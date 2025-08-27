Search
Wed, Aug 27, 2025
New Delhi oC

Price drop on American Tourister trolley sets: Amazon offers up to 70% off on the top 8 picks

ByNeha Ravi Khandelwal
Published on: Aug 27, 2025 05:11 pm IST

Amazon is offering up to 70% off on American Tourister trolley sets. Here’s a look at the top 8 picks worth considering.

Our Pick

FAQs

Our Picks

Product Rating Price

American Tourister PP Liftoff+ with TSA Lock & 8 Wheel, 3Pc Set (Small +Medium +Large) Hard Check-in Suitcase for Travel/Trolley Bag for Travel/Travel Bag with Double Wheel - Seafoam Blue, 79 cm View Details checkDetails

₹9,999

amazonLogo
GET THIS

American Tourister PP Ivy 2.0-8 Wheel, 3PC Set (Small + Medium + Large) Hard Suitcase for Travel/Travel Bag with Combination Lock & Smooth Sliding Double Wheel - Black, 55 Cm, 68 Cm, 79 Cm View Details checkDetails

₹8,999

amazonLogo
GET THIS

American Tourister Ivy Nxt 3PCSET 4 Spinner Wheels Hard Luggage Polycarbonate Check-in Trolley Bags for Travel with Mounted TSA Lock for Unisex - Blue, Small, Medium, Large, 79 cm View Details checkDetails

₹8,499

amazonLogo
GET THIS

American Tourister Ivy 4 Wheel Spinner Polypropylene (Pp) 3 Pc Set Sea Green Hard Trolley Bag with TSA Lock Small, Medium & Large (55Cm + 68 Cm + 77Cm) View Details checkDetails

₹9,199

amazonLogo
GET THIS

American Tourister PP Ivy 2.0-8 Wheel, 3PC Set (Small + Medium + Large) Hard Suitcase for Travel/Trolley Bag with Combination Lock & Smooth Sliding Double Wheel - Forest Green, 55 Cm, 68 Cm, 79 Cm View Details checkDetails

₹8,999

amazonLogo
GET THIS

Kamiliant American Tourister Polypropylene Harrier Zing 3-Piece Luggage Set - 56, 68 & 78 Cm Hard-Sided 8-Wheel Spinner Suitcases (Small, Medium & Large) in Military Olive View Details checkDetails

₹5,999

amazonLogo
GET THIS

American Tourister Ivy 2.0, 3PCS Set Hard Polypropylene Check-in Suitcase/Trolley Bag for Travel with Mounted TSA Lock & Smooth Sliding Spinner Wheels for Women & Men - Tan Orange,79 Cm View Details checkDetails

₹8,546.47

amazonLogo
GET THIS

American Tourister Kamiliant (3 Pieces Set)-Polyester Small 56 Cm, Medium 68 Cm & Large 79 Cm Spinner Softsided 4 Wheels Luggage Trolley (Blue) View Details checkDetails

₹11,499

amazonLogo
GET THIS
View More Products view more product right image

If you’ve been waiting to upgrade your travel gear, now is the time. Amazon has rolled out impressive offers on American Tourister luggage bags (2025), giving you a chance to save big while investing in quality. Known for their durability, smart designs, and easy mobility, American Tourister trolley bags remain a popular choice among frequent flyers and casual travellers alike.

Travel in style with American Tourister trolley bags, now up to 70% off on Amazon, making premium luggage more accessible.
Travel in style with American Tourister trolley bags, now up to 70% off on Amazon, making premium luggage more accessible.

With discounts of up to 70% during the Amazon Sale, the deal feels almost too good to pass up. From compact cabin cases to spacious check-in options, there is something for every kind of traveller. To help you shop smarter, we’ve rounded up the top 8 picks from American Tourister luggage that combine functionality with sleek design.

Top 8 picks for American Tourister luggage bags

1.

American Tourister PP Liftoff+ with TSA Lock & 8 Wheel, 3Pc Set (Small +Medium +Large) Hard Check-in Suitcase for Travel/Trolley Bag for Travel/Travel Bag with Double Wheel - Seafoam Blue, 79 cm
Loading Suggestions...

