Tue, Oct 14, 2025
Best analogue watches for men: Top 8 timeless gifting picks to match every style

BySamarpita Yashaswini
Published on: Oct 14, 2025 10:00 am IST

Check out the best analogue watches for men. Timeless gifting ideas blending luxury, style, and craftsmanship for every personality and occasion.

TISSOT Men Blue & Silver-Toned Analogue Watch T1374101104100 View Details checkDetails

Timex Men Grey Multifunction Analogue Watch - TW000T309 View Details checkDetails

Sonata Men Dial & Stainless Steel Bracelet Style Straps Analogue Watch 77145KM01 View Details checkDetails

Titan Men Dial & Straps Analogue Watch 1885SL01 View Details checkDetails

Roadster The Lifestyle Co Men Analogue and Digital Watches RD-13-Grey View Details checkDetails

JUST LIKE Men Bracelet Style Straps Analogue Watches 75 Sky Ciso Watch Men Watch View Details checkDetails

Casio Vintage A-158WA-1Q Digital Grey Dial Unisex Watch Silver Metal Strap (D011) View Details checkDetails

Fastrack Tees Analog Grey Dial Unisex-Adult Watch-68011PP08 View Details checkDetails

When it comes to gifting, few things match the charm of a classic analogue watch. A symbol of sophistication and personality, a well-crafted timepiece not only tells time but also tells a story. So if you're choosing a gift for a milestone celebration, a festive occasion, or a personal treat, these best analogue watches for men bring elegance, craftsmanship, and lasting appeal to any wrist. Explore our top picks, from premium Swiss classics to modern, multifunction marvels.

Best analogue watches for men: Top 8 timeless gifting picks to match every style(Pexels)

Top 8 analogue watches for men for gifting purposes:

1.

TISSOT Men Blue & Silver-Toned Analogue Watch T1374101104100

A masterpiece of Swiss precision, this Tissot watch combines a striking blue dial with a refined silver-toned stainless steel strap. Perfect for the man who values timeless elegance, its sleek design and minimalist detailing make it a versatile companion for both business and leisure. Built with durability and precision, it’s a statement of sophistication.

2.

Timex Men Grey Multifunction Analogue Watch - TW000T309

Timex brings versatility and modern aesthetics together with this grey multifunction watch. Featuring a sturdy build and smart dial layout, it’s ideal for men who like their accessories practical yet stylish. With its multifunctional design, it effortlessly transitions from boardroom meetings to weekend outings.

3.

Sonata Men Dial & Stainless Steel Bracelet Style Straps Analogue Watch 77145KM01
Sonata’s classic analogue watch is the perfect blend of durability and design. The stainless steel bracelet strap adds a polished touch, while the clear dial makes timekeeping effortless. It’s an affordable yet refined choice that suits everyday wear and gifting alike; reliable, stylish, and built to last.

4.

Titan Men Dial & Straps Analogue Watch 1885SL01
Titan’s legacy of craftsmanship shines through in this elegant analogue watch. Featuring a smooth leather strap and sleek dial, it’s a nod to understated luxury. The minimalist design ensures it complements both formal and casual outfits, making it a thoughtful gift for the modern gentleman.

5.

Roadster The Lifestyle Co Men Analogue and Digital Watches RD-13-Grey

Roadster fuses retro style with digital functionality in this dual-display watch. The grey-toned design gives it a rugged edge, perfect for adventure seekers and trendsetters alike. A perfect everyday companion, it offers both style and practicality in one bold package.

6.

JUST LIKE Men Bracelet Style Straps Analogue Watches 75 Sky Ciso Watch Men Watch

A stylish pick for fashion-forward men, this bracelet-style watch from Just Like offers a unique mix of elegance and charm. The sky-toned dial enhances its sleek metallic strap, making it a striking statement accessory. Ideal for gifting, it’s designed to stand out while keeping time precisely.

7.

Casio Vintage A-158WA-1Q Digital Grey Dial Unisex Watch Silver Metal Strap (D011)

Retro meets modern with this iconic Casio Vintage digital watch. With its silver-toned metal strap and signature rectangular dial, it’s a nostalgic yet practical pick for those who love timeless style. Lightweight, durable, and effortlessly cool, it’s a unisex classic that never goes out of fashion.

8.

Fastrack Tees Analog Grey Dial Unisex-Adult Watch-68011PP08
Playful, sporty, and youthful; this Fastrack Tees watch adds a pop of fun to everyday style. The grey dial with vibrant strap detailing gives it a fresh, casual vibe. Lightweight and durable, it’s perfect for daily wear and makes a great gift for those who like keeping things trendy and fuss-free.

  • Which is the best analogue watch for gifting?

    The Tissot Blue & Silver-Toned watch is an excellent premium choice, known for its elegant design and Swiss craftsmanship.

  • Which brand offers budget-friendly analogue watches?

    Sonata and Timex offer great options that blend style, durability, and affordability for everyday wear.

  • What makes analogue watches a good gift?

    They symbolise elegance, time, and thoughtfulness — making them ideal for birthdays, anniversaries, and festive occasions.

  • Are analogue watches still in fashion?

    Absolutely! Analogue watches remain timeless accessories that complement both modern and classic fashion aesthetics.

Disclaimer: At Hindustan Times, we help you stay up-to-date with the latest trends and products. Hindustan Times has an affiliate partnership, so we may get a part of the revenue when you make a purchase. We shall not be liable for any claim under applicable laws, including but not limited to the Consumer Protection Act, 2019, concerning the products. The products listed in this article are in no particular order of priority.

News / Lifestyle / Fashion / Best analogue watches for men: Top 8 timeless gifting picks to match every style
