Uttarakhand election 2022: Check full list of AAP, Congress, BJP candidates; constituencies going to polls
- A total of 632 candidates are in the fray for the 70-member assembly elections that will be held in a single phase.
Preparations have begun in the 70 assembly constituencies of 13 districts in Uttarakhand that will go to the polls on Monday, February 14, in a single phase. The counting of votes will take place on March 10.
The incumbent BJP government, which is finishing its complete term now, saw a total of three chief ministers on the chair in the span of five years, starting with Trivendra Singh Rawat resignation on March 9, 2021, and Tirath Singh Rawat as the new chief minister on March 10. However, within four months, Tirath Singh Rawat resigned, giving way to Pushkar Singh Dhami to replace him and hold the post till the end of the term.
The campaigning came to an end on February 12 and a total of 632 candidates are in the fray for the 70-member assembly elections.
Here's the full list of candidates in the fray:
|Constituency
|BJP candidates
|AAP candidates
|Congress candidates
|Almora
|KAILASH SHARMA
|AMIT JOSHI
|MANOJ TEWARI
|Ranipur
|ADESH CHAUHAN
|PRASHANT RAI
|RAJBIR SINGH CHAUHAN
|Badrinath
|MAHENDRA BHATT
|BHAGWAT PRASAD MANDOLI
|RAJENDRA SINGH BHANDARI
|Bageshwar
|CHANDAN RAM DASS
|BASANT KUMAR
|RANJEET DASS
|Bajpur
|RAJESH KUMR
|SUNITA TAMTA
|YASHPAL ARYA
|Bhagwanpur
|SATYAPAL SINGH
|PREM SINGH
|MAMTA RAKESH
|Bhimtal
|RAM SINGH KAIRA
|SANJAY KUMAR PANDEY
|DAN SINGH BHANDARI
|Chakrata
|RAM SHARAN NAUTIYAL
|DARSHAN DOBHAL
|PRITAM SINGH
|Champawat
|KAILASH CHANDRA GAHTORI
|MADAN SINGH MAHAR
|HEMESH KHARKWAL
|Chaubattakhat
|SATPAL MAHRAJ
|DIGMOHAN NEGI
|KESHAR SINGH
|Dehradun Catt.
|SAVITA KAPOOR
|RAVINDER SINGH ANAND
|SURYAKANT DHASMANA
|Deoprayag
|VINOD KANDARI
|UTTAM SINGH
|MANTRI PRASAD NAITHANI
|Dhanolti
|PRITAM SINGH PANWAR
|AMENDRA BISHT
|JOT SINGH BISHT
|Dharampur
|VINOD CHAMOLI
|YOGENDRA CHAUHAN
|DINESH AGARWAL
|Dharchula
|DHAN SINGH DHAMI
|NARAYAN RAM
|HARISH SINGH DHAMI
|Didihat
|VISHAN SINGH
|DIWAN SINGH MEHTA
|PRADEEP SINGH PAL
|Diowala
|BRIJ BHUSHAN GAIRDA
|RAJU MAURYA 'KETAN'
|GAURAV (ginni)
|Dwarahat
|ANIL SINGH SHAHI
|PRAKASH CHANDRA
|MADAN SINGH BISHT
|Gadarpur
|ARVIND PANDEY
|JARNAIL SINGH KALI
|PREMANANAD MAHAJAN
|Gangolihat
|FAKEER RAM
|BABITA CHANDRA
|KHAJAN CHANDRA GUDDU
|Gangotri
|SURESH SINGH CHAUHAN
|AJAY KOTHIYAL
|VIJAYPAL SINGH SAJWAN
|Ghanshali
|SHAKTI LAL SHAH
|VIJAY PRAKESH
|DHANI LAL SHAH
|Haldwani
|Dr.JOGENDER PAL SINGH RAUTELA
|SAMIT TIKKOO
|SUMIT HRIDAYESH
|Hardwar
|MADAN KAUSHIK
|SANJAY SAINI
|SATPAL BRAHMACHARI
|Hardwar Rural
|YATISHWARANAND
|NARESH SHARMA
|ANUPAMA RAWAT
|Jageshwar
|MOHAN SINGH
|TARADALT PANDEY