The American Tourister PP Liftoff+ 3-piece trolley bag set in Seafoam Blue is designed for travellers who value both style and strength. Crafted from durable polypropylene, it resists rough handling while keeping your essentials secure with a TSA lock. The double wheels glide smoothly on uneven streets, making it ideal for city breaks or long-haul trips. With multiple sizes, it adapts easily to family holidays, solo getaways, or frequent business travel.

2.

American Tourister PP Ivy 2.0-8 Wheel, 3PC Set (Small + Medium + Large) Hard Suitcase for Travel/Travel Bag with Combination Lock & Smooth Sliding Double Wheel - Black, 55 Cm, 68 Cm, 79 Cm
Loading Suggestions...

The American Tourister PP Ivy 2.0 3-piece luggage set in classic black is built for travellers who expect reliability on every trip. Made from strong polypropylene, it ensures lasting durability, while the combination lock adds extra security. The smooth double wheels handle cobbled streets and busy terminals with ease. With three versatile sizes, it’s perfect for everything from weekend escapes to extended holidays, keeping your belongings organised and protected wherever you go.

3.

American Tourister Ivy Nxt 3PCSET 4 Spinner Wheels Hard Luggage Polycarbonate Check-in Trolley Bags for Travel with Mounted TSA Lock for Unisex - Blue, Small, Medium, Large, 79 cm
Loading Suggestions...

The American Tourister Ivy Nxt 3-piece trolley bag set in blue combines sleek style with dependable performance. Its polycarbonate shell offers strength, while the mounted TSA lock keeps belongings safe. With four spinner wheels, moving through airports and streets feels effortless. Inside, the Flexi Packing Strap helps organise essentials neatly, making it ideal for both short breaks and long holidays. A versatile set built for travellers who value comfort, convenience, and security.

4.

American Tourister Ivy 4 Wheel Spinner Polypropylene (Pp) 3 Pc Set Sea Green Hard Trolley Bag with TSA Lock Small, Medium & Large (55Cm + 68 Cm + 77Cm)
Loading Suggestions...

The American Tourister Ivy 3-piece trolley bag set in sea green is a stylish travel companion built to handle every trip with ease. Made from scratch and impact-resistant polypropylene, it protects your belongings while offering ample packing space for souvenirs or last-minute additions. The colour-matched TSA lock and coordinated detailing give it a refined finish. With smooth spinner wheels, it’s perfect for everything from weekend city breaks to long international holidays.

5.

American Tourister PP Ivy 2.0-8 Wheel, 3PC Set (Small + Medium + Large) Hard Suitcase for Travel/Trolley Bag with Combination Lock & Smooth Sliding Double Wheel - Forest Green, 55 Cm, 68 Cm, 79 Cm
Loading Suggestions...

The American Tourister PP Ivy 2.0 3-piece luggage set in forest green offers durability, style, and ease for every type of traveller. Crafted from strong polypropylene, it withstands heavy handling while keeping belongings safe with a secure combination lock and hidden pocket. The smooth double wheels glide over uneven pavements and crowded terminals with minimal effort. With three practical sizes, it suits weekend getaways, business trips, and extended family holidays perfectly.

6.

Kamiliant American Tourister Polypropylene Harrier Zing 3-Piece Luggage Set
Loading Suggestions...

The Kamiliant American Tourister Harrier Zing 3-piece luggage set in military olive combines strength with practical design for stress-free travel. Its boxy shape maximises packing volume, while cross ribbons and a U-shaped pocket keep belongings neatly arranged. The lightweight polypropylene build ensures durability without adding bulk, and the 360-degree double wheels glide smoothly across terminals and streets. With three sizes included, it’s a versatile choice for quick trips, family holidays, or extended vacations.

7.

American Tourister Ivy 2.0, 3PCS Set Hard Polypropylene Check-in Suitcase/Trolley Bag for Travel with Mounted TSA Lock & Smooth Sliding Spinner Wheels for Women & Men - Tan Orange,79 Cm
Loading Suggestions...

