    Tamil Nadu assembly election 2026: AIADMK's full list of candidates

    The elections in Tamil Nadu will be held in a single phase on April 23.

    Published on: Apr 21, 2026 9:29 PM IST
    By Payal Kumari
    All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (AIADMK) is all set to contest in the upcoming Tamil Nadu assembly elections with majority seat share as part of the Bharatiya Janata party-led National Democratic Alliance.

    The elections in Tamil Nadu will be held in a single phase on April 23.

    AIADMK will contest in 167 of the 234 total seats in Tamil Nadu's state assembly. AIADMK chief Edappadi K Palaniswami will be contesting from his home ground Edappadi. In his official statement, Palaniswami stated that the decision was taken after due consideration by the Governing Council of All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam.

    AIADMK First List of Candidates

    Theparty's candidate list features several key leaders and former ministers, underlining AIADMK’s reliance on experienced leadership for crucial constituencies.

    Here’s the full list of AIADMK candidates for 2026 Tamil Nadu state polls

    1. K. Palaniswami: Edappadi
    2. K.P. Munusamy: Veppanahalli
    3. C. Srinivasan: Thindukkal
    4. Natham R. Viswanathan: Natham
    5. S.P. Velumani: Thondamuthur
    6. P. Thangamani: Kumarapalayam
    7. D. Jayakumar: Rayapuram
    8. C. Ve. Shanmugam: Mailam
    9. Sellur K. Raju: Madurai West
    10. K.P. Anbazhagan: Palacode
    11. R. Kamaraj: Nannilam
    12. O.S. Manian: Vedaranyam
    13. Dr. C. Vijayabaskar: Viralimalai
    14. K.P. Rajan: Kolathur
    15. R.B. Udhayakumar: Tirumangalam
    16. K.T. Rajenthra Bhalaji: Sivakasi
    17. P. Benjamin: Madhavaram
    18. V. Karunanithi: Kalasapakkam
    19. V.V. Rajan Chellappa: Thiruparankundram
    20. K.C. Karuppannan: Bhavani
    21. K.C. Veeramani: Jolarpet
    22. M.R. Vijayabhaskar: Karur
    23. S. Rajendran: Ariyalur
    24. V. Sathan: Kumbidipundi
    25. I. Saroja: Thuraiyur (SC)
    26. R. Tamilselvan: Perambalur (SC)
    27. Sorathur R. Rajendran: Neyveli
    28. K. Mohan: Panruti
    29. M.C. Sampath: Cuddalore
    30. A. Bhuvanendran: Kurinjipadi
    31. A. Arunmozhithevan: Bhuvanagiri
    32. K.A. Pandiyan: Chidambaram
    33. M. Sakthi: Sirkazhi (SC)
    34. S. Pavunraj: Poompuhar
    35. Thanga Kathiravan: Nagapattinam
    36. U. Baladandayutham: Thiruthuraipoondi (SC)
    37. Ilamathi Subramanian: Thiruvidaimarudur (SC)
    38. D. Shanmugaprabhu: Papanasam
    39. M. Sekar: Orathanadu
    40. C.V. Sekar: Pattukkottai
    41. Kovi. Ilango: Peravurani
    42. P.K. Vairamuthu: Thirumayam
    43. PR. Senthilnathan: Sivaganga
    44. P. Periyapullan (alias) Selvam: Melur
    45. Mangalam K. Mahendran: Madurai East
    46. K. Manikkam: Sholavandan (SC)
    47. P. Saravanan: Madurai North
    48. I. Mahendran: Usilampatti
    49. A. Logirajan: Andipatti
    50. V.T. Narayanasamy: Bodinayakanur
    51. S.T.K. Jakkaiyan: Cumbum
    52. M. Chandhrapraba: Srivilliputhur (SC)
    53. V.G. Ganesan: Virudhunagar
    54. S. Sethupathi: Aruppukkottai
    55. S. Muthaiah: Paramakudi (SC)
    56. Keerthika Muniyasamy: Tiruvadanai
    57. Malaysia S. Pandi: Mudukulathur
    58. R. Sathya: Vilathikulam
    59. Ci.Dha. Sellappandiyan: Thoothukudi
    60. S.P. Shanmuganathan: Srivaikuntam
    61. Thilipan Jaisankar: Sankarankovil (SC)
    62. C. Krishnamurali: Kadayanallur
    63. S. Selvamogandhas-Pandiyan: Tenkasi
    64. K.R.P. Prabakaran: Alangulam
    65. Thatchai N. Ganesharaja: Tirunelveli
    66. Esakki Subbaiah (alias) I. Subbaiah: Ambasamudram
    67. S. Syed Sulthan Samsudeen: Palayamkottai
    68. N. Thalavaisundaram: Kanniyakumari
    69. P. Balaraman: Ponneri (SC)
    70. K. Thiruthani: Tiruttani
    71. B.V. Ramana: Tiruvallur
    72. V. Moorthy: Madhavaram
    73. K. Kuppan: Tiruvottiyur
    74. K. Pazhani: Srirampur (SC)
    75. S. Ramachandran: Dharmapuri
    76. M. Raja (alias) K. Rajendran: Chengalpattu
    77. E. Rajasekar: Cheyyur (SC)
    78. Maragatham Kumaravel: Maduranthakam (SC)
    79. V. Somnath: Kancheepuram
    80. S. Ravi: Arakkonam (SC)
    81. V. Ramu: Katpadi
    82. S.M. Sugumar: Arcot
    83. Maragatham Vetrivel: Pappireddipatti
    84. V. Sampathkumar: Harur (SC)
    85. T.S. Velu: Chengam (SC)
    86. S. Ramachandran: Kilpennathur
