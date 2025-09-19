Amazon Great Indian Festival 2025 countdown begins! Deals revealed with up to 52% off on refrigerators across all brands
Published on: Sept 19, 2025 04:00 pm IST
All types of refrigerators, including single door, double door, side-by-side, and more, are on sale. Check out the early deals for Amazon Great Indian Festival.
|Product
|Rating
|Price
|
Voltas Beko, A Tata Product 183 L 2 Star Direct Cool Single Door Refrigerator (RDC215D/S0WSR0M0000GO, Stella Wine, With Fresh Box Technology and Chiller Zone) View Details
|
₹12,390
|
|
|
LG 655 L Frost Free Smart Inverter Double Door Side by Side Refrigerator (GL-B257HWBY, Western Black, Express Freezing | Multi Air-Flow) View Details
|
₹76,990
|
|
|
Godrej 600L 3 Star Frost Free Smart Convertible AI Powered 3 Intelligent Modes Toughened Glass Digital Touch Panel Inverter Side By Side Refrigerator(2025 Model,RS EONVELVET 646C RIT SM BL,Storm Blue) View Details
|
₹69,990
|
|
|
Samsung 350 L, 2 Star, Convertible 5-in-1, Digital Inverter, Frost Free Double Door, WiFi Enabled Bespoke AI Refrigerator (RT38DG5A2BSLHL, Ez Clean Steel/Real Steel) View Details
|
₹37,990
|
|
|
BOSCH MaxFlex Convert 302 L 3 Star Inverter Frost Free Triple Door Refrigerator (CMC33K03NI, 8-in-1 Convertible, UV Protected Body Shield, VitaFresh Technology, Adaptive UI, Sparkly Steel) View Details
|
₹35,500
|
|
|
LG 650 L, 3 Star, Smart Inverter Compressor, Convertible, Frost Free Double Door Side by Side Refrigerator (GL-B257HDS3, Dazzle Steel, Express Freeze, Multi Air Flow & Smart Diagnosis) View Details
|
|
|
|
LG 655 L Frost-Free Smart Inverter Double Door Side-By-Side Refrigerator (GL-B257HDSY, Dazzle Steel, Express Freeze | Multi Air-Flow) View Details
|
₹72,990
|
|
|
LG 242 L 3 Star Smart Inverter Frost-Free Double Door Refrigerator (GL-I292RPZX, Shiny Steel, Door Cooling+) View Details
|
₹24,990
|
|
|
LG 630 L Frost-Free Inverter Wi-Fi InstaView Door-In-Door Side-By-Side Refrigerator with Ice and Water Dispenser (GL-X257AMC3, Matte Black, Door Cooling+ with Hygiene Fresh+) View Details
|
₹176,640
|
|
|
LG 272 L 3 Star Frost-Free Smart Inverter Compressor Double Door Refrigerator (GL-S312SPZX, Shiny Steel, Convertible & Multi Air Flow Cooling) View Details
|
₹28,990
|
|
|
LG 246 L 3 Star Smart Inverter Frost-Free Double Door Refrigerator (, GL-S262SESX, Ebony Sheen, Convertible) View Details
|
₹41,900
|
|
|
LG 185 L 4 Star Inverter Direct-Cool Single Door Refrigerator (GL-D199OSEY, Scarlet Euphoria, Base stand with drawer) View Details
|
₹15,990
|
|
|
Samsung 215 L, 5 Star, Digital Inverter, Direct-Cool Single Door Refrigerator (RR23D2H359U/HL, Paradise Bloom Blue, Base Stand Drawer) View Details
|
₹19,490
|
|
|
Samsung 236 L, 3 Star, Convertible, Digital Inverter with Display Frost Free Double Door Refrigerator (RT28C3733S8/HL, Silver, Elegant Inox) View Details
|
₹26,490
|
|
|
Samsung 256 L, 3 Star, Convertible, Digital Inverter with Display Frost Free Double Door Refrigerator (RT30C3733BX/HL, Luxe Black) View Details
|
₹28,990
|
|
|
Samsung 653 L, 3 Star, Frost Free, Double Door, Convertible 5-in-1 Digital Inverter, Side By Side AI Enabled Smart Refrigerator with WiFi (RS76CG8003B1HL, Black Matte/Black DOI) View Details
|
₹81,990
|
|
|
Samsung 183 L, 4 Star, Digital Inverter, Direct-Cool Single Door Refrigerator (RR20C1724CU/HL, Camellia Blue) View Details
|
₹15,290
|
|
|
Samsung 653 L, 3 Star, Frost Free, Double Door, Convertible 5-in-1 Digital Inverter, Side By Side AI Enabled Smart Refrigerator with WiFi (RS76CG8003S9HL, Silver, Refined Inox) View Details
|
₹79,990
|
|
|
Samsung 633 L, 3 Star, Frost Free, Double Door, Convertible 5-in-1 Digital Inverter, Side By Side Refrigerator with AI, WiFi & Water & Ice Dispenser (RS78CG8543S9HL, Silver, Refined Inox) View Details
