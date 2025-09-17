Search
Wed, Sept 17, 2025
New Delhi oC

Amazon Clearance Store! Get up to 70% off on 32 to 75 inch TVs and larger from top brands like LG, Samsung, TCL, Sony

ByKanika Budhiraja
Published on: Sept 17, 2025 02:44 pm IST

The Amazon Clearance Sale is live. Get great discounts on smart TVs of all sizes and leading brands, with no cost EMI options available right now.

Our Pick

FAQs

Our Picks

Product Rating Price

Best LG TV Deal

LG 139 cm (55 inches) QNED 8AA Series 4K Ultra HD Smart webOS QNED TV 55QNED8AA6A View Details checkDetails

₹64,522

amazonLogo
CHECK DETAILS

Highest Discount on TV

TCL 139 cm (55 inches) 4K Ultra HD Smart QLED Google TV 55C61B (Black) View Details checkDetails

₹36,490

amazonLogo
CHECK DETAILS

LG 139 cm (55 inches) UA82 Series 4K Ultra HD (3840 x 2160) Smart webOS LED TV 55UA82006LA View Details checkDetails

₹44,990

amazonLogo
CHECK DETAILS

TCL 139 cm (55 inches) Metallic Bezel Less Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV 55V6C (Black) View Details checkDetails

₹34,990

amazonLogo
CHECK DETAILS

LG 139 cm (55 inches) 4K Ultra HD Smart LED TV 55UR7500PSC (Dark Iron Gray) View Details checkDetails

₹39,990

amazonLogo
CHECK DETAILS

TCL 139 cm (55 inches) 4K Ultra HD Smart QLED Google TV 55T8C View Details checkDetails

₹41,990

amazonLogo
CHECK DETAILS

TOSHIBA 139 cm (55 inches) C450ME Series 4K Ultra HD Smart QLED TV 55C450ME (Silver) View Details checkDetails

₹32,999

amazonLogo
CHECK DETAILS

Sony 139 cm (55 inches) BRAVIA 2 4K Ultra HD Smart LED Google TV K-55S25B (Black) View Details checkDetails

₹57,990

amazonLogo
CHECK DETAILS

VW 140 cm (55 inches) Pro Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV VW55GQ1 View Details checkDetails

₹28,499

amazonLogo
CHECK DETAILS

NEO QLED TV

Samsung 138 cm (55 inches) 4K Ultra HD Smart NEO QLED TV QA55QN95BAKLXL (Bright Silver) View Details checkDetails

₹102,014

amazonLogo
CHECK DETAILS

Amazon TV Deal

Samsung 163 cm (65 inches) QE1D Series 4K Ultra HD QLED Smart TV QA65QE1DAULXL (Black) View Details checkDetails

₹104,990

amazonLogo
CHECK DETAILS

Sony 164 cm (65 inches) BRAVIA 2 4K Ultra HD Smart LED Google TV K-65S25B (Black) View Details checkDetails

₹75,990

amazonLogo
CHECK DETAILS

LG 164 cm (65 inches) UR75 Series 4K Ultra HD Smart LED TV 65UR75006LC View Details checkDetails

amazonLogo
CHECK DETAILS

TOSHIBA 164 cm (65 inches) C380RP Series 4K Ultra HD Smart LED TV 65C380RP View Details checkDetails

₹48,999

amazonLogo
CHECK DETAILS

Samsung 163 cm (65 inches) Crystal 4K Vista Ultra HD Smart LED TV UA65UE81AFULXL View Details checkDetails

₹67,990

amazonLogo
CHECK DETAILS

Sony 164 cm (65 inches) BRAVIA 2M2 Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV K-65S25BM2 View Details checkDetails

₹87,990

amazonLogo
CHECK DETAILS

Vu 164cm (65 inches) Vibe Series 4K QLED Smart Google TV 65VIBE-DV View Details checkDetails

₹52,000

amazonLogo
CHECK DETAILS

Sony BRAVIA 3 Series 164 cm (65 inches) 4K Ultra HD AI Smart LED Google TV K-65S30B (Black) View Details checkDetails

₹99,490

amazonLogo
CHECK DETAILS

Karbonn Smart TV

Karbonn 102 cm (40 inches) Kanvas Series Full HD Smart Android LED TV KJS40ASFHD (Black) View Details checkDetails

amazonLogo
CHECK DETAILS

TCL 98 inch TV Deal

TCL 248 cm (98 inches) 4K Ultra HD Smart QD-Mini LED Google TV 98C755 (Black) View Details checkDetails

