    Tamil Nadu election results: Full list of winners from Vijay's TVK, AIADMK, DMK, BJP and Congress

    Of the 234-seat Tamil Nadu Assembly, TVK won 108, the ruling DMK won 59, and the AIADMK won 47, Election Commission's data showed on Monday.

    Published on: May 05, 2026 9:11 AM IST
    By HT News Desk
    Years of Dravidian rule in Tamil Nadu suffered a big shock on Monday as actor-politician Vijay's party Tamilaga Vettri Kazhagam (TVK) emerged victorious, registering a win on over 100 seats. While the outcome was nothing short of spectacular, the party didn't manage to secure an absolute majority, falling just short of the 118 mark. This has cast a shadow on Tamil Nadu's political future and on TVK's next steps, possibly an alliance.

    Chennai: Tamilaga Vettri Kazhagam (TVK) chief and candidate from the Tiruchirappalli East constituency, Vijay, shows an election certificate outside a centre. (PTI)

    Of the 234-seat Assembly, TVK won 108, the ruling Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) 59, and the All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (AIADMK) won 47. Among some notable seats was Tiruchirapalli (East) and Perambur, both of which Vijay won. Besides, chief minister MK Stalin lost from the Kolathur seat.

    A look at all the seats and names of candidates who won. Full list:

    SeatCandidateParty
    AlandurM. HarishTamilaga Vettri Kazhagam
    AlangudiSiva V. MeyyanathanDravida Munnetra Kazhagam
    AlangulamPaul Manoj PandianDravida Munnetra Kazhagam
    AmbasamudramDr. Esakki SubayaAll India Anna Dravida Munnetra Kazhagam
    AmbatturBalamurugan GTamilaga Vettri Kazhagam
    AmburVilwanathan A.C.Dravida Munnetra Kazhagam
    AnaikattuD. VelazhaganAll India Anna Dravida Munnetra Kazhagam
    AndipattiMaharajan ADravida Munnetra Kazhagam
    Anna NagarV.K. RamkumarTamilaga Vettri Kazhagam
    AnthiyurHaribaskar PAll India Anna Dravida Munnetra Kazhagam
    ArakkonamV. GandhirajTamilaga Vettri Kazhagam
    AraniJayasudha LAll India Anna Dravida Munnetra Kazhagam
    AranthangiMohamed Farvas JTamilaga Vettri Kazhagam
    AravakurichiElango RDravida Munnetra Kazhagam
    ArcotS.M. SukumarAll India Anna Dravida Munnetra Kazhagam
    AriyalurRajendran SAll India Anna Dravida Munnetra Kazhagam
    AruppukkottaiRamachandran K.K.S.S.RDravida Munnetra Kazhagam
    AthoorI. PeriasamyDravida Munnetra Kazhagam
    AtturJayasankaran A.P.All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam
    AvadiR. Ramesh KumarTamilaga Vettri Kazhagam
    AvanashiKamali STamilaga Vettri Kazhagam
    BargurE.C. GovindarasanAll India Anna Dravida Munnetra Kazhagam
    BhavaniKaruppanan K.CAll India Anna Dravida Munnetra Kazhagam
    BhavanisagarV.P. TamilselviTamilaga Vettri Kazhagam
    BhuvanagiriArunmozhithevan AAll India Anna Dravida Munnetra Kazhagam
    BodinayakanurPanneerselvam ODravida Munnetra Kazhagam
    ChengalpattuS. ThiyagarajanTamilaga Vettri Kazhagam
