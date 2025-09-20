Amazon Great Indian Festival Sale 2025 has begun: Smart TVs at up to 65% off with vivid picture and sound quality
Published on: Sept 20, 2025 06:00 pm IST
The upcoming Amazon sale 2025 will feature top deals on the best smart TV models across all sizes, offering premium entertainment at incredible prices.
Our Pick
FAQs
Our Picks
|Product
|Rating
|Price
|
LG 80 cms (32 inches) LR570 Series Smart webOS LED TV 32LR570B6LA View Details
|
₹14,490
|
|
|
Xiaomi 80 cm (32 inch) F Series HD Ready Smart LED Fire TV L32MB-FIN View Details
|
₹9,999
|
|
|
Samsung 80 cm (32 inches) HD Ready Smart LED TV UA32T4380AKXXL (Glossy Black) View Details
|
|
|
|
TCL 80 cms (32 inches) V4C Series HD Ready Smart QLED Google TV 32V4C, 240 Volts View Details
|
₹10,990
|
|
|
TOSHIBA 80 cm (32 inches) V Series HD Ready Smart LED TV 32V35RP (Black) View Details
|
₹12,499
|
|
|
VW 80 cm (32 inches) Frameless Series HD Ready Android Smart LED TV VW32S View Details
|
₹7,199
|
|
|
acer 80 cm (32 inches) I Pro Series HD Ready Smart LED Google TV AR32HDIGU2841AT (Black) View Details
|
|
|
|
Haier 80cm (32) HD Ready Smart LED Google TV LE32W400G -N (Black) View Details
|
₹12,990
|
|
|
Redmi Xiaomi 108 cm (43 inch) F Series Ultra HD 4K LED Smart Fire TV L43MA-FVIN View Details
|
₹21,999
|
|
|
Samsung 108 cm (43 inches) Full HD Smart LED TV UA43T5450AKXXL (Black) View Details
|
|
|
|
acer 109 cm (43 inches) G Plus Series 4K Ultra HD LED Smart Google TV AR43UDGGR2851AD View Details
|
₹22,999
|
|
|
Hisense 108 cm (43 inches) E5Q Series Full HD Smart QLED Google TV 43E5Q (Black) View Details
|
₹18,499
|
|
|
TCL 108 cm (43 inches) 4K Ultra HD Smart QLED Google TV 43P71K View Details
|
₹28,990
|
|
|
Onida 108 cm (43 inch) Full HD Smart TV 43ACF (Black) View Details
|
₹17,999
|
|
|
VW 109 cm (43 inches) Playwall Frameless Series Full HD Android Smart LED TV VW43F2 View Details
|
₹12,999
|
|
|
TOSHIBA 108 cm (43 inches) C350NP Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV 43C350NP (Black) View Details
|
₹21,999
|
|
|
LG 139 cm (55 inches) UR75 Series 4K Ultra HD Smart LED TV 55UR75006LC View Details
|
₹39,990
|
|
|
Xiaomi 138 cm (55 inch) FX Pro QLED Ultra HD 4K Smart Fire TV L55MB-FPIN View Details
|
₹38,999
|
|
|
Hisense 139 cm (55 inches) E7Q Series 4K Ultra HD Smart QLED TV 55E7Q (Black) View Details
|
₹34,999
|
|
|
TCL 139 cm (55 inches) 4K Ultra HD Smart QLED Google TV 55C61B (Black) View Details
|
₹36,490
|
|
|
TOSHIBA 139 cm (55 inches) E350RP Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV 55E350RP View Details
|
₹33,999
|
|
|
acer 139 cm (55 inches) V PRO Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV AR55QDQGR2851AD View Details
|
₹35,999
|
|
|
Aiwa 139 cm (55 inches) QLED Display 4K Ultra HD | Google TV | Smart TV | Dolby Vision | Magnifiq Series Bezel-Less | 2 GB RAM | 16 GB Storage | Dolby Atmos Audio | Signature Sound | AS55QUHDX3-GTV View Details
|
₹40,999
|
|
|
Samsung 163 cm (65 inches) 4K Ultra HD Smart LED TV UA65DUE70BKLXL (Black) View Details
|
₹58,490
|
|
|
Sony 139 cm (55 inches) BRAVIA 2 4K Ultra HD Smart LED Google TV K-55S25B (Black)-3 Years Warranty for Limited Period View Details
|
₹57,990
|
|
|
TOSHIBA 164 cm (65 inches) M550NP Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV 65M550NP View Details
|
₹54,999
|
|
|
Vu 164cm (65 inches) Vibe Series 4K QLED Smart Google TV 65VIBE-DV View Details
|
₹52,000
|
|
|
VW 165 cm (65 inches) Pro Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV VW65GQ1 View Details
|
₹42,999
|
|
|
Acerpure 164 cm (65 inch) Elevate Series Ultra HD 4K QLED Smart Google TV AP65UG51QEVTD View Details
|
₹47,999
|
|
|
TCL 164 cm (65 inches) Metallic Bezel-Less Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV 65V6B (Black) View Details
|
₹46,990
|
|
|
Hisense 164 cm (65 inches) E6N Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV 65E6N (Black) View Details
|
₹44,999
|
|
View More Products