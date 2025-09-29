Search
Mon, Sept 29, 2025
Amazon Great Indian Festival: GST drop offers on the best ACs and dishwashers: Top picks at unbeatable value

ByIqbal
Published on: Sept 29, 2025 12:56 am IST

The GST drop on ACs and dishwashers during Amazon Great Indian Festival 2025 makes premium home appliances affordable offering discounts on ACs and dishwashers.

Daikin 0.8 Ton 3 Star, Fixed Speed Split AC (Copper, PM 2.5 Filter, 2022 Model, FTL28U, White) View Details checkDetails

₹24,390

amazonLogo
CHECK DETAILS

LG 1.5 Ton 3 Star DUAL Inverter Split AC (Copper, AI Convertible 6-in-1, VIRAAT Mode, Diet Mode+, Faster Cooling & Energy Saving, HD Filter with Anti-Virus Protection, US-Q18JNXE, White) View Details checkDetails

₹32,490

amazonLogo
CHECK DETAILS

Lloyd 1.5 Ton 3 Star Inverter Split AC (5 in 1 Convertible, Copper, Anti-Viral + PM 2.5 Filter, White with Chrome Deco Strip, GLS18I3FWAGC) View Details checkDetails

₹29,490

amazonLogo
CHECK DETAILS

Lloyd 1.0 Ton 3 Star Inverter Split AC (5 in 1 Convertible, Copper, Anti-Viral + PM 2.5 Filter, White with Chrome Deco Strip, GLS12I3FWAEA) View Details checkDetails

₹26,490

amazonLogo
CHECK DETAILS

Voltas 2 Ton, 3 Star, Inverter Split AC (Copper, 4-in-1 Adjustable Mode, Anti-dust Filter, 243V Vectra Elite, White) View Details checkDetails

₹42,700

amazonLogo
CHECK DETAILS

LG 1 Ton 4 Star DUAL Inverter Split AC (Copper, AI Convertible 6-in-1 with VIRAAT Mode, Faster Cooling & Energy Saving, 4 Way Swing, HD Filter with AntiVirus Protection, US-Q13JNYE, White) View Details checkDetails

₹31,990

amazonLogo
CHECK DETAILS

Carrier 1 Ton 3 Star Wi-Fi Smart Flexicool Inverter Split AC (Copper, Convertible 6-in-1 Cooling,Smart Energy Display,HD & PM 2.5 Filter, ESTER EDGE FXi (Wi-Fi), CAI12EE3R35W0,White) View Details checkDetails

₹28,990

amazonLogo
CHECK DETAILS

Voltas 1 ton 3 Star Inverter Split AC (Copper, 4-in-1 Adjustable Mode, Anti-dust Filter, 123V CAE, White) View Details checkDetails

amazonLogo
CHECK DETAILS

Haier 1 Ton 3 Star Twin Inverter Split AC (Copper, 7 in 1 Convertible, Frost Self Clean, HD Filter, Cools at 54°C, Long Air Throw - HSU11V-TMS3BN-INV,White) View Details checkDetails

₹28,560

amazonLogo
CHECK DETAILS

Panasonic 1.0 Ton 5 Star Premium Wi-Fi Inverter Smart Split AC (Matter Enabled, Higher Airflow, Copper Condenser, 7in1 Convertible, True AI, 4-Way, PM 0.1 Filter, CS/CU-NU12AKY5W, White) View Details checkDetails

₹33,990

amazonLogo
CHECK DETAILS

Cruise 1 Ton 3 Star Inverter Split AC with 7-Stage Air Filtration (100% Copper, Convertible 4-in-1, PM 2.5 Filter, CWCVBL-VQ1W123, White) View Details checkDetails

₹22,990

amazonLogo
CHECK DETAILS

Blue Star 1 Ton 3 Star, 60 Months Warranty, Inverter Split AC (Copper, Convertible 5 in 1 Cooling, Multi Sensors,Blue Fins, Self Diagnosis, IE312YNU, White) View Details checkDetails

