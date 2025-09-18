Weekend Planner (September 20-21): Delhi-NCR residents, you must check out these events before you plan your day!

Cast: Akshay Kumar, Arshad Warsi, Saurabh Shukla, Huma Qureshi, Amrita Arora
Ajey: The Untold Story of a Yogi
Cast: Anant V Joshi, Paresh Rawal, Garima Vikrant Singh, Pavan Malhotra
Nishaanchi
Cast: Aaishvary Thackeray, Kumud Mishra, Mohammed Zeeshan Ayyub, Monika Panwar
BITE STOP
Saturday
Roaring with Flavour
Where: Easy Tiger by Boraan Thai, Global Gateway Towers, MG Road, Sector 26, Gurugram
Time: Noon to Midnight
Sunday
Goan Food Festival
Where: Capital Kitchen, Taj Palace New Delhi, Chanakyapuri
Time: 7pm to 10.30pm
PLAY DATE
Saturday
IHC Theatre Festival
Where: The Stein Auditorium, India Habitat Centre, Lodhi Road
Time: 7pm
Abishek Wants to Enjoy Life — A Comedy Special
Where: The Laugh Club, CyberHub, Sector 24, Gurugram
Time: 4pm and 7pm
GROOVE IT
Saturday
Mother Dance
Where: Dirty Good, Block 7A & 7B, One Golden Mile, Netaji Nagar
Time: 7pm
Akanksha Puri Live
Where: Underpass, 1 Defence Colony Flyover
Time: 11pm
Sunday
Aditya Bhardwaj Performing Live
Where: Akra, 32 Link Road, Lajpat Nagar III
Time: 10pm
Sacred Symphony ft. Vraja Beats
Where: The Immersion Room, E5, Market Road, DLF Phase 1, Gurugram
Time: 6pm
POWER HOUR
Saturday-Sunday
PickleFest — Pickleball and Padel Tournament
Where: Rackonnect Exclusive Padel Pickle Park, Ladha Sarai Village, Mehrauli
Time: 11am to 8pm