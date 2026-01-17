Who won the Pune civic body election 2026? Check full list of BJP, NCP, Congress winners
The BJP's decision to go solo in Pune turned out to be fruitful for the party as its ally Shinde Sena barely managed to open its account across wards in Pune.
Like most other municipal corporations in Maharashtra, the BJP sweep also took over Pune on Thursday, with the party clinching a victory on 122 of its 165 seats. While the BJP had plans to contest the Pune Municipal Corporation polls with its ally Shiv Sena, it decided to go solo after seat-sharing talks collapsed.
The decision turned out to be fruitful for the party and the Shinde Sena barely managed to open its account across wards in Pune. The Nationalist Congress Party (NCP) and NCP (SP) alliance also largely failed in Pune, but the Congress won 15 seats.
Pune has 41 wards and four candidates each won across them. A look at full list of winners:
Ward 1 Kalas - Dhanori - Lohegaon
A - Ashwini Bhandare (BJP)
B - Sangeeta Dangat (BJP)
C - Rekha Tingre (NCP)
D - Anil Tingre (BJP)
Ward 2 Phule Nagar - Nagpur Chawl
A - Nandini Dhende (NCP)
B - Ravi Tingre (NCP)
C - Sheetal Sawant (NCP)
D - Suhas Tingre (NCP)
A - Shreyas Khandve (BJP)
Ward 3 Vimannagar - Lohegaon
A. Shreyas Khadave (BJP)
B - Anil Satav (BJP)
C. - Aishwarya Pathare (BJP)
D Ramdas Dabade (BJP)
Ward 4 Kharadi - Wagholi
A Shailjeet Bansod (BJP)
B Ratnamala Satav (BJP)
C Trupti Bharne (BJP)
D Surendra Pathare (BJP)
Ward 5 Wagdaonsheri - Kalyaninagar
A Narayan Galande (BJP)
B. Shweta Galande (BJP)
C Kavita Galande (BJP)
D Yogesh Mulik (BJP)
Ward 6 Yerawada - Gandhinagar
A Avinasha Salve (Congress)
B Sayara Shaikh (Congress)
C Ashwini Landge (Congress)
D Vishal Malke (Congress)
Ward 7 Gokhalenagar - Wakadewadi
A Nisha Manvatkar (BJP)
B Anjali Orase (NCP)
C Nilesh Nikam (NCP)
D Datta Bahirat (NCP)
Ward 8 Aundh - Bopodi
A. Parshuram Wadekar (BJP)
B. Bhakti Gaikwad (BJP)
C. Sapna Chhajjed (BJP)
D. Sunny Nimhan (BJP)
Ward 9 Sus-Baner-Pashan
A Rohini Chimate (BJP)
B Ganesh Kalamkar (BJP)
C Rohini Kokate (BJP)
D. Amol Balwadkar (NCP)
Ward 10 Bavdhan-Bhusari Colony
A Kiran Dagade Patil (BJP)
B Rupali Pawar (BJP)
C Alpana Varpe (BJP)
D Dilip Vedepatil (BJP)
Ward 11 Rambaug Colony-Shivtirthnagar
A Harshwardhan Mankar (BJP)
B Deepali Dokh (BJP)
C Manisha Butala (BJP)
D Chandu Kadam (Congress)
Ward 12 Chhatrapati Sambhajinagar-Model Colony
A Amruta Mehtre (BJP)
B Apurva Khade (BJP)
C Pooja Jagade (BJP)
D Nivedita Ekbote (BJP)
Ward 13 Pune Railway Station- Jay Jawannagar
A Nilesh Alhat (BJP)
B Sumayya Mehboob (Congress)
C Vaishali Bhalerao (Congress)
D Arvind Shinde (Congress)
Ward 14 Koregaon Park-Ghorpadi-Mundhwa
A Himali Kamble (BJP)
B Kishor Dhayarkar (BJP)
C Surekha Kawade (NCP)
D Umesh Gaikwad (BJP)
Ward 15 Manjari-Keshavnagar-Sadesatranali
A Nanda Abanave (BJP)
B Dada Kodre (BJP)
C Sarika Ghule (BJP)
D Ajit Ghule (NCP)
Ward 16 Hadapsar - Satavwadi
A Vaishali Bankar (NCP)
B Ujwala Jangale (BJP)
C Nitin Gawade (Shiv Sena UBT)
D Maruti Tupe (BJP)
Ward 17 Ramtekdi-Malwadi
A Khandu Londhe (BJP)
B Hemlata Magar (NCP)