The American Tourister Ivy 2.0 3-piece luggage set in tan orange blends durability with modern style, making it a reliable pick for frequent travellers. Crafted from tough polypropylene, it holds up against rough handling while the mounted TSA lock and hidden pocket keep valuables secure. Smooth spinner wheels and an adjustable telescopic trolley make moving through airports effortless. With three spacious sizes, it’s perfect for everything from short trips to long international travel.

8.

American Tourister Kamiliant (3 Pieces Set)-Polyester Small 56 Cm, Medium 68 Cm & Large 79 Cm Spinner Softsided 4 Wheels Luggage Trolley (Blue)
Loading Suggestions...

The American Tourister Kamiliant 3-piece soft-sided trolley set in blue offers flexibility and ease for all kinds of travel. Made from durable polyester, it is lightweight yet spacious, making packing simple and efficient. The spinner wheels ensure smooth movement through crowded airports and busy streets, while the three practical sizes suit different needs. Perfect for weekend getaways, work trips, or long holidays, this set combines convenience with reliable performance for every traveller.

Similar articles for you

Goa girls trip tips: Private villas, cars and safe fun

5 reasons your next family holiday should be to Hong Kong

Priyanka Chopra's daughter sets airport travel goals for toddlers worldwide!

  • Are American Tourister trolley bags durable for frequent travel?

    Yes, American Tourister luggage is designed with sturdy materials like polypropylene and polycarbonate, making it reliable for frequent flights and long journeys.

  • Do American Tourister trolley bags have smooth wheels?

    Most models feature double or spinner wheels, ensuring easy movement through airports, streets, and even rougher surfaces without much effort.

  • Which size should I choose in American Tourister trolley bags?

    Small sizes work well for weekend trips, medium for short holidays, and large for long vacations or family travel. Many sets include all three.

  • Are American Tourister luggage bags secure?

    Yes, most American Tourister luggage comes with TSA-approved locks or combination locks to keep belongings safe during international and domestic travel.

Disclaimer: At Hindustan Times, we help you stay up-to-date with the latest trends and products. Hindustan Times has an affiliate partnership, so we may get a part of the revenue when you make a purchase. We shall not be liable for any claim under applicable laws, including but not limited to the Consumer Protection Act, 2019, concerning the products. The products listed in this article are in no particular order of priority.

Catch every big hit, every wicket with Crick-it, a one stop destination for Live Scores, Match Stats, Quizzes, Polls & much more. Explore now!.

Catch your daily dose of Fashion, Taylor Swift, Health, Festivals, Travel, Relationship, Recipe and all the other Latest Lifestyle News on Hindustan Times Website and APPs.
Catch every big hit, every wicket with Crick-it, a one stop destination for Live Scores, Match Stats, Quizzes, Polls & much more. Explore now!.

Catch your daily dose of Fashion, Taylor Swift, Health, Festivals, Travel, Relationship, Recipe and all the other Latest Lifestyle News on Hindustan Times Website and APPs.
News / Lifestyle / Travel / Price drop on American Tourister trolley sets: Amazon offers up to 70% off on the top 8 picks
SHARE THIS ARTICLE ON
SHARE
Copy

Join Hindustan Times

Create free account and unlock exciting features like

Newsletters, Alerts and Recommendations Get personalised news and exciting deals Bookmark the stories you want to read later
Already have an account? Sign In
  • mint-logo
  • mint-lounge
  • HT_Auto
  • ht-tech
  • ht-bangla
  • healthshots
  • OTT-icons
  • slurrp-icon
  • ht-kannada
  • ht-tamil
  • ht-telegu
  • ht-marathi
  • Instore Radio - FAB Play
  • vc-circle
  • tech-circle
  • vcc-edge
  • edge-insights
Copyright © 2025 HT Digital Streams Limited. All Rights Reserved.
Story Saved
Live Score
Edit Profile
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
crown-icon
Subscribe Now!
Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
Follow Us On