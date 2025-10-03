Search
Oct 03, 2025
8 Best vitamin C face serums at Amazon Great Indian Festival for glowing and radiant skin

ByShweta Pandey
Published on: Oct 03, 2025 04:00 pm IST

Are you worried about your dull and tired looking skin? Then include these top 8 vitamin C face serums available at Amazon Sale into your skincare routine.

The Derma Co 15% Vitamin C Face Serum with 5% Niacinamide & Hyaluronic Acid | Non Irritating & Non Sticky | Brightening Serum For Dull Skin | Reduces Dark Spots & Treats Pigmentation | For Glowing Skin | For Oily Skin | For Men & Women | 30 ml View Details checkDetails

₹702

Timeless 20% Vitamin C Serum with Vitamin E & Ferulic Acid – Skin Brightening & Firming Serum for Oily & Dry Skin – Fades Dark Spots & Smooths Fine Lines – Fragrance Free – 50ml View Details checkDetails

₹2,863

Sesderma C-Vit Liposomal Serum, 30ml View Details checkDetails

₹2,850

Plum 15% Vitamin C Serum for Glowing Skin | for Oily, Dry & Combination Skin | Reduce Pigmentation & Dark Spot |with Mandarin | Non-Irritating, Hydrating & Soothing | Face Serum for Men & Women | 10ml View Details checkDetails

₹284

Himalaya Brightening Vitamin C Orange Face Serum | 10X Niacinamide, 5X Vitamin C and Orange | 30ml View Details checkDetails

₹429

Punherbs Acne Serum Oil With Orange & Rosemary Extract | For Acne, Acne Scars And Dark Spot 10ML View Details checkDetails

₹199

Minimalist 10% Vitamin C Face Serum View Details checkDetails

Mamaearth Vitamin C Daily Glow Face Serum for Men & Women View Details checkDetails

Does your face often look tired and dull? Do you feel the need to include a skin product that lifts your face instantly? Then welcome vitamin C face serums in your skincare routine right away. These vitamin C face serums adds radiance and glow to your face, brightens it, and reduces hyperpigmentation and dark spots. It also has anti-inflammatory properties and helps with redness and irritation.

Best vitamin C face serum(Pexels)

Moreover, with Amazon Great Indian Festival going on, you can get best deals and discounts on a wide range of vitamin C face serums as well. So, while you may be looking to buy the best vitamin C face serums, we already have listed some in this rundown.

Our top picks of vitamin C face serums

1.

The Derma Co 15% Vitamin C Face Serum with 5% Niacinamide & Hyaluronic Acid | Non Irritating & Non Sticky | Brightening Serum For Dull Skin | Reduces Dark Spots & Treats Pigmentation | For Glowing Skin | For Oily Skin | For Men & Women | 30 ml
The Derma Co 15% Vitamin C Face Serum actively brightens skin, reduces pigmentation, and fades acne marks for a radiant glow. Infused with ferulic acid and hyaluronic acid, it boosts collagen production and deeply hydrates. The lightweight, quick-absorbing formula fights free radicals, repairs sun damage, and improves skin texture. Dermatologist-tested, it suits all skin types and helps achieve even-toned, youthful skin. Regular use ensures visible brightness and long-lasting healthy radiance.

2.

Timeless 20% Vitamin C Serum with Vitamin E & Ferulic Acid
Timeless 20% Vitamin C Serum delivers powerful antioxidant protection while visibly brightening skin tone. Formulated with L-Ascorbic Acid, vitamin E, and Ferulic Acid, it effectively reduces dark spots, fine lines, and environmental damage. The fast-absorbing, water-based formula hydrates and improves elasticity without leaving residue. By boosting collagen and fighting premature ageing, it restores firmness and natural glow. Regular application reveals smoother, radiant, and healthier-looking skin, making it an essential part of an anti-ageing skincare routine.

3.

Sesderma C-Vit Liposomal Serum, 30ml
Sesderma C-Vit Liposomal Serum actively rejuvenates dull, tired skin with encapsulated Vitamin C technology for deeper penetration. This antioxidant-rich serum brightens complexion, reduces signs of fatigue, and improves elasticity. Enriched with hyaluronic acid and antioxidants, it smooths wrinkles and hydrates intensely. Its liposomal delivery system enhances absorption, ensuring visible results faster. Daily use protects skin from free radical damage, stimulates collagen, and promotes long-lasting radiance, leaving the skin refreshed, firm, and naturally luminous.

