Fri, Sept 19, 2025
Amazon Great Indian Festival 2025 countdown begins! Deals revealed with up to 52% off on refrigerators across all brands

ByKanika Budhiraja
Published on: Sept 19, 2025 04:00 pm IST

All types of refrigerators, including single door, double door, side-by-side, and more, are on sale. Check out the early deals for Amazon Great Indian Festival.

Voltas Beko, A Tata Product 183 L 2 Star Direct Cool Single Door Refrigerator (RDC215D/S0WSR0M0000GO, Stella Wine, With Fresh Box Technology and Chiller Zone) View Details checkDetails

₹12,390

LG 655 L Frost Free Smart Inverter Double Door Side by Side Refrigerator (GL-B257HWBY, Western Black, Express Freezing | Multi Air-Flow) View Details checkDetails

₹76,990

Godrej 600L 3 Star Frost Free Smart Convertible AI Powered 3 Intelligent Modes Toughened Glass Digital Touch Panel Inverter Side By Side Refrigerator(2025 Model,RS EONVELVET 646C RIT SM BL,Storm Blue) View Details checkDetails

₹69,990

Samsung 350 L, 2 Star, Convertible 5-in-1, Digital Inverter, Frost Free Double Door, WiFi Enabled Bespoke AI Refrigerator (RT38DG5A2BSLHL, Ez Clean Steel/Real Steel) View Details checkDetails

₹37,990

BOSCH MaxFlex Convert 302 L 3 Star Inverter Frost Free Triple Door Refrigerator (CMC33K03NI, 8-in-1 Convertible, UV Protected Body Shield, VitaFresh Technology, Adaptive UI, Sparkly Steel) View Details checkDetails

₹35,500

LG 650 L, 3 Star, Smart Inverter Compressor, Convertible, Frost Free Double Door Side by Side Refrigerator (GL-B257HDS3, Dazzle Steel, Express Freeze, Multi Air Flow & Smart Diagnosis) View Details checkDetails

LG 655 L Frost-Free Smart Inverter Double Door Side-By-Side Refrigerator (GL-B257HDSY, Dazzle Steel, Express Freeze | Multi Air-Flow) View Details checkDetails

₹72,990

LG 242 L 3 Star Smart Inverter Frost-Free Double Door Refrigerator (GL-I292RPZX, Shiny Steel, Door Cooling+) View Details checkDetails

₹24,990

LG 630 L Frost-Free Inverter Wi-Fi InstaView Door-In-Door Side-By-Side Refrigerator with Ice and Water Dispenser (GL-X257AMC3, Matte Black, Door Cooling+ with Hygiene Fresh+) View Details checkDetails

₹176,640

LG 272 L 3 Star Frost-Free Smart Inverter Compressor Double Door Refrigerator (GL-S312SPZX, Shiny Steel, Convertible & Multi Air Flow Cooling) View Details checkDetails

₹28,990

LG 246 L 3 Star Smart Inverter Frost-Free Double Door Refrigerator (, GL-S262SESX, Ebony Sheen, Convertible) View Details checkDetails

₹41,900

LG 185 L 4 Star Inverter Direct-Cool Single Door Refrigerator (GL-D199OSEY, Scarlet Euphoria, Base stand with drawer) View Details checkDetails

₹15,990

Samsung 215 L, 5 Star, Digital Inverter, Direct-Cool Single Door Refrigerator (RR23D2H359U/HL, Paradise Bloom Blue, Base Stand Drawer) View Details checkDetails

₹19,490

Samsung 236 L, 3 Star, Convertible, Digital Inverter with Display Frost Free Double Door Refrigerator (RT28C3733S8/HL, Silver, Elegant Inox) View Details checkDetails

₹26,490

Samsung 256 L, 3 Star, Convertible, Digital Inverter with Display Frost Free Double Door Refrigerator (RT30C3733BX/HL, Luxe Black) View Details checkDetails

₹28,990

Samsung 653 L, 3 Star, Frost Free, Double Door, Convertible 5-in-1 Digital Inverter, Side By Side AI Enabled Smart Refrigerator with WiFi (RS76CG8003B1HL, Black Matte/Black DOI) View Details checkDetails

₹81,990

Samsung 183 L, 4 Star, Digital Inverter, Direct-Cool Single Door Refrigerator (RR20C1724CU/HL, Camellia Blue) View Details checkDetails

₹15,290

Samsung 653 L, 3 Star, Frost Free, Double Door, Convertible 5-in-1 Digital Inverter, Side By Side AI Enabled Smart Refrigerator with WiFi (RS76CG8003S9HL, Silver, Refined Inox) View Details checkDetails

₹79,990

Samsung 633 L, 3 Star, Frost Free, Double Door, Convertible 5-in-1 Digital Inverter, Side By Side Refrigerator with AI, WiFi & Water & Ice Dispenser (RS78CG8543S9HL, Silver, Refined Inox) View Details checkDetails