|GOVIND SINGH KUNJWAL
|Jaspur
|Dr.SHAILENDRA MOHAN SINGHAL
|MOHD YOONUS CHAUDHARI
|ADESH SINGH CHAUHAN
|Jhabrera
|RAJPAL SINGH
|RAJOO SINGH
|VIVENDRA KUMAR
|Jwalapur
|SURESH RATHORE
|MAMTA SINGH
|ER. RAVI BAHADUR
|Kaladhungi
|BAHSHIDHAR BHAGAT
|MANJU TIWARI
|MAHESH CHANDRA
|Kapkot
|SURESH GHARIYA
|BHOOPESH UPADYAY
|LALIT FARSWAN
|Karnprayag
|ANIL NAUTIYAL
|DAYAL SINGH BISHT
|MUKESH NEGI
|Kashipur
|TRILOK SINGH CHEENA
|DEEPAK BALI
|NARENDRA CHAND SINGH
|Kedarnath
|SHAILA RANI RAWAT
|SUMANT
|MANOJ RAWAT
|Khanpur
|KUNWARANI DEVYANI SINGH
|MANORMA TYAGI
|SUBHASH SINGH COUDHARY
|Khatima
|PUSHKAR SINGH DHAMI
|SAWINDERJEET SINGH KALAR
|BHUWAN CHANDRA KAPRI
|Kichha
|RAJESH SHUKLA
|KULAVANTA SINGH
|TILAK RAJ BEHAR
|Kotdwar
|RITU KHANDURI BHUSHAN
|ARVIND KUMAR
|SURENDRA SINGH NEGI
|Laksar
|SANJAY GUPTA
|MOHD YUSUF
|ANTRIKSH SAINI
|Lalkuwa
|Dr.MOHAN SINGH BISHT
|CHANDRA SEKHAR PANDEY
|HARISH RAWAT
|LOHAGHAT
|PURAN SINGH FARTYAL
|RAJESH SINGH BISHT
|KHUSHAL SINGH ADHIKARI
|LANSDOWNE
|DALEEP SINGH RAWAT
|NARENDRA SINGH
|ANUKRITI GUSAIN RAWAT
|MANGLAUR
|DINESH SINGH PAWAR
|NAVNEET KUMAR
|QAZI MOHAMMAD NIZAMUDDIN
|MUSSOORIE
|GANESH JOSHI
|PREM KRISHAN
|GODAVARI THAPLI
|NAINITAL
|SARITAN ARYA
|HEM CHANDRA ARYA
|SANJEEV ARYA
|NANAKMTTA
|PREM SING RANA
|ANAND SINGH RANA
|GOPAL SINGH RANA
|NARENDRANAGAR
|SUBADHUNIYAL
|PUSHPA RAWAT
|OM GOPAL
|PAURI
|RAJKUMAR PORI
|MANOHAR LAL
|NAVAL KISHOR
|PIRAN KALIYAR
|MUNISSH KUMAR SAINI
|SADAB ALAM
|FURKAN AHMAD
|PITHORAGARH
|CHANDRA PANT
|CHANDRA PRAKASH PUNERA
|MAYUKH MAHAR
|PRATAPNAGAR
|VIJAY SINGH PANWAR
|SAGAR SINGH BHANDARI
|VIKRAM SINGH NEGI
|PUROLA
|DURGESHWAR LAL
|PRAKASH
|MALCHAND
|RAIPUR
|UMESH SHARMA KAU
|NAVIN PIRSHALI
|HIRA SINGH BISHT
|RAIPUR ROAD
|KHAJAN DASS
|DIMPAL
|RAJ KUMAR
|RAMNAGAR
|DIWAN SINGH BISHT
|SHISHU PAL SINGH RAWAT
|MAHENDRA SINGH PAL
|RANIKHET
|PRAMOD NAIWAL
|NANDAN SINGH BISHT
|KARAN MAHARA
|RISHIKESH
|PREM CHAND AGGARWAL
|RAJE SINGH NEGI
|JAYENDRA CHAND RAMOLA
|ROORKEE
|PRADEEP BATRA
|NARESH KUMAR
|YASPAL RANA
|RUDRAPRAYAG
|BHARAT SINGH CHAUDHARY
|PYAR SINGH NEGI
|PRADEEP PRASAD THAPLIYAL
|RUDRAPUR
|SHIV ARORA
|NAND LAL
|MEENA SHARMA
|SAHASPUR
|SAHDEV SINGH PUNDIR
|BHARAT SINGH
|ARYENDRA SHARMA
|SALT
|MAHESH JEENA
|SURESH BISHT
|RANJEET SINGH RAWAT
|SITARGANG
|SAURABH BAHUGUNA
|AJAY JAISWAL
|NAVTEJ PAL SINGH
|SOMESHWAR
|REKHAARYA
|HARISH CHANDRA
|RAJENDRA LAL
|SRINAGAR
|DR. DHAN SING RAWAT
|GANJENDER SINGH CHAUHAN
|GANESH GODIYAL
|TEHRI
|KISHORE UPADHYAY
|TRILOK SINGH NEGI
|DHAN SINGH NEGI
|THARALI
|BHUPAL RAM TAMTA
|GUDDU LAL
|DR.JEET RAM
|VIKAS NAGAR
|MUNNA SINGH CHAUHAN
|PRAVEEN BANSAL
|NAV PRABHAT
|YAMKESHWAR
|RENU BISHT
|AVIRAL
|SHAILENDAR SINGH RAWAT
|YOMUNOTRI
|KEDAR SINGH
|MANOJ KOHLI SHYAM
|DEEPAK BIJALWAN