₹28,990

amazonLogo
CHECK DETAILS

Daikin 1.5 Ton 3 Star Inverter Split AC (Copper, PM 2.5 Filter, Triple Display, Dew Clean Technology, Coanda Airflow, 2024 Model, MTKL50U, White) View Details checkDetails

₹34,490

amazonLogo
CHECK DETAILS

Carrier 1.5 Ton 3 Star Wi-Fi Smart Flexicool Inverter Split AC (Copper, Convertible 6-in-1 Cooling,Smart Energy Display, HD & PM 2.5 Filter, ESTER EDGE FXi (Wi-Fi), CAI18EE3R35W0,White) View Details checkDetails

₹31,990

amazonLogo
CHECK DETAILS

Lloyd 1.5 Ton 5 Star Inverter Split AC (5 in 1 Convertible, Anti Corrosion Coating, Copper, PM 2.5 Filter, White with Chrome Deco Strip, GLS18I5KWGGW) View Details checkDetails

₹35,490

amazonLogo
CHECK DETAILS

Samsung 1.5 Ton 3 Star AI Inverter Smart Split AC (WiFi, Energy Saving, Voice Control, Powerful Cooling, Copper, Digital Inverter, 4 Way swing, 5 Step Convertible, BESPOKE AI AR50F18D1LHNNA) View Details checkDetails

₹31,490

amazonLogo
CHECK DETAILS

Panasonic 1.5 Ton 3 Star Premium Wi-Fi Inverter Smart Split AC (Matter Enabled, Higher Airflow, Copper Condenser, 7in1 Convertible, True AI, 2-Way, PM 0.1 Filter, CS/CU-SU18AKY3W, White) View Details checkDetails

amazonLogo
CHECK DETAILS

Carrier 1.5 Ton 5 Star Wi-Fi Smart Flexicool Inverter Split AC (Copper, Convertible 6-in-1 Cooling,Smart Energy Display,HD & PM 2.5 Filter, ESTER EDGE FXi (Wi-Fi), CAI19EE5R35W0,White) View Details checkDetails

₹38,490

amazonLogo
CHECK DETAILS

Cruise 1.5 Ton 3 Star Inverter Split AC with 7-Stage Air Filtration (100% Copper, Convertible 4-in-1, PM 2.5 Filter, CWCVBK-VQ1W173, White) View Details checkDetails

₹25,990

amazonLogo
CHECK DETAILS

Carrier 2 Ton 5 Star Wi-Fi Smart Flexicool Inverter Split AC (Copper, Convertible 6-in-1 Cooling,Smart Energy Display,HD & PM 2.5 Filter, ESTER EDGE FXi (Wi-Fi), CAI24EE5R35W0,White) View Details checkDetails

₹53,799

amazonLogo
CHECK DETAILS

Carrier 2 Ton 5 Star Wi-Fi Smart Flexicool Inverter Split AC (Copper, Convertible 6-in-1 Cooling,Smart Energy Display,HD & PM 2.5 Filter, ESTER EDGE FXi (Wi-Fi), CAI24EE5R35W0,White) View Details checkDetails

₹53,799

amazonLogo
CHECK DETAILS

Cruise 2 Ton 5 Star Ultra Inverter Split AC (100% Copper, Convertible 4-in-1, 4 Way Swing, PM 2.5 Filter, Anti-Rust Technology, CWCVBJ-VU5F245, White) View Details checkDetails

₹45,490

amazonLogo
CHECK DETAILS

SHARP 2 Ton 3 Star Inverter Split AC (Copper, 7 Years Comprehensive Warranty, 7in1 Convertible, 2025 Model AH-SI24V3B-SC) View Details checkDetails

₹43,990

amazonLogo
CHECK DETAILS

LLYOD Lloyd 2.0 Ton 3 Star Inverter Split AC (5 in 1 Convertible, Copper, Anti-Viral + PM 2.5 Filter, Anti Corrosion Coating,White With Golden Deco Strip, GLS24I3KWSEM) View Details checkDetails

₹39,199

amazonLogo
CHECK DETAILS

LG 1.5 Ton 5 Star DUAL Inverter Window AC (Copper, Convertible 4-in-1 cooling, 4 Way Air Swing, HD Filter, UW-Q18WUZA, White) View Details checkDetails