₹112,990

Samsung 236 L, 3 Star, Digital Inverter, Frost Free Double Door Refrigerator (RT28C3053S8/HL, Silver, Elegant Inox) View Details checkDetails

₹24,990

Voltas Beko, A Tata Product 183 L 2 Star Direct Cool Single Door Refrigerator (RDC215D/S0WSR0M0000GO, Stella Wine, With Fresh Box Technology and Chiller Zone) View Details checkDetails

₹12,390

Voltas Beko, A Tata Product 183 L 3 Star Direct Cool Single Door Refrigerator With Fresh Box Technology (2025 Model, RDC215C/S0XIR0M0000GO, Hairline Silver, Chiller Zone) View Details checkDetails

₹12,890

Voltas Beko, A Tata Product 183 L 3 Star Direct Cool Single Door Refrigerator (RDC215C/S0BFR0M0000GO, Fressia Blue, With Fresh Box Technology and Chiller Zone) View Details checkDetails

₹12,990

Haier 602L 3Star 2 Door Side by Side Frost Free Refrigerator|100% Convertible|Expert Inverter Technology|Digital Display Panel|Triple Twist Ice Maker|Deo Fresh Technology (HRS-682KS, Black Steel) View Details checkDetails

₹61,490

Haier 596L 3Star 2 Door Side by Side Frost Free Refrigerator|100% Convertible|Expert Inverter|Digital Display Panel|Twist Ice Tray|Deo Fresh Technology (HES-690SS, Shiny Silver) View Details checkDetails

₹59,990

Haier 355 L 3 Star Frost Free Bottom Mount Double Door Refrigerator|Convertible 14-in-1|Jhukna Mat-Bottom Freezer|Digital Display Panel|Triple Inverter|Twist Ice Maker (HEB-363TS-P, Inox Steel) View Details checkDetails

₹38,990

Haier 190L 5 Star Direct Cool Single Door Refrigerator | 3 Toughened Glass Shelves | Fast Ice Making in Just 60 minutes | Large Veg Box| Easy Clean Back (HED-205MDB-P, Marine Dahelia, Base Stand) View Details checkDetails

₹16,490

Haier 300 L 2 Star Frost Free Bottom Mount Double Door Refrigerator | Jhukna Mat - Bottom Freezer | Twin Inverter | Twist Ice Maker | 1 Hour Icing Technology (HRB-3502BS-P, Brushline Silver) View Details checkDetails

₹29,990

Haier 190L 5 Star Direct Cool Single Door Refrigerator | 3 Toughened Glass Shelves | Fast Ice Making in Just 60 minutes | Large Veg Box| Easy Clean Back (HED-205DS-P, Dazzle Steel) View Details checkDetails

₹15,690

Haier 325 L 3 Star Frost Free Bottom Mount Double Door Refrigerator|Convertible 14-in-1|Jhukna Mat-Bottom Freezer|Digital Display Panel|Triple Inverter|Twist Ice Maker (HEB-333GB-P, Graphite Black) View Details checkDetails

₹35,490

Haier 175 L, 2 Star, Direct-Cool Single Door Refrigerator (HED-182ML-N, Marine Lotus) View Details checkDetails

₹11,490

Godrej 223 L 3 Star Convertible Freezer 6-In-1 | AI Powered | Smart Defrost | 95%+ Food Surface Disinfection | Inverter Frost Free Double Door Refrigerator (RT EONVALOR 260C RCIF ST RH, Steel Rush) View Details checkDetails

₹20,990

Godrej 223 L 2 Star | AI Powered | 95%+ Food Surface Disinfection | Uniform 360° Cooling | Cool Balance Technology | Inverter Frost Free Double Door Refrigerator (RF EON 244B RI ST GL, Steel Glow) View Details checkDetails

₹20,490

Godrej 180 L 5 Star | Turbo Cooling Technology | 24 Days Farm Freshness | Toughened Glass Shelves | Large Vegetable Tray | Direct Cool Single Door Refrigerator (RD EDGENEO 207E THF MP WN, Maple Wine) View Details checkDetails

₹15,490

Godrej 244L 3Star Wood Finish, Scratch Stain Water Resistant, 95%+ Food Surface Disinfection, 30 Days Farm Freshness, Frost Free Inverter Double Door Refrigerator (RT EONVOGUE 280C RI OK WD, Oak Wood) View Details checkDetails

₹24,990

Godrej 194 L 5 Star | Turbo Cooling Technology | 24 Day Farm Freshness | Moisture Control, Hygiene+ Inverter Technology | Direct Cool Single Door Refrigerator (RD EMARVEL 215E THI FS ST, Fossil Steel) View Details checkDetails

₹16,490

Godrej 183 L 3 Star | Toughened Glass Shelves | 24 Day Farm Freshness | Jumbo Vegetable Tray | Turbo Cooling Technology | Direct Cool Single Door Refrigerator (RD R190C THF FR BL, Floral Blue) View Details checkDetails

₹13,790

Godrej 472 L 2 Star, 1+2 Years Additional Warranty, AI Tech, 95%+ Food Surface Disinfection, Food Load Detection Inverter Frost Free Double Door Refrigerator (RF EON 474B RCI MT BK, Matt Black) View Details checkDetails

₹44,990

The Amazon Great Indian Festival countdown has started, with top deals on refrigerators already announced ahead of the sale, which will begin next week. Just a few days are left to explore the sale deals and discounts, with Amazon revealing that discounts of up to 52% will be available across all brands, including LG, Samsung, Haier, Bosch, and Godrej.

