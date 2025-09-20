Search
Sat, Sept 20, 2025
Amazon Great Indian Festival Sale 2025 has begun: Smart TVs at up to 65% off with vivid picture and sound quality

ByIqbal
Published on: Sept 20, 2025 06:00 pm IST

The upcoming Amazon sale 2025 will feature top deals on the best smart TV models across all sizes, offering premium entertainment at incredible prices.

Product Rating Price

LG 80 cms (32 inches) LR570 Series Smart webOS LED TV 32LR570B6LA View Details checkDetails

₹14,490

Xiaomi 80 cm (32 inch) F Series HD Ready Smart LED Fire TV L32MB-FIN View Details checkDetails

₹9,999

Samsung 80 cm (32 inches) HD Ready Smart LED TV UA32T4380AKXXL (Glossy Black) View Details checkDetails

TCL 80 cms (32 inches) V4C Series HD Ready Smart QLED Google TV 32V4C, ‎240 Volts View Details checkDetails

₹10,990

TOSHIBA 80 cm (32 inches) V Series HD Ready Smart LED TV 32V35RP (Black) View Details checkDetails

₹12,499

VW 80 cm (32 inches) Frameless Series HD Ready Android Smart LED TV VW32S View Details checkDetails

₹7,199

acer 80 cm (32 inches) I Pro Series HD Ready Smart LED Google TV AR32HDIGU2841AT (Black) View Details checkDetails

Haier 80cm (32) HD Ready Smart LED Google TV LE32W400G -N (Black) View Details checkDetails

₹12,990

Redmi Xiaomi 108 cm (43 inch) F Series Ultra HD 4K LED Smart Fire TV L43MA-FVIN View Details checkDetails

₹21,999

Samsung 108 cm (43 inches) Full HD Smart LED TV UA43T5450AKXXL (Black) View Details checkDetails

acer 109 cm (43 inches) G Plus Series 4K Ultra HD LED Smart Google TV AR43UDGGR2851AD View Details checkDetails

₹22,999

Hisense 108 cm (43 inches) E5Q Series Full HD Smart QLED Google TV 43E5Q (Black) View Details checkDetails

₹18,499

TCL 108 cm (43 inches) 4K Ultra HD Smart QLED Google TV 43P71K View Details checkDetails

₹28,990

Onida 108 cm (43 inch) Full HD Smart TV 43ACF (Black) View Details checkDetails

₹17,999

VW 109 cm (43 inches) Playwall Frameless Series Full HD Android Smart LED TV VW43F2 View Details checkDetails

₹12,999

TOSHIBA 108 cm (43 inches) C350NP Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV 43C350NP (Black) View Details checkDetails

₹21,999

LG 139 cm (55 inches) UR75 Series 4K Ultra HD Smart LED TV 55UR75006LC View Details checkDetails

₹39,990

Xiaomi 138 cm (55 inch) FX Pro QLED Ultra HD 4K Smart Fire TV L55MB-FPIN View Details checkDetails

₹38,999

Hisense 139 cm (55 inches) E7Q Series 4K Ultra HD Smart QLED TV 55E7Q (Black) View Details checkDetails

₹34,999

TCL 139 cm (55 inches) 4K Ultra HD Smart QLED Google TV 55C61B (Black) View Details checkDetails

₹36,490

TOSHIBA 139 cm (55 inches) E350RP Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV 55E350RP View Details checkDetails

₹33,999

acer 139 cm (55 inches) V PRO Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV AR55QDQGR2851AD View Details checkDetails

₹35,999

Aiwa 139 cm (55 inches) QLED Display 4K Ultra HD | Google TV | Smart TV | Dolby Vision | Magnifiq Series Bezel-Less | 2 GB RAM | 16 GB Storage | Dolby Atmos Audio | Signature Sound | AS55QUHDX3-GTV View Details checkDetails

₹40,999

Samsung 163 cm (65 inches) 4K Ultra HD Smart LED TV UA65DUE70BKLXL (Black) View Details checkDetails

₹58,490

Sony 139 cm (55 inches) BRAVIA 2 4K Ultra HD Smart LED Google TV K-55S25B (Black)-3 Years Warranty for Limited Period View Details checkDetails

₹57,990

TOSHIBA 164 cm (65 inches) M550NP Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV 65M550NP View Details checkDetails

₹54,999

Vu 164cm (65 inches) Vibe Series 4K QLED Smart Google TV 65VIBE-DV View Details checkDetails

₹52,000

VW 165 cm (65 inches) Pro Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV VW65GQ1 View Details checkDetails

₹42,999

Acerpure 164 cm (65 inch) Elevate Series Ultra HD 4K QLED Smart Google TV AP65UG51QEVTD View Details checkDetails

₹47,999

TCL 164 cm (65 inches) Metallic Bezel-Less Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV 65V6B (Black) View Details checkDetails

₹46,990

Hisense 164 cm (65 inches) E6N Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV 65E6N (Black) View Details checkDetails

₹44,999

The Amazon Great Indian Festival sale 2025 is almost here, and televisions are set to be one of the most in-demand categories. Shoppers can expect attractive discounts on the best smart TV models, ranging from compact 32-inch screens to expansive 75-inch displays. Designed for both everyday use and cinematic experiences, these TVs bring advanced features such as 4K resolution, HDR support, Dolby Atmos sound, and smooth streaming platforms.