    ChengamS. VeluAll India Anna Dravida Munnetra Kazhagam
    Chepauk-ThiruvallikeniUdhayanidhi StalinDravida Munnetra Kazhagam
    CheyyarMukkur N. SubramanianAll India Anna Dravida Munnetra Kazhagam
    CheyyurRajasekar EAll India Anna Dravida Munnetra Kazhagam
    ChidambaramThamimun Ansari MDravida Munnetra Kazhagam
    Coimbatore (North)V. SampathkumarTamilaga Vettri Kazhagam
    Coimbatore (South)V. SenthilbalajiDravida Munnetra Kazhagam
    ColachalTharahai CuthbertIndian National Congress
    CoonoorM. RajuDravida Munnetra Kazhagam
    CuddaloreB. RajkumarTamilaga Vettri Kazhagam
    CumbumJeganathmishra PlaTamilaga Vettri Kazhagam
    DharapuramSathyabama PAll India Anna Dravida Munnetra Kazhagam
    DharmapuriSowmiya AnbumaniPattali Makkal Katchi
    DindigulSenthilkumar I.PDravida Munnetra Kazhagam
    Dr. Radhakrishnan NagarN. Marie WilsonTamilaga Vettri Kazhagam
    EdappadiEdappadi Palaniswami KAll India Anna Dravida Munnetra Kazhagam
    EgmoreRajmohanTamilaga Vettri Kazhagam
    Erode (East)M. Vijay BalajiTamilaga Vettri Kazhagam
    Erode (West)Ananth Moghan K.K.Tamilaga Vettri Kazhagam
    GandharvakottaiN. SubramanianTamilaga Vettri Kazhagam
    GangavalliNallathambi AAll India Anna Dravida Munnetra Kazhagam
    GingeeGaneshkumar APattali Makkal Katchi
    GobichettipalayamSengottaiyan K.ATamilaga Vettri Kazhagam
    GudalurDhravidamani MDravida Munnetra Kazhagam
    GudiyattamK. SindhuTamilaga Vettri Kazhagam
    GummidipoondiS. VijayakumarTamilaga Vettri Kazhagam
    HarbourP.K. SekarbabuDravida Munnetra Kazhagam
    HarurSampathkumar VAll India Anna Dravida Munnetra Kazhagam
    HosurBalakrishnareddy PAll India Anna Dravida Munnetra Kazhagam
    JayankondamVaithilingam GPattali Makkal Katchi
    JolarpetVeeramani K.C.All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam
    KadayanallurRajendran T.MDravida Munnetra Kazhagam
    KalasapakkamAgri Krishnamurthy S SAll India Anna Dravida Munnetra Kazhagam
    KallakurichiArul Vignesh CTamilaga Vettri Kazhagam
    KancheepuramR.V. RanjithkumarTamilaga Vettri Kazhagam
    KangayamNSN NatarajAll India Anna Dravida Munnetra Kazhagam
    KanniyakumariThalavai Sundaram NAll India Anna Dravida Munnetra Kazhagam
    KaraikudiDr. Prabhu TKTamilaga Vettri Kazhagam
    KarurM.R. VijayabhaskarAll India Anna Dravida Munnetra Kazhagam
    KatpadiDr M SudhakarTamilaga Vettri Kazhagam
    KattumannarkoilL.E. JothimaniViduthalai Chiruthaigal Katchi
    KavundampalayamKanimozhi SanthoshTamilaga Vettri Kazhagam
    KilliyoorRajesh Kumar SIndian National Congress
    KilpennathurRamachandran SAll India Anna Dravida Munnetra Kazhagam
    KilvaithinankuppamThenral Kumar ETamilaga Vettri Kazhagam
    KilvelurLatha TCommunist Party of India (Marxist)
    KinathukadavuVignesh KTamilaga Vettri Kazhagam
    KolathurV.S. BabuTamilaga Vettri Kazhagam
    KovilpattiKarunanithi KDravida Munnetra Kazhagam
    KrishnagiriMukundhan PTamilaga Vettri Kazhagam
