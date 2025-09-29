HT City Delhi Junction: Catch It Live on 29 September 2025

#Staged
What: Nayab Midha Live
Where: The Laugh Store, CyberHub, DLF Phase II, Sector 24, Gurugram
When: September 29
Timing: 9:30pm
Entry: www.bookmyshow.com
Nearest Metro Station: Cyber City (Rapid Metro)
#StepUp
What: Dandiya Nights
Where: Dilli Haat, INA, Sri Aurobindo Marg, Kidwai Nagar
When: September 28 to October 2
Timing: 6pm to 9pm
Entry: ₹30 (Adults) & ₹20 (Children)
Nearest Metro Station: Dilli Haat – INA (Yellow & Pink Lines)
#LitTalk
What: Homecoming: Mental Health Journeys of Resilience, Healing and Wholeness – Neha Kirpal & Dr Nandini Murali
Where: Gulmohar, India Habitat Centre, Lodhi Road
When: September 29
Timing: 7pm
Entry: Free
Nearest Metro Station: JLN Stadium (Violet Line)
#LitTalk
What: National Consultative Meet on Dementia Strategy
Where: Conference Room I, India International Centre (IIC), Lodhi Road
When: September 29
Timing: 10am
Entry: Free
Nearest Metro Station: Jor Bagh (Yellow Line)
#Staged
What: Indrajal Magic Show ft OP Sharma Jr
Where: Aiwan-E-Ghalib Auditorium, Mata Sundri Road, Mandi House
When: September 29
Timing: 1pm, 4pm & 7pm
Entry: www.bookmyshow.com
Nearest Metro Station: Mandi House (Blue & Violet Lines)
#JustForLaughs
What: Telling Lies – A Startup Solo ft Aashish Solanki
Where: The Laugh Store, CyberHub, DLF Phase II, Sector 24, Gurugram
When: September 29
Timing: 7.30pm
Entry: www.bookmyshow.com
Nearest Metro Station: Cyber City (Rapid Metro)