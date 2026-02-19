Edit Profile
    HT City Delhi Junction: Catch It Live on February 19 in Delhi, Noida and Gurugram

    Thursday, February 19 promises to offer loads if you wish to explore the culture of Delhi-NCR. Before you plan your day, must check out HT City Delhi Junction!

    Published on: Feb 19, 2026 3:54 PM IST
    By HT Correspondent
    #ArtAttack

    What: Essence in Hues- A solo exhibition by Sachin Kumar

    Maharashtrian women in traditional attire take part in Shivaji Jayanti celebrations at Maharashtra Sadan in Delhi. (Photo by Raj K Raj / Hindustan Times) (RAJ K RAJ /HT PHOTO)
    Where: India Habitat Centre, Lodhi Road

    When: February 19

    Timing: 10am to 8pm

    Entry: Free

    Nearest Metro Station: Mandi House (Blue & Violet Lines)

    #Staged

    What: 25th Bharat Rang Mahotsav by NSD | Chhatrapati Shivaji Maharaj (Kannada) (Director: Varun Sharma)

    Where: Abhimanch Auditorium, National School of Drama (NSD), Mandi House

    When: February 19

    Timing: 8pm

    Entry: www.bookmyshow.com

    Nearest Metro Station: Mandi House (Blue & Violet Lines)

    #JustForLaughs

    What: Comedy Night ft surprise lineup

    Where: Comedy County, HA-109, Sector 104, Noida

    When: February 19

    Timing: 7pm and 9pm

    Entry: www.bookmyshow.com

    Nearest Metro Station: Sector 76 (Blue and Aqua Line)

    #TuneIn

    What: Studio XO Presents Harqatt Live

    Where: Studio XO Bar, Trillium Avenue, Sector 29, Gurugram

    When: February 19

    Timing: 9.30pm

    Entry: www.bookmyshow.com

    Nearest Metro Station: Millennium City Centre Gurugram (Yellow Line)

    For more, follow HT City Delhi Junction

