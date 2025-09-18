Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Weekend Planner (September 20-21): Delhi-NCR residents, you must check out these events before you plan your day!

    Looking for films, food fests, fitness and cultural events in Delhi-NCR? Find them all in one place! Read HT City's Weekend Planner for September 20 and 21.

    Published on: Sep 18, 2025 2:38 PM IST
    By HT Correspondent
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    FLICK FIX

    Saturday-Sunday

    Where: In theatres

    From Akshay Kumar and Arshad Warsi's Jolly LLB 3 to Goan food festivals and pickleback tournament, this week has a lot to offer. Check out HT City's Weekend Planner before you plan you Saturday (September 20) and Sunday (September 21).
    From Akshay Kumar and Arshad Warsi's Jolly LLB 3 to Goan food festivals and pickleback tournament, this week has a lot to offer. Check out HT City's Weekend Planner before you plan you Saturday (September 20) and Sunday (September 21).

    Time: All day

    Jolly LLB 3

    Cast: Akshay Kumar, Arshad Warsi, Saurabh Shukla, Huma Qureshi, Amrita Arora

    Ajey: The Untold Story of a Yogi

    Cast: Anant V Joshi, Paresh Rawal, Garima Vikrant Singh, Pavan Malhotra

    Nishaanchi

    Cast: Aaishvary Thackeray, Kumud Mishra, Mohammed Zeeshan Ayyub, Monika Panwar

    BITE STOP 

    Saturday

    Roaring with Flavour

    Where: Easy Tiger by Boraan Thai, Global Gateway Towers, MG Road, Sector 26, Gurugram

    Time: Noon to Midnight

    Sunday

    Goan Food Festival

    Where: Capital Kitchen, Taj Palace New Delhi, Chanakyapuri

    Time: 7pm to 10.30pm

    PLAY DATE

    Saturday

    IHC Theatre Festival

    Where: The Stein Auditorium, India Habitat Centre, Lodhi Road

    Time: 7pm

    Abishek Wants to Enjoy Life — A Comedy Special

    Where: The Laugh Club,  CyberHub, Sector 24, Gurugram

    Time: 4pm and 7pm

    GROOVE IT

    Saturday

    Mother Dance

    Where: Dirty Good, Block 7A & 7B, One Golden Mile, Netaji Nagar

    Time: 7pm

    Akanksha Puri Live

    Where: Underpass, 1 Defence Colony Flyover

    Time: 11pm

    Sunday

    Aditya Bhardwaj Performing Live

    Where: Akra, 32 Link Road, Lajpat Nagar III

    Time: 10pm

    Sacred Symphony ft. Vraja Beats

    Where: The Immersion Room, E5, Market Road, DLF Phase 1, Gurugram

    Time: 6pm

    POWER HOUR

    Saturday-Sunday

    PickleFest — Pickleball and Padel Tournament

    Where: Rackonnect Exclusive Padel Pickle Park, Ladha Sarai Village, Mehrauli

    Time: 11am to 8pm

    For more, follow HT City Delhi Junction

    recommendedIcon
    News/Htcity/Htcity Delhi Junction/ Weekend Planner (September 20-21): Delhi-NCR Residents, You Must Check Out These Events Before You Plan Your Day!
    News/Htcity/Htcity Delhi Junction/ Weekend Planner (September 20-21): Delhi-NCR Residents, You Must Check Out These Events Before You Plan Your Day!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes