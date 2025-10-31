Top 10 WiFi extenders to end all the dead zones in your home
Published on: Oct 31, 2025 01:40 pm IST
Need to banish WiFi dead zones? Our guide reveals the best WiFi extenders to buy right now for seamless coverage in every corner of your home.
|Product
|Rating
|Price
|
TP-Link AC1750 Universal Dual Band Range Extender, Broadband/Wi-Fi Extender, Wi-Fi Booster/Hotspot with 1 Gigabit Port and 3 External Antennas, Built-in Access Point Mode, 1750Mbps Speed (RE450) View Details
|
₹3,699
|
|
|
TP-Link AC750 Wifi Range Extender | Up to 750Mbps | Dual Band WiFi Extender, Repeater, Wifi Signal Booster, Access Point| Easy Set-Up | Extends Wifi to Smart Home & Alexa Devices (RE200) View Details
|
₹1,799
|
|
|
TP-Link Deco M4 Whole Home Mesh Wi-Fi System, Seamless Roaming and Speedy (AC1200), Work with Amazon Echo/Alexa, Router and Wi-Fi Booster, Parental Control, Pack of 1, Qualcomm CPU View Details
|
₹2,599
|
|
|
NETGEAR WiFi Range Extender EX5000 - Coverage up to 1500 Sq.Ft. and 25 Devices, WiFi Extender AC1200 View Details
|
₹12,736.1
|
|
|
TP-Link | AC1200 WiFi Range Extender | Up to 1200Mbps Speed | Dual Band Wireless Extender, Repeater, Signal Booster, Access Point| Easy Set-Up | Extends Internet Wi-Fi (RE305) View Details
|
₹2,299
|
|
|
TP-Link AX1800 Dual Band Wi-Fi 6 Range Extender, Broadband/WiFi Extender, Wireless Booster/Hotspot with 1 Gigabit Port & 2 External Antennas, Built-in Access Point Mode, (RE605X) View Details
|
₹3,699
|
|
|
Melbon® WiFi Range Extender Router to Enhance Coverage & Signal Strength, Wireless Signal Booster & Repeater with Compact Wall Plug Design & LAN Port View Details
|
₹1,186
|
|
|
Trenzu 5Ghz WiFi Range Extender for Home | Up to 1200Mbps Dual Band Speed | Connects Up to 20 Devices | 5G WiFi Signal Booster | Access Point, 4 Antennas, LAN Port | Easy Setup | WiFi Amplifier View Details
|
₹1,999
|
|
|
Extendtecc WiFi Booster Wireless Speed Wave WiFi Extender Signal Booster 300Mbps, Dual Band 4 Antennas 360° Full Coverage Internet Extender View Details
|
₹4,303
|
|
|
PunnkFunnk 300Mbps WiFi Range Extender | 2.4GHz Signal Booster & Repeater | 10m Coverage, Connect Upto 10 Devices | Router & Access Point with Dual LAN Ports View Details
|
₹999
|
|
