View Details
₹10,999
FUR JADEN The Aviator 65cm German Polycarbonate Travel Luggage Check-in Suitcase with 8 StealthTech Silent Shock Absorbing Wheels, TSA Lock & Aerospace Grade Wide Handle (Forest Green, Check-in 24) View Details
₹5,999
Safari Genius Alley 75cm Large Size Check-in Trolley Bag Hard Case Polypropylene, 4 Spinner Wheels, 360 Degree Wheeling Luggage, Travel Bag, Suitcase for Travel, Trolley Bags for Travel, Navy View Details
₹2,499
EUME 100% Aluminium Cabin Trolley Bags for Travelling| 50cm Cabin Suitcase Small | Durable High-End 8 Silentrun 360 Degree Spinner Wheels| Premium Trolley Bags for Travel (Silver with Yellow Wheels) View Details
₹19,999
Aristocrat Polypropylene Airpro Check-In 66 Cm(Medium) 8 Wheel Spinners Trolley Bags For Travel Hard Case Luggage, Lightweight Bag With Combination Lock & Robust Trolley With 7 Years Warranty (Green) View Details
₹2,299
Skybags Polypropylene (Pp) Play Cabin 55 Cm (Small) 8 Spinner Wheels Trolley Bags for Travel, Hard Case Lightweight Bag with TSA Lock, Tough Suitcase for Travel (Lime Green),Yellow View Details
₹1,799
uppercase Rock (Medium) 65cm, Check-in Trolley Bag, Hardsided Anti-Scratch 8 Wheel Double Spinner Luggage, TSA Lock & Anti-Theft Zippers, Suitcase for Unisex, 2000 Days Warranty (Beige) View Details
₹4,960
Swiss Military Cygnus Hard-Top 45cm Cabin Luggage Trolley Bag with Laptop Compartment, 4 Wheels & 3 Dial Lock, Lightweight ABS+PC Shell, 39L Capacity, Travel Overnighter Bag for Men & Women – Silver View Details
₹3,299
