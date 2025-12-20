Search
Sat, Dec 20, 2025
Suitcases for kids: 10 sturdy, colourful and easy-to-roll picks for stress-free family travel

ByNivedita Mishra
Published on: Dec 20, 2025 10:00 am IST

Best kids’ suitcases with sturdy construction, colourful designs, and smooth-rolling wheels for easy, safe, and enjoyable travel on family trips or holidays.

JUNIOR JOE 20 Inch Kids Suitcase with 4 Wheel Travel Trolley Bag (4 Day Trip) (DESIGN-11, 20 INCH) View Details checkDetails

₹2,399

JUNIOR JOE 20 Inch Kids Suitcase with 4 Wheel Travel Trolley Bag (4 Day Trip) (DESIGN-12, 20 INCH) View Details checkDetails

₹2,399

JUNIOR JOE 20 Inch Kids Suitcase with 4 Wheel Travel Trolley Bag (4 Day Trip) (Design-6, 20 INCH) View Details checkDetails

₹2,399

JUNIOR JOE Polycarbonate 8 Wheels 360 Degree Kids Carry On Luggage Hardside Rolling Suitcase 24 Inches Travel Trolley Bag (Design-7), Blue View Details checkDetails

₹2,499

NOVEX Travel Trolley Kids Bags with 22 Inch Polycarbonate - Red & Blue Luggage | Marvel Spider-Man Spinner Suitcase with 4 Wheels - 360° Rotating | Unique Bags for Boy Kids, Easy to Carry View Details checkDetails

₹2,834

JUNIOR JOE Polycarbonate Kids Carry On Luggage Hardside Rolling Suitcase 24 Inches Travel Trolley Bag (Design-4, Spinner, Multicolor) View Details checkDetails

₹2,499

NOVEX Disney Frozen Kids Trolley Bag for Girls | 22-Inch Spinner Luggage with 4 Wheels Roller Suitcase | Durable & Cute Polycarbonate Travel Carry-On for Outings & Trips - Blue View Details checkDetails

₹3,855

Storite Abs 8 Wheels 15 Inches Trolley Bag Hard-Sided Cute Unicorn Print Spinner Suitcase Cabin Luggage for Kids - Rainbow, Lavender, 39 cm View Details checkDetails

₹2,299

Storite 15 Inches Kids Trolley Bag Hard-Sided Polycarbonate Unicorn Print Spinner Suitcase Trolley Bags for Kids Travel (Pink - 35 x 23 x 38 Cm) View Details checkDetails

₹2,299

Storite 15 Inches Kids Trolley Bag Hard-Sided Polycarbonate Cartoon Print Spinner Suitcase Trolley Bags for Kids Travel Kids Trolley Bag - Pink (38 x 22 x 38 Cm) View Details checkDetails

₹2,499

Suitcases for kids are designed to handle rough use and frequent travel. Sturdy hard shells protect belongings from bumps and drops. Strong wheels roll smoothly on airport floors. Durable zips and handles withstand constant pulling. Lightweight builds help children move them easily.

Colourful and sturdy suitcase for kids, perfect for easy, fun, and safe travel experiences.
Colourful and sturdy suitcase for kids, perfect for easy, fun, and safe travel experiences.

These suitcases are also highly attractive. Bright colours catch the eye instantly. Fun prints and cartoon themes excite young travellers. Some designs feature playful shapes or characters. Compact sizes suit short trips and holidays. Together, sturdiness and visual appeal make kids’ suitcases practical, engaging, and travel-ready for every little explorer.

The good news is Amazon is full of options. We have bunched together 10 of the best options just for you. Check them out here.

1.

JUNIOR JOE 20 Inch Kids Suitcase with 4 Wheel Travel Trolley Bag (4 Day Trip) (DESIGN-11, 20 INCH)
This 20-inch kids suitcase is ideal for short holidays and 4-day trips. Designed for easy handling, it features smooth four-wheel mobility for effortless movement. The compact size suits children while offering ample space for essentials. A sturdy outer body protects belongings during travel. Attractive design adds fun to journeys, making packing and travelling enjoyable for young users.

Specifications

Material:
Hard shell plastic
Colour:
Blue
Wheels:
4 spinner wheels
Capacity:
4-day trip storage

2.

JUNIOR JOE 20 Inch Kids Suitcase with 4 Wheel Travel Trolley Bag (4 Day Trip) (DESIGN-12, 20 INCH)
This 20-inch kids suitcase is suitable for short holidays and 4-day trips. It offers smooth mobility with four spinner wheels for easy handling by children. The compact yet spacious interior helps organise clothes and essentials neatly. A sturdy outer shell provides reliable protection during travel. Its attractive Design-12 finish adds a playful touch, making journeys more enjoyable for young travellers.

Specifications

Material:
Hard shell plastic
Colour:
Blue
Wheels:
4 spinner wheels
Capacity:
4-day trip storage

3.

JUNIOR JOE 20 Inch Kids Suitcase with 4 Wheel Travel Trolley Bag (4 Day Trip) (Design-6, 20 INCH)
This 20-inch kids suitcase is perfect for short breaks and 4-day trips. It features four smooth-rolling wheels for easy movement and better balance while travelling. The compact size is ideal for children, yet spacious enough for clothes and essentials. A sturdy outer body helps protect belongings during journeys. Its attractive Design-6 colour adds a fun, travel-friendly appeal for kids.

Specifications

Material:
Hard shell plastic
Colour:
Pink
Wheels:
4 spinner wheels
Capacity:
4-day trip storage

4.

