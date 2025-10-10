Savannah Bananas announce 2026 tour: Full schedule, venues and more
Savannah Bananas 2026 tour. The Banana Ball Championship League is set to start in February with 11 preseason fixtures.
The Savannah Bananas are set to visit 75 stadiums and 45 states next year. Jesse Cole, the owner of the Savannah Bananas, announced on Thursday on ESPN2 that the first season of the Banana Ball Championship League will take place in front of 3.2 million fans in 2026.
According to ESPN, Banana Ball will visit 14 MLB parks and 10 football stadiums that include two venues with a capacity of more than 100,000 - Texas A&M's Kyle Field (102,000) and Tennessee's Neyland Stadium (101,000). They will also play at Billings, Montana's Dehler Park, which will stage the smallest crowd in Banana Ball history at 3,000.
ESPN also stated that the Banana Ball Championship League announced two new teams - the Loco Beach Coconuts and the Indianapolis Clowns. The league is set to commence in February with 11 preseason fixtures.
Take a look at the month-by-month Banana Ball Championship League 2026 schedule:
February
2/26 - Firefighters vs. Coconuts - Tallahassee, Florida - Dick Howser Stadium
2/27 - Bananas vs. Clowns - Tallahassee, Florida - Dick Howser Stadium
2/28 - Bananas vs. Tailgaters - Tallahassee, Florida - Doak Campbell Stadium
March
3/7 - Bananas vs. Firefighters - Savannah, Georgia - Grayson Stadium
3/7 - Tailgaters vs. Coconuts - Frisco, Texas - Riders Field
3/7 - Party Animals vs. Clowns - Memphis, Tennessee - AutoZone Park
3/8 - Bananas vs. Firefighters - Savannah, Georgia - Grayson Stadium
3/8 - Tailgaters vs. Coconuts - Frisco, Texas - Riders Field
3/8 - Party Animals vs. Clowns - Memphis, Tennessee - AutoZone Park
3/14 - Bananas vs. Party Animals - New Orleans - Caesars Superdome
3/14 - Firefighters vs. Coconuts - Little Rock, Arkansas - Dickey Stephens Park
3/14 - Tailgaters vs. Clowns - Rock, Texas - Dell Diamond Round
3/15 - Bananas vs. Party Animals - New Orleans, Louisiana - Caesars Superdome
3/15 - Firefighters vs. Coconuts - Little Rock, Arkansas - Dickey Stephens Park
3/15 - Tailgaters vs. Clowns - Rock, Texas - Dell Diamond Round
3/20 - Party Animals vs. Tailgaters - Sacramento, California - Sutter Health Park
3/21 - Party Animals vs. Tailgaters - Sacramento, California - Sutter Health Park
3/21 - Bananas vs. Coconuts - San Diego - Petco Park
3/21 - Firefighters vs. Clowns - Montgomery, Alabama - Riverwalk Stadium
3/22 - Bananas vs. Coconuts - San Diego - Petco Park
3/22 - Firefighters vs. Clowns - Montgomery, Alabama - Riverwalk Stadium
3/27 - Bananas vs. Clowns - Anaheim, California - Angel Stadium
3/28 - Bananas vs. Clowns - Anaheim, California - Angel Stadium
3/28 - Party Animals vs. Coconuts - Conway, South Carolina - Spring Brooks Stadium
3/28 - Firefighters vs. Tailgaters - Scottsdale, Arizona - Salt River Fields
3/29 - Party Animals vs. Coconuts - Conway, South Carolina - Spring Brooks Stadium
3/29 - Firefighters vs. Tailgaters - Scottsdale, Arizona - Salt River Fields
April
4/10 - Coconuts vs. Clowns - Charleston, South Carolina - Joseph P. Riley Jr. Park
4/11 - Coconuts vs. Clowns - Charleston, South Carolina - Joseph P. Riley Jr. Park
4/11 - Bananas vs. Tailgaters - Hill, North Carolina - Kenan Stadium Chapel
4/11 - Party Animals vs. Firefighters - Field Albuquerque, New Mexico - Rio Grande Credit Union
4/12 - Party Animals vs. Firefighters - Field Albuquerque, New Mexico - Rio Grande Credit Union
4/12 - Bananas vs. Tailgaters - Hill, North Carolina - Kenan Stadium Chapel
4/16 - Banana Ball Championship League - Savannah, Georgia - Grayson Stadium
