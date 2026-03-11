HT City Delhi Junction: Catch It Live on March 11 in Delhi, Noida and Gurugram

#StepUP
What: Maitriyam – Bharatanatyam, Kathak and Odissi (Conceptualised by Paromita Dolui)
Where: The Stein Auditorium, India Habitat Centre, Lodhi Road
When: March 11
Timing: 7pm
Entry: Free
Nearest Metro Station: JLN Stadium (Violet Line)
#ArtAttack
What: Threads that Bind: The Kantha Project (Curator: Amit Vijaya)
Where: Gallery Vayu, 14, Main Market, Lodhi Road
When: March 11 to 20
Timing: 11am to 7pm
Entry: Free
Nearest Metro Station: JLN Stadium (Violet Line)
#Staged
What: BIG B (Director: My Sayeed Alam & Niti Phool)
Where: Shri Ram Centre for Performing Arts, 4, Safdar Hashmi Marg, Mandi House
When: March 11
Timing: 7pm
Entry: www.bookmyshow.com
Nearest Metro Station: Mandi House (Blue & Violet Lines)
#JustForLaughs
What: Andha Pyaar ft Vivek Samtani & Kaustubh Aggarwal
Where: The Laugh Store, CyberHub, DLF Phase II, Sector 24, Gurugram
When: March 11
Timing: 6pm & 9.30pm
Entry: www.bookmyshow.com
Nearest Metro Station: Cyber City (Rapid Metro)
