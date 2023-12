Bengaluru to face power outages from Dec 8-10; Check affected areas

Bengaluru city is set to experience scheduled power disruptions this weekend as power supply companies including the BESCOM and the KPTCL are in the midst of finishing several maintenance and repair works. Here is a list of areas that may be affected till Sunday. Bengaluru faces scheduled power cuts frequently. (REPRESENTATIVE IMAGE)

December 8, Friday:

Kundur, Byranayakanahalli, Rajegere Village Limits, Nallur, Galihalli, Lingadahalli, Ittagi, Bulasagara, Puradakatte, Malligere, Lakkenahalli, Badakegudlu, Gantenahalli, Kushalpura, Agarahara, Hesarahalli, Dugadihalli, Boranakanve, Kallenahalli, JH Patel Badavane, Jarikatte, Mudahadadi, Hale Kundawada, Hosa Kundawada, Thurchagatta, Belavanur, Avaragolla, Kakkaragolla, Kodihalli, Yaravanagathihalli, Kaidal, Hadadi, Bhattalakatte, Hosa Nayakanalli, Vadenahalli, Kukkawada, Nagarasanahalli, Turuvanuru, Kadabanakatte, Doddaghtta, Upparhatti, Marasandara, Gundimadu, Agrahara, Kunagali, Papanakona, Salakatte, Muddenahalli, S. Neralkere, Kainodyu, Srirampura, Mathod, Karehalli, Lakkampura, Gadimakunte, Gopalapura, Chikka Ujjini, Tumminakatte, Marikatte, Kyasanahalli, Gouripura, Chikkabantanahalli, Yarlakatte, Venkateshapura, Gurusiddapura, Agasanahalli, Malemachikere, Hirebannihatti, Jadanakatte, Sokke, Hosakere, Sobha Forest Apartments, Thalaghattapura, Challakere, Dyavarnahally, Dodderi, Meerasabhihally, Karikere, Devramarikunte, Bhramasagara, Ranikere, Purlahalli, Jajuru, Suranahalli, Vaderahalli, Chennammanagathihalli, Matsamudra, Gowribidnur-Alipura Line, Gowribidnur-Thondebhavi Line, Yerehalli, Koogallu, Danayankanapura, Shyanaboganahalli and Kunamudanahalli villages.

December 9, Saturday:

Inhalli, Seebara, Siddavanadurga, Madanayakanahalli, Yelaverthy, Kallahalli, Dyavanhalli, Topuralige, DK Hatti, JN Kote, Nerenahall, Kalliropa, Sajjanakere, Heggere, Yemmehatti, Hupanuru, Kolal, Goppenahalli, Pennasamudra, Shivakumara Badavane, Jothipura, Yaliyuru, Gummanahalli, Junjuramanahalli, Emmerahalli, Hegganahalli, Edigaradasarahalli, Muddigere, Anthapura, Mekerahalli, Kunigatanahalli, Devarahalli, Jayanagara, Manangi, Bhuvanahalli, Ajjaiyanapalya, Anjaneya Temple, Hanumnathanagara, Forest Office, Rmc, Krishna Nagar, Ksrtc Depot Back, Bypass Pertrol Bunk, Saraswathi Badavane, Nagajji Gudlu, Guddadahatti, Shiramagondanahalli, Naganur, Nk badavane, 6th &7th Milestone, Hosa & Hale Bisleri, Javalagatta, Banashankari 2nd Block, Hosa Belavanur, Hale Belavanur, Turchaghatta, Yaragunta, Ashokanagara And Karur Cmc Limit, Chittanahalli, B. Kalapanahalli, Doddabudihalli, Chikkabudihalli, Devaratti And Amruthnagara Village, Mathi, Anjaneya Nagara, Gonivada, Hoovinamadu, Thimmappa, Nagarasahalli, Jadaganalli, Shekarappa Nagara, Gujjari Line, TC Layout, BT Layout, Bamboo Bazar, Anekonda, Choudeswari Temple, Mahaveera Bhavana, Bt Layout, Kr Road, Imam Nagara, Arli Mara Circle, Maganahalli Road, Bethur Road, Apmc A, B, C And D Block, Shiva Bank Bharath Colony, Shekrappa Nagara, K B Nagara Goshala, Rudrappa Rice Mill, Mahindra Show Room, Mandakki Batti, Karl Marx Nagar, Siddarameshwar Nagar, Indira Nagar Koli Channappa, Hondada Circle, Jali Nagara, Shivaji Nagara, MB Kere, Chaluvadi Kere, Sjm Nagara, Smk Nagara, Babu Jagajivana Nagara, Devaraj Aras Badavane, Vijayanagara Badavane, Rajiv Gandhi Badavane, Sp Office, Rto Office, Guttinadu, Gulaiyanhatti, Chikkaguntanuru, Hireguntanuru, Hosadurga Town, Kellodu Panchayath, Hunavinodu Panchayath, Madure Panchayath, Kanguvalli Panchayath, Hullehal, Bastihalli, Yalgodu, Kanchipura, Kainodu, Thandaga, Kabbala, Herur, G Hosahalli, MH Patna, Ammangatta Gram Panchyat, Gopalapura, G. Hosahalli, Tippur, Singonahalli, Torehalli, Madapura, Kodigenahalli, Koppa, Herur, Uddehosakere, Honnavalli, Bidre, Ammanagatta, Gubbi Town, Kmf, D. Kattigenahlli, Bescom, Vadaluru Kere, CS Pura, Peddanahalli, Kadaba, Byadigere, Kallur, Hindiskere, Ankalakoppa, Manchihalli, Kurubarahalli, Benakanaguni, BG Halli, Madapatna, Mallenahalli, T. Palya, Pendranahalli, Padugudi, Gandhinagara, Hoysala, SS Puram, MG Road, Dc Office, Jyothipura, Hanumanthapura, Chikkapete, Isro, Haronahalli, Belgumba, Kanaswadi, Alur Substation, Bescom Ramanagara Town, Hunsenahalli Village, Bilagumba Village, Janapadaloka, Basavanapura, KP Doddi and Vaderahalli villages.

