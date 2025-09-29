Amazon Great Indian Festival: GST drop offers on the best ACs and dishwashers: Top picks at unbeatable value
Published on: Sept 29, 2025 12:56 am IST
The GST drop on ACs and dishwashers during Amazon Great Indian Festival 2025 makes premium home appliances affordable offering discounts on ACs and dishwashers.
Our Pick
FAQs
Our Picks
|Product
|Rating
|Price
|
Daikin 0.8 Ton 3 Star, Fixed Speed Split AC (Copper, PM 2.5 Filter, 2022 Model, FTL28U, White) View Details
|
₹24,390
|
|
|
LG 1.5 Ton 3 Star DUAL Inverter Split AC (Copper, AI Convertible 6-in-1, VIRAAT Mode, Diet Mode+, Faster Cooling & Energy Saving, HD Filter with Anti-Virus Protection, US-Q18JNXE, White) View Details
|
₹32,490
|
|
|
Lloyd 1.5 Ton 3 Star Inverter Split AC (5 in 1 Convertible, Copper, Anti-Viral + PM 2.5 Filter, White with Chrome Deco Strip, GLS18I3FWAGC) View Details
|
₹29,490
|
|
|
Lloyd 1.0 Ton 3 Star Inverter Split AC (5 in 1 Convertible, Copper, Anti-Viral + PM 2.5 Filter, White with Chrome Deco Strip, GLS12I3FWAEA) View Details
|
₹26,490
|
|
|
Voltas 2 Ton, 3 Star, Inverter Split AC (Copper, 4-in-1 Adjustable Mode, Anti-dust Filter, 243V Vectra Elite, White) View Details
|
₹42,700
|
|
|
LG 1 Ton 4 Star DUAL Inverter Split AC (Copper, AI Convertible 6-in-1 with VIRAAT Mode, Faster Cooling & Energy Saving, 4 Way Swing, HD Filter with AntiVirus Protection, US-Q13JNYE, White) View Details
|
₹31,990
|
|
|
Carrier 1 Ton 3 Star Wi-Fi Smart Flexicool Inverter Split AC (Copper, Convertible 6-in-1 Cooling,Smart Energy Display,HD & PM 2.5 Filter, ESTER EDGE FXi (Wi-Fi), CAI12EE3R35W0,White) View Details
|
₹28,990
|
|
|
Voltas 1 ton 3 Star Inverter Split AC (Copper, 4-in-1 Adjustable Mode, Anti-dust Filter, 123V CAE, White) View Details
|
|
|
|
Haier 1 Ton 3 Star Twin Inverter Split AC (Copper, 7 in 1 Convertible, Frost Self Clean, HD Filter, Cools at 54°C, Long Air Throw - HSU11V-TMS3BN-INV,White) View Details
|
₹28,560
|
|
|
Panasonic 1.0 Ton 5 Star Premium Wi-Fi Inverter Smart Split AC (Matter Enabled, Higher Airflow, Copper Condenser, 7in1 Convertible, True AI, 4-Way, PM 0.1 Filter, CS/CU-NU12AKY5W, White) View Details
|
₹33,990
|
|
|
Cruise 1 Ton 3 Star Inverter Split AC with 7-Stage Air Filtration (100% Copper, Convertible 4-in-1, PM 2.5 Filter, CWCVBL-VQ1W123, White) View Details
|
₹22,990
|
|
|
Blue Star 1 Ton 3 Star, 60 Months Warranty, Inverter Split AC (Copper, Convertible 5 in 1 Cooling, Multi Sensors,Blue Fins, Self Diagnosis, IE312YNU, White) View Details
|
₹28,990
|
|
|
Daikin 1.5 Ton 3 Star Inverter Split AC (Copper, PM 2.5 Filter, Triple Display, Dew Clean Technology, Coanda Airflow, 2024 Model, MTKL50U, White) View Details
|
₹34,490
|
|
|
Carrier 1.5 Ton 3 Star Wi-Fi Smart Flexicool Inverter Split AC (Copper, Convertible 6-in-1 Cooling,Smart Energy Display, HD & PM 2.5 Filter, ESTER EDGE FXi (Wi-Fi), CAI18EE3R35W0,White) View Details
|
₹31,990
|
|
|
Lloyd 1.5 Ton 5 Star Inverter Split AC (5 in 1 Convertible, Anti Corrosion Coating, Copper, PM 2.5 Filter, White with Chrome Deco Strip, GLS18I5KWGGW) View Details
|
₹35,490
|
|
|
Samsung 1.5 Ton 3 Star AI Inverter Smart Split AC (WiFi, Energy Saving, Voice Control, Powerful Cooling, Copper, Digital Inverter, 4 Way swing, 5 Step Convertible, BESPOKE AI AR50F18D1LHNNA) View Details
|
₹31,490
|
|
|