    KrishnarayapuramSathya MTamilaga Vettri Kazhagam
    KulithalaiSuriyanur A. ChandranDravida Munnetra Kazhagam
    KumarapalayamC. VijayalakshmiTamilaga Vettri Kazhagam
    KumbakonamVinothTamilaga Vettri Kazhagam
    KunnamSivasankar S.SDravida Munnetra Kazhagam
    KurinjipadiM.R.K. PanneerselvamDravida Munnetra Kazhagam
    LalgudiLeemarose MartinAll India Anna Dravida Munnetra Kazhagam
    MadathukulamR. JayaramakrishnanDravida Munnetra Kazhagam
    MadavaramM.L. VijayprabhuTamilaga Vettri Kazhagam
    Madurai CentralMadhar BadhurudeenTamilaga Vettri Kazhagam
    Madurai EastKarthikeyan STamilaga Vettri Kazhagam
    Madurai NorthA. KallanaiTamilaga Vettri Kazhagam
    Madurai SouthM.M. GopisonTamilaga Vettri Kazhagam
    Madurai WestThangapandi SRTamilaga Vettri Kazhagam
    MadurantakamMaragatham Kumaravel KAll India Anna Dravida Munnetra Kazhagam
    MaduravoyalRhevanth CharanTamilaga Vettri Kazhagam
    MailamShanmugam C VEAll India Anna Dravida Munnetra Kazhagam
    ManachanallurKathiravan SDravida Munnetra Kazhagam
    ManamaduraiElangovan DTamilaga Vettri Kazhagam
    ManapparaiR. KathiravanTamilaga Vettri Kazhagam
    MannargudiKamaraj SAmma Makkal Munnetra Kazagam
    MayiladuthuraiJamal Mohamed Younoos Y.NIndian National Congress
    MelurP. ViswanathanIndian National Congress
    MettuppalayamSunilanandTamilaga Vettri Kazhagam
    MetturVenkatachalam GAll India Anna Dravida Munnetra Kazhagam
    ModakkurichiD. ShanmuganTamilaga Vettri Kazhagam
    MudhukulathurR.S. RajakannappanDravida Munnetra Kazhagam
    MusiriM. VigneshTamilaga Vettri Kazhagam
    MylaporeVenkataramanan PTamilaga Vettri Kazhagam
    NagapattinamM.H. JawahirullahDravida Munnetra Kazhagam
    NagercoilAustinDravida Munnetra Kazhagam
    NamakkalDilip C STamilaga Vettri Kazhagam
    NanguneriReddiarpatti V. NarayananTamilaga Vettri Kazhagam
    NannilamKamaraj RAll India Anna Dravida Munnetra Kazhagam
    NathamNatham Viswanathan RAll India Anna Dravida Munnetra Kazhagam
    NeyveliRajendran RAll India Anna Dravida Munnetra Kazhagam
    NilakkottaiAyyanar RTamilaga Vettri Kazhagam
    OddanchatramSakkarapani RDravida Munnetra Kazhagam
    OmalurMani RAll India Anna Dravida Munnetra Kazhagam
    OrathanaduR. VaithilingamDravida Munnetra Kazhagam
    OttapidaramP. MathanrajaTamilaga Vettri Kazhagam
    PadmanabhapuramChellaswamy RCommunist Party of India (Marxist)
    PalacoduAnbalagan K.P.All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam
    PalaniRavimanoharan KAll India Anna Dravida Munnetra Kazhagam
    PalayamkottaiM. Abdul WahabDravida Munnetra Kazhagam
    PalladamK. RamkumarTamilaga Vettri Kazhagam
    PallavaramJ. KamatchiTamilaga Vettri Kazhagam
    PanrutiMohan KAll India Anna Dravida Munnetra Kazhagam
    PapanasamA.M. ShahjahanIndian Union Muslim League
    PappireddipattiMaragatham VetrivelAll India Anna Dravida Munnetra Kazhagam
