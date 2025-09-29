Edit Profile
    HT City Delhi Junction: Catch It Live on 29 September 2025

    Monday, September 29 promises to offer loads if you wish to explore the culture of Delhi-NCR. Before you plan your day, must check out HTCity Delhi Junction!

    Published on: Sep 29, 2025 12:00 AM IST
    By HT Correspondent
    #Staged

    What: Nayab Midha Live

    Catch It Live on Monday, 29 September 2025. (Photo: Raj K Raj/HT)
    Where: The Laugh Store, CyberHub, DLF Phase II, Sector 24, Gurugram

    When: September 29

    Timing: 9:30pm

    Entry: www.bookmyshow.com

    Nearest Metro Station: Cyber City (Rapid Metro)

    #StepUp

    What: Dandiya Nights

    Where: Dilli Haat, INA, Sri Aurobindo Marg, Kidwai Nagar

    When: September 28 to October 2

    Timing: 6pm to 9pm

    Entry: 30 (Adults) & 20 (Children)

    Nearest Metro Station: Dilli Haat – INA (Yellow & Pink Lines)

    #LitTalk

    What: Homecoming: Mental Health Journeys of Resilience, Healing and Wholeness – Neha Kirpal & Dr Nandini Murali

    Where: Gulmohar, India Habitat Centre, Lodhi Road

    When: September 29

    Timing: 7pm

    Entry: Free

    Nearest Metro Station: JLN Stadium (Violet Line)

    #LitTalk

    What: National Consultative Meet on Dementia Strategy

    Where: Conference Room I, India International Centre (IIC), Lodhi Road

    When: September 29

    Timing: 10am

    Entry: Free

    Nearest Metro Station: Jor Bagh (Yellow Line)

    #Staged

    What: Indrajal Magic Show ft OP Sharma Jr

    Where: Aiwan-E-Ghalib Auditorium, Mata Sundri Road, Mandi House

    When: September 29

    Timing: 1pm, 4pm & 7pm

    Entry: www.bookmyshow.com

    Nearest Metro Station: Mandi House (Blue & Violet Lines)

    #JustForLaughs

    What: Telling Lies – A Startup Solo ft Aashish Solanki

    Where: The Laugh Store, CyberHub, DLF Phase II, Sector 24, Gurugram

    When: September 29

    Timing: 7.30pm

    Entry: www.bookmyshow.com

    Nearest Metro Station: Cyber City (Rapid Metro)

    For more, follow HT City Delhi Junction