₹299,990

amazonLogo
CHECK DETAILS

Sony Bravia 164 cm (65 inches) XR Series 4K Ultra HD Smart Full Array LED Google TV XR-65X90L (Black) View Details checkDetails

amazonLogo
CHECK DETAILS

Hisense 4K TV

Hisense 189 cm (75 inches) 4K Ultra HD Smart Mini LED QLED TV 75U7K (Black) View Details checkDetails

₹99,999

amazonLogo
CHECK DETAILS

Hisense 189 cm (75 inches) U7Q Series 4K Ultra HD Smart QLED Mini LED TV 75U7Q (Black) View Details checkDetails

₹109,999

amazonLogo
CHECK DETAILS

Sony BRAVIA 3 Series 189 cm (75 inches) 4K Ultra HD AI Smart LED Google TV K-75S30B (Black) View Details checkDetails

₹140,990

amazonLogo
CHECK DETAILS

Xiaomi 189.34 cm (75 inches) Q1 Series 4K Ultra HD Smart QLED TV L75M6-ESG (Metallic Grey View Details checkDetails

₹111,015

amazonLogo
CHECK DETAILS

VW 190 cm (75 inches) Pro Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV VW75GQ1 View Details checkDetails

₹62,999

amazonLogo
CHECK DETAILS

Sony 189 cm (75 inches) BRAVIA 2M2 Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV K-75S25BM2 View Details checkDetails

₹126,990

amazonLogo
CHECK DETAILS

TOSHIBA 189 cm (75 inches) C350NP Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV 75C350NP (Black) View Details checkDetails

₹69,999

amazonLogo
CHECK DETAILS

32 inch TV deal

Kodak 80 cm (32 inches) HD Ready Certified Android LED TV 32HDX7XPRO (Black) View Details checkDetails

amazonLogo
CHECK DETAILS

Hisense 254 cm (100 inches) Q7N Series 4K Ultra HD Smart QLED TV 100Q7N (Dark Grey) View Details checkDetails

₹269,990

amazonLogo
CHECK DETAILS
View More Products view more product right image

The Amazon Clearance Sale 2025 has been live for a few days now, offering huge discounts across various product categories. One of the biggest highlights is the smart TV section, where you can grab up to 70% off on top brands like LG, Samsung, TCL, and other leading names in the Indian market.

Amazon Clearance Sale on smart TVs with huge discounts and easy EMI.
Amazon Clearance Sale on smart TVs with huge discounts and easy EMI.

With the Amazon Great Indian Festival starting next week, on 23rd September 2025, now is the perfect time to make your move before the rush.

Not only do you get amazing deals on smart TVs, but you can also avail additional discounts with credit and debit card offers from partner banks. To make your search easier, we’ve curated a list of the best smart TV deals right here, so you can skip the hassle and grab the best offers quickly.

Top deals for you on smart TVs during this Amazon Clearance Store Sale:

Loading Suggestions...

Get the LG QNED 55 inch 4K smart TV at a massive 49% discount in the Amazon Clearance Store sale. With stunning 4K clarity, webOS for smooth streaming, and QNED technology for vibrant colours, this TV offers an immersive viewing experience.

The current 49% off, combined with additional bank and credit card offers, makes it a value packed deal. Don't miss out on this opportunity to upgrade your home entertainment system.

Specifications

Screen Size
55 inches
Resolution
4K Ultra HD
Technology
QNED
Smart Features
webOS 2025, ThinQ AI, AI Magic Remote, built-in Alexa and Google Assistant, Apple AirPlay 2, and Chromecast
Connectivity
3 HDMI ports, 2 USB ports, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, Ethernet
Click Here to Buy

LG 139 cm (55 inches) QNED 8AA Series 4K Ultra HD Smart webOS QNED TV 55QNED8AA6A

Loading Suggestions...

The TCL 55 inch 4K Ultra HD Smart QLED Google TV is available at an unbelievable 70% off in the Amazon Clearance Store Sale. It’s rare to find such a massive discount on high quality TVs.

With QLED technology for vivid colours and Google TV for smooth streaming, this TV offers an exceptional viewing experience. This is a great opportunity to grab a premium TV with Dolby Audio at an amazing price, so don’t miss out.

Specifications

Display
55-inch 4K QLED
Audio
Dolby Audio
Special Features
QLED TV, Dolby Vision Atmos, HDR 10+, AiPQ Pro Processor, T-SCREEN- PRO, Slim and Uni-Body Design, MEMC, 2 GB RAM+32 GB ROM
Connectivity Technology
Ethernet, HDMI, USB, Wi-Fi
Click Here to Buy

TCL 139 cm (55 inches) 4K Ultra HD Smart QLED Google TV 55C61B (Black)

Check more 55 inch smart TV deals in Amazon Clearance Store:

  • Loading Suggestions...
  • Loading Suggestions...
  • Loading Suggestions...
Loading Suggestions...

