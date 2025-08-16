Search
Sat, Aug 16, 2025
Top 10 hair care products to battle monsoon blues: Our picks to enjoy rains stress-free

ByShweta Pandey
Published on: Aug 16, 2025 10:00 am IST

Our top 10 hair care products are sure to let you enjoy rains stress-free without worrying.

Our Picks

Kérastase Genesis Hydra-Fortifiant Anti Hair Fall Shampoo View Details checkDetails

TRESemme Hair Fall Defence Shampoo 1 L, With Keratin for Hair View Details checkDetails

Kérastase Genesis Hair Fall Conditioner 200ml View Details checkDetails

Schwarzkopf Professional Bonacure Frizz Away Conditioner for Men & Women View Details checkDetails

Mamaearth Onion Hair Oil for Men & Women with Onion & Redensyl for Hair Fall Control, Hair Growth Oil for Hair Fall - 250ml View Details checkDetails

₹526

Just Herbs Ayurvedic Bhringraj Hair Oil For Hair Fall & Hair Growth For Men & Women - SLS, Mineral Oil & Paraben Free 100 ml View Details checkDetails

₹397

LOreal Paris Serum, Protection and Shine, For Dry View Details checkDetails

Kérastase Gloss Absolu Glaze Drops Oil-In-Serum For Bouncy, Glossy Hair | Fine To Medium Hair | 2X Glossier Hair | 72H Nutrition | With Wild Rose-In-Oil | 45ml View Details checkDetails

₹3,800

LOréal Professionnel Paris Absolut Repair Mask For Dry & Damaged Hair View Details checkDetails

Love Beauty And Planet Argan Oil & Lavender Hair Mask, 100ml | Frizz control Hair Mask View Details checkDetails

₹300

Monsoon is the time to enjoy rains with your favourite snacks and beverages. But, is also the time to take good care of your hair, as your hair strands tend to become really delicate and prone to breakage. If you too worry a lot about your hair, then this article is for you.

Taking care of hair is important, otherwise it may result in scalp or other hair-related issues. (Shutterstock)
We have listed top 10 hair care products that are a must addition to your wardrobe.

1.

Kérastase Genesis Hydra-Fortifiant Anti Hair Fall Shampoo
During monsoon, hair tends to weaken due to excess humidity and breakage. Kérastase Genesis Hydra-Fortifiant Shampoo actively cleanses the scalp while strengthening fragile strands prone to fall. Enriched with Edelweiss Native Cells and Ginger Root, it nourishes from root to tip, reducing hair fall caused by breakage. The lightweight formula keeps hair fresh, voluminous, and resilient despite the damp weather. Perfect for those seeking a gentle yet effective daily cleanse during the humid monsoon season.

2.

TRESemme Hair Fall Defence Shampoo 1 L, With Keratin for Hair
Monsoon humidity often leads to excessive hair fall and limp strands. TRESemme Hair Fall Defence Shampoo works to reinforce hair strength and prevent breakage. Formulated with Keratin Protein, it gently cleanses while fortifying strands from root to tip. Its lightweight lather removes dirt and excess oil without stripping natural moisture. Ideal for daily use during monsoon, it helps maintain smooth, manageable, and strong hair even in high humidity, reducing seasonal hair fall concerns significantly.

3.

Kérastase Genesis Hair Fall Conditioner 200ml
The monsoon season can cause hair to become weak, brittle, and prone to tangling. Kérastase Genesis Conditioner deeply nourishes and detangles while reinforcing hair structure to minimize breakage. Infused with Edelweiss Native Cells and Ginger Root, it smoothens frizz, restores softness, and adds resilience. The lightweight, creamy texture ensures hair stays hydrated without being weighed down, making it perfect for humid weather. This conditioner complements anti-hair-fall care, keeping hair stronger and silkier during the rainy season.

4.

Schwarzkopf Professional Bonacure Frizz Away Conditioner for Men & Women
Monsoon frizz can make hair unmanageable and dull. Schwarzkopf Bonacure Frizz Away Conditioner is specially formulated with Babassu Oil to tame unruly strands and lock in moisture. It smoothens the hair cuticle, reducing frizz caused by humidity, while providing long-lasting shine. The nourishing formula strengthens hair structure, making it more resistant to breakage. Suitable for all hair types, this conditioner ensures silky, sleek, and frizz-free hair throughout the damp and unpredictable monsoon weather.

5.

Mamaearth Onion Hair Oil for Men & Women with Onion & Redensyl for Hair Fall Control, Hair Growth Oil for Hair Fall - 250ml
Monsoon hair fall can be stubborn, but Mamaearth Onion Hair Oil helps control it naturally. Enriched with Onion Seed Oil, Redensyl, and Almond Oil, it stimulates scalp circulation, nourishes roots, and strengthens strands. Its lightweight, non-sticky texture makes it perfect for humid weather without feeling greasy. Regular use reduces breakage and supports healthy hair growth, even in the challenging rainy season. Ideal for both men and women looking for a natural hair care solution during monsoon.

6.

