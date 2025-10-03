Hurry, biggest discounts on best 5 star ACs in the Amazon Great Indian Festival sale; limited time under new GST rules
Updated on: Oct 03, 2025 12:32 pm IST
Grab biggest discounts on 5 star ACs this Amazon Great Indian Festival; limited time. Bank offers, no cost EMIs, exchange savings, prices reflect new GST rules.
Our Pick
FAQs
Our Picks
|Product
|Rating
|Price
|
LG 1.5 Ton 5 Star DUAL Inverter Split AC (Copper, AI Convertible 6-in-1, VIRAAT Mode, Faster Cooling & Energy Saving, 4 Way Swing, HD Filter with Anti-Virus Protection, US-Q19YNZE, White) View Details
|
₹41,490
|
|
|
Voltas 1.5 Ton 5 Star Inverter Split AC (Copper, Wi-Fi, 5400W, 4 Way Swing, Super Silent operation, 5-in-1 Adjustable Mode, Anti-dust Filter, 185V Vertis Smart Air Elite Gold, White) View Details
|
₹40,290
|
|
|
View Details
|
|
|
|
Godrej 1.5 Ton 5 Star 5-In-1 Convertible Cooling, Heavy Duty Cooling At 52°C, I-Sense Technology, Self Clean, Smart Diagnosis, Inverter Window AC (Copper, 2025 Model, AC 1.5T WIC 18XTC5 WYA, White) View Details
|
₹35,390
|
|
|
Hitachi 1.5 Ton 5 Star ice Clean Xpandable Plus Inverter Split AC (100% Copper, Dust Filter, Yoshi 5400FXL, R32-RAS.G518PCBISF, Dual Platinum) View Details
|
₹43,890
|
|
|
LG 1 Ton 5 Star AI Dual Inverter Split Ac (Copper, Super Convertible 6-In-1 Cooling, 4 Way Swing, HD Filter with Anti-Virus Protection, Faster Cooling & Energy Saving, TS-Q14YNZE, White) View Details
|
|
|
|
LG 1 Ton 5 Star DUAL Inverter Split AC (Copper, AI Convertible 6-in-1 with VIRAAT Mode, Faster Cooling & Energy Saving, 4 Way Swing, HD Filter with AntiVirus Protection, US-Q14YNZE, White) View Details
|
₹35,490
|
|
|
LG 1.5 Ton 5 Star, Wi-Fi, Energy Manager+, DUAL Inverter Split AC (Copper, AI+ Convertible 6-in-1, Diet Mode+, 4 Way Swing, HD Filter with Anti-Virus Protection, US-Q19MWZE, Black Mirror) View Details
|
₹48,990
|
|
|
LG 1.5 Ton 5 Star DUAL Inverter Window AC (Copper, Convertible 4-in-1 cooling, 4 Way Air Swing, HD Filter, UW-Q18WUZA, White) View Details
|
|
|
|
LG 1.5 Ton 5 Star Wi-Fi DUAL Inverter Window AC (Copper, Convertible 4-in-1 cooling, 4 Way Air Swing, HD Filter, UW-Q18WWZA, White) View Details
|
|
|
|
Samsung 1 Ton 5 Star AI Inverter Smart Split AC (WiFi, Energy Saving, Voice Control, Powerful Cooling, Copper, Digital Inverter, 4 Way swing, 5 Step Convertible, BESPOKE AI AR50F12D1ZHNNA) View Details
|
₹34,990
|
|
|
Samsung 1.5 Ton 5 Star AI Inverter Smart Split AC (WiFi, Energy Saving, Voice Control, Powerful Cooling, Copper, Digital Inverter, 4 Way swing, 5 Step Convertible, BESPOKE AI AR50F19D1NHNNA) View Details
|
₹40,490
|
|
|
Samsung 1.5 Ton 5 Star Windfree AI Inverter Smart Split AC (WiFi, Energy Saving, Voice Control, Powerful Cooling, Copper, Digital Inverter, 4 Way swing, Convertible, BESPOKE AI AR60F19D1ZWNNA) View Details
|
|
|
|
Samsung 1.5 Ton 5 Star AI Inverter Smart Split AC (WiFi, Energy Saving, Voice Control, Powerful Cooling, Copper, Digital Inverter, 4 Way swing, 5 Step Convertible, BESPOKE AI AR50F19D15HNNA) View Details
|
₹41,490
|
|
|
Samsung 1.5 Ton 5 Star AI Inverter Smart Split AC (WiFi, Energy Saving, Voice Control, Powerful Cooling, Copper, Digital Inverter, 4 Way swing, 5 Step Convertible, BESPOKE AI AR50F19D1ZH) View Details