4/24 - Tailgaters vs. Coconuts - Amarillo, Texas - Hodgetown Stadium
4/24 - Firefighters vs. Clowns - Greenville, South Carolina - Fluor Field
4/25 - Firefighters vs. Clowns - Greenville, South Carolina - Fluor Field
4/25 - Tailgaters vs. Coconuts - Amarillo, Texas - Hodgetown Stadium
4/25 - Bananas vs. Party Animals - New York - Yankee Stadium
4/26 - Firefighters vs. Clowns - Greenville, South Carolina - Fluor Field
4/26 - Tailgaters vs. Coconuts - Amarillo, Texas - Hodgetown Stadium
4/26 - Bananas vs. Party Animals - New York - Yankee Stadium
4/30 - Party Animals vs. Coconuts - Las Vegas - Las Vegas Ballpark
May
5/1 - Firefighters vs. Clowns - Richmond, Virginia - Carmax Park
5/1 - Party Animals vs. Coconuts - Las Vegas - Las Vegas Ballpark
5/2 - Party Animals vs. Coconuts - Las Vegas - Las Vegas Ballpark
5/2 - Firefighters vs. Clowns - Richmond, Virginia - Carmax Park
5/2 - Tailgaters vs. Bananas - College Station, Texas - Kyle Field
5/7 - Firefighters vs. Coconuts - Wichita, Kansas - Equity Bank Stadium
5/7 - Tailgaters vs. Clowns - Tulsa, Oklahoma - Oneok Field
5/8 - Firefighters vs. Coconuts - Wichita, Kansas - Equity Bank Stadium
5/8 - Tailgaters vs. Clowns - Tulsa, Oklahoma - Oneok Field
5/8 - Party Animals vs. Bananas - Atlanta - Truist Park
5/9 - Firefighters vs. Coconuts - Wichita, Kansas - Equity Bank Stadium
5/9 - Tailgaters vs. Clowns - Tulsa, Oklahoma - Oneok Field
5/9 - Party Animals vs. Bananas - Atlanta - Truist Park
5/10 - Party Animals vs. Bananas - Atlanta - Truist Park
5/14 - Bananas vs. Coconuts - Savannah, Georgia - Grayson Stadium
5/15 - Bananas vs. Coconuts - Savannah, Georgia - Grayson Stadium
5/15 - Tailgaters vs. Firefighters - El Paso, Texas - Southwest University Park
5/15 - Clowns vs. Party Animals - Indianapolis - Victory Field
5/16 - Bananas vs. Coconuts - Savannah, Georgia - Grayson Stadium
5/16 - Tailgaters vs. Firefighters - El Paso, Texas - Southwest University
5/16 - Clowns vs. Party Animals - Indianapolis, Texas - Victory Field
5/21 - Bananas vs. Tailgaters - Knoxville, Tennessee - Covenant Health Park
5/22 - Party Animals vs. Clowns - Tacoma, Washington - Cheney Stadium
5/22 - Firefighters vs. Coconuts - Scranton, Pennsylvania - PNC Field
5/23 - Firefighters vs. Coconuts - Scranton, Pennsylvania - PNC Field
5/23 - Party Animals vs. Clowns - Tacoma, Washington - Cheney Stadium
5/23 - Bananas vs. Tailgaters - Knoxville, Tennessee - Neyland Stadium
5/24 - Party Animals vs. Clowns - Tacoma, Washington - Cheney Stadium
5/28 - Tailgaters vs. Firefighters - Corpus Christi, Texas - Whataburger Field
5/29 - Coconuts vs. Party Animals - Orlando, Florida - ESPN Wide World of Sports
5/29 - Tailgaters vs. Firefighters - Corpus Christi, Texas - Whataburger Field
5/30 - Tailgaters vs. Firefighters - Corpus Christi, Texas - Whataburger Field
5/30 - Coconuts vs. Party Animals - Orlando, Florida - ESPN Wide World of Sports
5/30 - Clowns vs. Bananas - Kansas City, Missouri - Kauffman Stadium
5/31 - Clowns vs. Bananas - Kansas City, Missouri - Kauffman Stadium
June
6/4 - Bananas vs. Clowns - Savannah, Georgia - Grayson Stadium
6/4 - Firefighters vs. Tailgaters - Charlotte, North Carolina - Truist Field
6/5 - Bananas vs. Clowns - Savannah, Georgia - Grayson Stadium
6/5 - Firefighters vs. Tailgaters - Charlotte, North Carolina - Truist Field
6/6 - Bananas vs. Clowns - Savannah, Georgia - Grayson Stadium
6/6 - Firefighters vs. Tailgaters - Charlotte, North Carolina - Truist Field
6/6 - Party Animals vs. Coconuts - Milwaukee, Wisconsin - American Family Field
6/7 - Party Animals vs. Coconuts - Milwaukee, Wisconsin - American Family Field
