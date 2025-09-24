Search
Wed, Sept 24, 2025
Amazon Great Indian Festival enters Day 2! Dhamaka deals revealed on washers, fridges, TVs, ACs, and more, up to 65% off

ByKanika Budhiraja
Updated on: Sept 24, 2025 01:28 pm IST

The Amazon Great Indian Festival enters Day 2 with massive deals on large appliances like washing machines, fridges, ACs, and TVs from top brands, up to 65% off

LG 655 L Frost Free Smart Inverter Double Door Side by Side Refrigerator (GL-B257HWBY, Western Black, Express Freezing | Multi Air-Flow) View Details checkDetails

₹74,990

amazonLogo
TCL 164 cm (65 inches) 4K UHD Smart QD-Mini LED Google TV 65Q6C View Details checkDetails

₹64,490

amazonLogo
Elica 60cm 1500 m3/hr BLDC Filterless Autoclean Kitchen Chimney with 15 Years Motor & 5 Years Comprehensive Warranty | WDFL 600 BLDC HAC LTW MS NERO | Black | Touch + Motion Sensor Control View Details checkDetails

₹13,989

amazonLogo
Haier SmartChoice 596L 3Star 2-Door Water Dispenser Side by Side Frost Free Refrigerator|Convertible|Smart Sense AI | Expert Inverter|Digital Display Panel (HRS-682SWDU1, Shiny Silver) View Details checkDetails

₹62,990

amazonLogo
Sony 108 cm (43 inches) BRAVIA 2M2 Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV K-43S22BM2-2 Years Warranty for Limited Period View Details checkDetails

₹36,990

amazonLogo
LG 28 L Convection Microwave Combination OvenOven (MC2846BV, Black, Auto Cook, Defrost, Indian Cuisine, Tandoor Se, Child Lock, Steam Cook & Stainless Steel Cavity) View Details checkDetails

₹12,490

amazonLogo
VW (Visio World 60 cm (24 inches) Linux Frameless Series HD Ready Smart LED TV VW24C3 (Black) | with 18 Months Warranty View Details checkDetails

₹5,999

amazonLogo
LG 139 cm (55 inches) 4K Ultra HD Smart LED TV 55UR7500PSC (Dark Iron Gray) View Details checkDetails

₹34,990

amazonLogo
Xiaomi 80 cm (32 inch) F Series HD Ready Smart LED Fire TV L32MB-FIN View Details checkDetails

₹9,999

amazonLogo
VW 109 cm (43 inches) OptimaX Series Full HD Smart QLED Android TV VW43AQ1 View Details checkDetails

₹12,499

amazonLogo
Sony 108 cm (43 inches) BRAVIA 2M2 Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV K-43S22BM2-2 Years Warranty for Limited Period View Details checkDetails

₹36,990

amazonLogo
Xiaomi 138 cm (55 inch) X Ultra HD 4K Smart Google LED TV L55MB-AIN View Details checkDetails

₹33,999

amazonLogo
LG 164 cm (65 inches) UA82 Series 4K Ultra HD Smart webOS LED TV 65UA82006LA View Details checkDetails

₹56,490

amazonLogo
TOSHIBA 100 cm (40 inches) V Series HD Ready Smart LED TV 40V35RP (Black) View Details checkDetails

₹14,990

amazonLogo
Godrej Smart Choice 7 Kg 5 Star, AI Tech, Fabrisafe Steel Drum, Magic Lint Filter, Fills Tub At ~0 Water Pressure, Fully-Automatic Top Load Washing Machine (WTEON ALP 70 5.0 FDUN GPGR, Graphite Grey) View Details checkDetails

₹13,490

amazonLogo
Godrej 8 Kg 5 Star AI Powered, Inbuilt Heater, Toughened Glass Soft Close Lid, Fills Tub At ~0 Water Pressure, Fully Automatic Top Load Washing Machine (WTEON ADAC 80 5.0 FEFH GLGR, Glacial Grey) View Details checkDetails

₹18,290

amazonLogo
LG Smart Choice, 7 Kg, 5 Star, Steam, Inverter Direct Drive Technology, 6 Motion DD, Fully-Automatic Front Load Washing Machine (FHB1207Z2W, Remove Allergens & Stain, In-Built Heater, Essence White) View Details checkDetails

