Amazon Great Indian Festival enters Day 2! Dhamaka deals revealed on washers, fridges, TVs, ACs, and more, up to 65% off
Updated on: Sept 24, 2025 01:28 pm IST
The Amazon Great Indian Festival enters Day 2 with massive deals on large appliances like washing machines, fridges, ACs, and TVs from top brands, up to 65% off
LG 655 L Frost Free Smart Inverter Double Door Side by Side Refrigerator (GL-B257HWBY, Western Black, Express Freezing | Multi Air-Flow) View Details
₹74,990
|
TCL 164 cm (65 inches) 4K UHD Smart QD-Mini LED Google TV 65Q6C View Details
₹64,490
|
Elica 60cm 1500 m3/hr BLDC Filterless Autoclean Kitchen Chimney with 15 Years Motor & 5 Years Comprehensive Warranty | WDFL 600 BLDC HAC LTW MS NERO | Black | Touch + Motion Sensor Control View Details
₹13,989
|
Haier SmartChoice 596L 3Star 2-Door Water Dispenser Side by Side Frost Free Refrigerator|Convertible|Smart Sense AI | Expert Inverter|Digital Display Panel (HRS-682SWDU1, Shiny Silver) View Details
₹62,990
|
Sony 108 cm (43 inches) BRAVIA 2M2 Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV K-43S22BM2-2 Years Warranty for Limited Period View Details
₹36,990
|
LG 28 L Convection Microwave Combination OvenOven (MC2846BV, Black, Auto Cook, Defrost, Indian Cuisine, Tandoor Se, Child Lock, Steam Cook & Stainless Steel Cavity) View Details
₹12,490
|
VW (Visio World 60 cm (24 inches) Linux Frameless Series HD Ready Smart LED TV VW24C3 (Black) | with 18 Months Warranty View Details
₹5,999
|
LG 139 cm (55 inches) 4K Ultra HD Smart LED TV 55UR7500PSC (Dark Iron Gray) View Details
₹34,990
|
Xiaomi 80 cm (32 inch) F Series HD Ready Smart LED Fire TV L32MB-FIN View Details
₹9,999
|
VW 109 cm (43 inches) OptimaX Series Full HD Smart QLED Android TV VW43AQ1 View Details
₹12,499
|
Sony 108 cm (43 inches) BRAVIA 2M2 Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV K-43S22BM2-2 Years Warranty for Limited Period View Details
₹36,990
|
Xiaomi 138 cm (55 inch) X Ultra HD 4K Smart Google LED TV L55MB-AIN View Details
₹33,999
|
LG 164 cm (65 inches) UA82 Series 4K Ultra HD Smart webOS LED TV 65UA82006LA View Details
₹56,490
|
TOSHIBA 100 cm (40 inches) V Series HD Ready Smart LED TV 40V35RP (Black) View Details
₹14,990
|
Godrej Smart Choice 7 Kg 5 Star, AI Tech, Fabrisafe Steel Drum, Magic Lint Filter, Fills Tub At ~0 Water Pressure, Fully-Automatic Top Load Washing Machine (WTEON ALP 70 5.0 FDUN GPGR, Graphite Grey) View Details
₹13,490
|
Godrej 8 Kg 5 Star AI Powered, Inbuilt Heater, Toughened Glass Soft Close Lid, Fills Tub At ~0 Water Pressure, Fully Automatic Top Load Washing Machine (WTEON ADAC 80 5.0 FEFH GLGR, Glacial Grey) View Details
₹18,290
|
LG Smart Choice, 7 Kg, 5 Star, Steam, Inverter Direct Drive Technology, 6 Motion DD, Fully-Automatic Front Load Washing Machine (FHB1207Z2W, Remove Allergens & Stain, In-Built Heater, Essence White) View Details
₹25,990
|
Voltas beko, A Tata Product 6 kg 5 Star Semi-Automatic Top Load Washing Machine With Air Dry (WTT60UNX/OK3R0R0W01, Burgundy, Special Pulsator Technology) View Details
|
|
|
₹19,490
|
Samsung 8 kg, 5 star, Eco Bubble Tech, Digital Inverter Motor, Soft Closing Door, Fully-Automatic Top Load Washing Machine (WA80BG4441BGTL, Light Gray) View Details
₹18,990
|
IFB 7 Kg 5 Star, DeepClean® Technology, AI Powered, WiFi, Fully Automatic Front Load Washing Machine (SERENA GXN 7012 CMS, PowerSteam®, 9 Swirl, Steam Refresh, Inbuilt Heater, Eco Inverter, Grey) View Details
₹27,990
|
Haier SmartChoice 596L 3Star 2-Door Water Dispenser Side by Side Frost Free Refrigerator|Convertible|Smart Sense AI | Expert Inverter|Digital Display Panel (2025 Model, HRS-682WGKU1, Graphite Black) View Details
₹65,990
|