Get the best smart TV for your home at an unbeatable price.
Get the best smart TV for your home at an unbeatable price.

The upcoming Amazon sale is the right time for buyers looking to upgrade their entertainment setup at lower prices. Brands are expected to roll out impressive deals across sizes and features, ensuring something for everyone. As the countdown continues, now is the moment to shortlist your favourite TVs and prepare to bring home the best at unmatched value.

Up to 60% off on the best 32-inch TVs: Amazon Great Indian Festival

If you are looking for a compact screen for bedrooms or small living areas, the best 32-inch TVs make a reliable pick. They offer HD-ready or Full HD resolution, smart connectivity, and decent sound performance at affordable prices. From OTT streaming to screen mirroring, these TVs cover the essentials for daily entertainment. Many models also come with multiple HDMI and USB ports for connecting gaming consoles or external devices. Buyers can expect lightweight designs that fit easily in limited spaces. The upcoming Amazon sale 2025 is expected to bring attractive deals on the best smart TV options in this size segment. Affordable pricing, voice-enabled controls, and simple setups make 32-inch TVs a smart choice for those wanting value and convenience.

Up to 55% off on the best 43-inch TVs: Amazon Great Indian Festival

The best 43 inch TVs strike a balance between size and features, making them an excellent option for medium-sized rooms. They generally feature Full HD or 4K Ultra HD resolution, delivering sharper visuals and better clarity than smaller TVs. Equipped with smart platforms, they give users access to popular apps, streaming services, and voice assistants. Many 43 inch TVs also come with Dolby Audio and multiple connectivity options to enhance the viewing experience. The upcoming Amazon sale 2025 is expected to feature discounts on leading brands in this category.

Up to 60% off on the best 55-inch TVs: Amazon Great Indian Festival

When it comes to bigger displays, the best 55 inch TVs stand out as the most popular choice for modern homes. They provide 4K Ultra HD resolution, HDR support, and vivid picture quality that enhances both movies and gaming. Many models also include Dolby Atmos for cinematic sound, delivering theatre-like experiences at home. With advanced operating systems, these smart TVs allow smooth navigation, voice commands, and seamless streaming of your favourite content. The 55 inch TVs bring wide viewing angles and premium designs. Buyers can expect exciting offers on the best smart TV options in this segment during the upcoming Amazon sale 2025.

Up to 65% off on the best 65-inch TVs: Amazon Great Indian Festival

The best 65 inch TVs cater to those who love a large display for fa mily viewing or a home-theatre setup. Featuring 4K Ultra HD or even 8K resolution in some premium models, these TVs deliver striking visuals and advanced HDR performance. Paired with Dolby Vision and Dolby Atmos, they create an immersive audio-visual experience. Smart features like voice assistants, app stores, and wireless casting make them versatile for daily use. Gaming enthusiasts can also benefit from higher refresh rates and low latency modes. The upcoming Amazon sale 2025 is expected to showcase impressive discounts on premium 65 inch smart TVs.

  • Do all smart TVs support 4K resolution?

    No, only selected models from 43 inch upwards usually support 4K Ultra HD.

  • Can smart TVs connect to Wi-Fi?

    Yes, all smart TVs have Wi-Fi capability for online streaming and updates.

  • Are smart TVs good for gaming?

    Yes, some models feature gaming modes with low latency and higher refresh rates.

  • Can I use my smartphone to control a smart TV?

    Yes, most smart TVs support mobile apps for remote control and screen casting.

  • Will the upcoming Amazon sale 2025 offer discounts on smart TVs?

    Yes, the best smart TV brands will have attractive offers during Amazon sale 2025.

  • Which size TV is best for small rooms?

    A 32 inch or 43 inch smart TV is best suited for compact spaces.

Disclaimer: At Hindustan Times, we help you stay up-to-date with the latest trends and products. Hindustan Times has an affiliate partnership, so we may get a part of the revenue when you make a purchase. We shall not be liable for any claim under applicable laws, including but not limited to the Consumer Protection Act, 2019, with respect to the products. The products listed in this article are in no particular order of priority.

