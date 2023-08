Power cuts in Bengaluru this weekend: Areas including Jayanagar to be affected

Karnataka capital Bengaluru is expected to face scheduled power outages this weekend, i.e., Saturday and Sunday as both the Bangalore Electricity Supply Company (BESCOM) and the Karnataka Power Transmission Corporation Limited (KPTCL) are undertaking several maintenance works. Bescom schedules power cuts to undertake maintenance works often in Bengaluru. (PIC FOR REPRESENTATION)

Here is a full list of areas that could be affected:

August 26, Saturday

Durgambika Temple, Nituvalli, Rasthrothana School, Manikanta Circle, Sri Ram Badavane, Kariyamma Temple, Jayanagara, Nituvahalli Anjaneya Temple, Nituvahalli Khadi Bandara, Bhagiratha Circle, Bg Halli, T Nulenur, Thodranal, Dagge, Agrahara, Gundimadu, Kunagali, Basapura, Challakere Road, Kamanabavi Badavane, Jogimatti Road, Kote Road , Zp Office, Teachers Colony, Iudp Layout Area, D S Halli, Kunchignahalli, Ingaladhal Halli, Kennedelau, Inhalli, Seebara, Siddavanadurga, Madanayakanahalli And Yelaverthy, Madhugiri, Pulamaghatta, Koratagere, Nitrahalli, Badavanahalli, I D Halli, Holavanahalli, Arenahally, Nirantara Jyothi, Bhoothanahally, Chinakavajra, D. V. Hally, Kambathnahally, Siddapura, Dabeghatta, Jadegondanahalli, Timlapura, Rangapura, Kavanadala, Sidadaragallu, J. V. N Palya, Koonahalli, Dodderi, Karpenahalli, Chandragiri, Banagarahalli, Poojarahalli, Chandrabhavi, Reddyhalli, Medigeshi, Mallanayaknahalli, Hanumanthpura, Laxmipura, Thondoti, Yaragunte, Pulamachi, Badakanahalli, Garani, Sudekunte, Yalakur, Dasenahally, Giriyammanapalya, Chennahalli, Hosakere, Cheelanahalli, Neelihally, Bramhasamura, Jeevagondanahalli, Avargal, Kattirajanhalli, Hanumanthanahally, Doddahally, S. N. Hally, Thipaganahally, G T Hally, Jalod, Bhimanakunte, Hussenpura, Kodamodagu, S. R. Pura, B. K. Hally, Thirumani, Bhupur, Valluru, Kodamodugu, Madurayanapalya, Gowdetti, Virupasamudra, Venkatapura Jajurayanahalli, Krishnapura, Kanivenahalli, Dommatamari, Gummagatta, Midegeshi, Pavagada, Nagalamadike, Y. N. Hosakote, Shylapura, Nagalamadike, Mangalawada, Theriyur, K. T. Hally, Devalakere, Vadanakal, C. H. Palya, Kotagudda, Maridasanahally, Budibetta, Bellibatlu, B. Hosahally, Yettinahally, Gujjanadu, Bommathanahalli, Neelammanahalli, Chikkanayakanahalli, Palavalli, Byrapura, Byadnur, Buddareddyhalli, Ponnasamudra, K H B Colony, C. K. Pura, Gangasagara, K K Hally, Harasikere, Manglawada, Marur, Kirarlahalli, Kannamadi, Hanumasagara, Rangasamudra, S R Palya, Sasalakunte, Mallammanahally, Govardanagiri, Nidagal, Muddaganahalli, Lingadahalli, Kenchammanahalli, Thalikoppa, Thonasanahally, Ennekatte, Irksandra, Jalaguni, H Palya, Nimbaekatae, Madenahally, Idakanahally, C Harivaesandra, Nallur, Kodiyala, S Halli, Ankasandra Panchayat Limits, Gangayanapalya, Kuntaramanahalli, Kallugudi, Ranganahally, Byadarahally, Devarahally, Sarigepalya, Yarabally, Thovinakere, Sarigehalli, Byadarahalli, Ramadihalli, Mallenahalli, Sampige, Angarekhanahalli, Halesampige, Raghadevanahalli, Basavapura, Machenahalli, Doddahatti, B. C. Kaval, Yalladabhagi, Kurehalli, Mattikere, Hagalawadi, Guddenahalli, Guddadahalli, Kaggere, Bidare, Ranganathapura, Gowripura, Jainigarahally, M S Pallya, Kashimath, Muniyappanapallya, Bajjanakatte, Mannamma Temple, Gubbi Town, G Hosahalli, Ammangatta Gram Panchayat Limits, Gopalapura, Tippur, Singonahalli, Torehalli, Kodigenahalli, Koppa, Herur, M. H. Patna, Uddehosakere, Honnavalli, Bidre, Ammanagatta, Kmf, D. Kattigenahlli, Vadaluru Kere, Madapura, Badavanapalya, Doddaguni, Neralekere, Thaggihally, Badenahally, Shivasandra, G. Obalapura, Harenahally, Mavinahalli, Kanchiganahalli, Dindigadahalli, Permasandra, Bennehalla Kaval, Vidhana Soudha, Ganesh Temple, Miller Road, Jaymahal, M. K Street, Cunningham Road, Kemp Road, Benson Town, Spencer Road, S. G. Road, R. M. Z. Millenia, B & Lc Hospital, Chikkabazar Road, Geneva House, Thimmaiah Road, Tasker Town, P. G Halli, Hains Road, Muneshwara Nagar and Shivajinagar.

August 27, Sunday

Subramanya Nagara, Lokikere Road, Hosadurga Town, Kellodu Panchayath, Hunavinodu Panchayath, Madure Panchayath, Kanguvalli Panchayath, N G Halli, Gowdihalli, Gollarahalli, Hosatti, Bommanahalli, Hoysala, S S Puram, M G Road, D C Office, Jyothipura, Hanumanthapura, Chikkapete, Isro, Haronahalli, Belgumba Third Phase Power Supply, Shanthinagara, Devanuru, Gandhinagara, Gulur, A K Kaval, Melekote, Banavara, Kumkumanahalli, Guluru, Kithaganahalli, Palasandra, Sapthagiri, Maruthi Nagara, Kithagananalli, Goolarve, Baddihalli, Kesaramadu and Kallalli.