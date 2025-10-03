Search
Fri, Oct 03, 2025
Hurry, biggest discounts on best 5 star ACs in the Amazon Great Indian Festival sale; limited time under new GST rules

ByKanika Budhiraja
Updated on: Oct 03, 2025 12:32 pm IST

Grab biggest discounts on 5 star ACs this Amazon Great Indian Festival; limited time. Bank offers, no cost EMIs, exchange savings, prices reflect new GST rules.

LG 1.5 Ton 5 Star DUAL Inverter Split AC (Copper, AI Convertible 6-in-1, VIRAAT Mode, Faster Cooling & Energy Saving, 4 Way Swing, HD Filter with Anti-Virus Protection, US-Q19YNZE, White) View Details checkDetails

₹41,490

amazonLogo
CHECK DETAILS

Voltas 1.5 Ton 5 Star Inverter Split AC (Copper, Wi-Fi, 5400W, 4 Way Swing, Super Silent operation, 5-in-1 Adjustable Mode, Anti-dust Filter, 185V Vertis Smart Air Elite Gold, White) View Details checkDetails

₹40,290

amazonLogo
CHECK DETAILS

View Details checkDetails

amazonLogo
CHECK DETAILS

Godrej 1.5 Ton 5 Star 5-In-1 Convertible Cooling, Heavy Duty Cooling At 52°C, I-Sense Technology, Self Clean, Smart Diagnosis, Inverter Window AC (Copper, 2025 Model, AC 1.5T WIC 18XTC5 WYA, White) View Details checkDetails

₹35,390

amazonLogo
CHECK DETAILS

Hitachi 1.5 Ton 5 Star ice Clean Xpandable Plus Inverter Split AC (100% Copper, Dust Filter, Yoshi 5400FXL, R32-RAS.G518PCBISF, Dual Platinum) View Details checkDetails

₹43,890

amazonLogo
CHECK DETAILS

LG 1 Ton 5 Star AI Dual Inverter Split Ac (Copper, Super Convertible 6-In-1 Cooling, 4 Way Swing, HD Filter with Anti-Virus Protection, Faster Cooling & Energy Saving, TS-Q14YNZE, White) View Details checkDetails

amazonLogo
CHECK DETAILS

LG 1 Ton 5 Star DUAL Inverter Split AC (Copper, AI Convertible 6-in-1 with VIRAAT Mode, Faster Cooling & Energy Saving, 4 Way Swing, HD Filter with AntiVirus Protection, US-Q14YNZE, White) View Details checkDetails

₹35,490

amazonLogo
CHECK DETAILS

LG 1.5 Ton 5 Star, Wi-Fi, Energy Manager+, DUAL Inverter Split AC (Copper, AI+ Convertible 6-in-1, Diet Mode+, 4 Way Swing, HD Filter with Anti-Virus Protection, US-Q19MWZE, Black Mirror) View Details checkDetails

₹48,990

amazonLogo
CHECK DETAILS

LG 1.5 Ton 5 Star DUAL Inverter Window AC (Copper, Convertible 4-in-1 cooling, 4 Way Air Swing, HD Filter, UW-Q18WUZA, White) View Details checkDetails

amazonLogo
CHECK DETAILS

LG 1.5 Ton 5 Star Wi-Fi DUAL Inverter Window AC (Copper, Convertible 4-in-1 cooling, 4 Way Air Swing, HD Filter, UW-Q18WWZA, White) View Details checkDetails

amazonLogo
CHECK DETAILS

Samsung 1 Ton 5 Star AI Inverter Smart Split AC (WiFi, Energy Saving, Voice Control, Powerful Cooling, Copper, Digital Inverter, 4 Way swing, 5 Step Convertible, BESPOKE AI AR50F12D1ZHNNA) View Details checkDetails

₹34,990

amazonLogo
CHECK DETAILS

Samsung 1.5 Ton 5 Star AI Inverter Smart Split AC (WiFi, Energy Saving, Voice Control, Powerful Cooling, Copper, Digital Inverter, 4 Way swing, 5 Step Convertible, BESPOKE AI AR50F19D1NHNNA) View Details checkDetails

