Weekend Planner (August9-10): Delhi-NCR residents, you must check this out!

FLICK FIX
Saturday-Sunday
Where: In theatres
Time: All day
Freakier Friday
Cast: Jamie Lee Curtis, Lindsay Lohan, Julia Butters
Weapons
Cast: Julia Garner, Josh Brolin, Alden Ehrenreich
Andaaz 2
Cast: Aayush Kumar, Akaisha Vats, Natasha Fernandez
BITE STOP
Saturday
Oriental Seafood Festival 2025
Where: Chowman, Noida Sector 18
Time: Noon to 10.30pm
Sunday
Soulfully Healthy
Where: Roots Café, N-18, Greater Kailash I
Time: 10am to 8pm
PLAY DATE
Saturday
Barbaad
Where: Museo Camera, Shri Ganesh Mandir Marg, Sector 28, Gurugram
Time: 6.30pm
Sunday
Kuch Panne
Where: LTG Auditorium, Mandi House
Time: 5pm & 7.30pm
Maheep Singh Live
Where: The Laugh Store, CyberHub, DLF Phase II, Sector 24, Gurugram
Time: 6pm
GROOVE IT
Saturday
Nikhil Chinapa B2B Browncoat Mash
Where: Room Xo, AIPL Joy Central, Sector 65, Gurugram
Time: 9pm
Bhuwin Experience -- Noor-e-dastaan
Where: Epicentre, Sector 44, Gurugram
Time: 7.30pm
Bharat Sanskriti Yatra
Where: Godavari Auditorium, Andhra Association, Lodhi Road
Time: 6.30pm
POWER HOUR
Saturday-Sunday
Uttar Pradesh Pro Volleyball League
Where: Shaheed Vijay Singh Pathik Sports Complex, Block B, Nawada, Greater Noida
Time: 3.30pm & 5pm