Tamil Nadu assembly election 2026: AIADMK's full list of candidates
The elections in Tamil Nadu will be held in a single phase on April 23.
All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (AIADMK) is all set to contest in the upcoming Tamil Nadu assembly elections with majority seat share as part of the Bharatiya Janata party-led National Democratic Alliance.
AIADMK will contest in 167 of the 234 total seats in Tamil Nadu's state assembly. AIADMK chief Edappadi K Palaniswami will be contesting from his home ground Edappadi. In his official statement, Palaniswami stated that the decision was taken after due consideration by the Governing Council of All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam.
AIADMK First List of Candidates
Theparty's candidate list features several key leaders and former ministers, underlining AIADMK’s reliance on experienced leadership for crucial constituencies.
Also Read: TN Elections 2026: Prospects and Challenges of Major Political Parties and Alliances
Here’s the full list of AIADMK candidates for 2026 Tamil Nadu state polls
- K. Palaniswami: Edappadi
- K.P. Munusamy: Veppanahalli
- C. Srinivasan: Thindukkal
- Natham R. Viswanathan: Natham
- S.P. Velumani: Thondamuthur
- P. Thangamani: Kumarapalayam
- D. Jayakumar: Rayapuram
- C. Ve. Shanmugam: Mailam
- Sellur K. Raju: Madurai West
- K.P. Anbazhagan: Palacode
- R. Kamaraj: Nannilam
- O.S. Manian: Vedaranyam
- Dr. C. Vijayabaskar: Viralimalai
- K.P. Rajan: Kolathur
- R.B. Udhayakumar: Tirumangalam
- K.T. Rajenthra Bhalaji: Sivakasi
- P. Benjamin: Madhavaram
- V. Karunanithi: Kalasapakkam
- V.V. Rajan Chellappa: Thiruparankundram
- K.C. Karuppannan: Bhavani
- K.C. Veeramani: Jolarpet
- M.R. Vijayabhaskar: Karur
- S. Rajendran: Ariyalur
- V. Sathan: Kumbidipundi
- I. Saroja: Thuraiyur (SC)
- R. Tamilselvan: Perambalur (SC)
- Sorathur R. Rajendran: Neyveli
- K. Mohan: Panruti
- M.C. Sampath: Cuddalore
- A. Bhuvanendran: Kurinjipadi
- A. Arunmozhithevan: Bhuvanagiri
- K.A. Pandiyan: Chidambaram
- M. Sakthi: Sirkazhi (SC)
- S. Pavunraj: Poompuhar
- Thanga Kathiravan: Nagapattinam
- U. Baladandayutham: Thiruthuraipoondi (SC)
- Ilamathi Subramanian: Thiruvidaimarudur (SC)
- D. Shanmugaprabhu: Papanasam
- M. Sekar: Orathanadu
- C.V. Sekar: Pattukkottai
- Kovi. Ilango: Peravurani
- P.K. Vairamuthu: Thirumayam
- PR. Senthilnathan: Sivaganga
- P. Periyapullan (alias) Selvam: Melur
- Mangalam K. Mahendran: Madurai East
- K. Manikkam: Sholavandan (SC)
- P. Saravanan: Madurai North
- I. Mahendran: Usilampatti
- A. Logirajan: Andipatti
- V.T. Narayanasamy: Bodinayakanur
- S.T.K. Jakkaiyan: Cumbum
- M. Chandhrapraba: Srivilliputhur (SC)
- V.G. Ganesan: Virudhunagar
- S. Sethupathi: Aruppukkottai
- S. Muthaiah: Paramakudi (SC)
- Keerthika Muniyasamy: Tiruvadanai
- Malaysia S. Pandi: Mudukulathur
- R. Sathya: Vilathikulam
- Ci.Dha. Sellappandiyan: Thoothukudi
- S.P. Shanmuganathan: Srivaikuntam
- Thilipan Jaisankar: Sankarankovil (SC)
- C. Krishnamurali: Kadayanallur
- S. Selvamogandhas-Pandiyan: Tenkasi
- K.R.P. Prabakaran: Alangulam
- Thatchai N. Ganesharaja: Tirunelveli
- Esakki Subbaiah (alias) I. Subbaiah: Ambasamudram