Grab this Samsung 55 inch smart NEO QLED TV at an amazing 60% off in the Amazon Clearance Store Sale. Featuring NEO QLED technology for incredible brightness and contrast, this TV delivers a superior viewing experience.

With smart features like Tizen OS, enjoy seamless streaming and smart control in a stunning design. This smart TV deal is a great chance to grab a higher range TV in a lower discounted price with additional bank offers.

Specifications

Display
55 inch 4K NEO QLED
Audio
Dolby Atmos
Resolution
4K
Refresh Rate
100 Hz
Special Features
DLNA Mirroring Tap View, Multi-View, Web Service, Auto Game Mode (ALLM), Game Motion Plus, Dynamic Black EQ, Surround Sound, Super Ultra Wide Game View
Click Here to Buy

Samsung 138 cm (55 inches) 4K Ultra HD Smart NEO QLED TV QA55QN95BAKLXL (Bright Silver)

Loading Suggestions...

Right now this Samsung 65 inch QLED smart TV is available at a 34% discount in the Amazon Clearance Store sale. With great colour quality and advanced QLED technology, this TV will surely improve your viewing experience.

Equipped with Tizen OS for smooth streaming, it’s the best addition to any living room. Don’t miss out on this limited time offer for a top tier smart TV at a great price.

Specifications

Display
65-inch 4K QLED
Audio
Dolby Digital Plus
Resolution
4K
Refresh Rate
50 Hz
Special Features
Quantum Processor Lite 4K, Quantum HDR|4K Upscaling, Dual LED, Tizen OS
Click Here to Buy

Samsung 163 cm (65 inches) QE1D Series 4K Ultra HD QLED Smart TV QA65QE1DAULXL (Black)

Explore more 65 inch smart TVs deals:

  • Loading Suggestions...
  • Loading Suggestions...
  • Loading Suggestions...
Loading Suggestions...

Grab the Karbonn 40 inch Full HD smart Android LED TV at an incredible 62% off in the Amazon Clearance Store Sale. With crisp Full HD resolution and Android smart features, this TV brings vibrant visuals and easy streaming to your living room.

Enjoy seamless connectivity and access to your favourite OTT app on a 40 inch screen TV with great discounts plus with additional offers too on Amazon.

Specifications

Display
40-inch Full HD
Smart Features
Android TV
Audio
Dolby Audio
Connectivity
HDMI, USB, Wi-Fi
Resolution
1080p
Special Features
Android TV, Google Assistant, Built-in Chromecast, Voice Search Smart Remote, OTT apps
Click Here to Buy

Karbonn 102 cm (40 inches) Kanvas Series Full HD Smart Android LED TV KJS40ASFHD (Black)

Loading Suggestions...

Experience the ultimate in home entertainment with the TCL 98 inch 4K smart QD Mini LED TV, now available at an exceptional 67% off in the Amazon Clearance Store Sale.

With QD Mini LED technology for vivid colors and sharp contrast, along with Google TV for seamless streaming, this TV is perfect for large spaces. Grab this deal and make your viewing experience a better one.

Specifications

Display
98-inch 4K QD-Mini LED
Smart Features
Google TV
Audio
Dolby Atmos
Connectivity
HDMI, USB, Wi-Fi
Display Technology
Mini LED
Special Features
Local Dimming Zones,144Hz VRR, AiPQ Processor 3.0, IMAX Enhanced, HDR 10+ , AMD FreeSync Premium ProQD Mini LED
Click Here to Buy

TCL 248 cm (98 inches) 4K Ultra HD Smart QD-Mini LED Google TV 98C755 (Black)

Loading Suggestions...

If you're looking for a stunning TV at a great price, the Sony 65 inch 4K Full Array LED Google TV is now 43% off in the Amazon Clearance Store Sale. With its Full Array LED technology, you’ll enjoy vibrant colours and deep contrast which will surely enhance your viewing experience.

Plus, Google TV makes it easy to stream your favourite shows and movies with just a few clicks. Don’t miss out on this deal and grab it today.

Specifications

Display
65-inch 4K LED
Smart Features
Google TV
Audio
Dolby Atmos
Connectivity
HDMI, USB, Wi-Fi
Refresh Rate
120 Hz
Special Features
Google TV, Watchlist, Voice Search, Google Play, Chromecast, OTT apps
Click Here to Buy

Sony Bravia 164 cm (65 inches) XR Series 4K Ultra HD Smart Full Array LED Google TV XR-65X90L (Black)

Loading Suggestions...

Take your viewing experience to the next level with the Hisense 75 inch smart Mini LED QLED TV, now available at an impressive 55% off in the Amazon Clearance Store Sale.