C Payal Tupe (BJP)
D Prashant Tupe (BJP)
Ward 18 Wanowrie-Salunke Vihar
A. Sahil Kedari (Congress)
B. Kalinda Punde (BJP)
C. Komal Shendkar (BJP)
D. Prashant Jagtap (Congress)
Ward 19 Kondhwa-Kausarbaug
A Tasleem Shaikh (Congress)
B Asiya Maiyar (Congress)
C Kashif Sayyad (Congress)
D Pathan Abdul (NCP- SP)
Ward 20 Shankar Maharaj Math - Bibvewadi
A Rajendra Shilimkar (BJP)
B Tanvi Divekar (BJP)
C Manasi Deshpande (BJP)
D Gaurav Ghule (NCP)
Ward 21 Mukundnagar - Salisbury Park
A Prasannajeet Vairage (BJP)
B. Siddhi Shilimkar (BJP)
C. Manisha Chorbole (BJP)
D. Shrinath Bhimale (BJP)
Ward 22 Kashewadi - Dais Plot
A Mrunal Kamble (BJP)
B Rafique Shaikh (Congress)
C Archana Patil (BJP)
D Vivek Yadav (BJP)
Ward 23 Raviwar Peth - Nana Peth
A Pallavi Jawale (BJP)
B Sonali Andekar (NCP)
C Laxmi Andekar (NCP)
D Vishal Dhanwade (BJP)
Ward 24 Kasba Ganpati - Kamala Nehru Hospital
A Kalpana Bahirat (BJP)
B Ujwala Yadav (BJP)
C Devendra Vadke (BJP)
D Ganesh Bidkar (BJP)
Ward 25 Shaniwar Peth - Mahatma Phule Mandai
A Swapnali Pandit (BJP)
B Raghvendra Mankar (BJP)
C Swarda Bapat (BJP)
C Kunal Tilak (BJP)
Ward 26 Ghorpade Peth - Guruwar Peth
A. Ganesh Kalyankar (NCP)
B. Sneha Malawade (BJP)
C. Aishwarya Thorat (BJP)
D. Ajay khedekar (BJP)
Ward 27 Navi Peth-Parvati
A Mahesh Awale (BJP)
B Smita Vaste (BJP)
C Lata Gauda (BJP)
D Dheeraj Ghatge (BJP)
Ward 28 Janta Vasahat - Hingne Khurd
A Vrushali Rithe ((BJP)
B Priya Gadade (NCP)
C Suraj Lokhande (NCP)
D Prassana Jagtap (BJP)
Ward 29 Deccan Gymkhana - Happy Colony
A Sunil Pande (BJP)
B Mitali Salvekar (BJP)
C Manjushree Khardekar (BJP)
D Punit Joshi (BJP)
Ward 30 Karvenagar - Hingne
A Swapnil Dudhane (NCP)
B Reshma Barate (BJP)
C Tejashree Pawale (BJP)
D Rajesh Barate (BJP)
Ward 31 Mayur Colony - Kothrud
A Dinesh Mathwad (BJP)
B Jyotsana Kulkarni (BJP)
C Vasanti Jadhav (BJP)
D Prithviraj Sutar (BJP)
Ward 32 Warje- Popular nagar
A. Harshada Bhosale (BJP)
B. Bharat Bhushan Barate (NCP)
C. Sayali Wanjale (BJP)
D. Sachin Dodke (BJP)
Ward 33 Shivane - Khadakwasla
A Dhansharee Kolhe BJP
B Anita Ingale (NCP SP)
C Subhash Nanekar (BJP)
D Kaka Chavan (NCP SP)
Ward 34 Narhe - Vadgaon Budruk
A Haridas Charvad (BJP)
B Komal Navale (BJP)
C Jayashree Bhumkar (BJP)
D Raju Laygude (BJP)
Ward 35 Sun City - Manikbaug
A Jyoti Gosavi (BJP)
B Manjurshree Nagpure
C Sachin More (BJP)
D Shreekant Jagtap (BJP)
Ward 36 Sahakarnagar - Padmavati
A. Veena Ghosh (BJP)
B Shailaja Bhosale (BJP)
C Sai Thopate (BJP)
D Mahesh Wabale (BJP)
Ward 37 Dhankawdi - Katraj Dairy
A. Balasaheb Dhankawade (BJP)
B. Varsha Tapkir (BJP)
C. Tejashree Badak (BJP)
D. Arun Rajwade (BJP)
Ward 38 Balajinagar - Ambegaon - Katraj
A. Sandeep Beldare (BJP)
B. Smita Kondhare (NCP)
C. Pratibha Chorge (BJP)
D. Seema Beldare (NCP)
E. Vyankoji Khopade (BJP) (This ward has five members)
Ward 39 Upper Indira Nagar
A. Varsha Sathe (BJP)
B. Prateek Kadam (NCP)
C. Rupali Dhadve (BJP)
D.- Bala Oswal (BJP)
Ward 40 Kondhwa - Yeolewadi
A Archana Jagtap (BJP)
B Vrushali Kamathe (BJP)
C.Tushar Kadam (BJP)
D Ranjana Tilekar (BJP)
Ward 41 Mohammadwadi - Undri
A. Prachi Alhat (BJP))
B. Nivrutti Bandal (NCP)
C. Shweta Ghule (NCP)
D. Atul Tarawade (BJP)