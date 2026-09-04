HT City Delhi Junction: Catch It Live on September 5, 2026 in Delhi, Noida and Gurugram

#Staged
What: Master Ji (Director: Aakshay Yaduvanshi)
Where: Akshara Theatre, 11-B, Baba Kharag Singh Marg
When: September 5
Timing: 7pm
Entry: www.bookmyshow.com
Nearest Metro Station: Patel Chowk (Yellow Line)
#StepUp
What: Legends of Tomorrow – 33rd Quaterly Baithak: Nritya Sangam - Gurunaman | Kathak Duet Ft. Tarosi Rajora & Richa Baluni | Bharatanatyam Ft. Tanya Saxena | Odissi Ft. Chandrakant Sutar & Group
Where: Triveni Auditorium, Triveni Kala Sangam, 205 Tansen Marg, Mandi House
When: September 5
Timing: 6pm
Entry: Free
Nearest Metro Station: Mandi House (Blue & Violet Lines)
#DelhiTalkies
What: 9th North East Students' Festival 2026 Ft. Sourabhee Debbarma, Dikshu Sarma, Danube Kangjam, Moko Koza (Theme: The Sound of India’s Yuva Shakti)
Where: Talkatora Indoor Stadium, President's Estate
When: September 4 & 5
Timing: Noon
Entry: Free (Register here)
Nearest Metro Station: RK Ashram Marg (Blue Line)
#CineCall
What: Vision to Victory (Director: Subroto Chattopadhyay)
Where: CD Deshmukh Auditorium, India International Centre (IIC), 40, Max Mueller Marg, Lodhi Road
When: September 5
Timing: 6.30pm
Entry: Free
Nearest Metro Station: Jor Bagh (Yellow Line)
#PlayDate
What: Workshop | Spin Fluid Art
Where: Tim Hortons, Unit No. 44, Ground Floor, Basant Lok Community Center, Vasant Vihar
When: September 5
Timing: 3pm
Entry: www.bookmyshow.com
Nearest Metro Station: Vasant Vihar (Magenta Line)
#TuneIn
What: Backstage Siblings: The Bhakti Dance Floor
Where: KD Jadhav Wrestling Stadium, IG Sports Complex, ITO
When: September 5
Timing: 5.30pm
Entry: www.bookmyshow.com
Nearest Metro Station: Indraprastha (Blue Line)
#ArtAttack
What: Sing.No Cry (Curators: Jasone Miranda-Bilbao & Vaibhav Raj Shah)
Where: Thapar Contemporary, The One, Kapashera (Rajokri Crossing on NH-8)
When: August 31 to October 15
Timing: 11am to 6pm
Entry: Free
Nearest Metro Station: Moulsari Avenue (Rapid Metro)
#JustForLaughs
What: Pati, Patni Aur Show Ft. Onkar Yadav and Shreya Priyam Roy
Where: The Laugh Store, CyberHub, DLF Phase II, Sector 24, Gurugram
When: September 5
Timing: 5pm & 7pm
Entry: www.bookmyshow.com
Nearest Metro Station: Cyber City (Rapid Metro)
For more, follow @htcity.delhijunction