Deals revealed! Get ready for the Amazon Great Indian Festival 2025 with discounts on all types of fridges.
Deals revealed! Get ready for the Amazon Great Indian Festival 2025 with discounts on all types of fridges.

From single door to double door, side-by-side, French door, and bottom mount fridges, there’s a wide range of options. Get ready to grab the best deals on refrigerators that suit your needs before the sale begins. Make your wishlist and be ready to grab the best deals during the Amazon Great Indian Festival 2025.

Top deals revealed on all types of refrigerators ahead of the Amazon Great Indian Festival:

LG refrigerators with up to 37% off: Deals revealed ahead of the Amazon Great Indian Festival 2025

LG refrigerators are known for their advanced cooling technology and lasting quality. Offering a variety of models, including single door, double door, and side-by-side options, LG delivers reliable choices to meet every household’s needs.

Ahead of the Amazon Great Indian Festival Sale 2025, LG has revealed deals of up to 37% off, making it the perfect time to buy a new fridge with a great discount and additional bank offers and cashbacks.

Top deals on LG refrigerators:

Best Samsung refrigerators with up to 37% off: Deals revealed ahead of the Amazon Great Indian Festival 2025

Known for their reliable technology and sturdy build, Samsung refrigerators offer a variety of options to suit different household needs. From side-by-side and French door models to single door designs, there’s something for every home.

With discounts of up to 37% ahead of the Amazon Great Indian Festival 2025, Samsung presents a fantastic opportunity to purchase a feature-packed fridge that combines both design and usage.

Top deals on Samsung refrigerators:

Best Voltas refrigerators with up to 52% off: Deals revealed ahead of the Amazon Great Indian Festival

Voltas is known for offering a range of refrigerators designed for convenience and cooling reliability. With features like fresh food preservation and quick cooling systems, Voltas fridges cater to diverse home needs.

Ahead of the Amazon Great Indian Festival 2025, Voltas is offering deals of up to 52% off on selected refrigerators. This is an excellent opportunity to bring home a trusted brand at discounted prices.

Top deals on Voltas refrigerators:

Best Haier refrigerators up to 44% off: Early deals revealed for Amazon Great Indian Festival

Haier refrigerators are known for their effective cooling and thoughtful design. From energy saving single door models to spacious double door options, Haier offers a variety of fridges to suit different home needs. Their focus is on features that ensure food stays fresh for a longer time.

Ahead of the Amazon Great Indian Festival 2025, Haier is offering discounts of up to 44%, making it an excellent time to buy a fridge at a reduced price.

Top deals on Haier refrigerators:

Best Godrej refrigerators with up to 41% discount: Deals are out ahead of Amazon Great Indian Festival

Godrej refrigerators are known for their well-built designs and long lasting cooling features. Their fridges come with advanced cooling technology that preserves food freshness while keeping energy consumption low.

Ahead of the Amazon Great Indian Festival 2025, Godrej has announced up to 41% off, providing shoppers with an excellent chance to get great value on high quality and smart refrigerators in the market.

Top deals on Godrej refrigerators:

  • When does the Amazon Great Indian Festival 2025 start?

    The sale starts next week, with early deals already revealed.

  • Which brands are offering discounts on refrigerators?

    Top brands like LG, Samsung, Haier, Bosch, Godrej, and Voltas are offering deals.

  • Are the deals available for all refrigerator models?

    Yes, the deals cover a wide range of models from basic to premium, including all types of refrigerators.

  • Which type of refrigerator is best for small kitchens?

    Single door and compact double door refrigerators are best suited for smaller kitchens, providing space-saving solutions.

  • Are there smart refrigerators available in the sale?

    Right, smart refrigerators with advanced features like Wi-Fi connectivity and touch screen displays are part of the deals.

Disclaimer: At Hindustan Times, we help you stay up-to-date with the latest trends and products. Hindustan Times has an affiliate partnership, so we may get a part of the revenue when you make a purchase. We shall not be liable for any claim under applicable laws, including but not limited to the Consumer Protection Act, 2019, with respect to the products. The products listed in this article are in no particular order of priority.

Explore everything about the upcoming iPhone 17 ,from the iPhone 17 Pro and iPhone 17 Pro Max to the lighter iPhone 17 Air .Get insights on the iPhone 17 expected price, features, and official launch date.
