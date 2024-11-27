Sikkim vs Uttarakhand Live Score: Match 48 of Syed Mushtaq Ali Trophy, 2024 to start at 01:30 PM
Sikkim vs Uttarakhand Live Score: Welcome to the live coverage of Match 48 of Syed Mushtaq Ali Trophy, 2024. Match will start on 27 Nov 2024 at 01:30 PM
Venue : Emerald High School Ground, Indore
Sikkim squad -
Anwesh Sharma, Karn Kaushal, Nilesh Lamichaney, Pankaj Rawat, Pranesh Chettri, Roshan Kumar Prasad, Saurav Prasad, Ankur Malik, Palzor Tamang, Parth Palawat, Robin Limboo, Tarun Sharma, Arun Chettri, Ashish Thapa, Bhim Luitel, Lee Yong Lepcha, Md Saptulla, Rahul Tamang, Ronit More
Uttarakhand squad -
Kunal Chandela, Mukesh Gupta, Ravikumar Samarth, Sanskar Rawat, Vijay Sharma, Yuvraj Chaudhary, Avneesh Sudha, Sparsh Joshi, Swapnil Singh, Aditya Tare, Akhil Rawat, Agrim Tiwari, Akash Madhwal, Himanshu Bisht, Jagmohan Nagarkoti, Piyush Singh, Prashant Chauhan, Rajan Kumar...Read More
Welcome to the live coverage of Match 48 of Syed Mushtaq Ali Trophy, 2024
Sikkim vs Uttarakhand Match Details
Match 48 of Syed Mushtaq Ali Trophy, 2024 between Sikkim and Uttarakhand to be held at Emerald High School Ground, Indore at 01:30 PM. Stay tuned for live updates.