Fri, Oct 31, 2025
Top 10 WiFi extenders to end all the dead zones in your home

ByAmit Rahi
Published on: Oct 31, 2025 01:40 pm IST

Need to banish WiFi dead zones? Our guide reveals the best WiFi extenders to buy right now for seamless coverage in every corner of your home.

TP-Link AC1750 Universal Dual Band Range Extender, Broadband/Wi-Fi Extender, Wi-Fi Booster/Hotspot with 1 Gigabit Port and 3 External Antennas, Built-in Access Point Mode, 1750Mbps Speed (RE450) View Details checkDetails

₹3,699

TP-Link AC750 Wifi Range Extender | Up to 750Mbps | Dual Band WiFi Extender, Repeater, Wifi Signal Booster, Access Point| Easy Set-Up | Extends Wifi to Smart Home & Alexa Devices (RE200) View Details checkDetails

₹1,799

TP-Link Deco M4 Whole Home Mesh Wi-Fi System, Seamless Roaming and Speedy (AC1200), Work with Amazon Echo/Alexa, Router and Wi-Fi Booster, Parental Control, Pack of 1, Qualcomm CPU View Details checkDetails

₹2,599

NETGEAR WiFi Range Extender EX5000 - Coverage up to 1500 Sq.Ft. and 25 Devices, WiFi Extender AC1200 View Details checkDetails

₹12,736.1

TP-Link | AC1200 WiFi Range Extender | Up to 1200Mbps Speed | Dual Band Wireless Extender, Repeater, Signal Booster, Access Point| Easy Set-Up | Extends Internet Wi-Fi (RE305) View Details checkDetails

₹2,299

TP-Link AX1800 Dual Band Wi-Fi 6 Range Extender, Broadband/WiFi Extender, Wireless Booster/Hotspot with 1 Gigabit Port & 2 External Antennas, Built-in Access Point Mode, (RE605X) View Details checkDetails

₹3,699

Melbon® WiFi Range Extender Router to Enhance Coverage & Signal Strength, Wireless Signal Booster & Repeater with Compact Wall Plug Design & LAN Port View Details checkDetails

₹1,186

Trenzu 5Ghz WiFi Range Extender for Home | Up to 1200Mbps Dual Band Speed | Connects Up to 20 Devices | 5G WiFi Signal Booster | Access Point, 4 Antennas, LAN Port | Easy Setup | WiFi Amplifier View Details checkDetails

₹1,999

Extendtecc WiFi Booster Wireless Speed Wave WiFi Extender Signal Booster 300Mbps, Dual Band 4 Antennas 360° Full Coverage Internet Extender View Details checkDetails

₹4,303

PunnkFunnk 300Mbps WiFi Range Extender | 2.4GHz Signal Booster & Repeater | 10m Coverage, Connect Upto 10 Devices | Router & Access Point with Dual LAN Ports View Details checkDetails

₹999

Isn't it frustrating when you find a cosy corner in your house to play an online match, and the network starts to act up? There are dozens of reasons this could happen, but the biggest culprit is the short Wi-Fi range of your router. You can extend the range using a Wi-Fi extender to eliminate all the dead zones in your home. To help you get the best one from the myriad of options on Amazon, we created this list of WiFi extenders with pros and cons so you can make a smart decision.

Find the perfect WiFi extender to fill every dead zone

The TP-Link AC1750 Range Extender RE450 offers impressive dual-band support with speeds up to 1750Mbps, making it suitable for large homes that demand high data throughput. It features three powerful external antennas, a signal indicator for optimal placement, and gigabit Ethernet to hardwire devices for better stability and speed.

The device can also function as an access point, enhancing wired networks, and supports easy management with the TP-Link Tether app. While many users find setup, range, and speed excellent, reports of disconnections and variable performance are noted.

Specifications

Speed
Up to 1750Mbps (450Mbps 2.4GHz + 1300Mbps 5GHz)
Antennas
3 External, Adjustable
Port
1 Gigabit Ethernet
Features
Signal Indicator, AP Mode, Tether App
Compatibility
Works with any router

Reasons to buy

Excellent range with three external antennas

Acts as WiFi extender or access point

Reasons to avoid

Mixed feedback on connectivity and speed drops

Some report frequent disconnections

What are buyers saying on Amazon?

Buyers like the coverage and easy setup, but report inconsistent performance and occasional dropouts. Value for money gets mixed reviews.

