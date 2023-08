Bengaluru to witness power cuts till Wednesday; Check area list

Many areas in Bengaluru might face power cuts till Wednesday this week, as the Bangalore Electricity Supply Company's (BESCOM) and the Karnataka Power Transmission Corporation Limited (KPTCL) - which are electricity providers for the Karnataka capital - are undertaking a number of works, including reconductoring and quarterly maintenance projects. Most of these will be carried out between 10 am and 5 pm, resulting in seven-hour power outages. Most of these will be carried out between 10 am and 5 pm, resulting in seven-hour power outages. (HT File Photo)

Here is a day-by-day list of areas that might see power cuts:

August 1, Tuesday and August 2, Wednesday:

Singenahalli, Kanivehalli, Kenchapura, Devarahosalli, R D Kaval, Bukkapatna, Hosahalli, Hunasekatte, Yaradakatte, Neralagudda, Ramalingapura, Salapura, Balapura, Madenahalli, Ranganathapura, Nimbemaradalli, S Ranganahalli, Huildore, Kambadahalli, Giddanahalli, Sakshihalli, Tuppadakoana, Karemadanahalli, Mannamma Temple, Sakshihalli, Tuppadakoana, Karemadanahalli, Kurubarahalli, Murudeshwara Ceramic Factory, Janakal, Kilaradahalli, Thanda, Ramanahalli

August 3, Thursday:

S. Neralkere GP, Kainodyu GP, Srirampura GP, Talya, Hulikere, Kuminaghatta, Venkateshapura, Malasinganahalli, Ghatihosalli, Singenahalli, Kanivehalli, Kenchapura, Devarahosalli, R D Kaval, Bukkapatna, Hosahalli, Hunasekatte, Yaradakatte, Neralagudda, Ramalingapura, Salapura, Balapura, Madenahalli, Bukkapatna, Ranganathapura, Nimbemaradalli, S Ranganahalli, Huildore, Kambadahalli, Giddanahalli, Sakshihalli, Tuppadakoana, Karemadanahalli, Mannamma Temple, Sakshihalli, Tuppadakoana, Karemadanahalli, Murudeshwara Ceramic Factory, Janakal Pura, Madenahalli, Kilaradahalli, Thanda, Ramanahalli, Nalkudure, Doddaghatta, Kathalagere, Kariganur, Belalgere, Thyavanige, Harehalli, Navilehal, and related villages, Bidaragadde, Govinakovi, Thakkanahali, Holemadapura, Kammaragatte, Chilur, Malali, Gopagondanahalli, Kuruva, Kengatte , Gadekatte, Govinakovi, C Kadadakatte and related villages, Honnali, Gollarahalli, Balleshwara, Arakere, Hiregonigere, Hanumasagara, Marikoppa, Soraturu, Kattuge, Arundi, Teertharamwswara, Kunduru, Koolambi, Timlapura, Yakkanahalli, Mukthenahalli, Hanumanahalli, Neralgundi, Nyamathi, Kodikoppa, Vaderahatturu, Kunkuva, Salbalu, Madhanabavi, Bijogatte and related villages, Channnenahalli, Kyasinakere, Lingapura, Rampura, Hotyaapura, Benakanahalli, Herebasur, Kulaghatte, Sasuvehalli and related villages, Savalanga, Kodtalu, Chinnikatte, Ganjinahalli, Madapura, Mussenalu, Jayanagara, Machegondanahalli and Kyathinkoppa.