4.

Plum 15% Vitamin C Serum for Glowing Skin | for Oily, Dry & Combination Skin | Reduce Pigmentation & Dark Spot |with Mandarin | Non-Irritating, Hydrating & Soothing | Face Serum for Men & Women | 10ml
Plum 15% vitamin C Serum actively fights dullness, dark spots, and uneven skin tone with its stable ethyl ascorbic acid formula. Enhanced with Japanese mandarin and Kakadu plum extracts, it boosts radiance while reducing pigmentation. The water-based, lightweight texture absorbs quickly without stickiness. Infused with vitamin E and ferulic acid, it strengthens antioxidant defence and promotes collagen synthesis. Regular application leaves skin visibly brighter, smoother, and youthful, making it ideal for everyday glow enhancement.

5.

Himalaya Brightening Vitamin C Orange Face Serum | 10X Niacinamide, 5X Vitamin C and Orange | 30ml
Himalaya Brightening Vitamin C Orange Face Serum harnesses the power of natural orange extracts and vitamin C to actively reduce dark spots and enhance skin glow. Its lightweight formula penetrates deeply to fight dullness, even out skin tone, and repair damage caused by pollution and UV exposure. Enriched with antioxidants, it boosts collagen, hydrates skin, and improves texture. Gentle and suitable for daily use, this serum leaves skin refreshed, radiant, and visibly brighter with every application.

6.

Punherbs Acne Serum Oil With Orange & Rosemary Extract | For Acne, Acne Scars And Dark Spot 10ML
Garnier Vitamin C + Face Serum actively targets dark spots, dullness, and uneven skin tone with its concentrated vitamin C and lemon extracts. Its lightweight, fast-absorbing formula penetrates deeply to brighten skin, reduce acne marks, and provide long-lasting radiance. Clinically proven, it delivers visible results in just a few days of use. Suitable for all skin types, this serum fights free radicals, restores glow, and enhances overall complexion, leaving skin fresh, bright, and luminous.

7.

Minimalist 10% Vitamin C Face Serum
Minimalist 10% Vitamin C Face Serum uses stable ethyl ascorbic acid to actively brighten skin, fade dark spots, and improve texture. Enriched with Centella water, it calms inflammation and strengthens the skin barrier. Its lightweight, non-greasy texture absorbs quickly, making it suitable for daily use. The serum boosts collagen production, reduces pigmentation, and protects against environmental stress. Regular application helps achieve radiant, smooth, and youthful-looking skin, making it a go-to choice for healthy glow seekers.

8.

Mamaearth Vitamin C Daily Glow Face Serum for Men & Women
Mamaearth Vitamin C Daily Glow Face Serum actively brightens skin, reduces dark spots, and boosts radiance with the goodness of Vitamin C and turmeric. Its lightweight, hydrating formula penetrates deeply, protecting skin from free radical damage and improving elasticity. Enriched with squalane and plant extracts, it nourishes while promoting an even skin tone. Dermatologically tested and toxin-free, it suits all skin types. Daily use reveals refreshed, glowing, and youthful skin naturally, enhancing brightness with every application.

 

  • What are the main benefits of using Vitamin C serum?

    Brightens dull skin and improves radiance Reduces hyperpigmentation, dark spots, and acne scars Promotes collagen production for firmer, youthful-looking skin Provides antioxidant protection against sun and environmental damage Evens out skin tone

  • Who should use Vitamin C serum?

    Vitamin C serum is suitable for most skin types—normal, oily, combination, and dry. However, those with very sensitive skin should start with a lower concentration (5–10%) and gradually increase.

  • Can I use Vitamin C serum every day?

    Yes, it can be used daily. For beginners, start 3–4 times a week, then increase frequency once your skin adjusts.

  • Should I use Vitamin C serum in the morning or night?

    Morning is ideal because Vitamin C enhances sun protection when layered under sunscreen. But nighttime use is also beneficial for repairing skin while you sleep.

Disclaimer: At Hindustan Times, we help you stay up-to-date with the latest trends and products. Hindustan Times has an affiliate partnership, so we may get a part of the revenue when you make a purchase. We shall not be liable for any claim under applicable laws, including but not limited to the Consumer Protection Act, 2019, with respect to the products. The products listed in this article are in no particular order of priority.

8 Best vitamin C face serums at Amazon Great Indian Festival for glowing and radiant skin
