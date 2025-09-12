HT City Delhi Junction: Catch It Live on 13 September 2025

#TuneIn
What: Thokron Ke Dhabe ft Rahgir
Where: Studio XO Bar, 1st Floor, Trilium Avenue, Sector 29, Gurugram
When: September 13
Timing: 5pm
Entry: www.bookmyshow.com
Nearest Metro Station: Millennium City Centre (Yellow Line)
#Staged
What: Dad's Girlfriend ft Shailesh Lodha
Where: Kamani Auditorium, 1 Copernicus Marg, Mandi House
When: September 13
Timing: 3.30pm & 7pm
Entry: www.bookmyshow.com
Nearest Metro Station: Mandi House (Blue & Violet Lines)
#ArtAttack
What: Nar + Nari – Artworks by Mahesh Sharma
Where: LTC, Bikaner House, Pandara Road, near India Gate
When: September 13 to 17
Timing: 11am to 7pm
Entry: Free
Nearest Metro Station: Khan Market (Violet Line)
#Staged
What: Ismat Chugtai – Lihaaf (Directed by Chand Khan)
Where: Shri Ram Centre for Performing Arts, 4, Safdar Hashmi Marg, Mandi House
When: September 13
Timing: 5.30pm
Entry: www.bookmyshow.com
Nearest Metro Station: Mandi House (Blue & Violet Lines)
#DelhiTalkies
What: 13th Delhi Jewellery & Gem Fair 2025
Where: Halls 2,3,4 & 5, Bharat Mandapam, Pragati Maidan
When: September 13 to 15
Timing: 10am to 6pm
Entry: Free (Register here)
Nearest Metro Station: Supreme Court (Blue Line)
#JustForLaughs
What: Lower Back Pain ft Sapan Verma
Where: The Laugh Store, CyberHub, DLF Phase II, Sector 24, Gurugram
When: September 13
Timing: 7pm
Entry: www.bookmyshow.com
Nearest Metro Station: Cyber City (Rapid Metro)