|
₹112,990
|
|
|
Samsung 236 L, 3 Star, Digital Inverter, Frost Free Double Door Refrigerator (RT28C3053S8/HL, Silver, Elegant Inox) View Details
|
₹24,990
|
|
|
|
|
Voltas Beko, A Tata Product 183 L 3 Star Direct Cool Single Door Refrigerator With Fresh Box Technology (2025 Model, RDC215C/S0XIR0M0000GO, Hairline Silver, Chiller Zone) View Details
|
₹12,890
|
|
|
Voltas Beko, A Tata Product 183 L 3 Star Direct Cool Single Door Refrigerator (RDC215C/S0BFR0M0000GO, Fressia Blue, With Fresh Box Technology and Chiller Zone) View Details
|
₹12,990
|
|
|
View Details
|
|
|
|
Haier 602L 3Star 2 Door Side by Side Frost Free Refrigerator|100% Convertible|Expert Inverter Technology|Digital Display Panel|Triple Twist Ice Maker|Deo Fresh Technology (HRS-682KS, Black Steel) View Details
|
₹61,490
|
|
|
Haier 596L 3Star 2 Door Side by Side Frost Free Refrigerator|100% Convertible|Expert Inverter|Digital Display Panel|Twist Ice Tray|Deo Fresh Technology (HES-690SS, Shiny Silver) View Details
|
₹59,990
|
|
|
Haier 355 L 3 Star Frost Free Bottom Mount Double Door Refrigerator|Convertible 14-in-1|Jhukna Mat-Bottom Freezer|Digital Display Panel|Triple Inverter|Twist Ice Maker (HEB-363TS-P, Inox Steel) View Details
|
₹38,990
|
|
|
Haier 190L 5 Star Direct Cool Single Door Refrigerator | 3 Toughened Glass Shelves | Fast Ice Making in Just 60 minutes | Large Veg Box| Easy Clean Back (HED-205MDB-P, Marine Dahelia, Base Stand) View Details
|
₹16,490
|
|
|
Haier 300 L 2 Star Frost Free Bottom Mount Double Door Refrigerator | Jhukna Mat - Bottom Freezer | Twin Inverter | Twist Ice Maker | 1 Hour Icing Technology (HRB-3502BS-P, Brushline Silver) View Details
|
₹29,990
|
|
|
Haier 190L 5 Star Direct Cool Single Door Refrigerator | 3 Toughened Glass Shelves | Fast Ice Making in Just 60 minutes | Large Veg Box| Easy Clean Back (HED-205DS-P, Dazzle Steel) View Details
|
₹15,690
|
|
|
Haier 325 L 3 Star Frost Free Bottom Mount Double Door Refrigerator|Convertible 14-in-1|Jhukna Mat-Bottom Freezer|Digital Display Panel|Triple Inverter|Twist Ice Maker (HEB-333GB-P, Graphite Black) View Details
|
₹35,490
|
|
|
Haier 175 L, 2 Star, Direct-Cool Single Door Refrigerator (HED-182ML-N, Marine Lotus) View Details
|
₹11,490
|
|
|
Godrej 223 L 3 Star Convertible Freezer 6-In-1 | AI Powered | Smart Defrost | 95%+ Food Surface Disinfection | Inverter Frost Free Double Door Refrigerator (RT EONVALOR 260C RCIF ST RH, Steel Rush) View Details
|
₹20,990
|
|
|
Godrej 223 L 2 Star | AI Powered | 95%+ Food Surface Disinfection | Uniform 360° Cooling | Cool Balance Technology | Inverter Frost Free Double Door Refrigerator (RF EON 244B RI ST GL, Steel Glow) View Details
|
₹20,490
|
|
|
Godrej 180 L 5 Star | Turbo Cooling Technology | 24 Days Farm Freshness | Toughened Glass Shelves | Large Vegetable Tray | Direct Cool Single Door Refrigerator (RD EDGENEO 207E THF MP WN, Maple Wine) View Details
|
₹15,490
|
|
|
Godrej 244L 3Star Wood Finish, Scratch Stain Water Resistant, 95%+ Food Surface Disinfection, 30 Days Farm Freshness, Frost Free Inverter Double Door Refrigerator (RT EONVOGUE 280C RI OK WD, Oak Wood) View Details
|
₹24,990
|
|
|
Godrej 194 L 5 Star | Turbo Cooling Technology | 24 Day Farm Freshness | Moisture Control, Hygiene+ Inverter Technology | Direct Cool Single Door Refrigerator (RD EMARVEL 215E THI FS ST, Fossil Steel) View Details
|
₹16,490
|
|
|
Godrej 183 L 3 Star | Toughened Glass Shelves | 24 Day Farm Freshness | Jumbo Vegetable Tray | Turbo Cooling Technology | Direct Cool Single Door Refrigerator (RD R190C THF FR BL, Floral Blue) View Details
|
₹13,790
|
|
|
Godrej 472 L 2 Star, 1+2 Years Additional Warranty, AI Tech, 95%+ Food Surface Disinfection, Food Load Detection Inverter Frost Free Double Door Refrigerator (RF EON 474B RCI MT BK, Matt Black) View Details
|
₹44,990
|
|
