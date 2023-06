Bengaluru to witness power cuts this weekend; See which areas may be affected

Several areas in Bengaluru including Sir MV Layout, Kengeri, Mysore Road, RR Nagar, Nayandanahalli and Byatarayanapura might witness power outagesthis weekend, as the Karnataka Power Transmission Corporation Limited (KTPCL) -is undertaking some maintenance works, according to the Bangalore Electricity Supply Company (BESCOM). Bengaluru faces frequent power shutdowns. (HT File Photo)

Here is a day-by-day list of areas that might see power cuts:

June 9:

Provident Sunworth apartment, Kodihalli, Karadhallu, Nonvikere, Konadasapura, Battrahalli, Medahalli, Kanmangala, 220kv SRS Ranebennur and 220kv SRS Davanagere, All 11 KV feeders of Cheluru, Hosakere, Hagalawadi, Nandihalli, Handanakere and Huliyaru sub-stations, Mathighatta, Ammanahalli, Yennegere, Kamalapura, Kaimara, Uppinakatte, Malligere, Hosuru, Kenglapura, Soralamavu, Koragere, Kenkere, Yelnaadu, Singapura, Chikkabidare, Nandihalli, Lingappanahalli, Matihalli, Kallahalli, Seegebaagi, Keshavapura, Hosalli, Somajjanapalya, Borakanaalu, and sub-stations of Chikkenahlli, Vandarguppe, Shivanahalli and Channapatna.

June 10:

Byrohalli, Ramohalli, Kengeri Town, Bidadi Rural, Devikiran, Deccan Herald, KAIDB 1st phase, KAIDB 2nd phase, Geruplaya industrial area, ISRO, Gonipura, BGS, Kengeri, Brigade Panorama, Srirama badavane, Kanminike, Sandeep thota, Chalghatta, MLC compound, Diamond District 1 and 2, Kodihalli, Yelapura, Sagaranahalli, M S Halli, Hemavati, Bandihally, Bommenahalli, Tyagtur, Benachigere, Hesarahalli, Belvatha, Mattigatta, M N Kote, Rampura, Nittur, Sopanahalli, Gubbi, Bidare, Doddaguni, Kadaba, Kallur, K G Temple, Ungra, Somalapura, Guddadahalli, Kaggere, Bidare, Ranganathapura, Gowripura, Jainigarahally, MS Palya, Kashimath, Muniyappanapallya, Gubbi Town, Herur, G Hosahalli, Ammangatta Gram Panchayat limits, Gopalapura, G. Hosahalli, Tippur, Singonahalli, Torehalli, Madapura, Kodigenahalli, Koppa, Herur, M H Patna, Uddehosakere, Honnavalli, Bidre, Ammanagatta, Gubbi Town, KMF, D. Kattigenahlli, Vadaluru Kere, Madapura, Somalapur Grama Panchayat Limits, H. Nagenahalli, Gollahalli, Mathikere, Uddehoskere, Somalapura Town, Bagur, Sankapura, Gyarahalli, Kodagihalli Chengavi and Kunnala panchyat limits, N. S. Devarahatti (Rural), Surigenahalli (Rural), Ungra (Rural), Koppa (Rural), Nagasandra, Kodigehalli (Rural), Hosapalya (Rural), Mallappanahalli (Rural), Konanakere, C. S. Pura (Rural), Peddanahalli (Rural), Kadaba (Rural), Byadigere (Rural), Kallur (Urban), Hindiskere (Rural), K. Kallahalli (Rural), Ankalakoppa (Rural), Manchihalli (Rural), Kurubarahalli (Rural), Benakanaguni (Urban), B G Halli, Madapatna, Mallenahalli, T. Palya, Pendranahalli, Padugudi, Thippaahalli, Yellapura, Navilehalli, Orukere, Melehalli, Hebbaka, Bugudanahalli, KSRTC, D C Bungalow, Narasapura, Sathyamangala, Fitwell, Autofilter, K G Palya, TUDA layout, Suryangar and its surrounding areas

June 11:

Down streams of Vrushabhavathi, 66/11 KV Chandra Layout, Sir MV Layout, Kengeri, Mysore Road surrounding area, RR nagar, Nayandanahalli, Byatarayanapura, Chikkamudre, Mavanhalli, Kachenahalli, Nagasandra, Kunigal taluk, Borlinganpalya, Kenkere, Kalsipalya, Yaliyur, Beguru, Somderayapalya, Kempasangar, Kaggere, Amruthuru, Markonahalli, Gandhinagara, Hoysala, SS Puram, MG road, DC office, Jyothipura, Hanumanthapura, Chikkapete, ISRO, Haronahalli, Belgumba 3 Phase power supply supplied before LC period, Kolala, Mavathur, Byragundlu, Chikkadoddavadi, Saggere, Pathaganahalli, Urdigere, Katenalli, Yelachagere, Hanumanthagiri, Vajanakurke, Doddasaggere, Chinnahalli, Kalenahalli, Mydala, D. Durga, Urdigere Rural, Sethakallu, Kuruvelu, Sathagatta, Halugondanahalli, Baddihalli, Shanthinagara, Devanuru, GVR, Gandhinagara, VHB, Gulur, AK Kaval, Melekote, Banavara, Kumkumanahalli, Guluru, Gollalli, Kurikempanahalli, Vishaka, Brahmasandra, Bommanahalli, Kora, Kattigenahalli, Nelahal, Majjigekempanahalli, Lakshmisteels, Vishaka factory, Muddenahalli, Linganahalli, Swarnagruha, Kithaganahalli, Palasandra, Sapthagiri, Maruthi nagara, Kithagananalli, Goolarve, Baddihalli, Kesaramadu, Kallalli, Kesaramadu, Chikkapalanahalli, Agrahara, Yelarampura, Koratagere Town, Thumbadi, Bukkapatna, Siddarabetta, Goravanahalli, Kanva, Laxmi temple, Hemavathi, Irakasandra, Mallekavu, Doddammadevi, Veeranagamma, Ekalavya, Urdigere Cross, Alalasandra, B B Halli, Govt Hospital, Hosahalli, MR Palya, Avalipalya, Amalapura, Jakkenahalli, M. Gollahalli, Kunchagi, C T kere, Bommanahalli, Kunthihalli, Devalapura, Karikere, Hirethotlukere, RG halli, Hiregundkal, Mavkere, Lotus farms, Dasenahally, Giriyammanapalya, Chennahalli, Hosakere, Cheelanahalli , Neelihally, Bramhasamura, Jeevagondanahalli, Neralekere, Avargal, Kattirajanhalli, downstream stations of Malur, Sarjapura, KIADB industrial area and Bashettihalli industrial area and surrounding areas, Apparel Park industrial area and surrounding areas, Railway traction, Kembodi, Tamaka, Yeldur, Dalsanur, DRDO, T. D. Halli, Sugutur, S M Mangala, Bangarpet, Vemgal, Talgunda, Kyalanur, Narsapura, Vokkaleri, Kolar urban and rural areas, Bommasandra Industrial Area, EHT Syngene and surrounding area, 66/11 KV Tavarekere, TG Halli, Gudemaranahalli and VG Doddi Substations, Nelamangala, Tavarekere subdivision areas feeding from 66/11kV Tavarekere Substation, 66/11KV sub-Station Avaragere, Mallekatte, Kadajji, Anagodu, Attigere, Mayakonda, All 11 KV feeders of Cheluru, Hosakere, Hagalawadi and Nandihalli sub-stations.