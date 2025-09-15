Search
Mon, Sept 15, 2025
Amazon Great Indian Festival Sale Deals revealed on vacuum cleaners! Up to 70% off

ByAishwarya Faraswal
Updated on: Sept 15, 2025 06:34 pm IST

Get a spotless home for the festivities! Amazon's Great Indian Festival offers up to 70% off top-rated vacuum cleaners.

ECOVACS DEEBOT Y1 PRO 2 in 1 Robot Vacuum Cleaner & Mop, 6500 Pa Suction, 5200 mAh Battery, Wet & Dry Cleaning, Covers 3500+ Sq. Ft., Advanced Navigation & True Mapping, 320 Minutes Run-Time View Details checkDetails

₹21,488

amazonLogo
KENT Storm Vacuum Cleaner | 600W | 14 kPa | Cyclone5 Technology and HEPA Filter | Bagless Design | Ideal for Floors, Curtains, Carpets, Sofa | Grey View Details checkDetails

₹2,299

amazonLogo
SEZNIK Vacuum Cleaner for Home Use Wet and Dry | Turbo Sweep 3-in-1 Handheld Vacuum Cleaners | Corded, 600W, 20kpa Suction | 200ml Water Tank | Vacuum & Mopping (SZ-V07) View Details checkDetails

₹3,996

amazonLogo
AGARO Regal Plus Upright Vacuum Cleaner View Details checkDetails

amazonLogo
ECOVACS DEEBOT N20 PRO 2 in 1 Robotic Vacuum Cleaner & Mop, 8000 Pa Suction, Covers 3500+ Sq.Ft, Anti-Hair Tangle, Intelligent TrueMapping, Ozmo Vibrating Mop, Wet & Dry Cleaning, 300 Minutes Run-Time View Details checkDetails

₹29,989

amazonLogo
DREAME L10s Ultra Robot Vacuum Cleaner Washer with Self-Cleaning Base Station (Dust Drain, Automatic Cleaning) AI Obstacle Detection 3D, 5300Pa Suction Power, 210 Minutes Battery, WiFi/APP/Alexa View Details checkDetails

₹39,999

amazonLogo
AGARO Ace Wet & Dry Vacuum Cleaner for Home View Details checkDetails

amazonLogo
INALSA Wet and Dry Vacuum Cleaner for Home, 15 LTR Capacity,1400 W, 20 kPa Suction, Blower Function,HEPA Filter, Wet Vacuum Cleaner for Sofa, House Cleaning Machine,Stainless Steel Body (WD 15) View Details checkDetails

₹4,195

amazonLogo
Eureka Forbes Ultimo Wet & Dry 1400 Watts, 20 KPa High Power Suction Vacuum Cleaner | Blower Function | 20 litres Tank Capacity | Stainless Steel Body | 7 Accessories | Lightweight | 1 Year Warranty View Details checkDetails

₹6,999

amazonLogo
NARWAL Freo X Plus 2-in-1 Robotic Vacuum & Mopping, 7800Pa Suction, 7 Weeks Storage, Zero Tangle Brush, 5200mAh Battery, 3D Mapping, Google Home, Alexa, Siri & App Compatible, 254 Mins View Details checkDetails

₹24,990

amazonLogo
The Amazon Great Indian Festival is a time of incredible savings, and this year, it's making festive cleaning easier than ever before. We all want our homes to look their best for family and friends, but the chore of deep cleaning can be overwhelming. Fortunately, Amazon has just unveiled spectacular deals on a wide range of vacuum cleaners, with discounts of up to 70% off!

Spotless home within minutes! Amazon Great Indian Festival Sale Deals on vacuum cleaners with up to 70% off.
Looking to upgrade to the convenience of a cordless stick vacuum, invest in a hands-free robotic cleaner, or get a powerful wet and dry model for tackling any mess? Now is the perfect time to buy. These deals on top brands and models are designed to help you achieve a sparkling-clean home with minimal effort, ensuring you can focus on the joy of the festivities.

With the Amazon Great Indian Festival Sale early deals in full swing, you can find incredible vacuum cleaner deals like the ECOVACS DEEBOT Y1 PRO. This advanced robotic vacuum cleaner is a two-in-one powerhouse that vacuums and mops simultaneously, ensuring your home is spotless with minimal effort.

This wet and dry vacuum cleaner is a perfect addition to your home this festive season, offering an impressive 6500 Pa suction power and a long 320-minute run-time to clean even the largest spaces efficiently.

Specifications

Suction Power
6500 Pa
Run-Time
320 Minutes
Battery Capacity
5200 mAh
Coverage Area
3500+ Sq. Ft.
Click Here to Buy

ECOVACS DEEBOT Y1 PRO 2 in 1 Robot Vacuum Cleaner & Mop, 6500 Pa Suction, 5200 mAh Battery, Wet & Dry Cleaning, Covers 3500+ Sq. Ft., Advanced Navigation & True Mapping, 320 Minutes Run-Time

Take advantage of the Amazon Great Indian Festival Sale to find incredible vacuum cleaner deals like the KENT Storm. This powerful and efficient cleaning solution is designed to make your home spotless this festive season. With its versatile design, it is ideal for tackling dirt and dust from floors, sofas, curtains, and carpets.