₹40,490

amazonLogo
CHECK DETAILS

Samsung 1.5 Ton 5 Star Windfree AI Inverter Smart Split AC (WiFi, Energy Saving, Voice Control, Powerful Cooling, Copper, Digital Inverter, 4 Way swing, Convertible, BESPOKE AI AR60F19D1ZWNNA) View Details checkDetails

amazonLogo
CHECK DETAILS

Samsung 1.5 Ton 5 Star AI Inverter Smart Split AC (WiFi, Energy Saving, Voice Control, Powerful Cooling, Copper, Digital Inverter, 4 Way swing, 5 Step Convertible, BESPOKE AI AR50F19D15HNNA) View Details checkDetails

₹41,490

amazonLogo
CHECK DETAILS

Samsung 1.5 Ton 5 Star AI Inverter Smart Split AC (WiFi, Energy Saving, Voice Control, Powerful Cooling, Copper, Digital Inverter, 4 Way swing, 5 Step Convertible, BESPOKE AI AR50F19D1ZH) View Details checkDetails

₹43,990

amazonLogo
CHECK DETAILS

Voltas 1.5 Ton 5 Star, Inverter Split AC(Copper, 4-in-1 Adjustable Mode, Anti-dust Filter, 185V Vectra Elegant,White) View Details checkDetails

₹38,790

amazonLogo
CHECK DETAILS

Voltas 1.5 Ton 5 Star Inverter Split AC (Copper, 4-in-1 Adjustable Mode, Anti-dust Filter, 185V Vectra Elite, White) View Details checkDetails

₹39,190

amazonLogo
CHECK DETAILS

Voltas 1.5 Ton 5 Star, 2-in-1 Adjustable Mode Window AC (Copper Condenser, Inverter Compressor, Anti-Freeze Thermostat, WAC 185V Vertis Elite A, White) View Details checkDetails

₹32,790

amazonLogo
CHECK DETAILS

Voltas 1 Ton 5 Star, Inverter Split AC(Copper, 4-in-1 Adjustable Mode, Anti-dust Filter, 125V Vectra Elite, White) View Details checkDetails

₹34,361

amazonLogo
CHECK DETAILS

Voltas 1 ton 5 Star, Inverter Split AC (Copper, 4-in-1 Adjustable Mode, Anti-dust Filter, 125V Vectra CAW, White) View Details checkDetails

₹32,990

amazonLogo
CHECK DETAILS

Daikin 1 Ton 5 Star Inverter Split AC (Copper, PM 2.5 Filter, 2022 Model, MTKM35U, White) View Details checkDetails

₹34,990

amazonLogo
CHECK DETAILS

Daikin 1 Ton 5 Star Triple Display, Dew Clean Technology, Inverter Split AC (Copper, PM 2.5, 2022, FTKM35U, White) View Details checkDetails

₹41,227

amazonLogo
CHECK DETAILS

Daikin 1.5 Ton 5 Star Inverter Split AC (Copper, PM 2.5 Filter, MTKM50U, White) View Details checkDetails

₹42,490

amazonLogo
CHECK DETAILS

Daikin 1 Ton 5 Star Inverter Split AC (Copper, PM 2.5 Filter, FTKR35U, White) View Details checkDetails

₹43,900

amazonLogo
CHECK DETAILS

Daikin 1.5 Ton 5 Star Inverter Split AC (Copper,2022,FTKM50U,White) View Details checkDetails

₹41,400

amazonLogo
CHECK DETAILS

Daikin 1 Ton 5 Star Inverter Split AC (Copper, PM 1.0 Filter, 2022 Model, JTKJ35U, White) View Details checkDetails

₹41,300

amazonLogo
CHECK DETAILS

Godrej 1.5 Ton 5 Star, Turbo Mode, Smart Diagnosis, Pure Air Filter, Anti-Freeze Thermostat, Anti Corrosive Blue Fin Coating, Inverter Window AC (Copper, AC 1.5T WIC 18UTC5 WWA, White) View Details checkDetails

