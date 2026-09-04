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HT City Delhi Junction: Catch It Live on September 5, 2026 in Delhi, Noida and Gurugram

Saturday, September 5 promises loads of fun if you wish to explore the art-culture of Delhi-NCR. Before you plan the day, must check out HT City Delhi Junction!

Published on: Sep 4, 2026, 23:11:09 IST
By HT Correspondent
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#Staged

What: Master Ji (Director: Aakshay Yaduvanshi)

Gram it: As clouds gather over the Red Fort in Old Delhi, the Capital acquires a scenic view and turns into a muse for this lensman. A giant wheel in the frame signals that festive cheer has arrived, with melas springing up across the city. Watch this space to stay updated on upcoming local events. (Photo: Sanchit Khanna/HT)
Gram it: As clouds gather over the Red Fort in Old Delhi, the Capital acquires a scenic view and turns into a muse for this lensman. A giant wheel in the frame signals that festive cheer has arrived, with melas springing up across the city. Watch this space to stay updated on upcoming local events. (Photo: Sanchit Khanna/HT)

Where: Akshara Theatre, 11-B, Baba Kharag Singh Marg

When: September 5

Timing: 7pm

Entry: www.bookmyshow.com

Nearest Metro Station: Patel Chowk (Yellow Line)

#StepUp

What: Legends of Tomorrow – 33rd Quaterly Baithak: Nritya Sangam - Gurunaman | Kathak Duet Ft. Tarosi Rajora & Richa Baluni | Bharatanatyam Ft. Tanya Saxena | Odissi Ft. Chandrakant Sutar & Group

Where: Triveni Auditorium, Triveni Kala Sangam, 205 Tansen Marg, Mandi House

When: September 5

Timing: 6pm

Entry: Free

Nearest Metro Station: Mandi House (Blue & Violet Lines)

#DelhiTalkies

What: 9th North East Students' Festival 2026 Ft. Sourabhee Debbarma, Dikshu Sarma, Danube Kangjam, Moko Koza (Theme: The Sound of India’s Yuva Shakti)

Where: Talkatora Indoor Stadium, President's Estate

When: September 4 & 5

Timing: Noon

Entry: Free (Register here)

Nearest Metro Station: RK Ashram Marg (Blue Line)



#CineCall

What: Vision to Victory (Director: Subroto Chattopadhyay)

Where: CD Deshmukh Auditorium, India International Centre (IIC), 40, Max Mueller Marg, Lodhi Road

When: September 5

Timing: 6.30pm

Entry: Free

Nearest Metro Station: Jor Bagh (Yellow Line)

#PlayDate

What: Workshop | Spin Fluid Art

Where: Tim Hortons, Unit No. 44, Ground Floor, Basant Lok Community Center, Vasant Vihar

When: September 5

Timing: 3pm

Entry: www.bookmyshow.com

Nearest Metro Station: Vasant Vihar (Magenta Line)

#TuneIn

What: Backstage Siblings: The Bhakti Dance Floor

Where: KD Jadhav Wrestling Stadium, IG Sports Complex, ITO

When: September 5

Timing: 5.30pm

Entry: www.bookmyshow.com

Nearest Metro Station: Indraprastha (Blue Line)

#ArtAttack

What: Sing.No Cry (Curators: Jasone Miranda-Bilbao & Vaibhav Raj Shah)

Where: Thapar Contemporary, The One, Kapashera (Rajokri Crossing on NH-8)

When: August 31 to October 15

Timing: 11am to 6pm

Entry: Free

Nearest Metro Station: Moulsari Avenue (Rapid Metro)

#JustForLaughs

What: Pati, Patni Aur Show Ft. Onkar Yadav and Shreya Priyam Roy

Where: The Laugh Store, CyberHub, DLF Phase II, Sector 24, Gurugram

When: September 5

Timing: 5pm & 7pm

Entry: www.bookmyshow.com

Nearest Metro Station: Cyber City (Rapid Metro)

For more, follow @htcity.delhijunction

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Home/Htcity/Htcity Delhi Junction/HT City Delhi Junction: Catch It Live On September 5, 2026 In Delhi, Noida And Gurugram
Home/Htcity/Htcity Delhi Junction/HT City Delhi Junction: Catch It Live On September 5, 2026 In Delhi, Noida And Gurugram
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