₹25,990

amazonLogo
Voltas beko, A Tata Product 6 kg 5 Star Semi-Automatic Top Load Washing Machine With Air Dry (WTT60UNX/OK3R0R0W01, Burgundy, Special Pulsator Technology) View Details checkDetails

LG 8 Kg 5 Star Smart Inverter Technology Fully Automatic Top Load Washing Machine (T80VBMB4Z, Turbodrum, Auto Prewash, Stainless Steel drum, LED Display, Smart Diagnosis, Middle Black) View Details checkDetails

₹19,490

amazonLogo
Samsung 8 kg, 5 star, Eco Bubble Tech, Digital Inverter Motor, Soft Closing Door, Fully-Automatic Top Load Washing Machine (WA80BG4441BGTL, Light Gray) View Details checkDetails

₹18,990

amazonLogo
IFB 7 Kg 5 Star, DeepClean® Technology, AI Powered, WiFi, Fully Automatic Front Load Washing Machine (SERENA GXN 7012 CMS, PowerSteam®, 9 Swirl, Steam Refresh, Inbuilt Heater, Eco Inverter, Grey) View Details checkDetails

₹27,990

amazonLogo
Haier SmartChoice 596L 3Star 2-Door Water Dispenser Side by Side Frost Free Refrigerator|Convertible|Smart Sense AI | Expert Inverter|Digital Display Panel (2025 Model, HRS-682WGKU1, Graphite Black) View Details checkDetails

₹65,990

amazonLogo
Samsung 236 L, 3 Star, Convertible, Digital Inverter with Display Frost Free Double Door Refrigerator (RT28C3733S8/HL, Silver, Elegant Inox) View Details checkDetails

₹24,990

amazonLogo
LG 185 L, 4 Star, Smart Inverter, Direct-Cool Single Door Refrigerator (GL-B199OBEY, Blue Euphoria, Smart Connect & Fast Ice Making) View Details checkDetails

₹15,490

amazonLogo
Samsung 183 L, 4 Star, Digital Inverter, Direct-Cool Single Door Refrigerator (RR20C1724CU/HL, Camellia Blue) View Details checkDetails

₹15,290

amazonLogo
Godrej 180L 2Star Advanced Capillary Technology | Jumbo Vegetable Tray | Wired Shelves | 2.25L Bottle Space | Wide Shelf Space | Direct Cool Single Door Refrigerator (RD EDGE 205B WRF PP BL, Pep Blue) View Details checkDetails

₹11,790

amazonLogo
Haier 602L 3Star 2 Door Side by Side Frost Free Refrigerator|100% Convertible|Expert Inverter Technology|Digital Display Panel|Triple Twist Ice Maker|Deo Fresh Technology (HRS-682KS, Black Steel) View Details checkDetails

₹59,990

amazonLogo
Samsung 183 L, 5 Star, Digital Inverter, Direct-Cool Single Door Refrigerator (RR20D2825HV/NL, Himalaya Poppy Blue, Base Stand Drawer) View Details checkDetails

₹16,790

amazonLogo
Faber 60 cm 1200 m³/hr Autoclean Curved Chimney| Black Filterless with Oil Collector |8 Yrs Motor & 2Yrs Comprehensive Warranty by Faber | Touch & Gesture Control | Hood Venice IN HC SC FL BK 60 View Details checkDetails

₹10,990

amazonLogo
Elica 90cm 1500 m3/hr BLDC Filterless Autoclean Kitchen Chimney with 15 Years Motor & 5 Years Comprehensive Warranty | WDFL 900 BLDC HAC LTW MS NERO | Black | Touch Control with Motion Sensor View Details checkDetails

₹15,989

amazonLogo
Glen Kitchen Chimney for home Filterless Thermal Auto clean | Curved Glass Chimney 60 cm 1200 m³/hr | (Hood Senza 60,Touch & Gesture Control Black) View Details checkDetails

₹9,699

amazonLogo
Faber 60 cm 1200 m3/hr Vertical Wall Mounted Chimney|Filterless|Two Way Suction|Auto Clean|8 Yrs Motor &2Yrs Comprehensive Warranty by Faber|Touch & Gesture Control|Hood Mojito IN HC SC FL BK 60|black View Details checkDetails