₹41,329

amazonLogo
CHECK DETAILS

Voltas 1.5 Ton 5 Star, 2-in-1 Adjustable Mode Window AC (Copper Condenser, Inverter Compressor, Anti-Freeze Thermostat, WAC 185V Vertis Elite A, White) View Details checkDetails

₹33,790

amazonLogo
CHECK DETAILS

Lloyd 1.5 Ton 3 Star Fixed Speed Window Ac (Copper, White With Silver Deco Strip, GlW18C3YWSEW/XWSEW) View Details checkDetails

amazonLogo
CHECK DETAILS

Carrier 1.5 Ton 5 Star Inverter Window AC(Copper,High Density Filter for Dust Filtration, 2Way Air Directional Control, ESTRA Fxi,CIW19SC5R35F0,White) View Details checkDetails

amazonLogo
CHECK DETAILS

Blue Star 0.8 Ton 3 Star Fixed Speed Window AC (Copper, Turbo Cool, Fan Modes-Auto/High/Medium/Low, Hydrophilic Blue Fins, Dust Filters, Self-Diagnosis, WFD309L, White) View Details checkDetails

₹23,890

amazonLogo
CHECK DETAILS

Bosch 14 Place Setting Dishwasher with Intensive Kadhai Program, 70⁰ Hot water wash, 3-Stage Adjustable Upper Rack, No Pre-Rinse (SMS46KI03I, Silver, Glass Protection Technology) View Details checkDetails

₹53,600

amazonLogo
CHECK DETAILS

Bosch 13 Place Setting Dishwasher with Intensive Kadhai Program, No Pre-Rinse, 70⁰ Hot water wash, Half Load Option & Extra Cutlery Box - (SMS66GW01I, White, Glass Protection Technology) View Details checkDetails

₹41,500

amazonLogo
CHECK DETAILS

Bosch 13 Place Setting Dishwasher with Intensive Kadhai Program, No Pre-Rinse, 70⁰ Hot water wash, Half Load Option & Extra Cutlery Box - (SMS66GI01I, Silver, Glass Protection Technology) View Details checkDetails

₹43,850

amazonLogo
CHECK DETAILS

Faber 8 Place Dishwasher | 6 Wash Programs |Adjustable Upper Rack & Cutlery Tray | 8L Water/Cycle | Suitable for Oil & Masala Stains | 2Yr Warranty & 5Yr On Cavity | FFSD 6PR 8S Ace View Details checkDetails

₹22,990

amazonLogo
CHECK DETAILS

Midea 13 Place Settings Free Standing silver Dishwasher | 7 Wash Programs | LED Display | Power Wash | Wi-Fi Enabled with Midea SmartHome App | Self cleaning function | FMDWPF1301F(SS)-WG View Details checkDetails

₹22,100

amazonLogo
CHECK DETAILS
The Amazon Great Indian Festival 2025 brings a winning combination of festive discounts and the GST drop on ACs and dishwashers. This has made premium appliances more affordable for Indian households looking to upgrade. Air conditioners, often considered luxury items, are now accessible at lower prices, thanks to reduced taxes and festival offers. Inverter, split, and window ACs are available at attractive deals, making them an excellent investment for year-round comfort. Dishwashers, on the other hand, are gaining momentum in Indian homes that value hygiene and time efficiency.

Check out the best ACs and dishwashers during the Amazon Great Indian Festival
Check out the best ACs and dishwashers during the Amazon Great Indian Festival

Advanced features like multiple wash cycles, hygienic steam cleaning, and energy-saving modes are being offered at prices never seen before. The combination of GST cuts and Amazon Great Indian Festival deals provides unmatched value, making it easier for families to buy appliances that improve daily living. This season, upgrading to smart, energy-efficient home solutions is more rewarding than ever.