Panasonic 1.5 Ton 3 Star Premium Wi-Fi Inverter Smart Split AC (Matter Enabled, Higher Airflow, Copper Condenser, 7in1 Convertible, True AI, 2-Way, PM 0.1 Filter, CS/CU-SU18AKY3W, White) View Details
|
|
|
|
Carrier 1.5 Ton 5 Star Wi-Fi Smart Flexicool Inverter Split AC (Copper, Convertible 6-in-1 Cooling,Smart Energy Display,HD & PM 2.5 Filter, ESTER EDGE FXi (Wi-Fi), CAI19EE5R35W0,White) View Details
|
₹38,490
|
|
|
Cruise 1.5 Ton 3 Star Inverter Split AC with 7-Stage Air Filtration (100% Copper, Convertible 4-in-1, PM 2.5 Filter, CWCVBK-VQ1W173, White) View Details
|
₹25,990
|
|
|
Carrier 2 Ton 5 Star Wi-Fi Smart Flexicool Inverter Split AC (Copper, Convertible 6-in-1 Cooling,Smart Energy Display,HD & PM 2.5 Filter, ESTER EDGE FXi (Wi-Fi), CAI24EE5R35W0,White) View Details
|
₹53,799
|
|
|
Carrier 2 Ton 5 Star Wi-Fi Smart Flexicool Inverter Split AC (Copper, Convertible 6-in-1 Cooling,Smart Energy Display,HD & PM 2.5 Filter, ESTER EDGE FXi (Wi-Fi), CAI24EE5R35W0,White) View Details
|
₹53,799
|
|
|
Cruise 2 Ton 5 Star Ultra Inverter Split AC (100% Copper, Convertible 4-in-1, 4 Way Swing, PM 2.5 Filter, Anti-Rust Technology, CWCVBJ-VU5F245, White) View Details
|
₹45,490
|
|
|
SHARP 2 Ton 3 Star Inverter Split AC (Copper, 7 Years Comprehensive Warranty, 7in1 Convertible, 2025 Model AH-SI24V3B-SC) View Details
|
₹43,990
|
|
|
LLYOD Lloyd 2.0 Ton 3 Star Inverter Split AC (5 in 1 Convertible, Copper, Anti-Viral + PM 2.5 Filter, Anti Corrosion Coating,White With Golden Deco Strip, GLS24I3KWSEM) View Details
|
₹39,199
|
|
|
LG 1.5 Ton 5 Star DUAL Inverter Window AC (Copper, Convertible 4-in-1 cooling, 4 Way Air Swing, HD Filter, UW-Q18WUZA, White) View Details
|
₹41,329
|
|
|
Voltas 1.5 Ton 5 Star, 2-in-1 Adjustable Mode Window AC (Copper Condenser, Inverter Compressor, Anti-Freeze Thermostat, WAC 185V Vertis Elite A, White) View Details
|
₹33,790
|
|
|
Lloyd 1.5 Ton 3 Star Fixed Speed Window Ac (Copper, White With Silver Deco Strip, GlW18C3YWSEW/XWSEW) View Details
|
|
|
|
Carrier 1.5 Ton 5 Star Inverter Window AC(Copper,High Density Filter for Dust Filtration, 2Way Air Directional Control, ESTRA Fxi,CIW19SC5R35F0,White) View Details
|
|
|
|
Blue Star 0.8 Ton 3 Star Fixed Speed Window AC (Copper, Turbo Cool, Fan Modes-Auto/High/Medium/Low, Hydrophilic Blue Fins, Dust Filters, Self-Diagnosis, WFD309L, White) View Details
|
₹23,890
|
|
|
Bosch 14 Place Setting Dishwasher with Intensive Kadhai Program, 70⁰ Hot water wash, 3-Stage Adjustable Upper Rack, No Pre-Rinse (SMS46KI03I, Silver, Glass Protection Technology) View Details
|
₹53,600
|
|
|
Bosch 13 Place Setting Dishwasher with Intensive Kadhai Program, No Pre-Rinse, 70⁰ Hot water wash, Half Load Option & Extra Cutlery Box - (SMS66GW01I, White, Glass Protection Technology) View Details
|
₹41,500
|
|
|
Bosch 13 Place Setting Dishwasher with Intensive Kadhai Program, No Pre-Rinse, 70⁰ Hot water wash, Half Load Option & Extra Cutlery Box - (SMS66GI01I, Silver, Glass Protection Technology) View Details
|
₹43,850
|
|
|
Faber 8 Place Dishwasher | 6 Wash Programs |Adjustable Upper Rack & Cutlery Tray | 8L Water/Cycle | Suitable for Oil & Masala Stains | 2Yr Warranty & 5Yr On Cavity | FFSD 6PR 8S Ace View Details
|
₹22,990
|
|
|
Midea 13 Place Settings Free Standing silver Dishwasher | 7 Wash Programs | LED Display | Power Wash | Wi-Fi Enabled with Midea SmartHome App | Self cleaning function | FMDWPF1301F(SS)-WG View Details
|
₹22,100
|
|
View More Products