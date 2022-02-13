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Uttarakhand election 2022: Check full list of AAP, Congress, BJP candidates; constituencies going to polls

  • A total of 632 candidates are in the fray for the 70-member assembly elections that will be held in a single phase.
Uttarakhand, which has 70 assembly seats, is going to polls on February 14. (Representational Image)
Uttarakhand, which has 70 assembly seats, is going to polls on February 14. (Representational Image)
Published on Feb 13, 2022 02:58 PM IST
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Byhindustantimes.com, New Delhi

Preparations have begun in the 70 assembly constituencies of 13 districts in Uttarakhand that will go to the polls on Monday, February 14, in a single phase. The counting of votes will take place on March 10.

The incumbent BJP government, which is finishing its complete term now, saw a total of three chief ministers on the chair in the span of five years, starting with Trivendra Singh Rawat resignation on March 9, 2021, and Tirath Singh Rawat as the new chief minister on March 10. However, within four months, Tirath Singh Rawat resigned, giving way to Pushkar Singh Dhami to replace him and hold the post till the end of the term.

The campaigning came to an end on February 12 and a total of 632 candidates are in the fray for the 70-member assembly elections.

Here's the full list of candidates in the fray:

ConstituencyBJP candidatesAAP candidatesCongress candidates
AlmoraKAILASH SHARMAAMIT JOSHIMANOJ TEWARI
RanipurADESH CHAUHANPRASHANT RAIRAJBIR SINGH CHAUHAN
BadrinathMAHENDRA BHATTBHAGWAT PRASAD MANDOLIRAJENDRA SINGH BHANDARI
BageshwarCHANDAN RAM DASSBASANT KUMARRANJEET DASS
BajpurRAJESH KUMRSUNITA TAMTAYASHPAL ARYA
BhagwanpurSATYAPAL SINGHPREM SINGHMAMTA RAKESH
BhimtalRAM SINGH KAIRASANJAY KUMAR PANDEYDAN SINGH BHANDARI
ChakrataRAM SHARAN NAUTIYALDARSHAN DOBHALPRITAM SINGH
ChampawatKAILASH CHANDRA GAHTORIMADAN SINGH MAHARHEMESH KHARKWAL
ChaubattakhatSATPAL MAHRAJDIGMOHAN NEGIKESHAR SINGH
Dehradun Catt.SAVITA KAPOORRAVINDER SINGH ANANDSURYAKANT DHASMANA
DeoprayagVINOD KANDARIUTTAM SINGHMANTRI PRASAD NAITHANI
DhanoltiPRITAM SINGH PANWARAMENDRA BISHTJOT SINGH BISHT
DharampurVINOD CHAMOLIYOGENDRA CHAUHANDINESH AGARWAL
DharchulaDHAN SINGH DHAMINARAYAN RAMHARISH SINGH DHAMI
DidihatVISHAN SINGHDIWAN SINGH MEHTAPRADEEP SINGH PAL
DiowalaBRIJ BHUSHAN GAIRDARAJU MAURYA 'KETAN'GAURAV (ginni)
DwarahatANIL SINGH SHAHIPRAKASH CHANDRAMADAN SINGH BISHT
GadarpurARVIND PANDEYJARNAIL SINGH KALIPREMANANAD MAHAJAN
GangolihatFAKEER RAMBABITA CHANDRAKHAJAN CHANDRA GUDDU
GangotriSURESH SINGH CHAUHANAJAY KOTHIYALVIJAYPAL SINGH SAJWAN