₹11,990

amazonLogo
Glen 90cm 1400 m³/hr BLDC T- Shape Kitchen Chimney| Intelligent Auto Clean|Aeration | Filterless|(Hood Selena BLDC 90,Touch & Gesture Control,Black) View Details checkDetails

₹16,499

amazonLogo
Elica 90 cm 1350 m3/hr Filterless Autoclean Kitchen Chimney with 15 Years Motor & 5 Years Comprehensive Warranty (WDFL 906 HAC LTW MS NERO, Touch + Motion Sensor Control, Black) View Details checkDetails

₹12,990

amazonLogo
LG 28 L Charcoal Convection Healthy Microwave Compact Oven(Mj2887Bium, Black, Healthy Heart Recipes, Diet Fry,Pasteurized Milk, 360°Motorised Rotisserie & 10 Yrs Warranty-Charcoal Heater, Ebony Regal) View Details checkDetails

₹15,990

amazonLogo
Panasonic 27L Convection Microwave Oven(NN-CT645BFDG,,Black Mirror, 360° Heat Wrap, Magic Grill) View Details checkDetails

₹11,490

amazonLogo
IFB 24L Solo Microwave Oven (24PM2S, Multi Stage Cooking with 69 Indian & Continental Auto Cook Menus, Child-lock Protection, Deodorize function, Delay Start & Power Save, black) View Details checkDetails

₹6,290

amazonLogo
LG 28 L Convection Microwave Combination OvenOven (MC2846BV, Black, Auto Cook, Defrost, Indian Cuisine, Tandoor Se, Child Lock, Steam Cook & Stainless Steel Cavity) View Details checkDetails

₹12,490

amazonLogo
Panasonic 20L Solo Microwave Oven (NN-ST26JMFDG, Silver, 51 Auto Menus) View Details checkDetails

₹5,990

amazonLogo
LG 1.5 Ton 3 Star DUAL Inverter Split AC (Copper, AI Convertible 6-in-1, VIRAAT Mode, Diet Mode+, Faster Cooling & Energy Saving, HD Filter with Anti-Virus Protection, US-Q18JNXE, White) View Details checkDetails

₹32,490

amazonLogo
Samsung 1 Ton 3 Star Digital Inverter Split AC (Faster & Powerful Cooling even at 58 Degree C, 100% Copper, 5 year comprehensive warranty, 5 Step Convertible, AR50F12D0LHNNA, White) View Details checkDetails

₹28,490

amazonLogo
Voltas 1.5 ton 3 Star, Inverter Split AC (Copper, 4-in-1 Adjustable Mode, Anti-dust Filter,183V Vectra CAW, White) View Details checkDetails

amazonLogo
Carrier 1.5 Ton 3 Star Wi-Fi Smart Flexicool Inverter Split AC (Copper, Convertible 6-in-1 Cooling,Smart Energy Display, HD & PM 2.5 Filter, ESTER EDGE FXi (Wi-Fi), CAI18EE3R35W0,White) View Details checkDetails

₹31,490

amazonLogo
Lloyd 1.5 Ton 3 Star Inverter Split AC (5 in 1 Convertible, Copper, Anti-Viral + PM 2.5 Filter, White with Chrome Deco Strip, GLS18I3FWAGC) View Details checkDetails

₹28,990

amazonLogo
Godrej 1.5 Ton 3 Star, 5 Years Comprehensive Warranty, AI Powered, 5-In-1 Convertible Cooling, Inverter Split AC (Copper, 2025 Model, Heavy duty cooling at 52 °C, AC1.5T EI 18P3T WZT 3S, White) View Details checkDetails

₹28,190

amazonLogo
Blue Star 1.3 Ton 3 Star, 60 Months Warranty, Inverter Split AC (Copper,Convertible 5 in 1 Cooling, Auto Defrost, Multi Sensors, Dust Filters, Blue Fins, IC315YNU,White) View Details checkDetails

₹29,390

amazonLogo
The Amazon Great Indian Festival is here on Day 2 of the ongoing sale, offering incredible deals on ACs, TVs, fridges, washing machines, dishwashers, microwaves, and chimneys. Half the prices are now slashed on large appliances, especially TVs, washing machines, and fridges.