    ParamakudiK. KathiravanDravida Munnetra Kazhagam
    Paramathi-VelurSekar SAll India Anna Dravida Munnetra Kazhagam
    PattukkottaiAnnadurai KDravida Munnetra Kazhagam
    PennagaramGajendran STamilaga Vettri Kazhagam
    PerambalurSivakumar KTamilaga Vettri Kazhagam
    PeramburC. Joseph VijayTamilaga Vettri Kazhagam
    PeravuraniAshokkumar NDravida Munnetra Kazhagam
    PeriyakulamSabari Iyngaran GTamilaga Vettri Kazhagam
    PerunduraiJayakumar SAll India Anna Dravida Munnetra Kazhagam
    PollachiK. NithyanandhanDravida Munnetra Kazhagam
    PolurAbishek RTamilaga Vettri Kazhagam
    PonneriDr. Ravi M.STamilaga Vettri Kazhagam
    PoompuharNivedha M MuruganDravida Munnetra Kazhagam
    PoonamalleePrakasam RTamilaga Vettri Kazhagam
    PudukkottaiV. MuthurajaDravida Munnetra Kazhagam
    RadhapuramDr. Sathish ChristopherTamilaga Vettri Kazhagam
    RajapalayamJegadeshwari KTamilaga Vettri Kazhagam
    RamanathapuramKatharbatcha MuthuramalingamDravida Munnetra Kazhagam
    RanipetThahiraTamilaga Vettri Kazhagam
    RasipuramLogesh Tamilselvan DTamilaga Vettri Kazhagam
    RishivandiyamKarthikeyan KDravida Munnetra Kazhagam
    RoyapuramK.V. Vijay DamuTamilaga Vettri Kazhagam
    SaidapetArul Prakasam MTamilaga Vettri Kazhagam
    Salem (North)Sivakumar KTamilaga Vettri Kazhagam
    Salem (South)Vijay Tamilan Parthiban ATamilaga Vettri Kazhagam
    Salem (West)Lakshmanan STamilaga Vettri Kazhagam
    SankarankovilDr. Dhilipan JaishankarAll India Anna Dravida Munnetra Kazhagam
    SankarapuramRakesh RAll India Anna Dravida Munnetra Kazhagam
    SankariVetrivel SAll India Anna Dravida Munnetra Kazhagam
    SatturKadarkararaj ADravida Munnetra Kazhagam
    SenthamangalamP. ChandrasekarTamilaga Vettri Kazhagam
    SholavandanKaruppaiah M.VTamilaga Vettri Kazhagam
    SholingurG. KapilTamilaga Vettri Kazhagam
    ShozhinganallurECR P. SaravananTamilaga Vettri Kazhagam
    SinganallurK.S. Sri Giri PrasathTamilaga Vettri Kazhagam
    SirkazhiSenthilselvan RDravida Munnetra Kazhagam
    SivagangaKulanthai Rani ATamilaga Vettri Kazhagam
    SivakasiKeerthana STamilaga Vettri Kazhagam
    SriperumbudurThennarasu KTamilaga Vettri Kazhagam
    SrirangamRameshTamilaga Vettri Kazhagam
    SrivaikuntamSaravanan GTamilaga Vettri Kazhagam
    SrivilliputhurKarthik ATamilaga Vettri Kazhagam
    SulurNM SukumarTamilaga Vettri Kazhagam
    TambaramD. SarathkumarTamilaga Vettri Kazhagam
    TenkasiDr. Kalai KathiravanDravida Munnetra Kazhagam
    ThalliRamachandran TCommunist Party of India
    ThanjavurR. VijaysaravananTamilaga Vettri Kazhagam
    Thiru-Vi-Ka-NagarM.R. PallaviTamilaga Vettri Kazhagam
    ThirumangalamManimaran MDravida Munnetra Kazhagam
    ThirumayamRegupathy SDravida Munnetra Kazhagam
    ThiruparankundramNirmalkumar RTamilaga Vettri Kazhagam
    ThiruporurB. VijayarajTamilaga Vettri Kazhagam
    ThiruthuraipoondiMarimuthu KCommunist Party of India
    ThiruvaiyaruDurai ChandrasekaranDravida Munnetra Kazhagam