GhanshaliSHAKTI LAL SHAHVIJAY PRAKESHDHANI LAL SHAH
HaldwaniDr.JOGENDER PAL SINGH RAUTELASAMIT TIKKOOSUMIT HRIDAYESH
HardwarMADAN KAUSHIKSANJAY SAINISATPAL BRAHMACHARI
Hardwar RuralYATISHWARANANDNARESH SHARMAANUPAMA RAWAT
JageshwarMOHAN SINGHTARADALT PANDEYGOVIND SINGH KUNJWAL
JaspurDr.SHAILENDRA MOHAN SINGHALMOHD YOONUS CHAUDHARIADESH SINGH CHAUHAN
JhabreraRAJPAL SINGHRAJOO SINGHVIVENDRA KUMAR
JwalapurSURESH RATHOREMAMTA SINGHER. RAVI BAHADUR
KaladhungiBAHSHIDHAR BHAGATMANJU TIWARIMAHESH CHANDRA
KapkotSURESH GHARIYABHOOPESH UPADYAYLALIT FARSWAN
KarnprayagANIL NAUTIYALDAYAL SINGH BISHTMUKESH NEGI
KashipurTRILOK SINGH CHEENADEEPAK BALINARENDRA CHAND SINGH
KedarnathSHAILA RANI RAWATSUMANTMANOJ RAWAT
KhanpurKUNWARANI DEVYANI SINGHMANORMA TYAGISUBHASH SINGH COUDHARY
KhatimaPUSHKAR SINGH DHAMISAWINDERJEET SINGH KALARBHUWAN CHANDRA KAPRI
KichhaRAJESH SHUKLAKULAVANTA SINGHTILAK RAJ BEHAR
KotdwarRITU KHANDURI BHUSHANARVIND KUMARSURENDRA SINGH NEGI
LaksarSANJAY GUPTAMOHD YUSUFANTRIKSH SAINI
LalkuwaDr.MOHAN SINGH BISHTCHANDRA SEKHAR PANDEYHARISH RAWAT
LOHAGHATPURAN SINGH FARTYALRAJESH SINGH BISHTKHUSHAL SINGH ADHIKARI
LANSDOWNEDALEEP SINGH RAWATNARENDRA SINGHANUKRITI GUSAIN RAWAT
MANGLAURDINESH SINGH PAWARNAVNEET KUMARQAZI MOHAMMAD NIZAMUDDIN
MUSSOORIEGANESH JOSHIPREM KRISHANGODAVARI THAPLI
NAINITALSARITAN ARYAHEM CHANDRA ARYASANJEEV ARYA
NANAKMTTAPREM SING RANAANAND SINGH RANAGOPAL SINGH RANA
NARENDRANAGARSUBADHUNIYALPUSHPA RAWATOM GOPAL
PAURIRAJKUMAR PORIMANOHAR LALNAVAL KISHOR
PIRAN KALIYARMUNISSH KUMAR SAINISADAB ALAMFURKAN AHMAD
PITHORAGARHCHANDRA PANTCHANDRA PRAKASH PUNERAMAYUKH MAHAR
PRATAPNAGARVIJAY SINGH PANWARSAGAR SINGH BHANDARIVIKRAM SINGH NEGI
PUROLADURGESHWAR LALPRAKASHMALCHAND
RAIPURUMESH SHARMA KAUNAVIN PIRSHALIHIRA SINGH BISHT
RAIPUR ROADKHAJAN DASSDIMPALRAJ KUMAR
RAMNAGARDIWAN SINGH BISHTSHISHU PAL SINGH RAWATMAHENDRA SINGH PAL
RANIKHETPRAMOD NAIWALNANDAN SINGH BISHTKARAN MAHARA
RISHIKESHPREM CHAND AGGARWALRAJE SINGH NEGIJAYENDRA CHAND RAMOLA
ROORKEEPRADEEP BATRANARESH KUMARYASPAL RANA
RUDRAPRAYAGBHARAT SINGH CHAUDHARYPYAR SINGH NEGIPRADEEP PRASAD THAPLIYAL
RUDRAPURSHIV ARORANAND LALMEENA SHARMA
SAHASPURSAHDEV SINGH PUNDIRBHARAT SINGHARYENDRA SHARMA
SALTMAHESH JEENASURESH BISHTRANJEET SINGH RAWAT
SITARGANGSAURABH BAHUGUNAAJAY JAISWALNAVTEJ PAL SINGH
SOMESHWARREKHAARYAHARISH CHANDRARAJENDRA LAL
SRINAGARDR. DHAN SING RAWATGANJENDER SINGH CHAUHANGANESH GODIYAL
TEHRIKISHORE UPADHYAYTRILOK SINGH NEGIDHAN SINGH NEGI
THARALIBHUPAL RAM TAMTAGUDDU LALDR.JEET RAM
VIKAS NAGARMUNNA SINGH CHAUHANPRAVEEN BANSALNAV PRABHAT
YAMKESHWARRENU BISHTAVIRALSHAILENDAR SINGH RAWAT
YOMUNOTRIKEDAR SINGHMANOJ KOHLI SHYAMDEEPAK BIJALWAN
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