    Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars Highlights: Peshawar Zalmi beat Lahore Qalandars by 76 runs

    By hindustantimes.com
    Updated on: Apr 11, 2026 6:23:18 PM IST

    Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars Live Score: Peshawar Zalmi beat Lahore Qalandars by 76 runs

    Key Events
    • 49 Mins agoPeshawar Zalmi beat Lahore Qalandars by 76 runs
    • 1 Hr agoLahore Qalandars at 80/9 after 15 overs
    • 1 Hr 6 Mins agoLahore Qalandars at 75/9 after 14 overs
    • 1 Hr 8 Mins agoIt’s a Wicket. Ubaid Shah is out and Lahore Qalandars at 75/9 after 13.5 overs
    • 1 Hr 12 Mins agoLahore Qalandars at 69/7 after 12 overs
    • 1 Hr 13 Mins agoIt’s a Wicket. Dunith Wellalage is out and Lahore Qalandars at 65/7 after 11.4 overs
    • 1 Hr 26 Mins agoLahore Qalandars at 59/5 after 10 overs
    • 1 Hr 29 Mins agoIt’s a Wicket. Asif Ali is out and Lahore Qalandars at 56/5 after 9.2 overs
    • 1 Hr 31 Mins agoLahore Qalandars at 55/4 after 9 overs
    • 1 Hr 31 Mins agoIt’s a Wicket. Haseebullah Khan is out and Lahore Qalandars at 55/4 after 8.4 overs
    • 1 Hr 40 Mins agoLahore Qalandars at 46/3 after 7 overs
    • 1 Hr 42 Mins agoIt’s a Wicket. Fakhar Zaman is out and Lahore Qalandars at 45/3 after 6.3 overs
    • 1 Hr 46 Mins agoLahore Qalandars at 43/2 after 6 overs
    • 1 Hr 51 Mins agoLahore Qalandars at 32/1 after 4 overs
    • 11:31 AM IST, Apr 11Lahore Qalandars at 3/0 after 1 overs
    • 11:08 AM IST, Apr 11It’s a Wicket. Farhan Yousaf is out and Peshawar Zalmi at 168/7 after 19.3 overs
    • 11:06 AM IST, Apr 11Peshawar Zalmi at 165/6 after 19 overs
    • 11:06 AM IST, Apr 11It’s a Wicket. Aamer Jamal is out and Peshawar Zalmi at 165/6 after 18.6 overs
    • 11:05 AM IST, Apr 11It’s a Wicket. Michael Bracewell is out and Peshawar Zalmi at 165/5 after 18.4 overs
    • 11:00 AM IST, Apr 11Peshawar Zalmi at 157/4 after 18 overs
    • 10:57 AM IST, Apr 11It’s a Wicket. Abdul Samad is out and Peshawar Zalmi at 153/4 after 17.3 overs
    • 10:52 AM IST, Apr 11Peshawar Zalmi at 150/3 after 17 overs
    • 10:52 AM IST, Apr 11It’s a Wicket. Kusal Mendis is out and Peshawar Zalmi at 150/3 after 16.6 overs
    • 10:43 AM IST, Apr 11It’s a Wicket. Babar Azam is out and Peshawar Zalmi at 127/2 after 15.2 overs
    • 10:42 AM IST, Apr 11Peshawar Zalmi at 126/1 after 15 overs
    • 10:20 AM IST, Apr 11Peshawar Zalmi at 81/1 after 11 overs
    • 10:17 AM IST, Apr 11Peshawar Zalmi at 77/1 after 10 overs
    • 10:15 AM IST, Apr 11Peshawar Zalmi at 70/1 after 9 overs
    • 10:05 AM IST, Apr 11Peshawar Zalmi at 54/1 after 7 overs
    • 10:01 AM IST, Apr 11Peshawar Zalmi at 49/1 after 6 overs
    • 9:56 AM IST, Apr 11Peshawar Zalmi at 40/1 after 5 overs
    • 9:46 AM IST, Apr 11Peshawar Zalmi at 23/1 after 3 overs
    • 9:40 AM IST, Apr 11It’s a Wicket. Mohammad Haris is out and Peshawar Zalmi at 18/1 after 2.1 overs
    • 9:39 AM IST, Apr 11Peshawar Zalmi at 18/0 after 2 overs
    • 9:35 AM IST, Apr 11Peshawar Zalmi at 1/0 after 1 overs
    • 9:29 AM IST, Apr 11Lahore Qalandars Playing XI
    • 9:29 AM IST, Apr 11Peshawar Zalmi Playing XI
    • 9:04 AM IST, Apr 11Toss Update
    • 8:39 AM IST, Apr 11Welcome to the live coverage of Match 19 of Pakistan Super League, 2026
    Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars Live Score, Match 19 of Pakistan Super League, 2026
    Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars Live Score, Match 19 of Pakistan Super League, 2026

    Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars Live Score:

    First Innings

    Peshawar Zalmi Score - 173/7 in 20.0 overs


    Peshawar Zalmi batting performance
    Kusal Mendis 74(48)
    Babar Azam 43(40)
    Shaheen Afridi 4-22-3
    Mustafizur Rahman 4-30-2

    Second Innings

    Lahore Qalandars Score - 97/10 in 17.0 overs


    Lahore Qalandars batting performance
    Abdullah Shafique 21(15)
    Fakhar Zaman 21(19)
    Michael Bracewell 4-18-3
    Sufiyan Muqeem 4-21-3

    Apr 11, 2026 6:23:18 PM IST

    Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars Live Score: Peshawar Zalmi beat Lahore Qalandars by 76 runs

    Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars Live Score: OUT! c Farhan Yousaf b Aamer Jamal.

    Apr 11, 2026 6:12:48 PM IST

    Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars Live Score: Lahore Qalandars at 80/9 after 15 overs

    Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars Live Score:
    Lahore Qalandars
    Dunith Wellalage 8 (14)
    Mustafizur Rahman 0 (1)
    Peshawar Zalmi
    Aamer Jamal 0/5 (1)

    Apr 11, 2026 6:06:48 PM IST

    Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars Live Score: Lahore Qalandars at 75/9 after 14 overs

    Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars Live Score:
    Lahore Qalandars
    Mustafizur Rahman 0 (1)
    Dunith Wellalage 3 (8)
    Peshawar Zalmi
    Sufiyan Muqeem 3/10 (3)

    Apr 11, 2026 6:04:48 PM IST

    Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars Live Score: It’s a Wicket. Ubaid Shah is out and Lahore Qalandars at 75/9 after 13.5 overs

    Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars Live Score: OUT! st Kusal Mendis b Sufiyan Muqeem.

    Apr 11, 2026 6:00:48 PM IST

    Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars Live Score: Lahore Qalandars at 69/7 after 12 overs

    Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars Live Score:
    Lahore Qalandars
    Dunith Wellalage 1 (4)
    Usama Mir 1 (1)
    Peshawar Zalmi
    Sufiyan Muqeem 2/9 (2)

    Apr 11, 2026 5:59:48 PM IST

    Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars Live Score: It’s a Wicket. Dunith Wellalage is out and Lahore Qalandars at 65/7 after 11.4 overs

    Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars Live Score: OUT! b Sufiyan Muqeem.

    Apr 11, 2026 5:46:48 PM IST

    Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars Live Score: Lahore Qalandars at 59/5 after 10 overs

    Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars Live Score:
    Lahore Qalandars
    Sikandar Raza 10 (11)
    Shaheen Afridi 2 (2)
    Peshawar Zalmi
    Sufiyan Muqeem 1/4 (1)

    Apr 11, 2026 5:43:48 PM IST

    Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars Live Score: It’s a Wicket. Asif Ali is out and Lahore Qalandars at 56/5 after 9.2 overs

    Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars Live Score: OUT! b Sufiyan Muqeem.

    Apr 11, 2026 5:41:47 PM IST

    Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars Live Score: Lahore Qalandars at 55/4 after 9 overs

    Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars Live Score:
    Lahore Qalandars
    Asif Ali 0 (2)
    Sikandar Raza 8 (8)
    Peshawar Zalmi
    Michael Bracewell 2/13 (3)

    Apr 11, 2026 5:41:17 PM IST

    Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars Live Score: It’s a Wicket. Haseebullah Khan is out and Lahore Qalandars at 55/4 after 8.4 overs

    Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars Live Score: OUT! c Aamer Jamal b Michael Bracewell.

