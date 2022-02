Uttarakhand election 2022: Check full list of AAP, Congress, BJP candidates; constituencies going to polls

Preparations have begun in the 70 assembly constituencies of 13 districts in Uttarakhand that will go to the polls on Monday, February 14, in a single phase. The counting of votes will take place on March 10.

The incumbent BJP government, which is finishing its complete term now, saw a total of three chief ministers on the chair in the span of five years, starting with Trivendra Singh Rawat resignation on March 9, 2021, and Tirath Singh Rawat as the new chief minister on March 10. However, within four months, Tirath Singh Rawat resigned, giving way to Pushkar Singh Dhami to replace him and hold the post till the end of the term.

The campaigning came to an end on February 12 and a total of 632 candidates are in the fray for the 70-member assembly elections.

Here's the full list of candidates in the fray:

Constituency BJP candidates AAP candidates Congress candidates Almora KAILASH SHARMA AMIT JOSHI MANOJ TEWARI Ranipur ADESH CHAUHAN PRASHANT RAI RAJBIR SINGH CHAUHAN Badrinath MAHENDRA BHATT BHAGWAT PRASAD MANDOLI RAJENDRA SINGH BHANDARI Bageshwar CHANDAN RAM DASS BASANT KUMAR RANJEET DASS Bajpur RAJESH KUMR SUNITA TAMTA YASHPAL ARYA Bhagwanpur SATYAPAL SINGH PREM SINGH MAMTA RAKESH Bhimtal RAM SINGH KAIRA SANJAY KUMAR PANDEY DAN SINGH BHANDARI Chakrata RAM SHARAN NAUTIYAL DARSHAN DOBHAL PRITAM SINGH Champawat KAILASH CHANDRA GAHTORI MADAN SINGH MAHAR HEMESH KHARKWAL Chaubattakhat SATPAL MAHRAJ DIGMOHAN NEGI KESHAR SINGH Dehradun Catt. SAVITA KAPOOR RAVINDER SINGH ANAND SURYAKANT DHASMANA Deoprayag VINOD KANDARI UTTAM SINGH MANTRI PRASAD NAITHANI Dhanolti PRITAM SINGH PANWAR AMENDRA BISHT JOT SINGH BISHT Dharampur VINOD CHAMOLI YOGENDRA CHAUHAN DINESH AGARWAL Dharchula DHAN SINGH DHAMI NARAYAN RAM HARISH SINGH DHAMI Didihat VISHAN SINGH DIWAN SINGH MEHTA PRADEEP SINGH PAL Diowala BRIJ BHUSHAN GAIRDA RAJU MAURYA 'KETAN' GAURAV (ginni) Dwarahat ANIL SINGH SHAHI PRAKASH CHANDRA MADAN SINGH BISHT Gadarpur ARVIND PANDEY JARNAIL SINGH KALI PREMANANAD MAHAJAN Gangolihat FAKEER RAM BABITA CHANDRA KHAJAN CHANDRA GUDDU Gangotri SURESH SINGH CHAUHAN AJAY KOTHIYAL VIJAYPAL SINGH SAJWAN Ghanshali SHAKTI LAL SHAH VIJAY PRAKESH DHANI LAL SHAH Haldwani Dr.JOGENDER PAL SINGH RAUTELA SAMIT TIKKOO SUMIT HRIDAYESH Hardwar MADAN KAUSHIK SANJAY SAINI SATPAL BRAHMACHARI Hardwar Rural YATISHWARANAND NARESH SHARMA ANUPAMA RAWAT Jageshwar