30 kg luggage trolleys: Large capacity suitcase to accommodate heavy packing
Published on: Sept 11, 2025 02:12 pm IST
A 30 kg luggage trolley is ideal for travellers needing space for extended stays and convenience for long vacations or international trips.
Safari Pentagon Pro 8 Wheels 75Cm Large Size Checkin Trolley Bag, Hard Case Polypropylene 360º Wheeling Luggage for Men & Women, Travel Bag, Suitcase for Travel, Trolley Bags for Travel, Black View Details
₹2,099
KAMILIANT by American Tourister Savvy 80 Cms Large Check-in (PP) Hard Sided 8 Wheels Spinner Luggage/Suitcase/Trolley Bag (Black) (Double Wheel) View Details
₹2,599
Skybags Rubik Polyester 78 Cms Softsided Large check-in luggage View Details
Nasher Miles Polypropylene 360 Degree Paris Hard-Sided Check-in Luggage 28 inch | 75cm | 8 Wheels Large Trolley Bag for Travel | Suitcase (Dark Green) View Details
DELSEY PARIS Margot 78 cms Large Check-in Polycarbonate Hard Sided 8 Wheels and Expandable Spinner Suitcase/Trolley Bag for Travel with TSA Lock- Gold View Details
₹5,899
MOKOBARA Transit Luggage Checkin Large|100 Liters Capacity Polycarbonate Hardshell|8 Hinomoto Wheels TSA Approved Lock|for Extended Trips | Black | Money Moves 2.0 View Details
₹7,299
uppercase Polycarbonate JFK (Large) 76cm | Hardsided Check-in Trolley Bag for Travel Spinner Luggage | 8 Wheel Trolley Bag |Suitcase for Unisex |2000 Days Warranty (Teal Blue) View Details
₹3,990
THE ASSEMBLY Polycarbonate Hard-Sided Large Check-In Luggage-110 Litres | Premium Wide Handle Trolley Bag 75 Cms With In-Built Tsa Lock & Noise-Free 8 Spinner Wheels -Rover, White View Details
₹7,499
