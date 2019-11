As Andaz Apna Apna completes 25 years, here are 25 iconic dialogues from Salman Khan, Aamir Khan’s film

bollywood

It has been 25 years but Andaz Apna Apna has not lost any of its madcap fun. The film released on November 4, 1994, and has established itself as a cult hit.

To mark the occasion, we’ve compiled the 25 most popular dialogues from the film, starring Aamir Khan and Salman Khan. So the next time you say “Galti se mishtake ho gaya”, remember that the unforgettable line was first said by Raabert (never Robert) in the film.

The purush-mahapurush comparison (don’t know it? Go watch the film NOW) was also a takeaway from the film. We will stop now and let the film talk. Amar-Prem, Teja, Gogo, Raabert, Karishma who is Raveena and Raveena who is Karishma… please take a bow!

1: Mein toh kehta hu aap purush hi nahi hai... maha purush hain maha purush!

2: Yeh Teja Teja kya hai, yeh Teja Teja.

3: Raveena Ji main aapse pet ki baat... err .. dil ki baat bolna chahta hun.

4: Ye teele par mila tha .. iska naam Teelu hai..

5: Aisa lag raha hai jaise bandar ke sar pe tarbooz.

6: Omelette ka raja, aur bread ka badshsh... Bajaj... Hamara Bajaj.

7: Teja main hoon, mark idhar hai.

8: Galti se mistake ho gaya.

9: Tumhara plan hi galat tha, baap ko kidnap karke beti se paisa mangte ho. Lagta hai kacha khiladi hai.

10: Main Teja hoon...nahin main asali Teja.

11: Sir aapne bataya nai aj mera birthday hai. Happy Birthday Raabert.

12: Shabash mere chite shabash....ab aaya hai uth pahad ke niche..

13: Hum to Masum panchi hai...hum panchi ek daal ke.

14: Chit tu haara...pat main jeeta.

15: Abe Amar tu.....lagta hai mar gaya sala. ...atmaa bhatak rai hai saale ki

16: Jo jeeta, woh sikandar. Jo haara, woh bandar.

17: Jab jab tu khush hua hai tab tab mai barbaad hua hoon.

18: Aila, Juhi Chawla.

19: Yeh Vasco da Gama ki gun hai. Kiske mama ki gun?

20: Gogo ji, aapka ghaghra.

21: Ui maa!

22: Aaya hun, kuch toh leke jaunga. Khaandani chor hun main.

23: Crime Master Gogo naam hai mera, aankhen nikal ke gotiyan khelti hun main.

24: Dr Prem Khurana, iss dhandhe mein bahut purana.

25: Haath toh aaya, muhn na laga.