MOHAN SINGH TARADALT PANDEY GOVIND SINGH KUNJWAL Jaspur Dr.SHAILENDRA MOHAN SINGHAL MOHD YOONUS CHAUDHARI ADESH SINGH CHAUHAN Jhabrera RAJPAL SINGH RAJOO SINGH VIVENDRA KUMAR Jwalapur SURESH RATHORE MAMTA SINGH ER. RAVI BAHADUR Kaladhungi BAHSHIDHAR BHAGAT MANJU TIWARI MAHESH CHANDRA Kapkot SURESH GHARIYA BHOOPESH UPADYAY LALIT FARSWAN Karnprayag ANIL NAUTIYAL DAYAL SINGH BISHT MUKESH NEGI Kashipur TRILOK SINGH CHEENA DEEPAK BALI NARENDRA CHAND SINGH Kedarnath SHAILA RANI RAWAT SUMANT MANOJ RAWAT Khanpur KUNWARANI DEVYANI SINGH MANORMA TYAGI SUBHASH SINGH COUDHARY Khatima PUSHKAR SINGH DHAMI SAWINDERJEET SINGH KALAR BHUWAN CHANDRA KAPRI Kichha RAJESH SHUKLA KULAVANTA SINGH TILAK RAJ BEHAR Kotdwar RITU KHANDURI BHUSHAN ARVIND KUMAR SURENDRA SINGH NEGI Laksar SANJAY GUPTA MOHD YUSUF ANTRIKSH SAINI Lalkuwa Dr.MOHAN SINGH BISHT CHANDRA SEKHAR PANDEY HARISH RAWAT LOHAGHAT PURAN SINGH FARTYAL RAJESH SINGH BISHT KHUSHAL SINGH ADHIKARI LANSDOWNE DALEEP SINGH RAWAT NARENDRA SINGH ANUKRITI GUSAIN RAWAT MANGLAUR DINESH SINGH PAWAR NAVNEET KUMAR QAZI MOHAMMAD NIZAMUDDIN MUSSOORIE GANESH JOSHI PREM KRISHAN GODAVARI THAPLI NAINITAL SARITAN ARYA HEM CHANDRA ARYA SANJEEV ARYA NANAKMTTA PREM SING RANA ANAND SINGH RANA GOPAL SINGH RANA NARENDRANAGAR SUBADHUNIYAL PUSHPA RAWAT OM GOPAL PAURI RAJKUMAR PORI MANOHAR LAL NAVAL KISHOR PIRAN KALIYAR MUNISSH KUMAR SAINI SADAB ALAM FURKAN AHMAD PITHORAGARH CHANDRA PANT CHANDRA PRAKASH PUNERA MAYUKH MAHAR PRATAPNAGAR VIJAY SINGH PANWAR SAGAR SINGH BHANDARI VIKRAM SINGH NEGI PUROLA DURGESHWAR LAL PRAKASH MALCHAND RAIPUR UMESH SHARMA KAU NAVIN PIRSHALI HIRA SINGH BISHT RAIPUR ROAD KHAJAN DASS DIMPAL RAJ KUMAR RAMNAGAR DIWAN SINGH BISHT SHISHU PAL SINGH RAWAT MAHENDRA SINGH PAL RANIKHET PRAMOD NAIWAL NANDAN SINGH BISHT KARAN MAHARA RISHIKESH PREM CHAND AGGARWAL RAJE SINGH NEGI JAYENDRA CHAND RAMOLA ROORKEE PRADEEP BATRA NARESH KUMAR YASPAL RANA RUDRAPRAYAG BHARAT SINGH CHAUDHARY PYAR SINGH NEGI PRADEEP PRASAD THAPLIYAL RUDRAPUR SHIV ARORA NAND LAL MEENA SHARMA SAHASPUR SAHDEV SINGH PUNDIR BHARAT SINGH ARYENDRA SHARMA SALT MAHESH JEENA SURESH BISHT RANJEET SINGH RAWAT SITARGANG SAURABH BAHUGUNA AJAY JAISWAL NAVTEJ PAL SINGH SOMESHWAR REKHAARYA HARISH CHANDRA RAJENDRA LAL SRINAGAR DR. DHAN SING RAWAT GANJENDER SINGH CHAUHAN GANESH GODIYAL TEHRI KISHORE UPADHYAY TRILOK SINGH NEGI DHAN SINGH NEGI THARALI BHUPAL RAM TAMTA GUDDU LAL DR.JEET RAM VIKAS NAGAR MUNNA SINGH CHAUHAN PRAVEEN BANSAL NAV PRABHAT YAMKESHWAR RENU BISHT AVIRAL SHAILENDAR SINGH RAWAT YOMUNOTRI KEDAR SINGH MANOJ KOHLI SHYAM DEEPAK BIJALWAN