Why choose this product?

Choose for powerful coverage, adjustable antennas, and both extender and access point flexibility.

The TP-Link AC750 RE200 is a compact dual-band extender providing speeds up to 750Mbps. Its wall-mounted design and miniature size enable flexible deployment for expanding wireless signals into unreachable spots. Compatible with a wide range of routers and devices, the RE200 also features an Ethernet port for connecting wired devices.

This unit is praised for simple plug-and-play setup and overall value. However, customers experience varied outcomes in speed and signal reliability, with some encountering frequent disconnections and performance drops over time.

Specifications

Speed
Up to 750Mbps (2.4GHz + 5GHz)
Design
Miniature, Wall-Mounted
Port
1 Ethernet
Frequency
Dual-Band
Compatibility
802.11b/g/n/ac devices

Reasons to buy

Compact and easy to deploy

Good for basic range expansion

Reasons to avoid

Intermittent disconnects reported

Speed drops with distance

What are buyers saying on Amazon?

Buyers find the range and setup easy, but complain about speed drops and unstable connections. Value for money divides opinion.

Why choose this product?

Choose for easy installation, flexible placement, and essential range boosting on a budget.

The Deco M4 Mesh Wi-Fi system eliminates dead zones, delivering seamless home Wi-Fi under one unified network name. With a single device covering up to 2000 sqft, it supports fast AC1200 speeds and up to 100 devices. Approachable parental controls, app-based setup, and Alexa compatibility enrich the smart home experience.

Highly rated for broad coverage, straightforward install, and improved network consistency, a minority of users report mesh performance and connection consistency failing to meet expectations. Price-to-value perceptions are mixed.

Specifications

Speed
Up to 1167Mbps (AC1200)
Mesh Coverage
Up to 2000 sqft (per unit)
Devices Supported
Up to 100
Features
Parental Control, Alexa Compatible
Modes
Router, Access Point, Extender

Reasons to buy

Covers large areas, mesh support built-in

Can serve as router or extender

Reasons to avoid

Actual speed/coverage may underperform for some

Mesh link reliability sometimes inconsistent

What are buyers saying on Amazon?

Buyers love the range and mesh design, praising easy setup. Some note dropped connections and that real performance may not meet advertised specs.

Why choose this product?

Choose for flexible mesh setups, broad compatibility, and smart features ideal for whole-home networks.

The NETGEAR EX5000 WiFi Extender expands WiFi coverage up to 1500 square feet and supports up to 25 devices. It uses dual-band AC1200 technology, offering improved speed for streaming, browsing, and gaming without noticeable dead zones. The built-in LED indicator helps with optimal placement and setup.

Designed for simple plug-and-play deployment, this extender matches well with many routers. Its intended to please households looking for hassle-free WiFi upgrades, though performance and advanced settings may be basic for power users.

Specifications

Speed
Up to 1200Mbps (Dual-Band)
Coverage
1500 sqft, 25 Devices
Tech
802.11ac, Dual-Band
Features
LED Signal Indicator
Design
Plug-and-play

Reasons to buy

Easy placement with LED indicator

Supports multiple devices, extends coverage widely

Reasons to avoid

Fewer advanced features than competitors

No app-based network management

Why choose this product?

You should choose for simple, no-fuss WiFi expansion fitting homes with many connected devices.

With AC1200 dual-band speed, the TP-Link RE305 eradicates dead zones and expands wireless signal up to 1.2Gbps. Its OneMesh function allows unified home coverage with compatible routers and the intelligent signal light makes setup straightforward. Users can extend networks or run the unit as an access point for flexibility.

Buyers appreciate ease of installation and coverage but find the speed can drop and connection issues occasionally occur. This model is a practical solution for medium-sized homes and general web use.

Specifications

Speed
Up to 1200Mbps (300Mbps 2.4GHz + 867Mbps 5GHz)
Bands
Dual-Band, OneMesh Compatible
Features
Signal Light, AP Mode
Design
Wall-mount, Compact
Compatibility
Any router

Reasons to buy

Mesh-ready option, simple installation

Good at eliminating WiFi dead spots

Reasons to avoid

Some users see speed and signal drops

Not always consistent with all routers

What are buyers saying on Amazon?

Buyers like the coverage and setup process, but some face ongoing connection or speed stability problems.

Why choose this product?

Choose for mesh-ready coverage, user-friendly setup, and reliable everyday signal boosting.

