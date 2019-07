State junior under-19 badminton: Top seeds stay on point to breeze through early rounds

Maharashtra U-19’s top-seed Riya Habbu breezed past her opponent Sharodiya Sarkar on the opening day of the Maharashtra junior under-19 state selection badminton tournament 2019, at the Modern Sports Complex on Monday.

The cool and composed youngster, Riya, had no trouble sweeping Sharodiya aside in straight games (21-5, 21-3) to advance to the next round.

A total of 144 matches are scheduled for the under-19 Boys and under-19 Girls category spread evenly across eight courts inside the Modern Sports Complex, with young, promising badminton players from Pune, Mumbai, Nashik and cities across Maharashtra.

In the closest encounter of the day, Aarya Gharge came back from 9-20 down to win the second game 23-21, against Nivedita Vinod, to ensure a victory in straight games (21-14, 23-21).

Another close encounter saw Gargee Devgekar go down in the firstgame to evenly matched opponent Ridhi Pudkey, only to recover in the following games to win 18-21, 21-18, 22-20 and eliminate her opponent to advance to the next stage.

While a few boys were awarded a walkover, there was an action-packed match in the Boys under-19 singles which saw Ved Nanoty take on Pranjal Shinde. The latter would fall short on the first games, but recover and respond valiantly to win the match 19-21, 21-14, 22-20.

Earlier, Aameyaa Nakashe managed to pull off a comeback win against Suveer Pradhan. Aameyaa trailed 19-21 in the first game but fought back to win the game 19-21, 21-11, 21-13.

The final game of the first half of day one was a close a close encounter between Khushi Kumari and Devika Kawale. Both the young girls were equally quick and energetic. The match lasted longer than most of the previous games on the day as Devika managed to bag a win after winning 21-15, 16-21, 21-15.

The tournament comprises singles and doubles for both boys and girls, with mixed doubles also included. .

Results:

Girls U19 Round of 128:

Bhargavi Rambhad bt. Samriddhi Kshatriya (W.O.)

Vaishnavi Pise bt. Neha Ahirwal (21-17, 21-15)

Saie Nandurkar bt. Divya Jha (21-6, 21-12)

Ankita Murgude bt. Saie Jadhav (21-16, 21-15)

Sanika Durugkar bt. Gauri Kadam (W.O.)

Shatakshi Kinikar bt. Ananya Goel (21-8, 21-8)

Sarah Navare bt. Kanhai Shah (W.O.)

Jahnavi Chandrashekhar bt. Arya Anchalwar (W.O.)

Aarya Gharge bt. Anjali Shendge (21-16, 21-16)

Nivedita Vinod bt. Vedshri Bandewar (21-11, 16-21, 21-15)

Saad Dharmadhikari bt. Shravani Panchal (W.O.)

Saniya Tapkir bt. Vaidehi Mohite (21-11, 21-11)

Riddhi Pudkey bt. Simran Singh (21-8, 21-12)

Gargee Degvekar bt. Sanaea Patrawala (21-8, 21-10)

Saanvi Mukadam bt. Nidhi Hoshing (21-5, 21-8)

Shalomi Johnson bt. Asmita Shedge (22-20, 17-21, 21-18)

Umme Aymenshaikh bt. Muskan Gupta (21-13, 21-16)

Smital Mandlik bt. Krutika Alshi (21-3, 21-3)

Paakhee Jain bt. Aikyada Gurav (21-19, 21-19)

Shilpi Pusadkar bt. Vedika Siddheshware (21-16, 21-16)

Arya Chitale bt. Saee Shete (W.O.)

Chaitali Nayse bt. Reva Shipurkar (21-5, 21-6)

Jennifer Josfina bt. Sayee Palshikar (21-15, 21-10)

Manali Parulekar bt. Shruti Phanse (21-18, 22-20)

Isha Velankar bt. Riddhi Mangalkar (21-7, 18-21, 21-12)

Arya Shinde bt. Smita Chaudhari (21-12, 21-15)

Nehal Prabhune bt. Richa Patel (21-5, 21-6)

Nidhi Chauhan bt. Chinmayee Prabhu (W.O.)

Nidhi Dave bt. Navya Karalingannavar (21-19, 21-16)

Dhriti Patel bt. Vristi Naik (W.O.)