    ThiruvallurDr. T. ArunkumarTamilaga Vettri Kazhagam
    ThiruvarurKalaivanan Poondi KDravida Munnetra Kazhagam
    ThiruverumburVijayakumar (A) Navalpattu S. VijiTamilaga Vettri Kazhagam
    ThiruvidaimarudurGovi ChezhiaanDravida Munnetra Kazhagam
    ThiruvottiyurSenthil Kumar NTamilaga Vettri Kazhagam
    ThiyagarayanagarAnand NTamilaga Vettri Kazhagam
    ThondamuthurS.P. VelumaniAll India Anna Dravida Munnetra Kazhagam
    ThoothukkudiSrinathTamilaga Vettri Kazhagam
    Thousand LightsPrabhakar J.C.DTamilaga Vettri Kazhagam
    ThuraiyurRavisankar MTamilaga Vettri Kazhagam
    TindivanamVanni ArasuViduthalai Chiruthaigal Katchi
    TiruchendurAnitha R. RadhakrishnanDravida Munnetra Kazhagam
    TiruchengoduArunraj K GTamilaga Vettri Kazhagam
    Tiruchirappalli (East)C. Joseph VijayTamilaga Vettri Kazhagam
    Tiruchirappalli (West)K.N. NehruDravida Munnetra Kazhagam
    TiruchuliThangam ThenarasuDravida Munnetra Kazhagam
    TirukkoyilurPalanisamy SAll India Anna Dravida Munnetra Kazhagam
    TirunelveliMurughan R.STamilaga Vettri Kazhagam
    TiruppatturDr. Thirupathi NTamilaga Vettri Kazhagam
    Tiruppur (North)V. SathyabamaTamilaga Vettri Kazhagam
    Tiruppur (South)Balamurugan STamilaga Vettri Kazhagam
    TiruttaniG. HariAll India Anna Dravida Munnetra Kazhagam
    TiruvadanaiRajeevTamilaga Vettri Kazhagam
    TiruvannamalaiVelu E.VDravida Munnetra Kazhagam
    TittakudiGanesan C.VDravida Munnetra Kazhagam
    UdhagamandalamBhojarajan MBharatiya Janata Party
    UdumalaipettaiJayakumar MDravida Munnetra Kazhagam
    UlundurpettaiVasanthavel G RDravida Munnetra Kazhagam
    UsilampattiVijay MTamilaga Vettri Kazhagam
    UthangaraiN. ElaiyarajaTamilaga Vettri Kazhagam
    UthiramerurMunirathinam JTamilaga Vettri Kazhagam
    ValparaiKutty (Alias) Sudhakar ADravida Munnetra Kazhagam
    VandavasiAmbethkumar SDravida Munnetra Kazhagam
    VaniyambadiSyed Farooq Basha SSBIndian Union Muslim League
    VanurGowtham DDravida Munnetra Kazhagam
    VasudevanallurE. RajaDravida Munnetra Kazhagam
    VedaranyamManian O.SAll India Anna Dravida Munnetra Kazhagam
    VedasandurSaminathan TDravida Munnetra Kazhagam
    VeerapandiPalanivel M.STamilaga Vettri Kazhagam
    VelacheryKumar RTamilaga Vettri Kazhagam
    VelloreM.M. Vinoth KannanTamilaga Vettri Kazhagam
    VeppanahalliSrinivasan P.SDravida Munnetra Kazhagam
    VikravandiSivakumar CPattali Makkal Katchi
    VilathikulamMarkandayan G VDravida Munnetra Kazhagam
    VilavancodePraveen T.TIndian National Congress
    VillivakkamAadhav ArjunaTamilaga Vettri Kazhagam
    ViluppuramLakshmanan RDravida Munnetra Kazhagam
    ViralimalaiVijayabaskar CAll India Anna Dravida Munnetra Kazhagam
    VirudhunagarSelvam PTamilaga Vettri Kazhagam
    VirugampakkamSabarinathan RTamilaga Vettri Kazhagam
    VriddhachalamPremallatha VijayakantDesiya Murpokku Dravida Kazhagam
    YercaudUsharani PAll India Anna Dravida Munnetra Kazhagam