December 10, Sunday:

Challakere Road, Kamanabavi Badavane, Jogimatti Road, Kote Road, Zp Office, Teachers Colony, Iudp Layout Area, DS Halli, Kunchignahalli, Ingaladhalli, Kennedelau, Channagiri Town, Astapanahalli, Hiremalai, Melanayajanakatte, Byranahalli, Jayantinagara, Gowdihalli, Gollarahalli, Rangapura, Lingapura, Thimmalapura, Urukere, Antharasanahalli, Yallapura, Arakere, Siragate, AM Palya, S.N. Palya, Honnenahalli, Hirehalli, BM Palya, Karekallu Palya, Basavapatna, Basaveshwara Badavane, SS Mutt, Chikkahalli, Sannappana Palya, Sangapura, Nandihalli, Pemmanahalli, Bandihalli, Kolihalli Kora, Ajjagondanahalli, Kattigenahalli, Chikkonahally Colony, Bramhasandra Colony, Chikka Kora, Bramhasanadra, Burudagatta, Masthipalya, Hariyappanahalli, Katenahalli, Singrihalli, Kalasathkunte Gate, Anchenahalli, Rajiv Gandhi Nagar, Muddenahalli, Puttamadihalli, Tippunagara, Donkihalli, Talakere, Hiredonkihallli, D Kalkere, Ayarahalli, Chikkagoragatta, Doddagoragatta, Chimmanahalli, Kurubarahalli, Siddanahatti, Haladevarahatti, Mallagatta, Hawala, Kodigehalli, Chikkaturuvekere, T Hosalli, Indiranagara, Anekere, Nayakanagatta, Kolagatta, Bhuvanahalli, Isamudra, Nallikatte, Hegdehal, Kodirangavanhalli, Annehal, Godabnahal, Nandipura, Sondekola, Kakkeru, Mahadevanakatte, Vijapura, Laxmisagara, Kittadahatti, Bheemsamudra, Malali, Kadleguddu, Sirivara, Govindarajapura, Ramegowdanapalya, Thimmegowdanapalya, Rayapura, Bommanahalli, RM Halli, DS Palya, Vaderapura, Ballagere Kaval, Hanumanthanagara, SK Palya, Rastepalya, Yaladahalli, Dasarahalli, Mathod GP., Karehalli GP, Chandrappa Circle Substation, Thyamagondlu Substation, Averahalli, Thalikoppa, Thonasanahally, Ennekatte, Irksandra, Jalaguni, H Palya, Nimbekatte, Madenahally, Idakanahally, C Harivaesandra, Nallur, Kodiyala, Kurehalli, Mattikere, Hagalawadi, Guddenahalli, Cipsa, Haraluru, KM Halli, Carmobiles, Maranayakana Palya, Siddaganga Mata, Raitharapalya, Ranevalves, Tavarekere, Mulukunte, Honnudike, Sasalu, Holakallu, Cholamballi, Virupasandra, Arehalli, Maskal, Vahini Pipes, Jolumaranahalli, Kithaganahalli, Palasandra, Sapthagiri, Maruthi Nagara, Kithagananalli, Goolarve, Baddihalli, Kesaramadu, Kallalli, Shanthinagara, Devanuru, Gandhinagara, Gulur, AK Kaval, Melekote, Banavara, Kumkumanahalli, T Gollahalli, Andersonpet, Nangli, H Gollahalli, Tayaluru, Avni, NG Hulkur, Kgf, Doddakari, Kyasamballi, Beml, Kamasamudra, Dabaspet, Nelamangala, T Begur, SK Steel, Jindal, Kanakapura Town, Wonderalla, Hejjalla, Bannikuppe, Gomthi, Kadumane, Manchanayakanahalli, Hossadoddi, Avaregere, Khb Hampapura, Senapathy White Lay Factory and Ramanagara.