Samsung 236 L, 3 Star, Convertible, Digital Inverter with Display Frost Free Double Door Refrigerator (RT28C3733S8/HL, Silver, Elegant Inox) View Details
₹24,990
|
LG 185 L, 4 Star, Smart Inverter, Direct-Cool Single Door Refrigerator (GL-B199OBEY, Blue Euphoria, Smart Connect & Fast Ice Making) View Details
₹15,490
|
Samsung 183 L, 4 Star, Digital Inverter, Direct-Cool Single Door Refrigerator (RR20C1724CU/HL, Camellia Blue) View Details
₹15,290
|
Godrej 180L 2Star Advanced Capillary Technology | Jumbo Vegetable Tray | Wired Shelves | 2.25L Bottle Space | Wide Shelf Space | Direct Cool Single Door Refrigerator (RD EDGE 205B WRF PP BL, Pep Blue) View Details
₹11,790
|
Haier 602L 3Star 2 Door Side by Side Frost Free Refrigerator|100% Convertible|Expert Inverter Technology|Digital Display Panel|Triple Twist Ice Maker|Deo Fresh Technology (HRS-682KS, Black Steel) View Details
₹59,990
|
Samsung 183 L, 5 Star, Digital Inverter, Direct-Cool Single Door Refrigerator (RR20D2825HV/NL, Himalaya Poppy Blue, Base Stand Drawer) View Details
₹16,790
|
Faber 60 cm 1200 m³/hr Autoclean Curved Chimney| Black Filterless with Oil Collector |8 Yrs Motor & 2Yrs Comprehensive Warranty by Faber | Touch & Gesture Control | Hood Venice IN HC SC FL BK 60 View Details
₹10,990
|
Elica 90cm 1500 m3/hr BLDC Filterless Autoclean Kitchen Chimney with 15 Years Motor & 5 Years Comprehensive Warranty | WDFL 900 BLDC HAC LTW MS NERO | Black | Touch Control with Motion Sensor View Details
₹15,989
|
Glen Kitchen Chimney for home Filterless Thermal Auto clean | Curved Glass Chimney 60 cm 1200 m³/hr | (Hood Senza 60,Touch & Gesture Control Black) View Details
₹9,699
|
Faber 60 cm 1200 m3/hr Vertical Wall Mounted Chimney|Filterless|Two Way Suction|Auto Clean|8 Yrs Motor &2Yrs Comprehensive Warranty by Faber|Touch & Gesture Control|Hood Mojito IN HC SC FL BK 60|black View Details
₹11,990
|
Glen 90cm 1400 m³/hr BLDC T- Shape Kitchen Chimney| Intelligent Auto Clean|Aeration | Filterless|(Hood Selena BLDC 90,Touch & Gesture Control,Black) View Details
₹16,499
|
Elica 90 cm 1350 m3/hr Filterless Autoclean Kitchen Chimney with 15 Years Motor & 5 Years Comprehensive Warranty (WDFL 906 HAC LTW MS NERO, Touch + Motion Sensor Control, Black) View Details
₹12,990
|
LG 28 L Charcoal Convection Healthy Microwave Compact Oven(Mj2887Bium, Black, Healthy Heart Recipes, Diet Fry,Pasteurized Milk, 360°Motorised Rotisserie & 10 Yrs Warranty-Charcoal Heater, Ebony Regal) View Details
₹15,990
|
Panasonic 27L Convection Microwave Oven(NN-CT645BFDG,,Black Mirror, 360° Heat Wrap, Magic Grill) View Details
₹11,490
|
IFB 24L Solo Microwave Oven (24PM2S, Multi Stage Cooking with 69 Indian & Continental Auto Cook Menus, Child-lock Protection, Deodorize function, Delay Start & Power Save, black) View Details
₹6,290
|
LG 28 L Convection Microwave Combination OvenOven (MC2846BV, Black, Auto Cook, Defrost, Indian Cuisine, Tandoor Se, Child Lock, Steam Cook & Stainless Steel Cavity) View Details
₹12,490
|
Panasonic 20L Solo Microwave Oven (NN-ST26JMFDG, Silver, 51 Auto Menus) View Details
₹5,990
|
LG 1.5 Ton 3 Star DUAL Inverter Split AC (Copper, AI Convertible 6-in-1, VIRAAT Mode, Diet Mode+, Faster Cooling & Energy Saving, HD Filter with Anti-Virus Protection, US-Q18JNXE, White) View Details
₹32,490
|
Samsung 1 Ton 3 Star Digital Inverter Split AC (Faster & Powerful Cooling even at 58 Degree C, 100% Copper, 5 year comprehensive warranty, 5 Step Convertible, AR50F12D0LHNNA, White) View Details
₹28,490
|
Voltas 1.5 ton 3 Star, Inverter Split AC (Copper, 4-in-1 Adjustable Mode, Anti-dust Filter,183V Vectra CAW, White) View Details
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