    Apr 11, 2026 5:32:17 PM IST

    Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars Live Score: Lahore Qalandars at 46/3 after 7 overs

    Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars Live Score:
    Lahore Qalandars
    Sikandar Raza 1 (4)
    Haseebullah Khan 1 (2)
    Peshawar Zalmi
    Michael Bracewell 1/10 (2)

    Apr 11, 2026 5:30:47 PM IST

    Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars Live Score: It’s a Wicket. Fakhar Zaman is out and Lahore Qalandars at 45/3 after 6.3 overs

    Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars Live Score: OUT! c Babar Azam b Michael Bracewell.

    Apr 11, 2026 5:26:47 PM IST

    Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars Live Score: Lahore Qalandars at 43/2 after 6 overs

    Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars Live Score:
    Lahore Qalandars
    Sikandar Raza 0 (2)
    Fakhar Zaman 20 (17)
    Peshawar Zalmi
    Nahid Rana 1/4 (1)

    Apr 11, 2026 5:21:17 PM IST

    Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars Live Score: Lahore Qalandars at 32/1 after 4 overs

    Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars Live Score:
    Lahore Qalandars
    Fakhar Zaman 19 (16)
    Abdullah Shafique 12 (6)
    Peshawar Zalmi
    Shoriful Islam 1/17 (2)

    Apr 11, 2026 5:01:47 PM IST

    Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars Live Score: Lahore Qalandars at 3/0 after 1 overs

    Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars Live Score:
    Lahore Qalandars
    Fakhar Zaman 2 (5)
    Mohammad Naeem 1 (1)
    Peshawar Zalmi
    Iftikhar Ahmed 0/3 (1)

    Apr 11, 2026 4:38:46 PM IST

    Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars Live Score: It’s a Wicket. Farhan Yousaf is out and Peshawar Zalmi at 168/7 after 19.3 overs

    Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars Live Score: OUT! b Shaheen Afridi.

    Apr 11, 2026 4:36:16 PM IST

    Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars Live Score: Peshawar Zalmi at 165/6 after 19 overs

    Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars Live Score:
    Peshawar Zalmi
    Aamer Jamal 0 (2)
    Iftikhar Ahmed 2 (2)
    Lahore Qalandars
    Mustafizur Rahman 2/30 (4)

    Apr 11, 2026 4:36:16 PM IST

    Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars Live Score: It’s a Wicket. Aamer Jamal is out and Peshawar Zalmi at 165/6 after 18.6 overs

    Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars Live Score: OUT! c Abdullah Shafique b Mustafizur Rahman.

    Apr 11, 2026 4:35:16 PM IST

    Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars Live Score: It’s a Wicket. Michael Bracewell is out and Peshawar Zalmi at 165/5 after 18.4 overs

    Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars Live Score: OUT! c Asif Ali b Mustafizur Rahman.

    Apr 11, 2026 4:30:46 PM IST

    Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars Live Score: Peshawar Zalmi at 157/4 after 18 overs

    Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars Live Score:
    Peshawar Zalmi
    Michael Bracewell 14 (7)
    Iftikhar Ahmed 1 (1)
    Lahore Qalandars
    Ubaid Shah 1/29 (3)

    Apr 11, 2026 4:27:16 PM IST

    Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars Live Score: It’s a Wicket. Abdul Samad is out and Peshawar Zalmi at 153/4 after 17.3 overs

    Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars Live Score: OUT! lbw b Ubaid Shah.

    Apr 11, 2026 4:22:16 PM IST

    Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars Live Score: Peshawar Zalmi at 150/3 after 17 overs

    Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars Live Score:
    Peshawar Zalmi
    Kusal Mendis 74 (48)
    Michael Bracewell 10 (4)
    Lahore Qalandars
    Shaheen Afridi 2/14 (3)

    Apr 11, 2026 4:22:16 PM IST

    Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars Live Score: It’s a Wicket. Kusal Mendis is out and Peshawar Zalmi at 150/3 after 16.6 overs

    Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars Live Score: OUT! c Abdullah Shafique b Shaheen Afridi.

    Apr 11, 2026 4:13:16 PM IST

    Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars Live Score: It’s a Wicket. Babar Azam is out and Peshawar Zalmi at 127/2 after 15.2 overs

    Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars Live Score: OUT! c Abdullah Shafique b Usama Mir.

    Apr 11, 2026 4:12:46 PM IST

    Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars Live Score: Peshawar Zalmi at 126/1 after 15 overs

    Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars Live Score:
    Peshawar Zalmi
    Kusal Mendis 64 (41)
    Babar Azam 43 (39)
    Lahore Qalandars
    Mustafizur Rahman 0/22 (3)