The TP-Link RE605X brings the benefits of WiFi 6 to home networks, delivering speeds up to 1800Mbps with improved coverage and device handling. The gigabit port allows for fast wired connections, and OneMesh support offers seamless home mesh networking. Smart LED lights and app controls enhance usability.

Setup is generally praised, and many welcome the WiFi 6 performance boost. However, signal consistency and value opinions are split as some users encounter weaker-than-expected coverage or high price complaints.

Specifications

Speed
Up to 1800Mbps (574Mbps 2.4GHz, 1201Mbps 5GHz)
Wireless
WiFi 6 (802.11ax), Dual-Band
Port
1 Gigabit Ethernet
Features
AP Mode, Mesh, Tether App
Antennas
2 external

Reasons to buy

WiFi 6 for high capacity, better speed

Mesh and access point support

Reasons to avoid

Mixed signal strength reports

Pricier than basic models

What are buyers saying on Amazon?

Buyers appreciate the easy install, WiFi 6 speed, and mesh features, though some note coverage/signal issues and divided value for money.

Why choose this product?

Choose for future-ready WiFi 6 speeds and mesh connectivity in modern homes.

The Melbon WiFi Range Extender is a basic solution for expanding network reach, offering 300Mbps speeds and plug-and-play setup. Its signal optimization light and different operating modes (repeater, access point, router) provide handy flexibility. The compact form means it can fit almost anywhere in your space for convenient placement.

Customers enjoy improved range and straightforward setup. Still, many critique its reliability and durability, with some considering it average or poor value—the extender may not suit large homes or demanding users.

Specifications

Speed
Up to 300Mbps
Modes
Repeater, AP, Router
Features
Signal Indicator, Wall Plug Design
Bands
Dual-Band
Compatibility
Universal

Reasons to buy

Universal compatibility, simple design

Multiple working modes for flexibility

Reasons to avoid

Reliability and durability concerns

Average speed, not for big homes

What are buyers saying on Amazon?

Buyers like range and quick install, but question its quality and cost-effectiveness. Durability is a main critique.

Why choose this product?

Choose for basic, affordable range boosting and multi-mode capability.

The Trenzu Range Extender delivers up to 1200Mbps speeds with robust dual-band support, enhanced by four high-gain external antennas for strong, stable coverage even in large homes. It's easy to install with WPS one-touch setup and is suitable for HD streaming and gaming on up to 20 devices.

Users praise build quality, setup ease, and real-world speed, finding it worth the price. Some do encounter connectivity drops after a few weeks, suggesting occasional reliability issues in extended use.

Specifications

Speed
Up to 1200Mbps (300Mbps 2.4GHz + 1200Mbps 5GHz)
Antennas
4 External High-Gain
Devices
Up to 20
Ports
2 LAN
Features
AP/Repeater Modes, WPS Setup, LED

Reasons to buy

Strong coverage with 4 antennas

Smooth streaming and gaming, easy configuration

Reasons to avoid

Some report reliability declines after weeks

Does not work with some AirFiber routers

What are buyers saying on Amazon?

Buyers praise the solid signal, better speeds, and ease of setup, but report periodic failures and compatibility caveats.

Why choose this product?

Choose for robust dual-band coverage, HD streaming capability, and multiple device support in larger areas.

The Extendtecc Speed Wave Extender is designed for broad, stable home coverage, using dual bands and four antennas for 360° connectivity. Suitable indoors and out, it claims to eliminate dead zones and supports secure, encrypted browsing.

Plug-and-play setup, dual use as a booster or wireless adapter, and compatibility across devices make it versatile. Users find range and setup promising, though some may find speed and coverage less than high-end rivals.

Specifications

Speed
Up to 1200Mbps (Dual-Band)
Antennas
4 External
Features
360° Coverage, Outdoor/Indoor
Security
Encrypted Browsing
Modes
Extender, Wireless Adapter

Reasons to buy

Wide coverage and security focus

Dual indoor/outdoor use

Reasons to avoid

Less feature-rich than some rivals

May not hit top speed for all users

Why choose this product?

Choose for hassle-free, all-around home and outdoor WiFi coverage with straightforward setup.

The PunnkFunnk WiFi Extender boosts 2.4GHz WiFi up to 300Mbps, ensuring steadier internet in neglected home or office corners. Its compact, plug-and-play build is perfect for travel, and it can connect up to 10 devices with support for repeater and AP modes, offering flexible network improvements anywhere.