Best 1 Ton AC: Amazon Great Indian Festival

The best 1 ton AC models are built to offer efficient cooling in compact spaces like bedrooms, study areas, or small offices. They combine inverter technology, energy-saving features, and effective filtration systems to ensure fresh and clean air throughout the day. Many brands now design these models with low-noise operation and sleek aesthetics to match modern interiors. Their lightweight build makes them easy to install while their smart sensors adjust cooling automatically to maintain comfort. The Amazon sale 2025 provides an excellent chance to buy these air conditioners at reduced prices, giving you access to leading brands without overspending. From quick cooling to eco-friendly refrigerants, these ACs deliver a balance of performance and sustainability.

Best 1.5 Ton AC: Amazon Great Indian Festival

The best 1.5 ton AC models have become a household favourite for their balance of power, efficiency, and affordability. Suitable for medium-sized rooms, they deliver quick cooling even during peak summer temperatures. Many models are equipped with inverter compressors, which not only reduce power consumption but also extend the AC’s lifespan. Modern air conditioners in this category feature multiple modes such as turbo cooling, sleep mode, and energy saver functions, giving you greater flexibility in operation. The Amazon sale 2025 offers discounts on top brands, making it easier to access premium features at a more reasonable price.

Best 2 Ton AC: Amazon Great Indian Festival

For larger rooms, halls, and open-plan spaces, the best 2 ton AC models are designed to deliver superior cooling power. These air conditioners combine advanced inverter compressors, eco-friendly refrigerants, and multi-stage filtration to ensure efficiency and comfort. Many models also come with intelligent temperature control, stabiliser-free operation, and high airflow capacity to quickly cover larger areas. During Amazon sale 2025, customers can explore a wide range of premium 2 ton ACs at attractive prices. The sale includes options from top brands that offer innovative features such as Wi-Fi control, smart diagnostics, and low-maintenance designs. Despite their capacity, many 2 ton ACs today focus on energy efficiency, ensuring lower running costs even during long usage periods.

Best Window AC: Amazon Great Indian Festival

The best window AC models continue to be valued for their affordability, easy installation, and reliable cooling. They are especially popular in homes where wall-mounted split units are not practical. Compact yet effective, these air conditioners provide consistent performance while being straightforward to maintain. Many modern designs include features such as anti-bacterial filters, multiple fan speeds, and eco-friendly refrigerants, ensuring improved efficiency. Amazon sale 2025 brings some of the most trusted window ACs at special discounted prices, making them even more accessible to budget-conscious buyers. These models are robust and long-lasting, capable of handling the demands of Indian summers with ease.

Best Dishwashers: Amazon Great Indian Festival

The best dishwashers are transforming kitchens across India by saving time, effort, and water. Built with multiple wash programs, they handle everything from greasy Indian utensils to delicate glassware with ease. Many models now include hygienic steam drying, energy-efficient motors, and adjustable racks to suit different load sizes. During Amazon sale 2025, buyers can find compact table-top dishwashers as well as full-size freestanding units at reduced prices. These appliances are not just about convenience but also about sustainability, as they consume far less water compared to manual washing. Premium dishwashers feature sensors that optimise cycles automatically, ensuring spotless cleaning every time.

  • Do inverter ACs really save energy?

    Yes, inverter ACs adjust power use and cut electricity bills.

  • Can I use an AC during voltage fluctuations?

    A stabiliser is recommended for protection during voltage swings.

  • How often should AC filters be cleaned?

    Clean filters every 15–20 days for better cooling.

  • Are split ACs quieter than window ACs?

    Yes, split ACs are designed for silent operation indoors.

  • Is 5-star AC worth buying?

    Yes, it offers higher efficiency and long-term savings.

  • Do dishwashers remove tough stains like oil?

    Yes, modern models handle grease and oily residue.

  • How long does a dishwasher cycle take?

    It usually takes 60 to 90 minutes.

Disclaimer: At Hindustan Times, we help you stay up-to-date with the latest trends and products. Hindustan Times has an affiliate partnership, so we may get a part of the revenue when you make a purchase. We shall not be liable for any claim under applicable laws, including but not limited to the Consumer Protection Act, 2019, with respect to the products. The products listed in this article are in no particular order of priority.

