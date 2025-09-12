Edit Profile
    HT City Delhi Junction: Catch It Live on 13 September 2025

    Saturday, September 13 promises to offer loads if you wish to explore the culture of Delhi-NCR. Before you plan your day, must check out HT City Delhi Junction!

    Published on: Sep 12, 2025 8:32 PM IST
    By HT Correspondent
    #TuneIn

    What: Thokron Ke Dhabe ft Rahgir

    Catch It Live on Saturday, 13 September 2025. (Photo: Raj K Raj/HT)
    Where: Studio XO Bar, 1st Floor, Trilium Avenue, Sector 29, Gurugram

    When: September 13

    Timing: 5pm

    Entry: www.bookmyshow.com

    Nearest Metro Station: Millennium City Centre (Yellow Line)

    #Staged

    What: Dad's Girlfriend ft Shailesh Lodha

    Where: Kamani Auditorium, 1 Copernicus Marg, Mandi House

    When: September 13

    Timing: 3.30pm & 7pm

    Entry: www.bookmyshow.com

    Nearest Metro Station: Mandi House (Blue & Violet Lines)

    #ArtAttack

    What: Nar + Nari – Artworks by Mahesh Sharma

    Where: LTC, Bikaner House, Pandara Road, near India Gate

    When: September 13 to 17

    Timing: 11am to 7pm

    Entry: Free

    Nearest Metro Station: Khan Market (Violet Line)

    #Staged

    What: Ismat Chugtai – Lihaaf (Directed by Chand Khan)

    Where: Shri Ram Centre for Performing Arts, 4, Safdar Hashmi Marg, Mandi House

    When: September 13

    Timing: 5.30pm

    Entry: www.bookmyshow.com

    Nearest Metro Station: Mandi House (Blue & Violet Lines)

    #DelhiTalkies

    What: 13th Delhi Jewellery & Gem Fair 2025

    Where: Halls 2,3,4 & 5, Bharat Mandapam, Pragati Maidan

    When: September 13 to 15

    Timing: 10am to 6pm

    Entry: Free (Register here)

    Nearest Metro Station: Supreme Court (Blue Line)

    #JustForLaughs

    What: Lower Back Pain ft Sapan Verma

    Where: The Laugh Store, CyberHub, DLF Phase II, Sector 24, Gurugram

    When: September 13

    Timing: 7pm

    Entry: www.bookmyshow.com

    Nearest Metro Station: Cyber City (Rapid Metro)

    For more, follow HT City Delhi Junction