Setup is quick via WPS or web UI, and the unit caters to basic browsing, streaming, or IoT expansion. It's best for those wanting affordable, simple dead zone solutions in smaller spaces.

Specifications

Speed
300Mbps (2.4GHz)
Devices
Up to 10
Coverage
10m
Features
AP/Repeater Modes, Dual LAN
Setup
WPS or Web UI

Reasons to buy

Very easy installation, travel-friendly

Multi-device support for essential coverage

Reasons to avoid

Not ideal for heavy or multi-floor households

Only 2.4GHz band limits speeds

Why choose this product?

Choose for a basic, compact WiFi solution fit for simple spaces and travel needs.

Factors to consider when buying a WiFi extender

  • Router Compatibility: Ensure the extender supports your router's WiFi standard (e.g., WiFi 6/AX or WiFi 5/AC) for optimal performance.
  • Speed Rating: Choose a speed (e.g., AC1200, AX1800) that matches or exceeds your internet plan and router's capabilities.
  • Coverage Area: Check the extender's stated range (in square feet) to ensure it's powerful enough to cover your specific dead zones.
  • Setup Ease: Look for simple setup options like a WPS button or a user-friendly mobile app to get connected quickly.
  • Band Type: A tri-band model provides a dedicated communication channel to the router, preventing the 50% speed loss common in cheaper dual-band extenders.

Will a WiFi extender slow down my internet speed?

Yes, most traditional extenders cut your Wi-Fi bandwidth in half. This is because they use the same radio band to both receive the signal from your router and rebroadcast it to your devices. Tri-band models avoid this by using a dedicated band just for router communication.

What's the difference between a WiFi extender and a Mesh system?

An extender simply repeats your router's signal, often creating a separate network name (SSID). A mesh system replaces your router entirely, using multiple "nodes" that work together under one seamless network name, allowing you to roam your house without manually switching connections.

Where is the best place to install a WiFi extender?

The ideal spot is halfway between your router and the dead zone, not in the dead zone itself. The extender needs to pick up a strong, stable signal from your router in order to rebroadcast it effectively. Placing it too far away just extends an already-weak signal.

Top 3 features of best wifi extenders

WiFi extendersMax SpeedBandsSpecial Features
TP-Link AC17501750 MbpsDual-BandAP Mode, Tether App
TP-Link AC750750 MbpsDual-BandEthernet, Easy Deploy
TP-Link Deco M41167 MbpsDual-BandMesh, Parental, Alexa
NETGEAR EX50001200 MbpsDual-BandLED Placement Indicator
TP-Link AC12001200 MbpsDual-BandMesh, Signal Light
TP-Link AX18001800 MbpsDual-BandWiFi 6, AP Mode, Mesh
Melbon Extender300 MbpsDual-BandMulti-mode, Signal Light
Trenzu 5GHz Dual1200 MbpsDual-BandWPS, 2 LAN, 20 Devices
Extendtecc Speed1200 MbpsDual-BandIndoor/Outdoor, Secure
PunnkFunnk 300Mbps300 Mbps2.4GHz10 Devices, Travel-Friendly

  • What does a WiFi extender actually do?

    It repeats your main router's signal to boost WiFi coverage into areas with a weak or non-existent connection.

  • Are WiFi extenders hard to set up?

    No, most are very simple. You can usually set them up in minutes using a WPS button or a simple mobile app.

  • Will I have a new WiFi network name?

    Often, yes (e.g., "MyHome_EXT"). You connect to the extender's network in the dead zone. Some models can clone your router's existing name.

  • Will an extender work with my router?

    Yes, almost all modern extenders are universally compatible and will work with any brand of router or ISP gateway.

  • What's the difference between an extender and a mesh?

    An extender is a simple fix for one or two dead zones. A mesh system is a more powerful, seamless solution that replaces your router to cover your entire home.

Disclaimer: At Hindustan Times, we help you stay up-to-date with the latest trends and products. Hindustan Times has an affiliate partnership, so we may get a part of the revenue when you make a purchase. We shall not be liable for any claim under applicable laws, including but not limited to the Consumer Protection Act, 2019, with respect to the products. The products listed in this article are in no particular order of priority.

News / Technology / Top 10 WiFi extenders to end all the dead zones in your home
Copyright © 2025 HT Digital Streams Limited. All Rights Reserved.