This Amazon Sale early deals bring you a high-power 600W motor combined with advanced Cyclone5 Technology for effective cleaning. Its hygienic bagless design and HEPA filter ensure you not only remove dirt but also purify the air, giving you a cleaner, healthier living space.

Specifications

Wattage
600W
Suction Power
14 kPa
Capacity
0.8 litres
Technology
Cyclone5 & HEPA Filter
Click Here to Buy

KENT Storm Vacuum Cleaner | 600W | 14 kPa | Cyclone5 Technology and HEPA Filter | Bagless Design | Ideal for Floors, Curtains, Carpets, Sofa | Grey

The SEZNIK Turbo Sweep is a versatile 3-in-1 handheld solution, combining powerful vacuuming and effective mopping in one device. It’s perfect for all your cleaning tasks, from daily spills to deep cleaning.

Get this Amazon Sale early deals and experience a superior cleaning performance with its 600W motor and 20 kPa of suction power. The lightweight design and Turbo Sweep technology make cleaning effortless, allowing you to easily tackle all types of floors and surfaces.

Specifications

Wattage
600W
Suction Power
20 kPa
Water Tank Capacity
200ml
Functionality
3-in-1 (Vacuum, Mop, Handheld)
Click Here to Buy

SEZNIK Vacuum Cleaner for Home Use Wet and Dry | Turbo Sweep 3-in-1 Handheld Vacuum Cleaners | Corded, 600W, 20kpa Suction | 200ml Water Tank | Vacuum & Mopping (SZ-V07)

4. AGARO Regal Plus Upright Vacuum Cleaner

This festive season, make your cleaning routine effortless with the AGARO Regal Plus, a versatile 2-in-1 stick vacuum cleaner available during the Amazon Great Indian Festival Sale. This compact appliance seamlessly converts into a handheld unit, allowing you to tackle everything from floors to furniture and car interiors with ease.

With its powerful 800W motor and 6.5 kPa suction, this vacuum ensures a thorough clean every time. The hygienic bagless design makes maintenance simple, offering a hassle-free cleaning experience. Find this and more vacuum cleaner deals during the ongoing Amazon Sale 2025.

Specifications

Wattage
800W
Suction Power
6.5 kPa
Dust Capacity
0.8 litres
Functionality
2-in-1 Handheld & Stick
Cord Length
5 Meters
Click Here to Buy

AGARO Regal Plus Upright Vacuum Cleaner

For a truly hands-off cleaning experience, consider the ECOVACS DEEBOT N20 PRO, an advanced robotic vacuum cleaner available during the Amazon Great Indian Festival Sale. This wet and dry vacuum cleaner simultaneously vacuums and mops, leaving your floors spotless without any effort on your part.

With a staggering 8000 Pa of suction power and an innovative Ozmo vibrating mop, it easily tackles stubborn dirt and stains. This is one of the top vacuum cleaner deals you will find this Amazon Sale 2025.

Specifications

Suction Power
8000 Pa
Run-Time
300 Minutes
Battery Capacity
5200 mAh
Mop System
Ozmo Vibrating Mop
Navigation
TrueMapping Technology
Click Here to Buy

ECOVACS DEEBOT N20 PRO 2 in 1 Robotic Vacuum Cleaner & Mop, 8000 Pa Suction, Covers 3500+ Sq.Ft, Anti-Hair Tangle, Intelligent TrueMapping, Ozmo Vibrating Mop, Wet & Dry Cleaning, 300 Minutes Run-Time

ake your cleaning to the next level with the DREAME L10s Ultra, a truly automated robotic vacuum cleaner featured in the Amazon Great Indian Festival Sale. With its powerful 5300 Pa suction and intelligent AI obstacle detection, this model navigates your home with precision.

Its long 210-minute runtime and advanced technology make it the ultimate hands-off solution for a spotless home. Find this and more vacuum cleaner deals this Amazon Sale 2025.

Specifications

Suction Power
5300 Pa
Run-Time
210 Minutes
Dust Bag Capacity
3 Litres
Mop Rotation Speed
180 RPM
Navigation
AI Obstacle Detection 3D & LiDAR
Click Here to Buy

DREAME L10s Ultra Robot Vacuum Cleaner Washer with Self-Cleaning Base Station (Dust Drain, Automatic Cleaning) AI Obstacle Detection 3D, 5300Pa Suction Power, 210 Minutes Battery, WiFi/APP/Alexa

7. AGARO Ace Wet & Dry Vacuum Cleaner for Home

Prepare your home for the festivities with one of the top Amazon deals on vacuums available at the Amazon Great Indian Festival Sale. The AGARO Ace is a powerful wet and dry vacuum cleaner designed to handle any mess, from dry dust and debris to liquid spills, ensuring your floors are spotless with ease.

