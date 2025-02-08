Propose Day 2025 shayari: 30 romantic, flirty and cute Propose Day poetry to share with your love on February 8
Propose Day 2025 shayari: Celebrate Propose Day on February 8 by sharing these romantic and cute shayaris with the love of your life.
Propose Day 2025 shayari: Propose Day is the second day of Valentine's Week. It is celebrated after Rose Day and falls on February 8. On this day, couples get a chance to confess their love for each other and express their feelings through grand gestures. Check out our specially curated list of romantic, flirty and cute shayaris that you can send to your partner today.
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Propose Day 2025: Romantic shayari
1. Tere bina adhura lagta hai har ek pal,
Mujhse jud jaa jaise chanda se chandni ka rishta atal.
2. Aaj kehna chahta hoon dil ki ek baat,
Meri zindagi ho tum, meri har ek mulaqat.
3. Mohabbat hai tumse bepanah, yeh dil maanta hai,
Bas ek baar haan keh do, yeh jahan roshan ho jaata hai.
4. Main chahta hoon tere saath har ek subah, har ek shaam,
Kya tu de sakti hai mujhe apni zindagi ka pyaara inaam?
5. Dil karta hai tujhe apni har saans mein basa loon,
Ek pal bhi juda na hoon, tujhko apna bana loon.
6. Teri hasi meri jaan hai, tera pyaar mera armaan hai,
Agar tu ban jaaye meri, toh jeevan mera aasaan hai.
7. Tujhse mohabbat har din badhti ja rahi hai,
Aaj kehna chahta hoon – Kya tu meri ho sakti hai?
8. Tumhara naam likha hai maine chaand ki roshni se,
Kabool kar lo aaj mujhe apni mohabbat ki marzi se.
9. Dil karta hai tujhe har subah main coffee pilaun,
Aur shaam hote hi tujhe chand taaron se sajaun.
10. Dil ne ek hi naam pukara, har dhadkan ne tujhe hi chaha,
Kya tu meri banegi? Yeh sawaal hai sirf ek raha.
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Propose Day 2025: Cute and flirty shayari
11. Teri ek muskurahat meri duniya roshan karti hai,
Bas tu haan kar de, yeh duniya aur bhi sunder lagti hai.
12. Zindagi ki kitaab ka sabse haseen safar,
Tumhare bina adhoora hai, bas tumse juda na ho ye dagar.
13. Ek pal bhi tere bina socha nahi jaata,
Tu hi meri duniya hai, yeh dil tujhe samjhata.
14. Tumse pyaar kiya hai, yeh aaj izhaar kar raha hoon,
Kya tum meri banogi? Yeh sawal baar-baar kar raha hoon.
15. Meri aankhon mein bas ek hi tasveer hai,
Teri mohabbat hi meri taqdeer hai.
16. Tere bina adhuri si lagti hai yeh zindagi,
Kya tu meri duniya banegi?
17. Aankhon ki gustakhiyan maaf ho,
Magar dil ki baat sun lo ek baar.
18. Tera naam likha hai maine har saans ke saath,
Kabool kar le yeh dil, ab aur na kar intezaar.
19. Kya tu mujhe itna pyaar karegi,
Ki har pal bas mere saath rahegi?
20. Tujhse bepanah mohabbat ho gayi hai,
Bas ek baar haan keh de, meri duniya roshan ho gayi hai.
Propose Day 2025: Playful and fun shayari
21. Mere dil ka alarm sirf tumhare naam pe bajta hai,
Kya tum bhi mujhe apna alarm bana logi?
22. Main hoon tera Wi-Fi, tu meri internet speed,
Meri duniya ban jaa, phir chalegi life ki seed!
23. Ek ladki ne dil churaya, ab case darj karna hai,
Bas usi ladki se puchhna hai – Kya tu mujhe pyaar karti hai?
24. Tujhe dekh ke lagta hai pyaar aasan hai,
Lekin kehna mushkil hai, fir bhi aaj bol raha hoon – I LOVE YOU jaan!
25. Pyaar ki chemistry tujhse milke perfect ho gayi,
Ab bas ek 'haan' chahiye, taaki chemistry life-long chalti rahe.
26. Meri har dhadkan sirf tera naam leti hai,
Meri har saans sirf tera intezaar karti hai.
27. Meri duniya sirf tere sang sunder hai,
Kya tu mujhe apna humsafar bana sakti hai?
28. Mohabbat ka ek hi usool hai,
Jisme tum ho, wohi mera farz hai, mera junoon hai.
29. Zindagi tere bina soch bhi nahi sakta,
Ek baar keh de 'haan', taaki jeevan mein khushbu bikhar sakta.
30. Kya tu meri duniya banegi,
Ek umar tak mera haath thamne wali banegi?
This story contains AI-generated elements.
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