JUNIOR JOE Polycarbonate 8 Wheels 360 Degree Kids Carry On Luggage Hardside Rolling Suitcase 24 Inches Travel Trolley Bag (Design-7), Blue
This 24-inch kids carry-on luggage is crafted from durable polycarbonate for reliable travel protection. Eight 360° wheels ensure smooth, all-direction movement, making it effortless for children to roll through airports or streets. The hardside design keeps belongings safe, while the bright blue Design-7 finish adds cheerful style. Spacious interior compartments help organise clothes and essentials for trips, making it a great choice for young travellers.

Specifications

Material:
Polycarbonate hardside shell
Colour:
Blue
Wheels:
8, 360° wheels
Capacity:
24-inch travel size

5.

NOVEX Travel Trolley Kids Bags with 22 Inch Polycarbonate - Red & Blue Luggage | Marvel Spider-Man Spinner Suitcase with 4 Wheels - 360° Rotating | Unique Bags for Boy Kids, Easy to Carry
The NOVEX Travel Trolley Kids Bag is a fun and sturdy choice for young adventurers. This 22-inch polycarbonate suitcase features a vibrant red and blue Marvel Spider-Man design that kids love. Four 360° rotating spinner wheels make it easy to roll through airports and streets. Lightweight yet durable, it’s simple to carry and ideal for family holidays or school trips, offering both style and practical storage space.

Specifications

Material:
Polycarbonate hardshell
Colour:
Red and blue
Wheels:
4 spinner wheels
Capacity:
22-inch luggage size

6.

JUNIOR JOE Polycarbonate Kids Carry On Luggage Hardside Rolling Suitcase 24 Inches Travel Trolley Bag (Design-4, Spinner, Multicolor)
This 24-inch polycarbonate kids carry-on luggage is perfect for travel and holidays. The hardside design offers strong protection for clothes and essentials. Smooth spinner wheels provide easy 360° movement, so little travellers can roll it effortlessly. Its vibrant multicolour Design-4 look makes it fun and appealing for kids. Spacious interior compartments help organise belongings neatly. Lightweight and durable, it’s ideal for family trips and airport journeys.

Specifications

Material:
Polycarbonate hardshell
Colour:
Blue
Wheels:
4 spinner wheels
Capacity:
24-inch travel size

7.

NOVEX Disney Frozen Kids Trolley Bag for Girls | 22-Inch Spinner Luggage with 4 Wheels Roller Suitcase | Durable & Cute Polycarbonate Travel Carry-On for Outings & Trips - Blue
The NOVEX Disney Frozen travelling kids trolley bag is a charming luggage option for young girls. Featuring a vibrant red and blue Frozen theme, it excites children while offering practical utility. Made from durable polycarbonate, this suitcase resists bumps and everyday wear. Four smooth spinner wheels enable easy movement through airports or streets. Spacious enough for clothes and essentials, it’s perfect for holidays, sleepovers, and school trips.

Specifications

Material:
Polycarbonate hardshell
Colour:
Red and blue
Wheels:
4 spinner wheels
Capacity:
22–18 inch sizes

8.

Storite Abs 8 Wheels 15 Inches Trolley Bag Hard-Sided Cute Unicorn Print Spinner Suitcase Cabin Luggage for Kids - Rainbow, Lavender, 39 cm
The Storite ABS 8-wheels 15-inch trolley bag is a cute and compact cabin suitcase perfect for kids. Featuring a fun unicorn print in rainbow and lavender colours, it appeals to young travellers. The hard-sided ABS shell protects belongings from bumps and scratches. Eight smooth spinner wheels ensure effortless 360° movement. Ideal for short trips, weekends, or flights, this lightweight luggage combines style, durability, and easy handling for children.

Specifications

Material:
ABS hard shell
Colour:
Rainbow lavender
Wheels:
8 spinner wheels
Capacity:
15-inch cabin size

9.

Storite 15 Inches Kids Trolley Bag Hard-Sided Polycarbonate Unicorn Print Spinner Suitcase Trolley Bags for Kid's Travel (Pink - 35 x 23 x 38 Cm)
The Storite 15-inch kids trolley bag is perfect for young travellers. It features a vibrant polycarbonate unicorn print in pink that kids will adore. The hard-sided shell protects belongings from bumps and daily wear. Smooth spinner wheels make rolling through airports or streets effortless. Compact yet spacious enough for essentials, this suitcase is ideal for short trips, sleepovers, and family holidays. Fun, sturdy, and easy to use.

Specifications

Material:
Polycarbonate hardshell
Colour:
Pink unicorn print
Wheels:
4 spinner wheels
Capacity:
15-inch cabin size

10.

Storite 15 Inches Kids Trolley Bag Hard-Sided Polycarbonate Cartoon Print Spinner Suitcase Trolley Bags for Kid's Travel Kids Trolley Bag - Pink (38 x 22 x 38 Cm)
The Storite 15-inch kids trolley bag is a fun and sturdy travel companion for young explorers. It features a bright pink cartoon print that kids will love. The hard-sided polycarbonate shell protects belongings from bumps and scratches. Smooth spinner wheels make it easy to roll through airports and streets. Lightweight yet spacious, this suitcase is ideal for short trips, sleepovers, and family holidays.

Specifications

Material:
Polycarbonate hardshell
Colour:
Pink cartoon print
Wheels:
4 spinner wheels
Capacity:
15-inch cabin size

Disclaimer: At Hindustan Times, we help you stay up-to-date with the latest trends and products. Hindustan Times has an affiliate partnership, so we may get a part of the revenue when you make a purchase. We shall not be liable for any claim under applicable laws, including but not limited to the Consumer Protection Act, 2019, with respect to the products. The products listed in this article are in no particular order of priority.