Sarika Gokhale bt. Karishma Khardikar (W.O.)

Rucha Alvekar bt. Livia Fernandez (21-18, 21-19)

Box 2:

Results:

Boys U19 Round of 256:

Atharva Bhate bt. Hrishikesh Lahamge (W.O.)

Parth Pore bt. Gunjan Kumar Singh (21-13, 21-14)

Prathmesh Kulkarni bt. Om Pawar (21-10, 21-7)

Aameyaa Nakashe bt. Suveer Pradhan (19-21, 21-11, 21-13)

Ekam Juneja bt. Sapnit Shetty (21-17, 21-17)

Nayantak bt. Aditya (21-4, 21-2)

Athang Bhakare bt. Gahir Jagtar (W.O.)

Aavishkar Pawar bt. Kshitiz Rathore (21-11, 21-6)

Lalit Ajit bt. Shrawan Padalkar (21-15, 21-15)

Pranjal Shinde bt. Ved Nanoty (19-21, 21-14, 22-20)

Gandhar Nawale bt. Yashovardhan Singh Kandari (21-13, 21-6)

Yash Pawar bt. Ayush Bang (21-8, 21-13)

Chinmay Udasi bt. Mayank Rathi (W.O.)

Pranav Ingole bt. Om Dalbhanjan (W.O.)

Tejas Prabhudesai bt. Sri Harsha Jalumuru (W.O.)

Parikshit Sohani bt. Shashank Agrawal (21-12, 11-21, 21-17)

Box 3:

Results:

Girls U19 Round of 64:

Riya Habbu [1] bt. Sharodiya Sarkar (21-5, 21-3)

Bhargavi Rambhad bt. Vaishnavi Pise (21-10, 21-8)

Tanishka Deshpande bt. Neha Gaonkar (21-10, 21-10)

Saie Nandurkar bt. Ankita Murgude (21-9, 21-19)

Urvi Thakurdesai bt. Anushka Patil (W.O.)

Shatakshi Kinikar bt. Sanika Durugkar (21-13, 21-14)

Aarya Deshpande bt. Sanskruti Daundkar (21-6, 21-3)

Sarah Navare bt. Jahnavi Chandrashekhar (W.O.)

Hrissha Dubey bt. Anushka Vidhate (21-3, 21-2)

Aarya Gharge bt. Nivedita Vinod (21-14, 23-21)

Ramsha Farooqui bt. Dnyaneshwri Phalke (21-11, 21-15)

Saad Dharmadhikari bt. Saniya Tapkir (21-11, 13-21, 21-18)

Siddhi Jadhav bt. Anushka Bhise (21-5, 21-9)

Gargee Degvekar bt. Riddhi Pudkey (18-21, 21-18, 22-20)

Samiaa Shah bt. Kesar Kogta (22-20, 21-4)

Saanvi Mukadam bt. Shalomi Johnson (21-14, 21-11)

Umme Aymen Shaikh bt. Smital Mandlik (14-21, 21-18, 21-11)

Sanashree Dhamdhere bt. Priyanka Joshi (21-6, 21-7)

Shilpi Pusadkar bt. Paakhee Jain (24-22, 21-17)

Rhucha Sawant bt. Aishwarya Bandal (W.O.)

Chaitali Nayse bt. Arya Chitale (21-17, 21-11)

Mekhla Ambekar bt. Krishnali Jaiswal (21-8, 21-11)

Jennifer Josfina bt. Manali Parulekar (21-10, 21-14)

Riya Kunjir bt. Shruti Chokhandre (21-16, 21-16)

Isha Velankar bt. Arya Shinde (21-16, 21-12)

Aarti Chougale bt. Sakshi Shete (W.O.)

Nidhi Chauhan bt. Nehal Prabhune (21-17, 21-19)

Rudra Rane bt. Parul Deshpande (21-8, 21-8)

Dhriti Patel bt. Nidhi Dave (21-14, 21-10)

Devika Kawale bt. Khushi Kumari (21-15, 16-21, 21-15)

Rucha Alvekar bt. Sarika Gokhale (21-10, 15-21, 21-13)

Tara Shah [2] bt. Tanishka Tathe (W.O.)

First Published: Jul 16, 2019 15:29 IST