70th Filmfare Awards South nominations out for Telugu, Tamil, Malayalam, Kannada: See full list ft. Pushpa 2, Amaran
70th Filmfare Awards South nominations out: See the full list of nominations in various categories for Telugu, Tamil, Malayalam and Kannada films from 2024.
70th Filmfare Awards South nominations out for Telugu, Tamil, Malayalam, Kannada: The nominations for the 70th Filmfare South Awards for Telugu, Tamil, Malayalam, and Kannada films released in 2024 have been announced. The event, held in collaboration with Kerala Tourism, will take place on February 21. Popular films of the year like Allu Arjun’s Pushpa 2: The Rule, Sivakarthikeyan’s Amaran, Fahadh Faasil’s Aavesham and Sri Murali’s Bagheera have made the list. See full list of nominees:
Telugu:
Best Film
35 Chinna Katha Kaadu
Committee Kurrollu
Hanu-Man
Kalki 2898 AD
Lucky Baskhar
Pushpa 2: The Rule
Best Director
Nag Ashwin (Kalki 2898 AD)
Nanda Kishore Emani (35 Chinna Katha Kaadu)
Prasanth Varma (Hanu-Man)
Sukumar (Pushpa 2: The Rule)
Venky Atluri (Lucky Baskhar)
Yadhu Vamsi (Committee Kurrollu)
Best Actor In A Leading Role (Male)
Allu Arjun (Pushpa 2: The Rule)
Dulquer Salmaan (Lucky Baskhar)
Jr NTR (Devara: Part 1)
Nani (Saripodhaa Sanivaaram)
Siddhu Jonnalagadda (Tillu Square)
Teja Sajja (Hanu-Man)
Best Actor In A Leading Role (Female)
Anupama Parameswaran (Tillu Square)
Ashika Ranganath (Naa Saami Ranga)
Meenakshi Chaudhary (Lucky Baskhar)
Nivetha Thomas (35 Chinna Katha Kaadu)
Priyanka Mohan (Saripodhaa Sanivaaram)
Rashmika Mandanna (Pushpa 2: The Rule)
Best Actor In A Supporting Role (Male)
Amitabh Bachchan (Kalki 2898 AD)
Dhananjaya (Zebra)
Fahadh Faasil (Pushpa 2: The Rule)
Satya (Mathu Vadalara 2)
Sj Suryah (Saripodhaa Sanivaaram)
Vinay Rai (Hanu-Man)
Best Actor In A Supporting Role (Female)
Anjali (Gangs Of Godavari)
Faria Abdullah (Mathu Vadalara 2)
Rashi Singh Nandu (Prasanna Vadanam)
Sharanya Pradeep (Ambajipeta Marriage Band)
Shraddha Srinath (Mechanic Rocky)
Varalaxmi Sarathkumar (Hanu-Man)
Best Music Album
Anirudh Ravichander (Devara: Part 1)
Chaitan Bharadwaj (Harom Hara)
Devi Sri Prasad (Pushpa 2: The Rule)
G. V. Prakash Kumar (Lucky Baskhar)
Gowra Hari, Anudeep Dev, Krishna Saurabh (Hanu-Man)
Jakes Bejoy (Saripodhaa Sanivaaram)
Thaman S (Guntur Kaaram)
Best Lyrics
Krishna Kanth (Aa Rojulu Malli Raavu- Committee Kurrollu)
Ramjogayya Sastry (Chuttamalle- Devara: Part 1)
Ramajogayaa Sastry (Dum Masala- Guntur Kaaram)
Ramajogayaa Sastry (Kurchi Madathapetti- Guntur Kaaram)
Shreemani (Srimathi Garu- Lucky Baskhar)
Best Playback Singer (Male)
Anirudh Ravichander (The Fear Song - Devara: Part 1)
Anurag Kulkarni (Suttamla Soosi- Gangs Of Godavari)
Arijit Singh (Nuvanuvuu- Om Bheem Bush)
Gowra Hari (Poolamme Pilla- Hanu-man)
Ram Miriyala (Sufiyana- Aay)
Sanjith Hegde (Dum Masala- Guntur Kaaram)
Sri Krishna (Kurchi Madathapetti- Guntur Kaaram)
Best Playback Singer (Female)
Mangli (Gulledu Gulledu- Mechanic Rocky)
Shilpa Rao (Chuttamalle- Devara: Part 1)
Shreya Ghoshal (Sooseki- Pushpa 2: The Rule)
Usha Uthup (Lucky Baskhar Title Track - Lucky Baskhar)
Tamil:
Best Film
Amaran
Kottukkaali
Lubber Pandhu
Maharaja
Meiyazhagan
Vaazhai
Best Director
C. Prem Kumar (Meiyazhagan)
Mari Selvaraj (Vaazhai)
Nithilan Saminathan (Maharaja)
Pa. Ranjith (Thangalaan)
Ps Vinothraj (Kottukkaali)
Rajkumar Periasamy (Amaran)
Best Actor In A Leading Role (Male)
Arvind Swamy (Meiyazhagan)
Attakathi Dinesh (Lubber Pandhu)
Vikram (Thangalaan)
Dhanush (Captain Miller)
Sivakarthikeyan (Amaran)
Soori (Garudan)
Vijay Sethupathi (Maharaja)
Best Actor In A Leading Role (Female)
Anna Ben (Kottukkaali)
Keerthy Suresh (Raghu Thatha)
Sai Pallavi (Amaran)
Simran (Andhagan)
Sri Gouri Priya (Lover)
Urvashi (J Baby)
Best Actor In A Supporting Role (Male)
Anurag Kashyap (Maharaja)
Bobby Deol (Kanguva)
Kaali Venkat (Lubber Pandhu)
Karthi (Meiyazhagan)
Shanthanu Bhagyaraj (Blue Star)
Best Actor In A Supporting Role (Female)
Dushara Vijayan (Raayan)
Nikhila Vimal (Vaazhai)
Parvathy Thiruvothu (Thangalaan)
Priya Anand (Andhagan)
Swasika (Lubber Pandhu)
Best Music Album
AR Rahman (Raayan)
Anirudh Ravichander (Vettaiyan)
G V Prakash Kumar (Amaran)
Santhosh Narayanan (Vaazhai)
Sean Roldan (Lubber Pandhu)
Best Lyrics
Karthik Netha (Hey Minnale- Amaran)
Mohan Rajan (Aasa Orave- Lubber Pandhu)
Uma Devi (Yaaro Ivan Yaaro- Meiyazhagan)
Vivek (Uyirey- Amaran)
Best Playback Singer (Male)
Haricharan (Hey Minnale- Amaran)
Kapil Kapilan (Vennilavu Saaral- Amaran)
Pradeep Kumar (Chillanjirukkiye- Lubber Pandhu)
Sanjay Subrahmanyan (Manasula- Viduthalai 2)
Sid Sriram (Thaaye Thaaye- Maharaja)
Vijaynarain (Poraen Naa Poraen- Meiyazhagan)
Best Playback Singer (Female)
Ananya Bhat (Manasula- Viduthalai 2)
Dhee (Thenkizhakku- Vaazhai)
Ganavya (Oh Raaya- Raayan)
Shakthisree Gopalan (Thaensudare- Lover)
Shweta Mohan (Hey Minnale- Amaran)
Malayalam:
Best Film
Aadujeevitham
Aattam
Aavesham
Bramayugam
Kishkindha Kaandam
Manjummel Boys
Prabhayay Ninachathellam (All We Imagine As Light)
Premalu
Ullozhukku
Best Director
Anand Ekarshi (Aattam)
Blessy (Aadujeevitham)
Chidambaram (Manjummel Boys)
Christo Tomy (Ullozhukku)
Dinjith Ayyathan (Kishkindha Kaandam)
Jithin Laal (Arm)
Jithu Madhavan (Aavesham)
Payal Kapadia (Prabhayay Ninachathellam)
Rahul Sadasivan (Bramayugam)
Best Actor In A Leading Role (Male)
Asif Ali (Kishkindha Kaandam)
Basil Joseph (Sookshmadarshini)
Fahadh Faasil (Aavesham)
Mammootty (Bramayugam)
Prithviraj (Aadujeevitham)
Tovino Thomas (Arm)
Best Actor In A Leading Role (Female)
Divya Prabha (Prabhayay Ninachathellam)
Kani Kusruti (Prabhayay Ninachathellam)
Mamitha Baiju (Premalu)
Nazriya (Sookshmadarshini)
Parvathy Thiruvothu (Ullozhukku)
Urvashi (Ullozhukku)
Zarin Shihab (Aattam)
Best Actor In A Supporting Role (Male)
Arjun Ashokan (Bramayugam)
Jagadeesh (Vaazha)
Kr Gokul (Aadujeevitham)
Kunchacko Boban (Bougainvillea)
Sidharth Bharatan (Bramayugam)
Vijayaraghavan (Kishkindha Kaandam)
Best Actor In A Supporting Role (Female)
Abhinaya (Pani)
Aparna Balamurali (Kishkindha Kaandam)
Lijomol Jose (Her)
Pooja Mohanraj (Aavesham)
Surabhi (Arm)
Vani Viswanath (Rifle Club)
Best Music Album
Amrith Ramnath (Varshangalkku Shesham)
Ar Rahman (Aadujeevitham)
Christo Xavier (Sookshmadarshni)
Dhibu Ninan Thomas (Arm)
Sankar Sharma (Jai Ganesh)
Sushin Syam (Aavesham)
Sushin Syam (Bougainvillea)
Best Lyrics
Manu Manjith (Angu Vaana Konilu - Arm)
PS Rafeeque (Madhabhara- Malaikottai Vaaliban)
Rafeeq Ahammed (Periyone- Aadujeevitham)
Santhosh Varma (Oru Paadu Paaduvan- Jai Ganesh)
Vaishakh Sugunan (Jeevithagaadhakale- Varshangalkku Shesham)
Vinayak Sasikumar (Gandharva Ganam- Rifle Club)
Vineeth Sreenivasan (Madhu Pakaroo- Varshangalkku Shesham)
Best Playback Singer (Male)
Amrit Ramnath (Nyabagam- Varshangalkku Shesham)
KS Harisankar (Kiliye- Arm)
Jithin Raj (Periyone- Aadujeevitham)
Madhu Balakrishnan (Orupaad Paduvan- Jai Ganesh)
