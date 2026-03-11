Edit Profile
    HT City Delhi Junction: Catch It Live on March 11 in Delhi, Noida and Gurugram

    Wednesday, March 11 promises to offer loads if you wish to explore the art-culture of Delhi-NCR. Before you plan your day, must check out HT City Delhi Junction

    Published on: Mar 11, 2026 6:00 AM IST
    By HT Correspondent
    #StepUP

    What: Maitriyam – Bharatanatyam, Kathak and Odissi (Conceptualised by Paromita Dolui)

    Gram it: Walking past Kartavya Path, one can realise how hot afternoons have turned in Delhi of late. There's also a thick layer of dust that has settled over Delhi-NCR, significantly dropping visibility and spiking pollution levels across the national capital region. The reason for this are the desert winds from Balochistan and Thar regions. (Photo: ANI)
    Where: The Stein Auditorium, India Habitat Centre, Lodhi Road

    When: March 11

    Timing: 7pm

    Entry: Free

    Nearest Metro Station: JLN Stadium (Violet Line)

    #ArtAttack

    What: Threads that Bind: The Kantha Project (Curator: Amit Vijaya)

    Where: Gallery Vayu, 14, Main Market, Lodhi Road

    When: March 11 to 20

    Timing: 11am to 7pm

    Entry: Free

    Nearest Metro Station: JLN Stadium (Violet Line)

    #Staged

    What: BIG B (Director: My Sayeed Alam & Niti Phool)

    Where: Shri Ram Centre for Performing Arts, 4, Safdar Hashmi Marg, Mandi House

    When: March 11

    Timing: 7pm

    Entry: www.bookmyshow.com

    Nearest Metro Station: Mandi House (Blue & Violet Lines)

    #JustForLaughs

    What: Andha Pyaar ft Vivek Samtani & Kaustubh Aggarwal

    Where: The Laugh Store, CyberHub, DLF Phase II, Sector 24, Gurugram

    When: March 11

    Timing: 6pm & 9.30pm

    Entry: www.bookmyshow.com

    Nearest Metro Station: Cyber City (Rapid Metro)

    For more, follow HT City Delhi Junction