Featuring Mini LED technology for enhanced brightness and contrast, plus Android TV for easy streaming, this TV is perfect for any home entertainment setup. This is a great deal to grab now, as it delivers great colour quality, improved contrast, and an exceptional viewing experience.

Specifications

Display
75-inch 4K Mini LED QLED
Smart Features
Android TV
Audio
Dolby Audio
Connectivity
HDMI, USB, Wi-Fi
Click Here to Buy

Hisense 189 cm (75 inches) 4K Ultra HD Smart Mini LED QLED TV 75U7K (Black)

Check out some more 75 inch smart TV deals:

  • Loading Suggestions...
  • Loading Suggestions...
  • Loading Suggestions...
Loading Suggestions...

Looking for a compact smart TV for casual viewing? This 32 inch Kodak Android TV brings HD ready clarity and smooth streaming with built-in apps like YouTube and Prime Video.

Now available at a 32% discount in the Amazon Clearance Store Sale, it's a simple pick for bedrooms or secondary spaces. A certified Android interface makes navigation easy and quick.

Specifications

Display
32-inch HD Ready
Audio
20W Speakers
Resolution
720p
Refresh Rate
60 Hz
Special Features
Built-In Speaker, Android Certified
Click Here to Buy

Kodak 80 cm (32 inches) HD Ready Certified Android LED TV 32HDX7XPRO (Black)

Loading Suggestions...

A massive 100 inch screen backed by QLED brilliance, this Hisense model is built for those who love watching big.

Now at an impressive 40% off in the Amazon Clearance Store Sale, it comes with advanced features like Dolby Vision, full array local dimming, and Google TV for easy streaming. It’s made for movie marathons, sports, and more, right from your couch.

Specifications

Display
100-inch 4K QLED
Smart Features
Google TV
Audio
Dolby Vision & Atmos
Display Technology
QLED
Resolution
4K
Click Here to Buy

Hisense 254 cm (100 inches) Q7N Series 4K Ultra HD Smart QLED TV 100Q7N (Dark Grey)

Similar stories for you:

Top 10 55 inch smart TVs to buy in 2025 for streaming, gaming, and everyday use with top features and strong brand value

Best smart TV and projector deals on Amazon: Save up to 70% on Sony, Samsung, LG and more

10 best 43 Inch 4K smart TVs to buy in August 2025 from Sony, Samsung, LG and more

Buying guide: Best budget smart TVs with AI upscaling in 2025

  • What’s the difference between LED, QLED, and OLED?

    LED uses backlighting, QLED enhances brightness and colors with quantum dots, while OLED offers superior contrast and deeper blacks with self-emissive pixels.

  • Do Smart TVs require the internet?

    Yes, to stream content from apps, a Smart TV requires a stable internet connection.

  • Are smart TVs compatible with voice assistants?

    Many smart TVs support voice assistants like Alexa, Google Assistant, and Siri for hands free control.

  • Do smart TVs come with apps?

    Yes, most smart TVs come pre-installed with popular streaming apps, and you can also download more from their app store.

Disclaimer: At Hindustan Times, we help you stay up-to-date with the latest trends and products. Hindustan Times has an affiliate partnership, so we may get a part of the revenue when you make a purchase. We shall not be liable for any claim under applicable laws, including but not limited to the Consumer Protection Act, 2019, with respect to the products. The products listed in this article are in no particular order of priority.

Explore everything about the upcoming iPhone 17 ,from the iPhone 17 Pro and iPhone 17 Pro Max to the lighter iPhone 17 Air .Get insights on the iPhone 17 expected price, features, and official launch date.
Explore everything about the upcoming iPhone 17 ,from the iPhone 17 Pro and iPhone 17 Pro Max to the lighter iPhone 17 Air .Get insights on the iPhone 17 expected price, features, and official launch date.
News / Technology / Amazon Clearance Store! Get up to 70% off on 32 to 75 inch TVs and larger from top brands like LG, Samsung, TCL, Sony
SHARE THIS ARTICLE ON
SHARE
Copy

Join Hindustan Times

Create free account and unlock exciting features like

Newsletters, Alerts and Recommendations Get personalised news and exciting deals Bookmark the stories you want to read later
Already have an account? Sign In
  • mint-logo
  • mint-lounge
  • HT_Auto
  • ht-tech
  • ht-bangla
  • healthshots
  • OTT-icons
  • slurrp-icon
  • ht-kannada
  • ht-tamil
  • ht-telegu
  • ht-marathi
  • Instore Radio - FAB Play
  • vc-circle
  • tech-circle
  • vcc-edge
  • edge-insights
Copyright © 2025 HT Digital Streams Limited. All Rights Reserved.
Story Saved
Live Score
Edit Profile
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
crown-icon
Subscribe Now!
Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
Follow Us On