|
₹43,990
|
|
|
Voltas 1.5 Ton 5 Star, Inverter Split AC(Copper, 4-in-1 Adjustable Mode, Anti-dust Filter, 185V Vectra Elegant,White) View Details
|
₹38,790
|
|
|
Voltas 1.5 Ton 5 Star Inverter Split AC (Copper, 4-in-1 Adjustable Mode, Anti-dust Filter, 185V Vectra Elite, White) View Details
|
₹39,190
|
|
|
Voltas 1.5 Ton 5 Star, 2-in-1 Adjustable Mode Window AC (Copper Condenser, Inverter Compressor, Anti-Freeze Thermostat, WAC 185V Vertis Elite A, White) View Details
|
₹32,790
|
|
|
Voltas 1 Ton 5 Star, Inverter Split AC(Copper, 4-in-1 Adjustable Mode, Anti-dust Filter, 125V Vectra Elite, White) View Details
|
₹34,361
|
|
|
Voltas 1 ton 5 Star, Inverter Split AC (Copper, 4-in-1 Adjustable Mode, Anti-dust Filter, 125V Vectra CAW, White) View Details
|
₹32,990
|
|
|
Daikin 1 Ton 5 Star Inverter Split AC (Copper, PM 2.5 Filter, 2022 Model, MTKM35U, White) View Details
|
₹34,990
|
|
|
Daikin 1 Ton 5 Star Triple Display, Dew Clean Technology, Inverter Split AC (Copper, PM 2.5, 2022, FTKM35U, White) View Details
|
₹41,227
|
|
|
Daikin 1.5 Ton 5 Star Inverter Split AC (Copper, PM 2.5 Filter, MTKM50U, White) View Details
|
₹42,490
|
|
|
Daikin 1 Ton 5 Star Inverter Split AC (Copper, PM 2.5 Filter, FTKR35U, White) View Details
|
₹43,900
|
|
|
Daikin 1.5 Ton 5 Star Inverter Split AC (Copper,2022,FTKM50U,White) View Details
|
₹41,400
|
|
|
Daikin 1 Ton 5 Star Inverter Split AC (Copper, PM 1.0 Filter, 2022 Model, JTKJ35U, White) View Details
|
₹41,300
|
|
|
Godrej 1.5 Ton 5 Star, Turbo Mode, Smart Diagnosis, Pure Air Filter, Anti-Freeze Thermostat, Anti Corrosive Blue Fin Coating, Inverter Window AC (Copper, AC 1.5T WIC 18UTC5 WWA, White) View Details
|
₹31,890
|
|
|
Godrej 1.4 Ton 5 Star, 5 Years Comprehensive Warranty, AI Tech, 5-In-1 Convertible Cooling, Heavy Duty Cooling At 52 °C Inverter Split AC (Copper, I-Sense Technology, AC 1.4T EI 17LINV5R32 WYR, White) View Details
|
₹31,990
|
|
|
Godrej 1.5 Ton 5 Star, 5 Years Comprehensive Warranty, AI powered, 5-In-1 Convertible Cooling Inverter Split AC (Copper, 2025 Model, Heavy Duty Cooling at 52 °C, AC 1.5T EI 18II5T WZS Split 5S, White) View Details
|
₹35,990
|
|
|
Godrej 1 Ton 5 Star, 5 Years Comprehensive Warranty, AI Powered, 5-in-1 Convertible Cooling, Self Clean, Inverter Split AC (Copper, Heavy-Duty Cooling at 52° Celcius, AC 1T EI 12IINV5R32-WWR, White) View Details
|
₹29,990
|
|
|
Hitachi 1.5 Ton Class 5 Star, ice Clean, Xpandable+, Inverter Split AC (100% Copper, Dust Filter, 5400FXL RAS.G518PCBIBF, White) View Details
|
₹43,990
|
|
|
Hitachi 2 Ton Class 5 Star Xpandable+ Inverter Split AC (100% Copper, 4-Way Swing, ice Clean, Dust Filter, 5500STXL RAS.V522PCBISH1, White) View Details
|
₹65,999
|
|
|
Hitachi 1.5 Ton Class 5 Star Xpandable+ Inverter Split AC (100% Copper, Smart Display, 4-Way Swing, ice Clean, Dust Filter, 5400STXL RAS.G518PCCIBT, White) View Details
|
₹41,990
|
|
|
Hitachi 1 Ton Class 5 Star, ice Clean, Xpandable+, Inverter Split AC (100% Copper, Dust Filter, 5400FXL RAS.G512PCAIBFE, White) View Details
|
₹43,000
|
|
|
Hitachi 2 Ton Class 5 Star, ice Clean, Xpandable+, Inverter Split AC (100% Copper, Dust Filter, 5400FXL RAS.G522PCBIBF, White) View Details
|
₹63,500
|
|
View More Products