- S. Syed Sulthan Samsudeen: Palayamkottai
- N. Thalavaisundaram: Kanniyakumari
- P. Balaraman: Ponneri (SC)
- K. Thiruthani: Tiruttani
- B.V. Ramana: Tiruvallur
- V. Moorthy: Madhavaram
- K. Kuppan: Tiruvottiyur
- K. Pazhani: Srirampur (SC)
- S. Ramachandran: Dharmapuri
- M. Raja (alias) K. Rajendran: Chengalpattu
- E. Rajasekar: Cheyyur (SC)
- Maragatham Kumaravel: Maduranthakam (SC)
- V. Somnath: Kancheepuram
- S. Ravi: Arakkonam (SC)
- V. Ramu: Katpadi
- S.M. Sugumar: Arcot
- Maragatham Vetrivel: Pappireddipatti
- V. Sampathkumar: Harur (SC)
- T.S. Velu: Chengam (SC)
- S. Ramachandran: Kilpennathur
- L. Jayasudha: Arani
- Mukkur N. Subramanian: Cheyyar
- P. Rani: Vandavasi (SC)
- P. Arjunan: Tindivanam (SC)
- P. Murugan: Vanur (SC)
- S.R.K. Appu: Vellore
- D. Velazhagan: Anaicut
- G. Parisa Purushothaman: Gudiyattam (SC)
- G. Sendhil Kumar: Vaniyambadi
- R. Venkatesan: Ambur
- T.M. Tamilselvam: Uthangarai (SC)
- E.C. Govindarasu: Bargur
- K. Ashok Kumar: Krishnagiri
- P. Balakrishna Reddy: Hosur
- Amman K. Arjunan: Coimbatore South
- K.R. Jayaram: Singanallur
- Se. Damodaran: Kinathukadavu
- Pollachi V. Jayaraman: Pollachi
- D. Lakshmanan: Valparai (SC)
- Udumalai K. Radhakrishnan: Udumalaipettai
- K. Ravi Manoharan: Palani
- A. Viswanathan: Oddanchatram
- S. Thenmozhi: Nilakottai (SC)
- V.P.B. Paramasivam: Vedasandur
- K. Selvakumar: Aravakurichi
- S. Divya: Krishnarayapuram (SC)
- S. Kandhasamy: Kulithalai
- P.L. Vijayakumar: Manapparai
- R. Manoharan: Srirangam
- K. Rajasekaran: Tiruchirappalli (East)
- P. Kumar: Tiruchirappalli (West)
- M. Leela Rajesh: Thiruverumbur
- N. Yogalingam: Musiri
- K. Vijaya: Vikravandi
- S. Pazhanisamy: Tirukkoyilur
- R. Kumaraguru: Ulundurpettai
- R. Madhavan: Sankarapuram
- S. Rajendran: Kallakurichi (SC)
- A. Nallathambi: Gangavalli (SC)
- A.P. Jayasankaran: Attur (SC)
- P. Usha Rani: Yercaud (ST)
- R. Mani: Omalur
- G. Venkatachalam: Mettur
- S. Vetrivel: Sankari
- J. Robert: Salem (South)
- P. Senthil Kumar: Veerapandi
- C. Chandrasekaran: Sendamangalam (ST)
- P.S. Madhavi: Namakkal
- S. Sekar: Paramathi Velur
- R. Chandrasekar: Tiruchengodu
- R. Manoharan: Erode (East)
- P. Sathiyabama: Dharapuram (SC)
- N.S.N. Nataraj: Kangayam
- S. Jayakumar: Perundurai
- P. Haribhaskar: Anthiyur
- V.B. Babu: Gobichettipalayam
- A. Bannari: Bhavanisagar (SC)
- Pon. Jayaseelan: Gudalur (SC)
- A. Ramu: Coonoor
- O.K. Chinnaraj: Mettupalayam
- M.S.M. Anandan: Tiruppur (North)
- K.P. Paramasivam: Palladam
- V.P. Kandhasamy: Sulur
- P.R.G. Arunkumar: Kavundampalayam
- Mrs. B. Valarmathi: Thousand Lights
- Mrs. S. Gokula Indira: Anna Nagar
- Mr. Adhirajaram: Chepauk-Thiruvallikeni
- Mr. N. Murugumaran: Tittakudi (SC)
- Mr. Royapuram R. Mano: Harbour
- Mr. Virugai V.N. Ravi: Virugambakkam
- Mr. B. Sathyanarayanan: Thyagarayanagar
- Mr. M.K. Ashok: Velachery
- Mr. K.P. Kandan: Sholinganallur
- Mr. R.S. Rajesh: Dr. Radhakrishnan Nagar
- Mr. S.R. Vijayakumar: Villivakkam
- Mr. M.S.R. Rajavarman: Thiruchuli
- Mr. S. Saravanan: Alandur
- Mr. P. Santhanakrishnan: Kolathur
- Mrs. A. Porkodi: Thiru.Vi.Ka Nagar (SC)
- Mr. Abhishek Rangasamy: Egmore (SC)
- Mr. Dhan. Vimal: Alangudi