6/11 - Firefighters vs. Bananas - Lincoln, Nebraska - Haymarket Park
6/11 - Coconuts vs. Party Animals - Lakewood, New Jersey - Shoretown Ballpark
6/12 - Coconuts vs. Party Animals - Lakewood, New Jersey - Shoretown Ballpark
6/12 - Clowns vs. Tailgaters - Morgantown, West Virginia - Kendrick Family Ballparks
6/13 - Firefighters vs. Bananas - Lincoln, Nebraska - Memorial Stadium
6/13 - Coconuts vs. Party Animals - Lakewood, New Jersey - Shoretown Ballpark
6/13 - Clowns vs. Tailgaters - Morgantown, West Virginia - Kendrick Family Ballpark
6/18 - Coconuts vs. Firefighters - Manchester, New Hampshire - Delta Dental Stadium
6/18 - Party Animals vs. Tailgaters - Nashville, Tennessee - First Horizon Park
6/19 - Coconuts vs. Firefighters - Manchester, New Hampshire - Delta Dental Stadium
6/19 - Clowns vs. Bananas - Cincinnati, Ohio - Great American Ballpark
6/19 - Party Animals vs. Tailgaters - Nashville, Tennessee - First Horizon Park
6/20 - Party Animals vs. Tailgaters - Nashville, Tennessee - First Horizon Park
6/20 - Coconuts vs. Firefighters - Manchester, New Hampshire - Delta Dental Stadium
6/20 - Clowns vs. Bananas - Cincinnati - Great American Ballpark
6/21 - Clowns vs. Bananas - Cincinnati - Great American Ballpark
6/26 - Tailgaters vs. Coconuts - San Antonio - Nelson W. Wolff Municipal Stadium
6/26 - Clowns vs. Firefighters - Fargo, North Dakota - Newman Outdoor Field
6/27 - Tailgaters vs. Coconuts - San Antonio - Nelson W. Wolff Municipal Stadium
6/27 - Party Animals vs. Bananas - Eugene, Oregon - Autzen Stadium
6/27 - Clowns vs. Firefighters - Fargo, North Dakota - Newman Outdoor Field
6/28 - Party Animals vs. Bananas - Eugene, Oregon - Autzen Stadiums
July
7/2 - Coconuts vs. Clowns - Jacksonville, Florida - Vystar Ballpark
7/2 - Tailgaters vs. Party Animals - Midland, Texas - Momentum Bank Ballpark
7/3 - Coconuts vs. Clowns - Jacksonville, Florida - Vystar Ballpark
7/3 - Tailgaters vs. Party Animals - Midland, Texas - Momentum Bank Ballpark
7/3 - Bananas vs. Firefighters - Iowa City, Iowa - Kinnick Stadium
7/4 - Tailgaters vs. Party Animals - Midland, Texas - Momentum Bank Stadium
7/4 - Bananas vs. Firefighters - Iowa City, Iowa - Kinnick Stadium
7/4 - Coconuts vs. Clowns - Jacksonville, Florida - Vystar Ballpark
7/23 - Clowns vs. Party Animals - Hartford, Connecticut - Dunkin Park
7/24 - Coconuts vs. Tailgaters - Portland, Maine - Delta Dental Park
7/24 - Clowns vs. Party Animals - Hartford, Connecticut - Dunkin Park
7/24 - Firefighters vs. Bananas - Chicago, Illinois - Wrigley Field
7/25 - Coconuts vs. Tailgaters - Portland, Maine - Delta Dental Park
7/25 - Clowns vs. Party Animals - Hartford, Connecticut - Dunkin Park
7/25 - Firefighters vs. Bananas - Chicago - Wrigley Field
7/26 - Firefighters vs. Bananas - Chicago - Wrigley Field
7/30 - Bananas vs. Firefighters - Savannah, Georgia - Grayson Stadium
7/31 - Bananas vs. Firefighters - Savannah, Georgia - Grayson Stadium
7/31 - Party Animals vs. Tailgaters - Boise, Idaho - Albertson Stadium
7/31 - Coconuts vs. Clowns - Bowie, Maryland - Prince George's Stadium
August
8/1 - Bananas vs. Firefighters - Savannah, Georgia - Grayson Stadium
8/1 - Coconuts vs. Clowns - Bowie, Maryland - Prince George's Stadium
8/1 - Party Animals vs. Tailgaters - Boise, Idaho - Albertson Stadium
8/6 - Clowns vs. Tailgaters - Spartanburg, South Carolina - Fifth Third Park
8/7 - Clowns vs. Tailgaters - Spartanburg, South Carolina - Fifth Third Park
8/7 - Firefighters vs. Party Animals - Valley, Pennsylvania - Coca Cola Park Lehigh
8/7 - Coconuts vs. Bananas - Minneapolis - Target Field
8/8 - Firefighters vs. Party Animals - Valley, Pennsylvania - Coca Cola Park Lehigh
8/8 - Coconuts vs. Bananas - Minneapolis - Target Field
