HT City Delhi Junction: Catch It Live on February 19 in Delhi, Noida and Gurugram

#ArtAttack
What: Essence in Hues- A solo exhibition by Sachin Kumar
Where: India Habitat Centre, Lodhi Road
When: February 19
Timing: 10am to 8pm
Entry: Free
Nearest Metro Station: Mandi House (Blue & Violet Lines)
#Staged
What: 25th Bharat Rang Mahotsav by NSD | Chhatrapati Shivaji Maharaj (Kannada) (Director: Varun Sharma)
Where: Abhimanch Auditorium, National School of Drama (NSD), Mandi House
When: February 19
Timing: 8pm
Entry: www.bookmyshow.com
Nearest Metro Station: Mandi House (Blue & Violet Lines)
#JustForLaughs
What: Comedy Night ft surprise lineup
Where: Comedy County, HA-109, Sector 104, Noida
When: February 19
Timing: 7pm and 9pm
Entry: www.bookmyshow.com
Nearest Metro Station: Sector 76 (Blue and Aqua Line)
#TuneIn
What: Studio XO Presents Harqatt Live
Where: Studio XO Bar, Trillium Avenue, Sector 29, Gurugram
When: February 19
Timing: 9.30pm
Entry: www.bookmyshow.com
Nearest Metro Station: Millennium City Centre Gurugram (Yellow Line)