Vijay Yesudas (Omane- Aadujeevitham)
Vineeth Sreenivasan (Madhu Pakaroo- Varshangalkku Shesham)
Best Playback Singer (Female)
Madhuvanthi Narayanan (Maravikale- Bougainvillea)
Marry Anna (Sthuthi- Bougainvilea)
Mridula Warrier (Mandhara Malarin- Anand Sribala)
Nithya Mamen (Ee Vazhikalil- Kummattikkali)
Preethi Pillai (Mathabhara- Malaikottai Vaaliban)
Shweta Mohan (Gandharva- Rifle Club)
Sithara Krishnakumar (Pande Nenchil- Once Up On A Time)
Vaikkam Vijayalakshmi (Angu Vaana Konile- Arm)
Kannada:
Best Film
Bagheera
Bheema
Blink
Hadinelentu
Krishnam Pranaya Sakhi
Shakhahaari
Best Director
Duniya Vijay (Bheema)
Prithvi Konanur (Hadinelentu)
Rajguru B (Kerebete)
Sandeep Sunkad (Shakhahaari)
Srinidhi Bengaluru (Blink)
Utsav Gonwar (Photo)
Best Actor In A Leading Role (Male)
Duniya Vijay (Bheema)
Ganesh (Krishnam Pranaya Sakhi)
Rangayana Raghu (Shakhahaari)
Shivarajkumar (Bhairathi Ranagal)
Sri Murali (Bagheera)
Sudeep (Max)
Best Actor In A Leading Role (Female)
Akshatha Pandavapura (Koli Esru)
Ankitha Amar (Ibbani Tabbida Ileyali)
Bindu Shivaram (Kerebete)
Chaithra Achar (Blink)
Roshini Prakash (Murphy)
Rukmini Vasanth (Bagheera)
Best Actor In A Supporting Role (Male)
Gopal Krishna Deshapande (Blink)
Gopal Krishna Deshapande (Shakhahaari)
Jahangir (Photo)
Nagendra Shah (Maryade Prashne)
Prabhu Mundkur (Maryade Prashne)
Prakash Raj (Bagheera)
Raj B Shetty (Roopanthara)
Best Actor In A Supporting Role (Female)
Apeksha Choranahalli (Koli Esru)
Harini Srikanth (Kerebete)
Lekha Naidu (Roopanthara)
Priya Shathamarshan (Bheema)
Rekha Kudligi (Hadinelentu)
Sandhya Arakere (Photo)
Best Music Album
Ajaneesh Loknath (Max)
Anoop Seelin (Kaalapatthar)
Arjun Janya (Krishnam Pranaya Sakhi)
Charan Raj (Bheema)
V Harikrishna (Karataka Damanaka)
Veer Samarth (Ondu Sarala Prema Kathe)
Best Lyrics
Ghouse Peer (Bhuvana Hudukadidhe- Kerebete)
Kaviraj (Ninna Hegalu- Krishnam Pranaya Sakhi)
Nagarjun Sharma (Dont Worry Baby Chinnamma- Bheema)
Pramod Maravanthe (Sakhi- Blink)
V. Nagendra Prasad (Dwapara- Krishnam Pranaya Sakhi)
Best Playback Singer (Male)
Jaskaran Singh (Dwapara- Krishnam Pranaya Sakhi)
Kapil Kapilan (Oh Anahita- Ibbani Tabbida Ileyali)
Siddhartha Belmannu (Sakhi- Blink)
Sonu Nigam (He Gagana- Krishnam Pranaya Sakhi)
Vijay Prakash (Sanje Mele- Matinee)
Best Playback Singer (Female)
Indu Nagaraj (Chinnamma- Krishnam Pranaya Sakhi)
Shivani Swamy (Ella Maatannu Onde Baari- Ondu Sarala Prema Kathe)
Shruthi Prahlad (Hithalaka Karibyada- Karataka Damanaka)
Srilakshmi Belmannu (Radhe- Ibbani Tabbida Ileyali)
Vaish (I Love You- Bheema)
- ABOUT THE AUTHORNeeshita Nyayapati
Despite having a Master's degree in Journalism and over a decade of experience in print and digital media as a field reporter and sub-editor at organisations such as The Times of India and Reader's Digest, Neeshita Nyayapati remains a movie buff first and a Chief Content Producer second. Come Friday, you'll find her at her happy place, the movies, catching the latest rom-com or masala offering, for reviews or otherwise. As for the rest of the week, she's here reporting the juiciest news in Telugu, Tamil, Malayalam, Kannada and Hindi or bringing out the best of celebs in interviews. A good book, a comforting cup of hot chocolate, puppy kisses and a stunning beach view are all she needs to unwind.Read More
Get more updates from Bollywood, Taylor Swift, Hollywood, Music and Web Series along with Latest Entertainment News at Hindustan Times.