8/8 - Clowns vs. Tailgaters - Spartanburg, South Carolina - Fifth Third Park
8/9 - Coconuts vs. Bananas - Minneapolis - Target Field
8/13 - Party Animals vs. Firefighters - Salt Lake City - The Ballpark at America First Square
8/13 - Coconuts vs. Tailgaters - Wilmington, Delaware - Daniel S. Frawley Stadium
8/14 - Coconuts vs. Tailgaters - Wilmington, Delaware - Daniel S. Frawley Stadium
8/14 - Party Animals vs. Firefighters - Salt Lake City - The Ballpark at America First Square
8/14 - Bananas vs. Clowns - Denver, Colorado - Coors Field
8/15 - Party Animals vs. Firefighters - Salt Lake City - The Ballpark at America First Square
8/15 - Coconuts vs. Tailgaters - Wilmington, Delaware - Daniel S. Frawley Stadium
8/15 - Bananas vs. Clowns - Denver, Colorado - Coors Field
8/20 - Firefighters vs. Party Animals - Billings, Montana - Dehler Park
8/21 - Firefighters vs. Party Animals - Billings, Montana - Dehler Park
8/21 - Tailgaters vs. Clowns - Oklahoma City - Chickasaw Bricktown Ballpark
8/21 - Bananas vs. Coconuts - St. Louis - Busch Stadium
8/22 - Firefighters vs. Party Animals - Billings, Montana - Dehler Park
8/22 - Tailgaters vs. Clowns - Oklahoma City - Chickasaw Bricktown Ballpark
8/22 - Bananas vs. Coconuts - St. Louis - Busch Stadium
8/27 - Clowns vs. Firefighters - Sioux Falls, South Dakota - The Birdcage
8/28 - Clowns vs. Firefighters - Sioux Falls, South Dakota - The Birdcage
8/28 - Coconuts vs. Bananas - Foxborough, Massachusetts - Gillette Stadium
8/28 - Tailgaters vs. Party Animals - Sugar Land, Texas - Constellation Field
8/29 - Clowns vs. Firefighters - Sioux Falls, South Dakota - The Birdcage
8/29 - Tailgaters vs. Party Animals - Sugar Land, Texas - Constellation Field
8/29 - Coconuts vs. Bananas - Foxborough, Massachusetts - Gillette Stadium
September
9/11 - Firefighters vs. Tailgaters - Syracuse, New York - NBT Bank Stadium
9/11 - Clowns vs. Coconuts - Lexington, Kentucky - Legends Field
9/11 - Bananas vs. Party Animals - Savannah, Georgia - Grayson Stadium
9/12 - Firefighters vs. Tailgaters - Syracuse, New York - NBT Bank Stadium
9/12 - Clowns vs. Coconuts - Lexington, Kentucky - Legends Field
9/12 - Bananas vs. Party Animals - Savannah, Georgia - Grayson Stadium
9/13 - Clowns vs. Coconuts - Lexington, Kentucky - Legends Field
9/13 - Bananas vs. Party Animals - Savannah, Georgia - Grayson Stadium
9/18 - Party Animals vs. Firefighters - Detroit - Comerica Park
9/18 - Bananas vs. Tailgaters - Savannah, Georgia - Grayson Stadium
9/19 - Party Animals vs. Firefighters - Detroit - Comerica Parks
9/19 - Bananas vs. Tailgaters - Savannah, Georgia - Grayson Stadium
9/19 - Clowns vs. Coconuts - Birmingham, Alabama - Rickwood Field
9/20 - Bananas vs. Tailgaters - Savannah, Georgia - Grayson Stadium
9/20 - Clowns vs. Coconuts - Birmingham, Alabama - Rickwood Field
9/25 - Tailgaters vs. Bananas - Arlington, Texas - Globe Life Field
9/25 - Party Animals vs. Firefighters - Cleveland - Progressive Field
9/25 - Coconuts vs. Firefighters - Biloxi, Mississippi - Keesler Federal Park
9/26 - Tailgaters vs. Bananas - Arlington, Texas - Globe Life Field
9/26 - Party Animals vs. Firefighters - Cleveland - Progressive Field
9/26 - Coconuts vs. Firefighters - Biloxi, Mississippi - Keesler Federal Park
9/27 - Tailgaters vs. Bananas - Arlington, Texas - Globe Life Field
October
10/1 - Banana Ball Championship League
FAQs:
Which are the two new teams?
The two new teams are the Loco Beach Coconuts and the Indianapolis Clowns.
When will the league start?
The league kicks off in February with 11 preseason matches.
How many stadiums will Savannah Bananas visit?
The Savannah Bananas are set to visit 75 stadiums.