With a robust 1600W motor and 21.5 kPa of suction power, this appliance provides a thorough clean with every use. Its large 21-litre tank and blower function make it perfect for both daily cleaning and heavy-duty tasks, giving you unmatched efficiency and performance this season.

Specifications

Wattage
1600W
Suction Power
21.5 kPa
Tank Capacity
21 litres
Functionality
Wet & Dry + Blower
Cord Length
5 Meters
Click Here to Buy

AGARO Ace Wet & Dry Vacuum Cleaner for Home

Prepare your home for the festivities with one of the top Amazon deals on vacuums available this Amazon Great Indian Festival Sale. The INALSA WD 15 is a powerful wet and dry vacuum cleaner that effortlessly tackles both dust and liquid spills.

With a robust 1400W motor and 20 kPa suction, this appliance ensures a thorough clean every time. Its large 15-litre tank and blower function make it perfect for a variety of tasks, from cleaning carpets to drying surfaces.

Specifications

Wattage
1400W
Suction Power
20 kPa
Tank Capacity
15 litres
Filter Type
HEPA Filter
Cord Length
4 Metres
Click Here to Buy

INALSA Wet and Dry Vacuum Cleaner for Home, 15 LTR Capacity,1400 W, 20 kPa Suction, Blower Function,HEPA Filter, Wet Vacuum Cleaner for Sofa, House Cleaning Machine,Stainless Steel Body (WD 15)

The Eureka Forbes Ultimo is a powerful wet and dry vacuum cleaner that effortlessly tackles both dust and liquid spills, making it an all-in-one solution for your household cleaning needs.

With a robust 1400W motor and 20 kPa of suction power, this appliance ensures a thorough clean every time. Its large 20-litre tank and blower function make it perfect for a variety of tasks, from cleaning carpets to drying surfaces. A built-in HEPA filter ensures cleaner air.

Specifications

Wattage
1400W
Suction Power
20 kPa
Tank Capacity
20 litres
Filter Type
HEPA Filter
Included Accessories
7
Click Here to Buy

Eureka Forbes Ultimo Wet & Dry 1400 Watts, 20 KPa High Power Suction Vacuum Cleaner | Blower Function | 20 litres Tank Capacity | Stainless Steel Body | 7 Accessories | Lightweight | 1 Year Warranty

Experience the pinnacle of home automation with the NARWAL Freo X Plus, a top-tier robotic vacuum cleaner now available at the Amazon Great Indian Festival Sale. This smart device combines powerful 7800Pa suction with a hands-free base station that stores dust for up to 7 weeks, offering ultimate convenience.

Equipped with a certified zero-tangle brush and advanced 3D mapping, it navigates with precision, handling both floors and carpets effortlessly. Its long 254-minute run-time and dual vacuuming and mopping functions make it one of the best vacuum cleaner deals you can find this season.

Specifications

Suction Power
7800 Pa
Run-Time
254 Minutes
Dust Storage
7 Weeks
Battery Capacity
5200 mAh
Mop Lift
9 mm
Click Here to Buy

NARWAL Freo X Plus 2-in-1 Robotic Vacuum & Mopping, 7800Pa Suction, 7 Weeks Storage, Zero Tangle Brush, 5200mAh Battery, 3D Mapping, Google Home, Alexa, Siri & App Compatible, 254 Mins

  • What's the main difference between a corded and a cordless vacuum?

    Corded vacuums offer continuous, powerful suction for deep cleaning large areas. Cordless models provide ultimate convenience and flexibility for quick cleanups and navigating tight spaces without being restricted by an outlet.

  • Are robotic vacuums good for deep cleaning?

    Robotic vacuums are excellent for daily maintenance and keeping floors clean with minimal effort. While they handle surface dirt and dust very well, a manual vacuum may still be needed for occasional deep cleaning or tough messes.

  • What is a HEPA filter and why is it important?

    A HEPA (High-Efficiency Particulate Air) filter captures tiny particles like dust mites, pollen, and pet dander. It is a crucial feature for households with allergy sufferers or asthma, as it helps improve indoor air quality.

  • Should I choose a bagged or a bagless vacuum cleaner?

    Bagless models are convenient and don't require you to buy replacement bags. Bagged vacuums, however, contain dust and allergens more effectively, making them a more hygienic choice, especially for those with severe allergies.

  • How do I choose the right vacuum for my needs?

    Consider your home size, floor types (carpet vs. hard floors), and specific needs like pet hair. Many modern vacuums come with interchangeable attachments and modes to handle a variety of cleaning tasks.

Disclaimer: At Hindustan Times, we help you stay up-to-date with the latest trends and products. Hindustan Times has an affiliate partnership, so we may get a part of the revenue when you make a purchase. We shall not be liable for any claim under applicable laws, including but not limited to the Consumer Protection Act, 2019, with respect to the products. The products listed in this article are in no particular order of priority.

Explore everything about the upcoming iPhone 17 ,from the iPhone 17 Pro and iPhone 17 Pro Max to the lighter iPhone 17 Air .Get insights on the iPhone 17 expected price, features, and official launch date.
