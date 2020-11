Bihar Assembly Election Result: Early trends in, here’s who is leading, trailing across 243 assembly seats

bihar-election

Updated: Nov 10, 2020, 09:53 IST

The counting of votes for the Bihar assembly elections that were held in three phases - on October 28, November 3, November 7 - is underway.

As the early trends have started coming in here’s the full list of candidates leading and trailing across all the 243 constituencies.

1. Agiaon (SC)

2. Alamnagar

3. Alauli (SC)

4. Alinagar

5. Amarpur

6. Amnour

7. Amour

8. Araria

9. Arrah

10. Arwal

11. Asthawan

12. Atri

13. Aurai

14. Aurangabad

15. Babubarhi

16. Bachhwara

17. Bagaha

18. Bahadurganj

19. Bahadurpur

20. Baikunthpur

21. Baisi

22. Bajpatti: Dr. Sanju Geeta (JDU)

23. Bakhri (SC)

24. Bakhtiarpur

25. Balrampur

26. Baniapur

27. Banka

28. Bankipur

29. Banmankhi (SC)

30. Barachatti (SC)

31. Barari

32. Barauli

33. Barbigha

34. Barh

35. Barhara

36. Barharia

37. Baruraj

38. Bathnaha (SC)

39. Begusarai

40. Belaganj

41. Beldaur

42. Belhar

43. Belsand

44. Benipatti

45. Benipur

46. Bettiah

47. Bhabua

48. Bhagalpur

49. Bhorey (SC)

50. Bibhutipur

51. Bihariganj: Niranjan Kumar Mehta (JDU)

52. Biharsharif: Dr Sunil Kumar (BJP)

53. Bihpur

54. Bikram

55. Bisfi

56. Bochaha (SC) : Ramai Ram (RJD)

57. Bodh Gaya (SC)

58. Brahampur

59. Buxar

60. Chainpur

61. Chakai

62. Chanpatia : Abhishek Rajan (Congress)

63. Chapra

64. Chenari (SC)

65. Cheria Bariarpur

66. Chhatapur: Neeraj Kumar Singh (BJP)

67. Chiraia

68. Danapur

69. Darauli (SC)

70. Daraundha

71. Darbhanga

72. Darbhanga Rural

73. Dehri

74. Dhaka: Faisal Rahman (RJD)

75. Dhamdaha

76. Dhauraiya (SC)

77. Digha

78. Dinara

79. Dumraon

80. Ekma

81. Fatuha

82. Forbesganj

83. Gaighat

84. Garkha (SC)

85. Gaura Bauram

86. Gaya Town

87. Ghosi

88. Gobindpur

89. Goh

90. Gopalganj

91. Gopalpur

92. Goriakothi

93. Govindganj

94 Gurua

95. Hajipur: Deo Kumar Chaurasia (RJD)

96 Harlakhi

97. Harnaut: Hari Naryan Singh (JDU)

98. Harsidhi (SC)

99. Hasanpur

100. Hathua

101. Hayaghat: Bhola Yadav (RJD)

102. Hilsa

103. Hisua

104. Imamganj (SC)

105. Islampur: Chandra Sen Prasad (JDU)

106. Jagdishpur

107. Jahanabad

108. Jale

109. Jamalpur

110. Jamui

111. Jhajha

112. Jhanjharpur: Nitish Mishra (BJP)

113. Jokihat

114. Kadwa

115. Kahalgaon

116. Kalyanpur (SC)

117. Kalyanpur

118. Kanti

119. Karakat

120. Kargahar

121. Kasba

122. Katihar

123. Katoria (ST)

124. Keoti

125. Kesaria: Shalini Misha (JDU)

126. Khagaria

127. Khajauli

128. Kishanganj

129. Kochadhaman

130. Korha (SC)

131. Kuchaikote

132. Kumhrar

133. Kurhani

134. Kurtha

135. Kusheshwar Asthan (SC): Shashi Bhushan Hajari (JDU)

136. Kutumba (SC)

137. Lakhisarai

138. Lalganj

139. Laukaha

140. Lauriya

141. Madhepura

142. Madhuban

143. Madhubani

144. Maharajganj

145. Mahishi

146. Mahnar

147. Mahua

148. Makhadumapur (SC)

149. Maner

150. Manihari (ST)

151. Manjhi

152. Marhaura

153. Masaurhi (SC)

154. Matihani

155. Minapur

156. Mohania (SC)

157. Mohiuddinnagar: Rajesh Kumar Singh (BJP)

158. Mokama

159. Morwa

160. Motihari: Pramod Kumar (BJP)

161. Munger

162. Muzaffarpur

163. Nabinagar

164. Nalanda: Shrawon Kumar (JDU)

165. Narkatia: Shamim Ahmad (RJD)

166. Narkatiaganj

167. Narpatganj

168. Nathnagar

169. Nautan

170. Nawada

171. Nirmali: Yadubansh Kumar Yadav (RJD)

172. Nokha

173. Obra

174. Paliganj

175. Parbatta

176. Parihar

177. Paroo

178. Parsa

179. Patepur (SC)

180. Patna Sahib

181. Phulparas

182. Phulwari (SC)

183. Pirpainti (SC)

184. Pipra (Supaul): Rambilash Kamat (JDU)

185. Pipra (Purvi Champaran)

186. Pranpur

187. Purnia

188. Rafiganj

189. Raghopur: Tejashwi Yadav (RJD)

190. Raghunathpur

191. Raja Pakar (SC)

192. Rajauli (SC)

193. Rajgir (SC): Kaushal Kishore (JDU)

194. Rajnagar (SC): Ramawatar Paswan (RJD)

195. Rajpur (SC)

196. Ramgarh

197. Ramnagar (SC)

198. Raniganj (SC)

199 Raxaul

200. Riga

201. Rosera (SC)

202. Runnisaidpur

203. Rupauli

204. Saharsa

205. Sahebganj

206. Sahebpur Kamal

207. Sakra (SC)

208. Samastipur

209. Sandesh

210. Sarairanjan

211. Sasaram

212. Shahpur

213. Sheikhpura

214. Sheohar: Chetan Anand (RJD)

215. Sherghati

216. Sikandra (SC)

217. Sikta

218. Sikti

219. Simri Bakhtiarpur

220. Singheshwar (SC)

221. Sitamarhi

222. Siwan

223. Sonbarsha (SC)

224. Sonepur

225. Sugauli: Er. Shashi Bhushan (RJD)

226. Sultanganj

227. Supaul: Bijendra Prasad Yadav (JDU)

228. Sursand: Sayed Abu Dojana (RJD)

229. Suryagarha

230. Taraiya

231. Tarapur

232 Tarari

233. Teghra

234. Thakurganj

235. Tikari

236. Triveniganj (SC): Santosh Kumar (RJD)

237. Ujiarpur: Alok Kumar Mehta (RJD)

238. Vaishali

239. Valmiki Nagar: Dhirendra Pratap Singh (JDU)

240. Warisnagar

241. Warsaliganj

242. Wazirganj

243. Ziradei