Explore
Wednesday, Nov 27, 2024
New Delhi 24oC
Hindustan Times NewsbyHT Home
Games
E-Paper
Edit Profile
Start 14 Days Free TrialSubscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
New Delhi240C
Wednesday, Nov 27, 2024
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in
    Live

    Sikkim vs Uttarakhand Live Score: Match 48 of Syed Mushtaq Ali Trophy, 2024 to start at 01:30 PM

    By hindustantimes.com
    Nov 27, 2024 12:29 PM IST
    Sikkim vs Uttarakhand Live Score: Welcome to the live coverage of Match 48 of Syed Mushtaq Ali Trophy, 2024. Match will start at 01:30 PM
    Sikkim vs Uttarakhand Live Score, Match 48 of Syed Mushtaq Ali Trophy, 2024
    Sikkim vs Uttarakhand Live Score, Match 48 of Syed Mushtaq Ali Trophy, 2024

    Sikkim vs Uttarakhand Live Score: Welcome to the live coverage of Match 48 of Syed Mushtaq Ali Trophy, 2024. Match will start on 27 Nov 2024 at 01:30 PM
    Venue : Emerald High School Ground, Indore

    Sikkim squad -
    Anwesh Sharma, Karn Kaushal, Nilesh Lamichaney, Pankaj Rawat, Pranesh Chettri, Roshan Kumar Prasad, Saurav Prasad, Ankur Malik, Palzor Tamang, Parth Palawat, Robin Limboo, Tarun Sharma, Arun Chettri, Ashish Thapa, Bhim Luitel, Lee Yong Lepcha, Md Saptulla, Rahul Tamang, Ronit More
    Uttarakhand squad -
    Kunal Chandela, Mukesh Gupta, Ravikumar Samarth, Sanskar Rawat, Vijay Sharma, Yuvraj Chaudhary, Avneesh Sudha, Sparsh Joshi, Swapnil Singh, Aditya Tare, Akhil Rawat, Agrim Tiwari, Akash Madhwal, Himanshu Bisht, Jagmohan Nagarkoti, Piyush Singh, Prashant Chauhan, Rajan Kumar    ...Read More

    Follow all the updates here:
    Nov 27, 2024 12:29 PM IST

    Welcome to the live coverage of Match 48 of Syed Mushtaq Ali Trophy, 2024

    Sikkim vs Uttarakhand Match Details
    Match 48 of Syed Mushtaq Ali Trophy, 2024 between Sikkim and Uttarakhand to be held at Emerald High School Ground, Indore at 01:30 PM. Stay tuned for live updates.

    News cricket Sikkim vs Uttarakhand Live Score: Match 48 of Syed Mushtaq Ali Trophy, 2024 to start at 01:30 PM
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    © 2024 HindustanTimes