    87. L. Jayasudha: Arani
    88. Mukkur N. Subramanian: Cheyyar
    89. P. Rani: Vandavasi (SC)
    90. P. Arjunan: Tindivanam (SC)
    91. P. Murugan: Vanur (SC)
    92. S.R.K. Appu: Vellore
    93. D. Velazhagan: Anaicut
    94. G. Parisa Purushothaman: Gudiyattam (SC)
    95. G. Sendhil Kumar: Vaniyambadi
    96. R. Venkatesan: Ambur
    97. T.M. Tamilselvam: Uthangarai (SC)
    98. E.C. Govindarasu: Bargur
    99. K. Ashok Kumar: Krishnagiri
    100. P. Balakrishna Reddy: Hosur
    101. Amman K. Arjunan: Coimbatore South
    102. K.R. Jayaram: Singanallur
    103. Se. Damodaran: Kinathukadavu
    104. Pollachi V. Jayaraman: Pollachi
    105. D. Lakshmanan: Valparai (SC)
    106. Udumalai K. Radhakrishnan: Udumalaipettai
    107. K. Ravi Manoharan: Palani
    108. A. Viswanathan: Oddanchatram
    109. S. Thenmozhi: Nilakottai (SC)
    110. V.P.B. Paramasivam: Vedasandur
    111. K. Selvakumar: Aravakurichi
    112. S. Divya: Krishnarayapuram (SC)
    113. S. Kandhasamy: Kulithalai
    114. P.L. Vijayakumar: Manapparai
    115. R. Manoharan: Srirangam
    116. K. Rajasekaran: Tiruchirappalli (East)
    117. P. Kumar: Tiruchirappalli (West)
    118. M. Leela Rajesh: Thiruverumbur
    119. N. Yogalingam: Musiri
    120. K. Vijaya: Vikravandi
    121. S. Pazhanisamy: Tirukkoyilur
    122. R. Kumaraguru: Ulundurpettai
    123. R. Madhavan: Sankarapuram
    124. S. Rajendran: Kallakurichi (SC)
    125. A. Nallathambi: Gangavalli (SC)
    126. A.P. Jayasankaran: Attur (SC)
    127. P. Usha Rani: Yercaud (ST)
    128. R. Mani: Omalur
    129. G. Venkatachalam: Mettur
    130. S. Vetrivel: Sankari
    131. J. Robert: Salem (South)
    132. P. Senthil Kumar: Veerapandi
    133. C. Chandrasekaran: Sendamangalam (ST)
    134. P.S. Madhavi: Namakkal
    135. S. Sekar: Paramathi Velur
    136. R. Chandrasekar: Tiruchengodu
    137. R. Manoharan: Erode (East)
    138. P. Sathiyabama: Dharapuram (SC)
    139. N.S.N. Nataraj: Kangayam
    140. S. Jayakumar: Perundurai
    141. P. Haribhaskar: Anthiyur
    142. V.B. Babu: Gobichettipalayam
    143. A. Bannari: Bhavanisagar (SC)
    144. Pon. Jayaseelan: Gudalur (SC)
    145. A. Ramu: Coonoor
    146. O.K. Chinnaraj: Mettupalayam
    147. M.S.M. Anandan: Tiruppur (North)
    148. K.P. Paramasivam: Palladam
    149. V.P. Kandhasamy: Sulur
    150. P.R.G. Arunkumar: Kavundampalayam
    151. Mrs. B. Valarmathi: Thousand Lights
    152. Mrs. S. Gokula Indira: Anna Nagar
    153. Mr. Adhirajaram: Chepauk-Thiruvallikeni
    154. Mr. N. Murugumaran: Tittakudi (SC)
    155. Mr. Royapuram R. Mano: Harbour
    156. Mr. Virugai V.N. Ravi: Virugambakkam
    157. Mr. B. Sathyanarayanan: Thyagarayanagar
    158. Mr. M.K. Ashok: Velachery
    159. Mr. K.P. Kandan: Sholinganallur
    160. Mr. R.S. Rajesh: Dr. Radhakrishnan Nagar
    161. Mr. S.R. Vijayakumar: Villivakkam
    162. Mr. M.S.R. Rajavarman: Thiruchuli
    163. Mr. S. Saravanan: Alandur
    164. Mr. P. Santhanakrishnan: Kolathur
    165. Mrs. A. Porkodi: Thiru.Vi.Ka Nagar (SC)
    166. Mr. Abhishek Rangasamy: Egmore (SC)
    167. Mr. Dhan. Vimal: Alangudi

    Payal Kumari
      ABOUT THE AUTHOR
      Payal Kumari

      Payal is a budding journalist currently pursuing her passion for storytelling at the Indian Institute of Mass Communication. She has always loved writing and reading, and over time, these interests grew into a strong desire to tell stories that people can connect with. This is what led her to choose journalism and content writing as a career. She has interned with Prabhat Khabar, where she worked with the social media team. During her internship, she created content for different platforms and learned how to write in a clear and engaging way for a wide audience. This experience helped her understand how digital content works and improved her writing skills. Payal is always looking to learn and grow as a writer. She is open to exploring different kinds of stories and wants to keep getting better with each piece she writes. Outside of her work and studies, she is an avid reader. She enjoys reading all kinds of books, especially fiction and fantasy, and loves getting lost in different worlds and characters. Reading has always been a big part of her life and continues to inspire her writing. She is excited to keep learning, writing, and discovering where her journey in journalism takes her.Read More

