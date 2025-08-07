Search
Thu, Aug 07, 2025
NFL preseason full schedule: Check timings, opponents for all teams in action this week

Edited by Yash Nitish Bajaj
Published on: Aug 07, 2025 07:16 am IST

The NFL 2025 preseason kicked off with the Pro Football Hall of Fame Game between the Detroit Lions and the Los Angeles Chargers.

Cleveland Browns tight end David Njoku and Carolina Panthers center Austin Corbett hug during an NFL football dual training camp (AP)
Here is the entire preseason schedule, along with opponents:

(All timings are in Eastern Time)

Arizona Cardinals

Week 1: vs. Kansas City Chiefs, Aug. 9, 8 p.m.

Week 2: at Denver Broncos, Aug. 16, 9:30 p.m.

Week 3: vs. Las Vegas Raiders, Aug. 23, 10 p.m.

Atlanta Falcons

Week 1: vs. Detroit Lions, Aug. 8, 7 p.m.

Week 2: vs. Tennessee Titans, Aug. 15, 7 p.m.

Week 3: at Dallas Cowboys, Aug. 22, 8 p.m.

Baltimore Ravens

Week 1: vs. Indianapolis Colts, Aug. 7, 7 p.m.

Week 2: at Dallas Cowboys, Aug. 16, 7 p.m.

Week 3: at Washington Commanders, Aug. 23, 12 p.m.

Buffalo Bills

Week 1: vs. New York Giants, Aug. 9, 1 p.m.

Week 2: at Chicago Bears, Aug. 17, 8 p.m. (Fox)

Week 3: at Tampa Bay Buccaneers, Aug. 23, 7:30 p.m.

Carolina Panthers

Week 1: vs. Cleveland Browns, Aug. 8, 7 p.m.

Week 2: at Houston Texans, Aug. 16, 1 p.m.

Week 3: vs. Pittsburgh Steelers, Aug. 21, 7 p.m.

Chicago Bears

Week 1: vs. Miami Dolphins, Aug. 10, 1 p.m.

Week 2: vs. Buffalo Bills, Aug. 17, 8 p.m. (Fox)

Week 3: at Kansas City Chiefs, Aug. 22, 8:20 p.m.

Cincinnati Bengals

Week 1: at Philadelphia Eagles, Aug. 7, 7:30 p.m.

Week 2: at Washington Commanders, Aug. 18, 8 p.m. (ESPN)

Week 3: vs. Indianapolis Colts, Aug. 23, 1 p.m.

Cleveland Browns

Week 1: at Carolina Panthers, Aug. 8, 7 p.m.

Week 2: at Philadelphia Eagles, Aug. 16, 1 p.m.

Week 3: vs. Los Angeles Rams, Aug. 23, 1 p.m.

Dallas Cowboys

Week 1: at Los Angeles Rams, Aug. 9, 7 p.m.

Week 2: vs. Baltimore Ravens, Aug. 16, 7 p.m.

Week 3: vs. Atlanta Falcons, Aug. 22, 8 p.m.

Denver Broncos

Week 1: at San Francisco 49ers, Aug. 9, 8:30 p.m.

Week 2: vs. Arizona Cardinals, Aug. 16, 9:30 p.m.

Week 3: at New Orleans Saints, Aug. 23, 1 p.m.

Detroit Lions

Pro Football Hall of Fame Game: vs. Los Angeles Chargers, July 31, 8 p.m. (NBC)

Week 1: at Atlanta Falcons, Aug. 8, 7 p.m.

Week 2: vs. Miami Dolphins, Aug. 16, 1 p.m.

Week 3: vs. Houston Texans, Aug. 23, 1 p.m.

Green Bay Packers

Week 1: vs. New York Jets, Aug. 9, 7 p.m.

Week 2: at Indianapolis Colts, Aug. 16, 1 p.m.

Week 3: vs. Seattle Seahawks, Aug. 23, 4 p.m.

Houston Texans

Week 1: at Minnesota Vikings, Aug. 9, 4 p.m.

Week 2: vs. Carolina Panthers, Aug. 16, 1 p.m.

Week 3: at Detroit Lions, TBD, Aug. 23, 1 p.m.

Indianapolis Colts

Week 1: at Baltimore Ravens, Aug. 7, 7 p.m.

Week 2: vs. Green Bay Packers, Aug. 16, 1 p.m.

Week 3: at Cincinnati Bengals, Aug. 23, 1 p.m.

Jacksonville Jaguars

Week 1: vs. Pittsburgh Steelers, Aug. 9, 7 p.m.

Week 2: at New Orleans Saints, Aug. 17, 1 p.m.

Week 3: at Miami Dolphins, Aug. 23, 7 p.m.