₹31,890

amazonLogo
CHECK DETAILS

Godrej 1.4 Ton 5 Star, 5 Years Comprehensive Warranty, AI Tech, 5-In-1 Convertible Cooling, Heavy Duty Cooling At 52 °C Inverter Split AC (Copper, I-Sense Technology, AC 1.4T EI 17LINV5R32 WYR, White) View Details checkDetails

₹31,990

amazonLogo
CHECK DETAILS

Godrej 1.5 Ton 5 Star, 5 Years Comprehensive Warranty, AI powered, 5-In-1 Convertible Cooling Inverter Split AC (Copper, 2025 Model, Heavy Duty Cooling at 52 °C, AC 1.5T EI 18II5T WZS Split 5S, White) View Details checkDetails

₹35,990

amazonLogo
CHECK DETAILS

Godrej 1 Ton 5 Star, 5 Years Comprehensive Warranty, AI Powered, 5-in-1 Convertible Cooling, Self Clean, Inverter Split AC (Copper, Heavy-Duty Cooling at 52° Celcius, AC 1T EI 12IINV5R32-WWR, White) View Details checkDetails

₹29,990

amazonLogo
CHECK DETAILS

Hitachi 1.5 Ton Class 5 Star, ice Clean, Xpandable+, Inverter Split AC (100% Copper, Dust Filter, 5400FXL RAS.G518PCBIBF, White) View Details checkDetails

₹43,990

amazonLogo
CHECK DETAILS

Hitachi 2 Ton Class 5 Star Xpandable+ Inverter Split AC (100% Copper, 4-Way Swing, ice Clean, Dust Filter, 5500STXL RAS.V522PCBISH1, White) View Details checkDetails

₹65,999

amazonLogo
CHECK DETAILS

Hitachi 1.5 Ton Class 5 Star Xpandable+ Inverter Split AC (100% Copper, Smart Display, 4-Way Swing, ice Clean, Dust Filter, 5400STXL RAS.G518PCCIBT, White) View Details checkDetails

₹41,990

amazonLogo
CHECK DETAILS

Hitachi 1 Ton Class 5 Star, ice Clean, Xpandable+, Inverter Split AC (100% Copper, Dust Filter, 5400FXL RAS.G512PCAIBFE, White) View Details checkDetails

₹43,000

amazonLogo
CHECK DETAILS

Hitachi 2 Ton Class 5 Star, ice Clean, Xpandable+, Inverter Split AC (100% Copper, Dust Filter, 5400FXL RAS.G522PCBIBF, White) View Details checkDetails

₹63,500

amazonLogo
CHECK DETAILS
If you have waited for the biggest discounts on 5 star ACs, the right moment has arrived. The Amazon Great Indian Festival 2025 is going on and will be wrapped up soon, bringing limited offers on brands. With heat building and bills rising, this is the season to switch to efficient smart cooling at low prices.

Energy smart 5 star ACs at deep Diwali prices during the Amazon Great Indian Festival 2025.
Energy smart 5 star ACs at deep Diwali prices during the Amazon Great Indian Festival 2025.

There is a window today to secure the best deals on 5 star ACs, with exchange bonus, bank savings, and new GST pricing stacked. Make the most of today’s short interval, compare ratings and capacity, and grab the upgrade that fits your home now.

Biggest price drop deals announced on best 5 star ACs:

  • Loading Suggestions...
  • Loading Suggestions...
  • Loading Suggestions...

LG 5 star ACs: Biggest discounts announced, price drop up to 52% off

LG has announced its biggest discount and price drop on best 5 star ACs, with savings up to 52%. The Amazon Great Indian Festival 2025 is going on and will be wrapped up soon, so act within this window.

Expect inverter models, cooling, plus bank offers, exchange benefits, and prices reflecting new GST rules. Compare capacity and star ratings, pick your match, and grab these deals now before stocks thin.

