Woollen scarves for men offering classic style, cosy warmth and easy layering for everyday winter wear, top 10 choices
Published on: Dec 27, 2025 10:00 am IST
Men’s woollen scarves combine warmth and comfort with versatile style, perfect for layering over coats or jackets during chilly winter months.
Our Pick
FAQs
Our Picks
|Product
|Rating
|Price
|
Casual Checkred Acrylic Woollen Muffler Scarf Stole for winter Men or Women Pack 02 View Details
|
₹399
|
|
|
Woolen Soft MicroFibre Cashmere Knitted Soft and Warm Muffler Scarf for Men and Women Casual Stylish Winter Wear Scarf | Neck Warmer Woolen Stylish Muffler (Maroon) View Details
|
₹293.02
|
|
|
RIZZQ Woolen Soft MicroFibre Cashmere Knitted Soft and Warm Muffler Scarf for Men and Women Casual Stylish Winter Wear Scarf | Neck Warmer Woolen Stylish Muffler (Multicolor 20) View Details
|
₹275
|
|
|
Woolen Soft MicroFibre Cashmere Knitted Soft and Warm Muffler Scarf for Men and Women Casual Stylish Winter Wear Scarf | Neck Warmer Woolen Stylish Muffler (Design 1) View Details
|
₹293.02
|
|
|
YAQR Woolen Soft MicroFibre Cashmere Knitted Soft and Warm Muffler Scarf for Men and Women Casual Stylish Winter Wear Scarf | Neck Warmer Woolen Stylish Muffler View Details
|
₹229
|
|
|
Zacharias Mens Solid Plain Winter Pashmina Muffler m-03 (Black_Free Size) (Pack of 1) View Details
|
₹299
|
|
|
SWI STYLISH Mens Cashmere Soft Feel Warm Wool Muffler/Scarf/Stole (Size: 27x80 in) -GM11 View Details
|
₹879
|
|
|
Creature Warm Winter Wear Acrylic Woolen Muffler/Scarf For Men & Women Warm lightweight Scarf (BLACK) View Details
|
₹362
|
|
|
Alexvyan Fashions Two Color Extra Soft MicroFibre Cashmere Knitted Mufflers Cum Scarves Cum Stoles Woolen Men and Women Casual Scarf Soft and Warm Muffler (Blue,Grey) View Details
|
₹499
|
|
|
Brandonn Woollen Black Ribbed Muffler Cum Scarf (28 cm x 167 cm) View Details
|
₹449
|
|
View More Products