Kansas City Chiefs

Week 1: at Arizona Cardinals, Aug. 9, 8 p.m.

Week 2: at Seattle Seahawks, Aug. 15, 10 p.m.

Week 3: vs. Chicago Bears, Aug. 22, 8:20 p.m.

Los Angeles Chargers

Pro Football Hall of Fame Game: vs. Detroit Lions, July 31, 8 p.m. (NBC)

Week 1: vs. New Orleans Saints, Aug. 10, 7:05 p.m.

Week 2: at Los Angeles Rams, Aug. 16, 10 p.m.

Week 3: at San Francisco 49ers, Aug. 23, 8:30 p.m.

Los Angeles Rams

Week 1: vs. Dallas Cowboys, Aug. 9, 7 p.m.

Week 2: vs. Los Angeles Chargers, Aug. 16, 10 p.m.

Week 3: at Cleveland Browns, Aug. 23, 1 p.m.

Las Vegas Raiders

Week 1: at Seattle Seahawks, Aug. 7, 10 p.m.

Week 2: vs. San Francisco 49ers, Aug. 16, 4 p.m.

Week 3: at Arizona Cardinals, Aug. 23, 10 p.m.

Miami Dolphins

Week 1: at Chicago Bears, Aug. 10, 1 p.m.

Week 2: at Detroit Lions, Aug. 16, 1 p.m.

Week 3: vs. Jacksonville Jaguars, Aug. 23, 7 p.m.

Minnesota Vikings

Week 1: vs. Houston Texans, Aug. 9, 4 p.m.

Week 2: vs. New England Patriots, Aug. 16, 1 p.m.

Week 3: at Tennessee Titans, Aug. 22, 8 p.m. (CBS)

New England Patriots

Week 1: vs. Washington Commanders, Aug. 8, 7 p.m.

Week 2: at Minnesota Vikings, Aug. 16, 1 p.m.

Week 3: at New York Giants, Aug. 21, 8 p.m. (Prime Video)

New Orleans Saints

Week 1: at Los Angeles Chargers, Aug. 10, 7:05 p.m.

Week 2: vs. Jacksonville Jaguars, Aug. 17, 1 p.m.

Week 3: vs. Denver Broncos, Aug. 23, 1 p.m.

New York Giants

Week 1: at Buffalo Bills, Aug. 9, 1 p.m.

Week 2: vs. New York Jets, Aug. 16, 7 p.m.

Week 3: vs. New England Patriots, Aug. 21, 8 p.m. (Prime Video)

New York Jets

Week 1: at Green Bay Packers, Aug. 9, 7 p.m.

Week 2: at New York Giants, Aug. 16, 7 p.m.

Week 3: vs. Philadelphia Eagles, Aug. 22, 7:30 p.m.

Philadelphia Eagles

Week 1: vs. Cincinnati Bengals, Aug. 7, 7:30 p.m.

Week 2: vs. Cleveland Browns, Aug. 16, 1 p.m.

Week 3: at New York Jets, Aug. 22, 7:30 p.m.

Pittsburgh Steelers

Week 1: at Jacksonville Jaguars, Aug. 9, 7 p.m.

Week 2: vs. Tampa Bay Buccaneers, TBD

Week 3: at Carolina Panthers, Aug. 21, 7 p.m.

San Francisco 49ers

Week 1: vs. Denver Broncos, Aug. 9, 8:30 p.m.

Week 2: at Las Vegas Raiders, Aug 16. 4 p.m.

Week 3: vs. Los Angeles Chargers, Aug. 23, 8:30 p.m.

Seattle Seahawks

Week 1: vs. Las Vegas Raiders, Aug. 7, 10 p.m.

Week 2: vs. Kansas City Chiefs, Aug. 15, 10 p.m.

Week 3: at Green Bay Packers, Aug. 23, 4 p.m.

Tampa Bay Buccaneers

Week 1: vs. Tennessee Titans, Aug. 9, 7:30 p.m.

Week 2: at Pittsburgh Steelers, Aug. 16, 7 p.m.

Week 3: vs. Buffalo Bills, Aug. 23, 7:30 p.m.

Tennessee Titans

Week 1: at Tampa Bay Buccaneers, Aug. 9, 7:30 p.m.

Week 2: at Atlanta Falcons, Aug. 15, 7 p.m.

Week 3: vs. Minnesota Vikings, Aug. 22, 8 p.m. (CBS)

Washington Commanders

Week 1: at New England Patriots, Aug. 8, 7:30 p.m.

Week 2: vs. Cincinnati Bengals, Aug. 18, 8 p.m. (ESPN)

Week 3: vs. Baltimore Ravens, Aug. 23, 12 p.m.

The Dallas Cowboys will kick off the 2025 regular season by facing off against the defending Super Bowl champion Philadelphia Eagles.