Top deals on 5 star LG ACs

  • Loading Suggestions...
  • Loading Suggestions...
  • Loading Suggestions...

Samsung 5 star ACs: Biggest discounts announced, price drop up to 54% off

Samsung confirms markdowns on its best 5 star ACs, with savings up to 54% off. The Amazon Great Indian Festival 2025 is in progress and closing soon, so lock in while the window lasts.

Look for WindFree and inverter models, copper condensers, AI auto cool, and anti corrosion build. Combine bank card offers, coupon cuts, and exchange value. Prices reflect new GST slabs. Check tonnage and ISEER before you buy.

Top deals on 5 star Samsung ACs

  • Loading Suggestions...
  • Loading Suggestions...
  • Loading Suggestions...

Voltas 5 star ACs: Biggest price drop up to 53% off, biggest discounts announced

Voltas has announced its biggest discount and a price drop on best 5 star ACs, with savings up to 53% off. The Amazon Great Indian Festival 2025 is going on and will be wrapped up soon, so act within this short window.

Opt for inverter cooling, copper condenser, anti dust filters, and high ISEER ratings. Combine bank offers, coupons, and exchange value. Check room size and secure your pick today.

Top deals on Voltas 5 star ACs

  • Loading Suggestions...
  • Loading Suggestions...
  • Loading Suggestions...

Daikin 5 star ACs: Up to 53% off, major price drop

Daikin announces markdowns on its best 5 star ACs, with prices cut up to 53% off. The Amazon Great Indian Festival 2025 is going on and will be wrapped up soon, so move quickly.

Favourites include inverter models with Coanda airflow, PM 2.5 filtration, and quiet indoor units. Add bank card savings, instant coupons, and exchange bonuses for a lower bill. Pick tonnage by room size, then secure your Daikin.

Top deals on Daikin ACs

  • Loading Suggestions...
  • Loading Suggestions...
  • Loading Suggestions...

Godrej 5 star ACs: Up to 40% off, major price drop in Amazon Diwali Sale

Godrej is offering markdowns on its best 5 star ACs, with prices down by up to 40 per cent. The Amazon Great Indian Festival 2025 is going on and will be wrapped up soon, so use today’s short window.

Expect inverter cooling, copper condenser, R32 refrigerant, and PM 2.5 filtration on models. Stack bank offers, coupons, and exchange credits. Check tonnage and ISEER, then secure unit that fits your room.

Top deals on 5 star Godrej ACs

  • Loading Suggestions...
  • Loading Suggestions...
  • Loading Suggestions...

Hitachi 5 star ACs: Biggest discounts, fresh price drop up to 46% off

Hitachi rolls out markdowns on its best 5 star ACs, with a price drop across inverter lines. The Amazon Great Indian Festival 2025 is going on and will be wrapped up soon, so shop within today’s short window.

Expect tropical inverter performance, Penta sensor controls, copper condensers, and indoor units. Use card deals, no cost EMI, and coupons. Check tonnage and ISEER, then pick the model that suits your room.

Top deals on Hitachi 5 star ACs

  • Loading Suggestions...
  • Loading Suggestions...
  • Loading Suggestions...

  • What does a 5 star AC mean?

    It meets the highest BEE energy efficiency level for the model year.

  • What is ISEER in ACs?

    ISEER is the efficiency score for cooling over a season; higher saves more power.

  • Do 5 star inverter ACs really cut bills?

    Yes, inverter 5 star units can save roughly 25 to 40 percent versus older 3 star models.

  • Split or window for a small room?

    Split 5 star offers quieter operation and better efficiency for most rooms.

  • What brand features matter most?

    Look for copper condenser, inverter compressor, high ISEER, and proven service network.

Disclaimer: At Hindustan Times, we help you stay up-to-date with the latest trends and products. Hindustan Times has an affiliate partnership, so we may get a part of the revenue when you make a purchase. We shall not be liable for any claim under applicable laws, including but not limited to the Consumer Protection Act, 2019, with respect to the products. The products listed in this article are in no particular order of priority.

Follow Us On