Just Herbs Ayurvedic Bhringraj Hair Oil For Hair Fall & Hair Growth For Men & Women - SLS, Mineral Oil & Paraben Free 100 ml
The monsoon season can weaken roots, causing hair fall and dullness. Just Herbs Ayurvedic Bhringraj Hair Oil, infused with potent herbs like Bhringraj, Amla, and Brahmi, revitalizes the scalp and nourishes hair follicles. Its ayurvedic blend strengthens roots, improves texture, and promotes growth while calming frizz caused by humidity. Lightweight yet deeply nourishing, this oil is perfect for monsoon hair care, ensuring healthier, shinier, and more resilient strands through consistent, natural nourishment.

7.

L'Oreal Paris Serum, Protection and Shine, For Dry
Humidity in monsoon often makes hair frizzy and rough. L'Oreal Paris Serum, enriched with Silk Proteins and Argan Oil, instantly smoothens and adds shine. It forms a protective layer that locks in moisture, keeping hair soft and manageable throughout the day. Lightweight and non-greasy, it tames flyaways and shields against environmental damage. Perfect for quick styling in damp weather, this serum ensures your hair remains silky, frizz-free, and polished even in high humidity.

8.

Kérastase Gloss Absolu Glaze Drops Oil-In-Serum For Bouncy, Glossy Hair | Fine To Medium Hair | 2X Glossier Hair | 72H Nutrition | With Wild Rose-In-Oil | 45ml
Monsoon dampness can dull hair’s natural shine. Kérastase Gloss Absolu Glaze Drops Oil-In-Serum restores vibrancy with a blend of nourishing oils and gloss-enhancing actives. It smoothens frizz, enhances light reflection, and provides a weightless, high-gloss finish. Ideal for humid conditions, it keeps hair sleek and luminous all day. Suitable for all hair types, this serum acts as both a styling and finishing product, ensuring salon-like shine and smoothness during the rainy season.

9.

L'Oréal Professionnel Paris Absolut Repair Mask For Dry & Damaged Hair
Monsoon humidity and rain can damage hair’s structure. L'Oréal Absolut Repair Mask, enriched with Golden Quinoa and Wheat Protein, deeply nourishes and repairs damaged fibers. It restores softness, strength, and manageability, making hair more resilient to breakage. The creamy texture penetrates deeply, locking in moisture without heaviness. Ideal for weekly use during monsoon, it leaves hair smooth, healthy, and protected from seasonal frizz and weather-induced damage.

10.

Love Beauty And Planet Argan Oil & Lavender Hair Mask, 100ml | Frizz control Hair Mask
Frizz and dryness often intensify during monsoon. Love Beauty And Planet Argan Oil & Lavender Hair Mask hydrates and smoothens hair naturally. Infused with Moroccan Argan Oil and ethically sourced French Lavender, it deeply conditions, tames frizz, and leaves a calming fragrance. The rich, creamy formula restores softness and shine, making it perfect for humid climates. Vegan and eco-friendly, this mask keeps hair healthy, manageable, and luxuriously soft throughout the rainy season.

Similar articles for you:

Celebrity makeup artist Namrata Soni suggests top makeup tips to ace your monsoon look

Hair care routine for women: Our ultimate guide for silky, shiny, and glossy hair

Snip the lies: 7 hair care myths busted by celebrity hair stylist Aalim Hakim

Hair expert Vipul Chudasama shares tips to protect coloured hair from fading, falling and frizz

  • Why does my hair feel frizzy and unmanageable during the monsoon?

    During the monsoon, the humidity levels in the air increase, causing hair to absorb extra moisture. This excess moisture swells the hair shaft, leading to frizz and tangles. Using an anti-frizz serum or leave-in conditioner can help control this.

  • How often should I wash my hair in the monsoon?

    It’s best to wash your hair 2–3 times a week during the monsoon to remove dirt, sweat, and scalp buildup. If your scalp gets oily quickly, you can use a mild, sulfate-free shampoo more frequently.

  • Does rainwater damage hair?

    Yes. Rainwater, especially in urban areas, can contain dust, pollutants, and acidic elements that weaken hair and cause dryness or dandruff. If your hair gets wet in the rain, wash it with a gentle shampoo as soon as possible.

  • How can I prevent dandruff during the monsoon?

    Maintain scalp hygiene, avoid sharing combs, and use an anti-dandruff shampoo once or twice a week. You can also apply diluted apple cider vinegar or neem water as a natural remedy.

  • Should I oil my hair in the monsoon?

    Yes, but in moderation. Light oils like argan, almond, or coconut oil can nourish the scalp without making it greasy. Apply oil 1–2 hours before washing your hair, not overnight, to avoid attracting dirt.

Disclaimer: At Hindustan Times, we help you stay up-to-date with the latest trends and products. Hindustan Times has an affiliate partnership, so we may get a part of the revenue when you make a purchase. We shall not be liable for any claim under applicable laws, including but not limited to the Consumer Protection Act, 2019, with respect to the products. The products listed in this article are in no particular order of priority.

Catch every big hit, every wicket with Crick-it, a one stop destination for Live Scores, Match Stats, Quizzes, Polls & much more. Explore now!.

Catch your daily dose of Fashion, Taylor Swift, Health, Festivals, Travel, Relationship, Recipe and all the other Latest Lifestyle News on Hindustan Times Website and APPs.