Massive discounts on large appliances, now live at the Amazon Great Indian Festival.
Massive discounts on large appliances, now live at the Amazon Great Indian Festival.

Looking for kitchen appliances, cooling solutions, or home entertainment systems? The Amazon Great Indian Festival has everything you need. Don’t miss the Dhamaka deals and save big on top quality appliances. Grab the best deals before they’re gone. Your dream home is just a click away.

Dhamaka deals revealed during Amazon Great Indian Festival 2025:

Amazon Diwali Sale 2025: Up to 65% off on smart TVs from top brands

Get ready for the Amazon Great Indian Festival Sale 2025 with up to 65% off on smart TVs from top brands like Samsung, LG, Sony, TCL and many other brands are offering massive drop deals.

Choose from a variety of screen sizes, ranging from 32-inch to 65-inch, to suit your space and entertainment needs. Don’t miss this opportunity to upgrade your viewing experience with the best deals on cutting edge smart TVs this festive season.

Top deals on smart TVs:

Amazon Great Indian Festival 2025: Washing machines up to 51% off

Upgrade your laundry experience this Amazon Diwali Sale 2025 with up to 51% off on top-brand washing machines. Choose from Samsung, LG, Bosch, IFB, and Haier in fully automatic, semi automatic, and front load options.

With various capacities and features like quick wash, energy savings, and smart controls, now’s the time to get the best deals on washing machines for your home.

Top deals on washing machines:

Amazon Great Indian Festival 2025: Refrigerators with up to 47% off

Get ready for the Amazon Diwali Sale 2025 with up to 47% off on top brand refrigerators. Choose from trusted brands like Samsung, LG, Haier, and Godrej in a variety of sizes and styles, including french door, side-by-side, and top-freezer models.

It's the right time to upgrade your kitchen or buy your first fridge, now is the best time to grab a deal now.

Top deals on refrigerators:

Amazon Great Indian Festival 2025: Chimneys up to 62% off

This Amazon Diwali Sale 2025, enjoy up to 62% off on top brand chimneys from Faber, Elica, Bosch, and Hindware.

Choose from a range of stylish and efficient kitchen chimneys designed to keep your kitchen smoke free. With features like auto clean, powerful suction, and sleek designs, these chimneys are perfect for any modern kitchen.

Top deals on chimneys:

Amazon Great Indian Festival 2025: Microwaves up to 30% off

Upgrade your kitchen with up to 30% off on microwaves during the Amazon Great Indian Festival 2025. Find top models from brands like Samsung, LG, Panasonic, and Godrej, available in different capacities and features.

If you're looking for a convection microwave or a solo microwave, these deals make cooking faster and easier, helping you save both time and energy in the kitchen.

Top deals on microwaves:

Amazon Great Indian Festival 2025: ACs seasonal deals with up to 59% off

Cool down this season with up to 59% off on ACs during the Amazon Diwali Sale 2025. Get top deals from brands like Samsung, LG, Daikin, Voltas, and Blue Star.

From split ACs to window ACs and inverter ACs, enjoy energy efficient cooling and advanced features at unbeatable prices. Don’t miss out on these seasonal offers to stay comfortable all year long.

Top deals on ACs:

  • What large appliances are on sale during the Amazon Great Indian Festival 2025?

    You can find deals on washing machines, refrigerators, ACs, microwaves, chimneys, TVs, and more.

  • Are the discounts available across all brands?

    Yes, top brands like Samsung, LG, Sony, Whirlpool, Haier, and Bosch are offering discounts on large appliances.

  • What is the maximum discount available on large appliances?

    You can save up to 65% on selected large appliances during the festival.

  • Is there free shipping for large appliances?

    Free shipping is available on many large appliances, depending on your location and the seller.

  • Are air conditioners included in the sale?

    Yes, ACs from brands like Samsung, LG, Voltas, and Daikin are available at discounted prices during the Amazon Great Indian Festival 2025.

Disclaimer: At Hindustan Times, we help you stay up-to-date with the latest trends and products. Hindustan Times has an affiliate partnership, so we may get a part of the revenue when you make a purchase. We shall not be liable for any claim under applicable laws, including but not limited to the Consumer Protection Act, 2019, with respect to the products. The products listed in this article are in no particular order of priority.

