NFL preseason full schedule: Check timings, opponents for all teams in action this week
The NFL 2025 preseason kicked off with the Pro Football Hall of Fame Game between the Detroit Lions and the Los Angeles Chargers.
The NFL 2025 preseason kicked off with the Pro Football Hall of Fame Game between the Detroit Lions and the Los Angeles Chargers.
Here is the entire preseason schedule, along with opponents:
(All timings are in Eastern Time)
Arizona Cardinals
Week 1: vs. Kansas City Chiefs, Aug. 9, 8 p.m.
Week 2: at Denver Broncos, Aug. 16, 9:30 p.m.
Week 3: vs. Las Vegas Raiders, Aug. 23, 10 p.m.
Atlanta Falcons
Week 1: vs. Detroit Lions, Aug. 8, 7 p.m.
Week 2: vs. Tennessee Titans, Aug. 15, 7 p.m.
Week 3: at Dallas Cowboys, Aug. 22, 8 p.m.
Baltimore Ravens
Week 1: vs. Indianapolis Colts, Aug. 7, 7 p.m.
Week 2: at Dallas Cowboys, Aug. 16, 7 p.m.
Week 3: at Washington Commanders, Aug. 23, 12 p.m.
Buffalo Bills
Week 1: vs. New York Giants, Aug. 9, 1 p.m.
Week 2: at Chicago Bears, Aug. 17, 8 p.m. (Fox)
Week 3: at Tampa Bay Buccaneers, Aug. 23, 7:30 p.m.
Carolina Panthers
Week 1: vs. Cleveland Browns, Aug. 8, 7 p.m.
Week 2: at Houston Texans, Aug. 16, 1 p.m.
Week 3: vs. Pittsburgh Steelers, Aug. 21, 7 p.m.
Chicago Bears
Week 1: vs. Miami Dolphins, Aug. 10, 1 p.m.
Week 2: vs. Buffalo Bills, Aug. 17, 8 p.m. (Fox)
Week 3: at Kansas City Chiefs, Aug. 22, 8:20 p.m.
Cincinnati Bengals
Week 1: at Philadelphia Eagles, Aug. 7, 7:30 p.m.
Week 2: at Washington Commanders, Aug. 18, 8 p.m. (ESPN)
Week 3: vs. Indianapolis Colts, Aug. 23, 1 p.m.
Cleveland Browns
Week 1: at Carolina Panthers, Aug. 8, 7 p.m.
Week 2: at Philadelphia Eagles, Aug. 16, 1 p.m.
Week 3: vs. Los Angeles Rams, Aug. 23, 1 p.m.
Dallas Cowboys
Week 1: at Los Angeles Rams, Aug. 9, 7 p.m.
Week 2: vs. Baltimore Ravens, Aug. 16, 7 p.m.
Week 3: vs. Atlanta Falcons, Aug. 22, 8 p.m.
Denver Broncos
Week 1: at San Francisco 49ers, Aug. 9, 8:30 p.m.
Week 2: vs. Arizona Cardinals, Aug. 16, 9:30 p.m.
Week 3: at New Orleans Saints, Aug. 23, 1 p.m.
Detroit Lions
Pro Football Hall of Fame Game: vs. Los Angeles Chargers, July 31, 8 p.m. (NBC)
Week 1: at Atlanta Falcons, Aug. 8, 7 p.m.
Week 2: vs. Miami Dolphins, Aug. 16, 1 p.m.
Week 3: vs. Houston Texans, Aug. 23, 1 p.m.
Green Bay Packers
Week 1: vs. New York Jets, Aug. 9, 7 p.m.
Week 2: at Indianapolis Colts, Aug. 16, 1 p.m.
Week 3: vs. Seattle Seahawks, Aug. 23, 4 p.m.
Houston Texans
Week 1: at Minnesota Vikings, Aug. 9, 4 p.m.
Week 2: vs. Carolina Panthers, Aug. 16, 1 p.m.
Week 3: at Detroit Lions, TBD, Aug. 23, 1 p.m.
Indianapolis Colts
Week 1: at Baltimore Ravens, Aug. 7, 7 p.m.
Week 2: vs. Green Bay Packers, Aug. 16, 1 p.m.
Week 3: at Cincinnati Bengals, Aug. 23, 1 p.m.
Jacksonville Jaguars
Week 1: vs. Pittsburgh Steelers, Aug. 9, 7 p.m.
Week 2: at New Orleans Saints, Aug. 17, 1 p.m.
Week 3: at Miami Dolphins, Aug. 23, 7 p.m.
Kansas City Chiefs
Week 1: at Arizona Cardinals, Aug. 9, 8 p.m.
Week 2: at Seattle Seahawks, Aug. 15, 10 p.m.
