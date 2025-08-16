Top 10 hair care products to battle monsoon blues: Our picks to enjoy rains stress-free
Published on: Aug 16, 2025 10:00 am IST
Our top 10 hair care products are sure to let you enjoy rains stress-free without worrying.
Our Picks
Kérastase Genesis Hydra-Fortifiant Anti Hair Fall Shampoo View Details
TRESemme Hair Fall Defence Shampoo 1 L, With Keratin for Hair View Details
Kérastase Genesis Hair Fall Conditioner 200ml View Details
Schwarzkopf Professional Bonacure Frizz Away Conditioner for Men & Women View Details
Mamaearth Onion Hair Oil for Men & Women with Onion & Redensyl for Hair Fall Control, Hair Growth Oil for Hair Fall - 250ml View Details
₹526
Just Herbs Ayurvedic Bhringraj Hair Oil For Hair Fall & Hair Growth For Men & Women - SLS, Mineral Oil & Paraben Free 100 ml View Details
₹397
LOreal Paris Serum, Protection and Shine, For Dry View Details
Kérastase Gloss Absolu Glaze Drops Oil-In-Serum For Bouncy, Glossy Hair | Fine To Medium Hair | 2X Glossier Hair | 72H Nutrition | With Wild Rose-In-Oil | 45ml View Details
₹3,800
LOréal Professionnel Paris Absolut Repair Mask For Dry & Damaged Hair View Details
Love Beauty And Planet Argan Oil & Lavender Hair Mask, 100ml | Frizz control Hair Mask View Details
₹300
