Kashmiri woollen suits for women: Timeless winter elegance with heritage craft; Our fav picks

When winter calls for warmth without compromising on elegance, Kashmiri woollen suits step in effortlessly. Known for their rich textures, intricate embroidery, and luxurious shawls, these suits are more than winterwear, they are heirloom-worthy pieces rooted in centuries-old craftsmanship. From kani weaves to heavy pashmina embroidery, Kashmiri woollen salwar-kameez sets offer comfort, culture, and quiet opulence in one ensemble.

Disclaimer: At Hindustan Times, we help you stay up-to-date with the latest trends and products. Hindustan Times has an affiliate partnership, so we may get a part of the revenue when you make a purchase. We shall not be liable for any claim under applicable laws, including but not limited to the Consumer Protection Act, 2019, with respect to the products. The products listed in this article are in no particular order of priority.