Week 3: vs. Chicago Bears, Aug. 22, 8:20 p.m.
Los Angeles Chargers
Pro Football Hall of Fame Game: vs. Detroit Lions, July 31, 8 p.m. (NBC)
Week 1: vs. New Orleans Saints, Aug. 10, 7:05 p.m.
Week 2: at Los Angeles Rams, Aug. 16, 10 p.m.
Week 3: at San Francisco 49ers, Aug. 23, 8:30 p.m.
Los Angeles Rams
Week 1: vs. Dallas Cowboys, Aug. 9, 7 p.m.
Week 2: vs. Los Angeles Chargers, Aug. 16, 10 p.m.
Week 3: at Cleveland Browns, Aug. 23, 1 p.m.
Las Vegas Raiders
Week 1: at Seattle Seahawks, Aug. 7, 10 p.m.
Week 2: vs. San Francisco 49ers, Aug. 16, 4 p.m.
Week 3: at Arizona Cardinals, Aug. 23, 10 p.m.
Miami Dolphins
Week 1: at Chicago Bears, Aug. 10, 1 p.m.
Week 2: at Detroit Lions, Aug. 16, 1 p.m.
Week 3: vs. Jacksonville Jaguars, Aug. 23, 7 p.m.
Minnesota Vikings
Week 1: vs. Houston Texans, Aug. 9, 4 p.m.
Week 2: vs. New England Patriots, Aug. 16, 1 p.m.
Week 3: at Tennessee Titans, Aug. 22, 8 p.m. (CBS)
New England Patriots
Week 1: vs. Washington Commanders, Aug. 8, 7 p.m.
Week 2: at Minnesota Vikings, Aug. 16, 1 p.m.
Week 3: at New York Giants, Aug. 21, 8 p.m. (Prime Video)
New Orleans Saints
Week 1: at Los Angeles Chargers, Aug. 10, 7:05 p.m.
Week 2: vs. Jacksonville Jaguars, Aug. 17, 1 p.m.
Week 3: vs. Denver Broncos, Aug. 23, 1 p.m.
New York Giants
Week 1: at Buffalo Bills, Aug. 9, 1 p.m.
Week 2: vs. New York Jets, Aug. 16, 7 p.m.
Week 3: vs. New England Patriots, Aug. 21, 8 p.m. (Prime Video)
New York Jets
Week 1: at Green Bay Packers, Aug. 9, 7 p.m.
Week 2: at New York Giants, Aug. 16, 7 p.m.
Week 3: vs. Philadelphia Eagles, Aug. 22, 7:30 p.m.
Philadelphia Eagles
Week 1: vs. Cincinnati Bengals, Aug. 7, 7:30 p.m.
Week 2: vs. Cleveland Browns, Aug. 16, 1 p.m.
Week 3: at New York Jets, Aug. 22, 7:30 p.m.
Pittsburgh Steelers
Week 1: at Jacksonville Jaguars, Aug. 9, 7 p.m.
Week 2: vs. Tampa Bay Buccaneers, TBD
Week 3: at Carolina Panthers, Aug. 21, 7 p.m.
San Francisco 49ers
Week 1: vs. Denver Broncos, Aug. 9, 8:30 p.m.
Week 2: at Las Vegas Raiders, Aug 16. 4 p.m.
Week 3: vs. Los Angeles Chargers, Aug. 23, 8:30 p.m.
Seattle Seahawks
Week 1: vs. Las Vegas Raiders, Aug. 7, 10 p.m.
Week 2: vs. Kansas City Chiefs, Aug. 15, 10 p.m.
Week 3: at Green Bay Packers, Aug. 23, 4 p.m.
Tampa Bay Buccaneers
Week 1: vs. Tennessee Titans, Aug. 9, 7:30 p.m.
Week 2: at Pittsburgh Steelers, Aug. 16, 7 p.m.
Week 3: vs. Buffalo Bills, Aug. 23, 7:30 p.m.
Tennessee Titans
Week 1: at Tampa Bay Buccaneers, Aug. 9, 7:30 p.m.
Week 2: at Atlanta Falcons, Aug. 15, 7 p.m.
Week 3: vs. Minnesota Vikings, Aug. 22, 8 p.m. (CBS)
Washington Commanders
Week 1: at New England Patriots, Aug. 8, 7:30 p.m.
Week 2: vs. Cincinnati Bengals, Aug. 18, 8 p.m. (ESPN)
Week 3: vs. Baltimore Ravens, Aug. 23, 12 p.m.
The Dallas Cowboys will kick off the 2025 regular season by facing off against the defending Super Bowl champion Philadelphia Eagles.
Posted by Stuti Gupta