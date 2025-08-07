Search
Weekend Planner (August9-10): Delhi-NCR residents, you must check this out!

ByHT Correspondent
Published on: Aug 07, 2025 01:36 pm IST

Looking for films, food fests, fitness and cultural events in Delhi-NCR? Find them all in one place! Read HT City's Weekend Planner for August 9 and 10.

FLICK FIX

Saturday-Sunday

From Nikhil Chinapa bringing the house down with his performance to the Oriental Seafood Festival 2025, and the Freakier Friday movie, this week has a lot to offer. Check out the weekend planner for August 9 and 10.
Where: In theatres

Time: All day

Freakier Friday

Cast: Jamie Lee Curtis, Lindsay Lohan, Julia Butters

Weapons

Cast: Julia Garner, Josh Brolin, Alden Ehrenreich

Andaaz 2

Cast: Aayush Kumar, Akaisha Vats, Natasha Fernandez

BITE STOP

Saturday

Oriental Seafood Festival 2025

Where: Chowman, Noida Sector 18

Time: Noon to 10.30pm

Sunday

Soulfully Healthy

Where: Roots Café, N-18, Greater Kailash I

Time: 10am to 8pm

PLAY DATE

Saturday

Barbaad

Where: Museo Camera, Shri Ganesh Mandir Marg, Sector 28, Gurugram

Time: 6.30pm

Sunday

Kuch Panne

Where: LTG Auditorium, Mandi House

Time: 5pm & 7.30pm

Maheep Singh Live

Where: The Laugh Store, CyberHub, DLF Phase II, Sector 24, Gurugram

Time: 6pm

GROOVE IT

Saturday

Nikhil Chinapa B2B Browncoat Mash

Where: Room Xo, AIPL Joy Central, Sector 65, Gurugram

Time: 9pm

Bhuwin Experience -- Noor-e-dastaan

Where: Epicentre, Sector 44, Gurugram

Time: 7.30pm

Bharat Sanskriti Yatra

Where: Godavari Auditorium, Andhra Association, Lodhi Road

Time: 6.30pm

POWER HOUR

Saturday-Sunday

Uttar Pradesh Pro Volleyball League

Where: Shaheed Vijay Singh Pathik Sports Complex, Block B, Nawada, Greater Noida

Time: 3.30pm & 5pm

